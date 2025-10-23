stuut.info

Témoignages : retour sur les violences policières de la soirée du 02 octobre à Bruxelles.

Racismes / Colonialismes Médias Contrôle social / Répression Résistances et solidarités internationales Éducation populaire / Partage de savoirs Palestine Flotille de la liberté

Témoignages : retour sur les violences policières de la soirée du 02 octobre à Bruxelles.

Le 2 octobre au soir, des centaines de personnes se sont rassemblées à Bruxelles pour dénoncer l’interception illégale de la flottille humanitaire par Israël et l’inaction face au génocide en cours à Gaza. Face à eux et elles, un déchaînement de violences a eu lieu de la part des forces de l’ordre.

Bruxelles | sur https://stuut.info | Collectif : Bruxelles Dévie | Collectif : Bruxelles Dévie

Alors que les manifestant·es se déplaçaient entre trois lieux symboliques, le ministère des Affaires étrangères, le Parlement européen et la Bourse, un imposant dispositif anti-émeute les attendait. Vers 21h30, sans sommation claire ni justification légitime, l’ordre de dispersion a été donné par le bourgmestre d’Ixelles, d’abord au Parlement, puis dans le centre vers 22h.

Ce qui a suivi relève d’un usage disproportionné et illégitime de la force : canons à eau, gaz lacrymogènes, matraques, charges policières contre des manifestant·es désarmé·es.

PNG - 271.9 ko

 » Bruxelles, 2 octobre 2025, aux environs de 21h30. Après le rassemblement quotidien à la Bourse, le cortège se dirige vers le parlement européen, où un autre rassemblement a lieu. Notre marche est pacifique et non violente. Je suis avec mon père et une amie.

Soudain, un déluge de policiers anti-émeutes et de policiers en civil nous provoquent, nous insultent, nous pourchassent, et finissent par nous encercler sur la place des Martyrs et dans les ruelles avoisinantes.

PNG - 407.5 ko

Je cours pour fuir cette violence, pendant ma course je constate l’utilisation massive de gazeuse, je vois une personne par terre sans défense entourée par trois policiers qui le rouent de coups de pieds alors qu’il crie de douleur et ne peut pas s’enfuir. Arrivée à la place Rogier, je me fais aider par une secouriste qui me conseille d’aller aux urgences. Les urgences sont saturées, il y a une dizaine de blessés, beaucoup touchés à la tête, en sang tous proviennent de cette même manifestation. Je finis avec une commotion cérébrale sur traumatisme cranien et des hématomes sur les genoux. »

« Nous avons été témoins de violences policières injustifiées envers d’autres manifestants : coups de boucliers, bousculades violentes, comportements agressifs… Ces agissements ont instauré un climat de tension, alors que la mobilisation était entièrement pacifique. Un peu plus tard, nous avons été directement victimes d’une charge soudaine et brutale de la police. Sans avertissement, les forces de l’ordre ont foncé dans la foule. Ma mère a été renversée et piétinée par des manifestants pris de panique. »

 » On était dans une chasse à courre. Je me suis senti comme un gibier d’abattoir. Les flics ont frappé contre des poteaux, poussés des cris comme des prédateurs en chasse. Ils ont foncé vers nous. Les flics en civils ont jailli en hurlant, matraque à la main. »

Il a été clair lors de cette soirée, que la stratégie policière mise en place était celle du chaos. La police a délibérément chargé indistinctement les foules, en criant, en tapant dans les poubelles et en faisant peur. Les mouvements de foule ont alors divisé les cortèges en plusieurs parties, laissant certain·es manifestant·es à l’arrière. La police a donc profité de cette dispersion pour violenter les manifestant·es.

« Lorsque les flics nous ont chargé une première fois, ils nous provoquaient pour que l’on réagisse. « Viens là alors ! », » Amène toi », et d’ autres provocations pour nous faire réagir. »

« C’était la panique générale, peut importe où on fuyait, ils couraient et tapaient. »

« Jeudi 2 octobre, ma fille a été agressée par des policiers à coups de matraque dans une petite rue proche de la place des martyrs alors qu’elle quittait le rassemblement avec 3 copaines. Laissée inconsciente au sol après un coup de matraque porté par derrière qui lui a ouvert le crâne sur 5 cm, ma fille a été accompagnée par ses amies aux urgences de l’hôpital St Jean vers 21h.

Je l’ai retrouvée sur place et j’ai assisté à un vrai hôpital de guerre avec des dizaines de jeunes blessés dont beaucoup de jeunes femmes avec des plaies ouvertes au crâne. « 

Il ressort de l’ensemble de ces témoignages, ainsi que de l’analyse de la répression et des violences policières survenues les 14 et 17 octobre, une volonté explicite de blesser, voire de blesser grièvement, les manifestant·es, notamment en les exposant à des gaz lacrymogènes tirés à très courte distance du visage et des yeux, et surtout en les frappant à la tête et dans la partie supérieure du corps . De nombreux blessés ont ainsi dû recevoir des points de suture au crâne.

Cette soirée s’inscrit également dans une tendance inquiétante : depuis le début du génocide à Gaza, les manifestations de solidarité avec le peuple palestinien font l’objet d’une répression systématique à Bruxelles. Restrictions géographiques arbitraires, dispersions violentes, arrestations injustifiées…

Sources :

Témoignages

Voir en ligne : BXL Dévie

Notes

Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!

Proposer un complément d'info

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Texte du message

  • Ce formulaire accepte les raccourcis SPIP [->url] {{gras}} {italique} <quote> <code> et le code HTML <q> <del> <ins>. Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

ARTICLES LIÉS

Extrême-droite / Antifascisme

DES ÉCOLES SECONDAIRE BLOQUÉES EN SOUTIEN À LA PALESTINE ET À LA FLOTTILLE

LES ÉLEVES APPELLENT LES AUTRES ÉCOLES À MENER DES BLOCAGES ! Mardi 2 octobre, alors que la Global Sumud Flotilla était interceptée illégalement en eaux internationales par l’armée d’occupation israélienne, plusieurs mobilisations et actions ont eu lieu à Bruxelles. Notamment un impressionnant blocage à l’école secondaire au Lycée Intégrale Roger Lallemand (LIRL). « Ce jeudi 2 octobre, nous nous sommes réveillé·es avec une nouvelle qui nous bouleverse, celle de trop : l’arrêt par l’Etat israélien de la Global Sumud Flotilla, composée de militant.e.s, journalistes et autres personnes engagées en Europe contre le génocide à Gaza et qui allait contre vents et marée forcer le blocus israélien pour apporter de l’aide à la population gazaouie.«  « Nous, élèves du Lycée intégral Roger Lallemand à Saint-Gilles, avons décidé de nous insurger contre le manque de réaction de l’État belge qui ne protège pas les sept ressortissant.e.s belges qui se trouvaient sur les bateaux mais surtout contre son manque de prise de position ferme par rapport au génocide !«  « […] Nous nous sommes mobilisé.e.s, avec le soutien et l’aide du personnel éducatif, dans la cour afin de tout bloquer à l’école, à défaut de pouvoir débloquer le port de Gaza. En l’espace d’une matinée, nous avons créé des slogans. » expliquent les élèves de LIRL dans un communiqué qui nous a été transmis. » Une assemblée a été organisée, où des décisions et des slogans ont été collectivement choisis. : « From the river to the sea, Palestine will be free », « On est toustes dans le même bateau« . L’assemblée a statué que des blocages de l’école allaient être organisés chaque jeudi, tout en essayant de mobiliser d’autres écoles. Elle a également souligné la nécessité de l’organisation de séances d’information au sujet de la colonisation en Palestine et sur l’actualité dans les écoles, tout en rappelant qu’il ne s’agissait pas du seul génocide en cours. Des revendications ont également été établies : la reconnaissance de l’État palestinien « sans condition par l’État belge. » Le boycott des entreprises israéliennes. La fin du partenariat économique de l’Europe avec Israël. Le communiqué des élèves est conclu par ces mots : « Le génocide de Gaza est une honte pour l’Humanité. Nous sommes tous.tes les enfants de Gaza. » Le lendemain, vendredi 03 octobre, les élèves de l’école Active à Uccle ont également organisé un blocage de leur établissement. Ce matin, ils et elles étaient plus de 150 sur le blocage, avec de plus en plus d’élèves qui les rejoignent. Ces blocages d’école secondaire pourraient poser les bases d’un mouvement étudiant·es en soutien à la Palestine. Il y a quelques années en Belgique, des dizaines de milliers d’élèves du secondaire avaient rejoint un large mouvement de contestation écologique. Peut-on espérer une issue similaire pour la Palestine ? Les élèves de LIRL appellent les autres écoles à rejoindre le mouvement et à organiser des blocages tous les...
Bruxelles Bruxelles |
Médias

Soutien à la Palestine : liberté pour Gaza et la Flotille

Ces derniers jours, des milliers de personnes se sont rassemblées partout en Belgique, notamment à Bruxelles pour soutenir la Palestine et protester contre l’inaction des gouvernements face à l’arrestation par Israël de la Global Sumud Flotilla pour Gaza, rassemblant près de 500 activistes de 46 pays. Jeudi 2 octobre, la manifestation a été fortement réprimée par la police, qui a blessé une dizaine de personnes. Plusieurs personnes ont également été placées en garde à vue. Une quarantaine de manifestant.es se sont également rendu.es devant le domicile de Maxime Prevost mercredi soir afin d’exiger de lui des actions diplomatiques fermes à l’égard d’Israël. Ce dernier n’en a visiblement pas l’intention. Le mouvement de soutien à la Palestine est fortement réprimé depuis ses débuts et ces violences ne sont pas exceptionnelles. Rappelons aussi que 6 réfugiés palestiniens sont toujours incarcérés administrativement en centre fermé à l’heure actuelle. Partout, en Belgique et ailleurs, les populations se mobilisent pour soutenir l’action de la flotille et réclamer de leurs gouvernements qu’ils agissent pour stopper le génocide en cours. Continuons à nous mobiliser, partout, tout le temps ! All eyes on Gaza ! Prochains rendez-vous : Ministère des affaires étrangères tous les jours à 17h30. Bourse tous les jours 19h. Action de masse du 10 au 12 octobre contre l’empire logistique et la collaboration de la Belgique dans le génocide à Gaza @against_the_flow_belgium.
Bruxelles Bruxelles |
Extrême-droite / Antifascisme

UNE NOUVELLE FLOTILLE ARRIVE À GAZA : ELLE APPELLE « À TOUT BLOQUER » À BRUXELLES

Demain 8 octobre, une nouvelle flottille, la Thousand Madleens va arriver aux abords de la côte de Gaza. Les militant•es à son bord appellent à « Tout bloquer » en « cas d’interception » par l’armée israélienne. Le 2 octobre, à la suite de l’interception de la flottille globale Sumud, des grandes manifestations ont eu lieu à Bruxelles et en Belgique. Plusieurs milliers de personnes ont pris la rue. À plusieurs reprises des appels au blocage de Bruxelles ont eu lieu, s’inspirant des mobilisations italiennes où des millions de personnes ont pris la rue. Nous vous tiendrons informer des développements et des appels à mobilisation à Bruxelles. Les rassemblement pour la Palestine continuent d’avoir lieu tous les jours à Bourse, et un appel est lancé pour se rassembler devant l’ambassade israélienne ce mardi 7 octobre à 16h.
Bruxelles Bruxelles |

DANS LES MÊMES THÉMATIQUES

Extrême-droite / Antifascisme

[Mobilisation] Pourquoi l’Office des Étrangers et l’hôtel de luxe Hilton ont-ils été pris pour cible le 14 Octobre ?

Le 14 octobre une mobilisation historique contre l’Arizona a eu lieu à Bruxelles. Plus de 140 000 personnes ont rejoint la manifestation nationale. Des blocages autonomes ont eu lieu tôt le matin et des manifestations sauvages ont duré jusqu’en soirée, ponctuées d’affrontements avec la police. Globalement, sur la journée de mobilisation, les forces de l’ordre ont été tout à fait dépassées et incapables d’endiguer la colère des manifestant·es, hormis en quelques points ou des moyens considérables ont été mis en place. Sur le parcours de la manifestation, une série de lieux symboliques, représentants des institutions de l’Etat ou du capitalisme et de la bourgeoisie, ont été visés par des manifestant·es. Mais pourquoi des dégradations ont-elles eu lieu en particulier contre l’Office des Étrangers et l’hôtel de luxe Hilton ? Au début du parcours de la manifestation, sur le boulevard Pacheco, l’Office des Étrangers a été ciblé par un groupe de manifestant·es. Une centaine de personnes s’en est prise au bâtiment, tagué des messages politiques sur les murs, comme « Free Gaza« , des collages avaient eu lieu précédemment pour dénoncer la politique migratoire belge. L’Office des Étrangers organise et incarne la politique migratoire raciste belge. C’est cette institution qui met chaque année des centaines de personnes – y compris parfois des enfants – en centre de détention, sans aucune forme de procès et qui en déporte et expulse autant. Ce, tout simplement car ils et elles ne sont pas belges et qu’ils et elles souhaitent vivre dignement sur le territoire belge. D’un point de vue légal, la Belgique a été condamnée des centaines de fois pour sa politique migratoire inhumaine. [1,2] Depuis début septembre, une série de rafles policières ont visé la communauté palestinienne impliquée dans le mouvement de contestation contre le génocide. Ces rafles sont organisées par la police en collaboration avec l’Office des Étrangers, sous la supervision des pouvoirs politiques. Mahmoud, un réfugié palestinien détenu depuis plusieurs mois, est décédé entre la nuit du 6 au 7 octobre, en centre fermé à cause des conditions inhumaines. Sa mort a suscité une grande colère, dans les centres fermés comme en dehors. Lors de la manifestation, les manifestant·es criaient « Justice pour Mahmoud« , avant de prendre pour cible l’Office des Étrangers. Au niveau de la Gare Centrale, c’est l’Hôtel de luxe Hilton – une multinationale états-unienne et un symbole de la bourgeoisie à l’échelle mondiale – qui a été visé par des manifestant·es. Plusieurs dizaines de manifestant·es sont rentré·es à l’intérieur de l’hôtel de luxe et s’en sont pris au mobilier, tout en se saisissant de la nourriture de l’hôtel, avant que la police arrive sur place. Selon nos informations, la nourriture saisie aurait été redistribuée. Des affrontements ont alors eu lieu avec les forces de l’ordre qui ont dû se réfugier à l’intérieur de l’hôtel, sous la pression des manifestant·es. (...)
Bruxelles Bruxelles |
Racismes / Colonialismes

Mobilisation inédite – Pour une société sans prison : dénoncer l’échec de l’enfermement

Depuis des années, les politiques pénales belges s’enlisent dans une logique répressive qui alimente la surpopulation carcérale. La loi d’urgence n’a apporté aucun résultat : la population carcérale a atteint le seuil des 13.000 détenu·es, et 300 dorment à même le sol. Mobilisation inédite – Pour une société sans prison : dénoncer l’échec de l’enfermement Ce jeudi 2 octobre, dans un mouvement concerté entre les directions d’établissements pénitentiaires et les syndicats, une action inédite est organisée pour dénoncer la surpopulation carcérale et les conditions de détention inhumaines qui en découlent. L’Observatoire International des Prisons s’associe à cette mobilisation, en réaffirmant que la prison n’est pas une solution, elle est le problème. Depuis des années, les politiques pénales belges s’enlisent dans une logique répressive qui alimente la surpopulation carcérale. La loi d’urgence n’a apporté aucun résultat : la population carcérale a atteint le seuil des 13.000 détenu·es, et 300 dorment à même le sol. Arrêt de travail spontané devant toutes les prisons du royaume pour dénoncer la surpopulation Depuis l’été, les détenus sont privés d’activités à Haren et ailleurs. Même les préaux ne sont pas garantis. Beaucoup de sections censées bénéficier d’un régime plus ouvert se referment. Le greffe et les services de la prison ne sont pas en mesure de suivre le flux des détenu·es. Les services d’aide aux justiciables rencontrent, jour après jour, des difficultés à répondre aux demandes d’aide, de soutien, de contact : tout est à l’avenant. Il ne reste pas grand chose du projet de réinsertion – pour peu qu’il y en ait eu un – et l’enfermement sans activités, avec un personnel à bout de forces, pave la voie aux violences dans les deux sens. Ces éléments fondent et expliquent le mouvement national de ce 2 octobre, de 12h30 à 14h30. Un système aussi délétère pour les détenu·es que pour les travailleur·ses Les conditions de travail et de détention sont étroitement liées. Les détenu·es sont privé·es de leurs droits fondamentaux et enfermé·es dans des conditions qui n’autorisent aucune perspective de réinsertion, tandis que le personnel pénitentiaire est exposé à des risques croissants et une pression insoutenable. Le système carcéral, par ses atteintes morales répétées et ses dysfonctionnements organisationnels, pousse beaucoup de membres du personnel à l’épuisement professionnel. Cela alimente le sous-effectif chronique et un turnover élevé. Le cercle vicieux de la surpopulation La surpopulation accentue tous les écueils de l’enfermement. Elle dégrade les conditions de détention, pourtant déjà inhumaines. Elle aggrave les dysfonctionnements systémiques et leurs conséquences : absentéisme, violence, mesures disciplinaires, mises au cachot, souffrance, absence de soins, allongement des délais. Nous appelons à un changement radical de paradigme Plutôt que de construire de nouvelles prisons ou d’élargir les dispositifs...
Bruxelles Bruxelles |

13 novembre - 18h00 - Le steki

AU NOM DE LACURITÉ BlablaClasses n°2 : Les centres fermés

🔶 13/11 AU NOM DE LA SÉCURITÉ BlablaClasses n°2 : Les centres fermés🔶 Pour continuer ce premier cycle de 3 ateliers sur le thème de l’enfermement et des privations de liberté, nous allons parler des centres fermés, qui sont les centres de détention administrative pour personnes sans-papiers en Belgique. Nous nous questionnerons sur l’existence des centres fermés et les conditions de détention des personnes qui y sont détenues. Nous nous interrogerons sur le rôle des frontières, du système de papiers et de la détention administrative dans les politiques migratoires actuelles. Nous parlerons de comment envisager un monde sans tout cela. 📢 Getting the Voice Out est un collectif militant et autogéré qui lutte contre l’enfermement des personnes sans-papiers détenues dans les centres fermés. Iels font sortir au-delà des murs les voix des personnes auxquelles l’État belge refuse de donner un titre de séjour, des personnes que l’Office des étrangers enferme en attendant de les déporter dans leur pays d’origine. Getting the Voice Out se bat pour un monde sans frontières et sans prisons, pour que chacun·e soit libre de vivre, circuler et s’installer où iel le souhaite. ✊🔊 www.gettingthevoiceout.org 📣 D’octobre 2025 à juin 2026, les ateliers BlablaClasses auront pour mission de questionner le concept de sécurité et son impact politique. Nous aborderons, entre autres, les thèmes de l’enfermement, de l’autoritarisme et des violences systémiques en adoptant des points de vue féministe, anticapitaliste et décolonial. Nous nous interrogerons aussi sur la manière dont les discours sécuritaires ont parfois infusé dans les milieux associatifs et militants et nous apprendrons à les déconstruire. Pas besoin de connaître le sujet pour venir ! Nous demandons aux participant‧es de prendre part à ces ateliers dans une posture d’humilité, ouverte à la remise en question de leurs potentiels privilèges. Informations pratiques : 📅 Jeudi 13 novembre 2025 de 18h30 à 21h (accueil de 18h à 18h30) 📍 Le Steki (rue Gustave Defnet, 4-6 – 1060 Saint-Gilles) 🚊 Arrêt Bethléem à 170 m (tram 81), arrêt Porte de Hal à 750 m (tram 3 et 4, bus 48 et 52) 💲 Événement gratuit, inscription recommandée https://framaforms.org/au-nom-de-la-securite-blablaclasses-ndeg2-les-centres-fermes-1760702072 ♿ Accès PMR via une rampe de 20% et assises sans accoudoir, toilettes non accessibles PMR. Pas de parking. 🍿 Quelques boissons (non alcoolisées) sont disponibles sur place (en cash uniquement) et vous pouvez également apporter de quoi grignoter. 💬 Pour tout besoin spécifique, contactez-nous.
Bruxelles Bruxelles | Racismes / Colonialismes |
PLUS D'ARTICLES - Racismes / Colonialismes
PLUS D'ARTICLES - Médias
PLUS D'ARTICLES - Contrôle social / Répression
PLUS D'ARTICLES - Résistances et solidarités internationales
PLUS D'ARTICLES - Éducation populaire / Partage de savoirs
PLUS D'ARTICLES - Violences policières

Publiez !

Comment publier sur Stuut ?

Stuut est un média ouvert à la publication.
La proposition d'article se fait à travers l’interface privée du site.
Si vous rencontrez le moindre problème ou que vous avez des questions,
n’hésitez pas à nous le faire savoir par e-mail: contact@stuut.info