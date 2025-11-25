stuut.info

Trans Day of Remembrance (TDOR) 2025

Queer / LGBTQIA+

Trans Day of Remembrance (TDOR) 2025

🔴 Le 20 novembre, comme tous les ans, a lieu le Trans Day of Remembrance (TDOR). Il commémore et rend hommage aux personnes trans disparu·es dans l’année.
Ce jeudi, plus de 200 personnes se sont retrouvées place de l’Albertine à Bruxelles en réponse à l’appel de divers collectifs, unis sous la bannière du TDOR en ce jour de recueillement.

Bruxelles | sur https://stuut.info | Collectif : Irruption

Alors que les noms des personnes trans décédées cette dernière année dans le monde s’additionnent, les violences subies s’accumulent et la liste, déjà interminable, s’allonge. Plus de 360 meurtres, suicides ou disparitions ont été recensé dans le monde entre octobre 2024 et novembre 2025. Ce chiffre est pourtant bien sous-évalué, de par la précarité des vies des personnes trans, qui se trouvent au croisement des violences systémiques (discrimination face aux soins, à l’emploi, à l’éducation, violences intra-familiales, sexistes et sexuelles, psychiatrisation, racisme, abolitionnisme,...).
Ces violences et les multiples précarités subies par les personnes trans sont autant de raisons pour les membres de la communauté trans et non-binaire, mais aussi pour leurs soutiens, leurs ami·es, leurs familles, de se retrouver ensemble pour rendre hommage aux victimes. Cette date est également l’occasion de rappeler le besoin de réelles politiques de protection des personnes trans en Belgique et dans le monde.

Le moment de recueillement s’est poursuivi aux Grands Carmes après la veillée.

Nous apportons notre soutien à toutes les personnes trans victimes de discriminations et de violences ainsi qu’à leurs proches.

Post photos : https://www.instagram.com/p/DRZU7qJAn9g/?img_index=1

LES MURS LES PLUS PUISSANTS TOMBENT PAR LEURS FISSURES

Notes

Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!

Proposer un complément d'info

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Texte du message

  • Ce formulaire accepte les raccourcis SPIP [->url] {{gras}} {italique} <quote> <code> et le code HTML <q> <del> <ins>. Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

ARTICLES LIÉS

Extrême-droite / Antifascisme

Rassemblement contre la venue du MR et de GLB à Saint-Gilles

🔴 Le mercredi 19 novembre, diverses organisations antifascistes, révolutionnaires et syndicales ont appelé à organiser un rassemblement en réaction à la venue de membres du MR (Bouchez, Clarinval, Quintin) pour une conférence sur les mesures portées par le parti au sien du gouvernement Arizona. La conférence avait lieu dans un local communal, mis à disposition par le PS de Jean Spinette, bourgmestre de Saint-Gilles. Après des jours de panique morale de la part des cadres du MR mais également du bourgmestre de Saint-Gilles, c’est un dispositif policier démesuré qui a été déployé toute la soirée : 150 policiers, une autopompe, un hélicoptère. Le MR a également jugé bon de réaliser un protocole de sécurité contrôlant l’identité des ses spectateur·rices avant de les acheminer au lieu de conférence. Une personne présente lors de la conférence en observatrice, et qui n’aurait pas applaudi, a d’ailleurs été contrôlée et fichée par la Police lors de sa sortie anticipée. Pendant ce temps, le rassemblement populaire organisé place Bethléem rassemble plusieurs centaines de militant·es et habitant·es du quartier pour des prises de parole. Les messages sont clairs : Saint-Gilles ne veut pas du MR dans ses rues, l’Arizona et sa politique de destruction sociale n’y sont pas les bienvenus, le bourgmestre et son PS ne dupent personne et si la commune est antifasciste, c’est bien uniquement du fait de ses habitant·es. Malgré la pluie, se sont plus de 500 personnes qui défilent alors joyeusement dans les rues, du bas de Saint-Gilles jusqu’à la place de la commune, ne cédant pas à la provocation recherchée par le président du MR, laissant derrière elles et eux les lignes de police qui passeront une soirée très tranquille dans le froid, à « protéger » les casseurs de vies dans leur entre-soi bourgeois. Rassemblement contre la venue du MR et de GLB à Saint-Gilles Lecture LES MURS LES PLUS PUISSANTS TOMBENT PAR LEURS FISSURES
Bruxelles Bruxelles |
Médias

10 grèves qui ont changé la Belgique

🔴 Rappel historique important avant les journées de grèves fin novembre qui s’annoncent historiques ! Qu’elles soient défensives ou offensives, pour gagner de nouveaux droits, en défendre d’autres, ou simplement l’expression d’une colère légitime, les mouvements de grève sont indissociables de l’histoire du pays ! Grève pour le suffrage universel de 1893- La première grève générale de l’histoire Dès 1830, les classes dominantes belges s’efforcent de verrouiller leur pouvoir. Le vote est réservé aux hommes de plus de 25 ans payant une certaine somme d’impôts. Ainsi, seuls quelques milliers de personnes fortunées votent. En 1893, la chambre refuse le suffrage universel. Organisée par le jeune P.O.B (parti ouvrier belge), une grève générale éclate et rassemble 250.000 grévistes. Celle-ci se propage rapidement de Liège au Hainaut, de Gand à Anvers. Pendant 7 jours, le pouvoir tremble et réprime dans le sang. 24 personnes sont assassinées par l’armée. Un compromis est finalement trouvé, avec la mise en place du vote plural, qui reste largement inégalitaire. Cette première grève générale de l’histoire belge sera le début d’un long combat pour la démocratie menée par le mouvement ouvrier. Grève pour le suffrage universel de 1902 - L’échec malgré le nombre 11 ans après la grève générale de 1893, le vote plural continue de donner le pouvoir aux plus riches. Certains ajustements ont lieu, mais pas de réforme vers le suffrage universel à l’horizon. Couplée aux difficiles conditions de travail, les mineurs et ouvrières des mines liégeois·es se mettent en grève le 10 avril. Iels sont suivis par de nombreux secteurs dans tout le pays. Au plus fort du mouvement, 300.000 personnes sont en grève, plus qu’en 1893. La répression est féroce. Leopold II appelle à pratiquer la “tolérance zéro”. On compte plus d’une douzaine de morts, dont 6 lors de la fusillade de Louvain. La grève se solde par un échec, le P.O.B met fin au mouvement (non sans critique). Il faudra attendre 1919 pour la mise en place du suffrage universel masculin. Grève des mineurs de 1932 - Le Borinage s’insurge Suite à la crise de 1929, l’économie belge est moribonde. Chômage et baisses de salaires répétées produisent une importante misère, notamment dans la région minière du Borinage. En juin, des grèves éclatent. D’autres régions rejoignent le mouvement et plus de 150.000 travailleur·euses arrêtent le travail. Les femmes participent activement aux manifestations. Dans le Borinage, c’est l’insurrection. Des barricades sont dressées et des demeures patronales sont incendiées. L’armée est déployée dans toute la région, et le journal du Parti Communiste est interdit. On dénombre plusieurs tués. Les syndicats et le P.O.B sont également visés pour leur relative apathie. Après de maigres avancées, le travail reprend dans les mines le 9 septembre. Grève de 1936 - Pays à l’arrêt pour les congés payés En 1936, le système de congé est marginal en Belgique. Dans un climat...
Belgique Belgique |

DANS LES MÊMES THÉMATIQUES

Santé / Soins

Manifestation contre les violences faites aux femmes et minorités de genre (Mirabal)

🔴 Ce dimanche 23 novembre, près de 5 000 personnes ont défilé dans les rues de Bruxelles à l’appel de la plateforme Mirabal pour la manifestation contre les violences faites aux femmes et minorités de genre. La manifestation, suivie par syndicats, associations et citoyen.nes est partie du palais de Justice avant de rejoindre la place Marie Janson, où une stèle commémorative pour les victimes de féminicides a été inaugurée le 8 mars 2025. On y retrouve le nom de 100 femmes tuées en Belgique. En 2024, au moins 23 victimes de féminicides ont été recensées par Stop Féminicide. Cette journée de mobilisation marque également le début des protestations contre le gouvernement Arizona. En tant que violences systémiques, les violences faites aux femmes et minorités de genre sont au centre de la lutte contre le gouvernement Arizona. En effet, les personnes les plus touchées par ces violences sont les personnes racisées, sexisées et en situation de précarité. Or, les mesures de l’Arizona impactent en priorité les populations les plus précaires, renforcent les inégalités, la discrimination et donc participent à l’entretien de ces violences de manière institutionnelle. Soutenons toutes les minorités plus que jamais ! Article photos : https://www.irruption.be/manifestation-contre-les-violences-faites-aux-femmes-et-minorites-de-genre-mirabal/ LES MURS LES PLUS PUISSANTS TOMBENT PAR LEURS FISSURES
Partout Partout |

13 décembre - 15h00 - Le récif

Atelier stickers 1312 à La Foudre

Pour la permanence du 13/12 à la foudre, on propose un atelier stickers ACAB à prix libre. Viens mettre sur papier tes plus belles idées de slogans anti-police à répandre partout tout le temps par la suite ! Atelier de 15 à 17h, entrée libre :) Au Récif, avenue du Pont-Neuf, 4, 1000 Bruxelles Lieu : Le Poisson sans bicyclette, Rue du Pont Neuf, 4 à 1000 Bruxelles Transports en commun : Arrêt Yser - lignes 2-6-46-51→ 5 minutes de marche Arrêt Rogier - lignes 2-3-4-6-25-55-58-61-88 → 7 minutes de marche Arrêt Sainte-Catherine - lignes 1-5 → 9 minutes de marche Boissons et snacks en vente au bar : paiement Payconiq ou cash, prix accessibles / N’hésite pas à ramener ton pique-nique, il y a un micro-ondes pour réchauffer si besoin Événement gratuit / Accès PMR / Toilettes PMR / Bar PMR / Pas de Parking / Chaises larges sans accoudoirs
Bruxelles Bruxelles | Féminismes / Antipatriarcat |
PLUS D'ARTICLES - Queer / LGBTQIA+

Publiez !

Comment publier sur Stuut ?

Stuut est un média ouvert à la publication.
La proposition d'article se fait à travers l’interface privée du site.
Si vous rencontrez le moindre problème ou que vous avez des questions,
n’hésitez pas à nous le faire savoir par e-mail: contact@stuut.info