Trans Day of Remembrance (TDOR) 2025

Alors que les noms des personnes trans décédées cette dernière année dans le monde s’additionnent, les violences subies s’accumulent et la liste, déjà interminable, s’allonge. Plus de 360 meurtres, suicides ou disparitions ont été recensé dans le monde entre octobre 2024 et novembre 2025. Ce chiffre est pourtant bien sous-évalué, de par la précarité des vies des personnes trans, qui se trouvent au croisement des violences systémiques (discrimination face aux soins, à l’emploi, à l’éducation, violences intra-familiales, sexistes et sexuelles, psychiatrisation, racisme, abolitionnisme,...).
Ces violences et les multiples précarités subies par les personnes trans sont autant de raisons pour les membres de la communauté trans et non-binaire, mais aussi pour leurs soutiens, leurs ami·es, leurs familles, de se retrouver ensemble pour rendre hommage aux victimes. Cette date est également l’occasion de rappeler le besoin de réelles politiques de protection des personnes trans en Belgique et dans le monde.
Le moment de recueillement s’est poursuivi aux Grands Carmes après la veillée.
Nous apportons notre soutien à toutes les personnes trans victimes de discriminations et de violences ainsi qu’à leurs proches.
Post photos : https://www.instagram.com/p/DRZU7qJAn9g/?img_index=1
LES MURS LES PLUS PUISSANTS TOMBENT PAR LEURS FISSURES
