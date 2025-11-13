To Kill a War Machine - Projection

[EN below]

[FR]

To Kill a War Machine raconte l’histoire de citoyens ordinaires qui ont décidé d’agir contre l’industrie de l’armement sioniste au Royaume-Uni. Le documentaire retrace la création de « Palestine Action » en 2020, puis sa transformation en l’un des mouvements politiques les plus radicaux de Grande-Bretagne, qui a conduit à son inscription sur la liste des organisations terroristes en 2025.

Bon nombre des militants présentés dans le documentaire sont toujours en prison, notamment les « Filton 24 », détenus sans procès depuis plus d’un an et actuellement en grève de la faim pour réclamer leur libération, le retrait de Palestine Action de la liste des organisations terroristes et la fermeture de toutes les usines Elbit Systems sur le sol britannique.

Après la projection, une discussion collective portera sur les raisons de l’efficacité de Palestine Action, les différences entre leurs tactiques et stratégies et les actions directes menées en Belgique, et les moyens de les soutenir dans leur lutte contre la répression de l’État britannique.

Sous-titres EN-FR

[EN]

To Kill a War Machine tells the story of ordinary citizens taking action against the Zionist arms industry within the United Kingdom. The documentary follows the creation of "Palestine Action" in 2020, to it’s transformation into one of the most radical political movements in Britain, leading to the organisation becoming terror-listed in 2025.

Many of the activists that the documentary covers remain in prison, including the "Filton 24" who have been held in prison without trial for more than a year, and are currently engaged in an hunger strike demanding their release, the delisting of Palestine action, and the closure of all of Elbit Systems factories on British soil.

After the projection there is a collective discussion focusing on questions on why Palestine Action have been so effective, what ways their tactics and strategies differ from direct action in Belgium, and how we can support them in their ongoing fight against repression by the British state.

EN-FR Subtitles