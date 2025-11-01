Trilogie libérale contemporaine : : guerre aux pauvres, nationalisme sécuritaire et racialisation des inégalités sociales.
Trilogie libérale contemporaine : : guerre aux pauvres, nationalisme sécuritaire et racialisation des inégalités sociales.
La réforme chômage concentre les trois logiques majeures du pouvoir néolibéral contemporain : la guerre aux pauvres, le nationalisme sécuritaire et la racialisation des inégalités sociales.
Retour sur les dernières attaques : analyse, auto-critique et perspectives !
« Le meilleur antifascisme possible est d’assumer cette riposte de manière vivante, radicale et joyeuse et de prôner une rupture avec le désespérant monde actuel afin de terrasser ceux qui veulent nous nuire. »
complements article
Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!
Proposer un complément d'info