[Turquie] Un militant pro-palestinien détenu depuis 20 jours

Contrôle social / Répression Résistances et solidarités internationales Prisons / Anticarcéral Palestine

Ailleurs | sur https://stuut.info | Collectif : Secours Rouge | Collectif : Secours Rouge

İsmail Çelik a été arrêté pour « insulte au président » alors qu’il manifestait contre le salon de l’industrie de la défense IDEF 2025 à Istanbul, qui présentait des entreprises vendant des armes à Israël. Dimanche 10 août, le tribunal a rejeté son appel pour qu’il soit libéré. Çelik est détenu à la prison de Silivri depuis 20 jours.

Dans une déclaration envoyée depuis sa prison le 9 août 2025, Çelik a affirmé que la véritable raison de son arrestation est d’avoir dénoncé la poursuite des échanges commerciaux entre la Turquie et Israël. Il a souligné : « Les échanges commerciaux de notre pays avec Israël se poursuivent, et des céramiques, du pétrole et même des pièces des avions génocidaires qui bombardent le peuple palestinien continuent d’être acheminés vers Israël via nos ports. J’ai été privé de liberté et emprisonné pour avoir dit stop à ce commerce. »

Voir en ligne : Secours Rouge

Queer / LGBTQIA+

[Indonésie] 2 homosexuels condamnés à la flagellation publique

Un tribunal de la province d’Aceh a condamné lundi 11 août deux hommes à 80 coups de fouet. Le procès devant le tribunal s’est déroulé à huis clos. Le couple, âgé de 20 et 21 ans, a été arrêté en avril après que des habitants les ont vus utiliser les mêmes toilettes d’un parc municipal de Taman Sari à Banda Aceh et ont signalé l’incident à la police qui patrouillait dans le quartier. Ils ont fait irruption dans les toilettes et ont surpris les hommes en train de s’embrasser et de s’enlacer, ce que le tribunal a qualifié d’acte sexuel. C’est la cinquième fois depuis 2015 que les autorités d’Aceh punissent publiquement des personnes homosexuelles par une flagellation publique.
Contrôle social / Répression

[Palestine] Un dirigeant du FPLP libéré

Lundi 11 août, les autorités israéliennes ont libéré le prisonnier Zaher Al-Shashtri après un an de détention administrative, dans un contexte de détérioration de son état de santé. Al-Shatri est le représentant du Front populaire de libération de la Palestine au sein du Comité de coordination des factions à Naplouse et a été arrêté à plusieurs reprises dans les prisons israéliennes au cours des dernières années.
Contrôle social / Répression

[Iran] Le sort de trois détenus kurdes reste inconnu

Les forces de sécurité iraniennes ont arrêté Matin Osloubi de Naqadeh, dans la province de l’Azerbaïdjan occidental, Rafigh Mostafaei de Marivan, dans la province du Kurdistan, et Aboubakr Oghabi d’Oshnavieh, dans la province de l’Azerbaïdjan occidental, lors d’incidents distincts au cours des dernières semaines. Depuis leur arrestation début août, ces trois citoyens kurdes sont détenus dans des lieux tenus secrets, sans aucun contact avec leur famille ni représentation juridique.
