Table-ronde - Maladies professionnelles : quand sexisme, racisme et classisme s’en mêlent

Cette table ronde souhaite aborder un sujet qui paraît très spécifique mais qui impacte de nombreuses personnes et contribue à creuser les inégalités sociales.

Le système de reconnaissance en maladies professionnelles est particulièrement important pour les métiers qui abîment le corps, souvent occupés par des femmes et/ou des personnes racisées et précaires. Or, nous constatons qu’il y a une lecture sexiste, classiste et raciste à faire de la NON-reconnaissance de maladies qui touchent particulièrement les femmes comme les troubles musculo-squelettiques ou les cancers hormonaux-dépendants en maladies professionnelles.

Ce sujet, encore peu visible, sera abordé sous différents angles. D’abord pour comprendre le fonctionnement et les enjeux en termes de discriminations du système de reconnaissance des maladies professionnelles en Belgique. Ensuite pour faire connaître les luttes et actions de résistance qui s’organisent pour la défense des droits des travailleur·euses en Belgique et en France.

La soirée se déroulera en deux parties :

Une introduction sera assurée par Laurent Vogel, chercheur-associé à l’ÉTUI. L’objectif sera de comprendre comment fonctionne le système belge et de mettre en évidence les enjeux en termes d’accès à la reconnaissance et de discriminations.

Une table ronde modérée par la journaliste Audrey Vanbrabant suivra. Elle réunira trois intervenantes qui luttent sur le terrain : Cannelle Fourdrinier (chercheuse), Catherine Mathy (permanente syndicale) et Caroline Verdoot (spécialiste Santé/Sécurité au travail).

Programme de la soirée :



18 h 30 : Accueil et apéritif offert

19 h Introduction assurée par Laurent Vogel (chercheur associé en santé au travail à l’ÉTUI)

19 h 40 : Table ronde modérée par Audrey Vanbrabant (journaliste, experte sur les questions de genre) avec Cannelle Fourdrinier (chercheuse), Catherine Mathy (secrétaire permanente FGTB Charleroi), Caroline Verdoot (spécialiste en bien-être, santé et sécurité au travail à la FGTB).

20 h 40 : Questions-réponses

21 h : Fin

Informations pratiques :



📍 Lieu : MUNTPUNT, entrée par la bibliothèque Place de la Monnaie, 6, 1000 Bruxelles.

Salle : Literair Salon (1er étage).

🚃 Transports : 300m de De Brouckère, 550m de Bourse. Métros-trams : 4-10, 1-5. Bus : 71, 89, 29.

🕰️ Horaire : accueil 18 h 30, table ronde de 19 h à 21 h, clôture à 21 h 30.

🧃 Une boisson offerte et un petit buffet traiteur gratuit (le buffet reste accessible pendant la durée de la table ronde).

♿️ Accessibilité PMR / Interprétariat LSFB / Chaises format conférence / Boucle à induction et garderie gratuite sur demande (avant le 3 mars).

💸 Événement gratuit, sur inscription : https://framaforms.org/table-ronde-maladies-professionnelles-quand-le-sexis