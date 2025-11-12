stuut.info

Violences policières : manif des enseignant•es et étudiant•es

Tolérez-vous que votre police tabasse vos enseignant•es ?
 

L’intimidation est un mécanisme de disuasion qui relève de la sphère de la violence. Nous vous demandons de prendre vos responsabilités et de nous protéger.
Nous nous sommes retrouvé•es à l’appel des syndicats en front commun devant le siège du gouvernement de la FWB place Surlet de Chockier à 9h30.

Cette manifestation contre les mesures prises par le gouvernement de la FWB à l’égard du secteur de l’éducation regroupait majoritairement enseignant•es et collectifs d’étudiant•es.

Environ 700 manifestant•es ont pris la rue à 10h45 de manière pacifique. Le cortège n’était pas long et se déplaçait lentement, ne faisant qu’un seul tour du boulevard en empruntant les trottoirs, la rue et les passage piétonniers.
Alors que les permanent•es des syndicats reçu•es par la ministre n’étaient pas encore sortis de la discussion et que nous les attendions sur la place, la police anti-émeute s’est placée devant le bâtiment. La police a prévenu individuellement quelques manifestant•es que le mouvement allait être dissout avec l’utilisation des moyens « spéciaux » et usage de la force. Les policiers se sont positionnés en rang matraque et boucliers en avant. Suite à cela, s’est lancé un appel des manifestant•es à quitter les lieux. Alors que le mouvement se dirigeait vers le métro et que les manifestant•es étaient dos aux policiers, ces derniers ont violement chargé, nous poussant sur la petite ceinture au milieu du boulevard.  
Nous n’étions plus qu’une centaine. 
Une partie du groupe a reussi à traverser le boulevard tandis qu’une vingtaine de civil•es a été nassée sur le terre plein de la petite ceinture. Certaines personnes ont reçus des coups de matraques et ont été bousculées par les boucliers. 
Les personnes nassées ont été dirigées de façon musclée vers des fourgons. 
Parmis les personnes arretées, il y avait cinq mineur•es, des permanent•es et délegué•es, des syndicats, des enseignant•es et un livreur qui n’avait rien avoir avec la manifestation. 
Les personnes interpelées ont été mises à l’écart sans communication sur le motif de leur arrestation autre que le fait qu’il ètait 11h30 au lieu des 11h annoncées initialement.  Ils et elles n’ont pas reçu non plus d’informations sur leurs droits et la légitimité de la violence policière. Pendant les faits, les personnes ont été matraquées et poussées avec des boucliers. Il n’y a pourtant pas eu de refus d’obtempérer de la part des manifestant•es.

L’autre partie du cortège, arrivée de l’autre côté du boulevard, était bloquée par une ligne de policiers anti-émeute.
Beaucoup de policiers n’avaient pas de matricules visibles et nous menaçaient avec leurs matraques et bonbonnes de gaz nous empéchant de se rejoindre. 
Les policiers rigolaient et poussaient à la confrontation. À ce moment, un policier a dit « Ce n’est pas nous, ce sont les ordres que nous avons reçus », d’autres ont dit vouloir nous « protéger » des antifascistes.  
La police n’est-elle pas censée être antifasciste ? Cette rhétorique de « protection » et division des mouvements manifestants est communément exercée par l’extrême droite.

Les personnes arrêtées ont été amenées vers un endroit isolé et bloquées par des fourgons de police. Elles ont reçu l’injonction de donner chacune leur carte d’identité. Une personne a étè violement agrippée et projetée contre un fourgon, puis forcée à donner sa carte d’identité. Face à cette demonstration de force chacun a optemperé. Chaque personne a été obligé d’être photographié avec sa carte d’identité.
Alors qu’ils étaient progressivement libérés, les manifestant•es ont encore subi des menaces de « charge » et de la provocation de la part de la police. 

Finalement, c’est aux alentours de 12h20 que toutes les personnes arrêtées ont été libérées.

Face à ces évènements, nous dénonçons la pratique illégale de la nasse et les arrestations arbitraires qui en ont découlé alors qu’il s’agissait d’un rassemblement en petit nombre, pacifique et symbolique sur le point de se disperser. Personne n’a désobéi aux ordres de la police, mais force est de constater que les droits des manifestant ont été à nouveau baffoués.

Nous interpellons les autorités publiques quant à cette cette répression inutile, choquante et violente. Tolérez-vous que votre police tabasse vos enseignant•es ?
L’intimidation est un mécanisme de disuasion qui relève de la sphère de la violence. Nous vous demandons de prendre vos responsabilités et de nous protéger.

Des professeur.e.s et des membres de :

  • Athénée Charles Janssens
  • Athénée Royal Andrée Thomas (ARAT)
  • Athénée Royal Evere
  • Athénée Royal Toots Thielemans
  • Collectif de la Jeunesse Indépendante (CJI)
  • Collège Matteo Ricci 
  • Collège Notre Dame de Basse Wavre
  • Ecole JJ Michel
  • Ecole primaire libre Notre dame de la paix 2
  • Ecole en Lutte
  • Ecole Nouvelle
  • Ecole Secondaire Plurielle Karreveld (ESPK)
  • Ecole Secondaire Plurielle Maritime (ESPM)
  • Front Antifa Bruxellois
  • Groupe Antifa Saint Boniface 
  • INRACI
  • Institut des Arts et Métiers
  • Institut Demot Couvreur
  • Institut Don Bosco
  • Institut de la Providence de Woluwe Saint Lambert 
  • Institut Redouté-Peiffer (IRP)
  • Instiut Saint Luc 
  • Institut des Soeurs de Notre-Dame Anderlecht (ISDN Anderlecht)
  • Lycée Henriette Dachsbeck
  • Lycée Intégral Roger Lallemand (LIRL)

