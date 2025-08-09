stuut.info

[Turquie] détention prolongée pour cinq militants kurdes

Collectif : Secours Rouge

Le conseil d’administration et d’observation de la prison de Bolu, deType F, a une fois de plus refusé la libération de cinq prisonniers politiques. Avec cette dernière décision, la sortie d’Ahmed Mustafa a maintenant été bloquée cinq fois, Hasan İnci quatre fois, Keyfo Başak et Nurettin Ataman sept fois chacun et Tuncay Doğan trois fois. Ces prolongations de détention s’expliquent à chaque fois par le refus des prisonniers à céder au chantage de « repentir contre libération ».

JPEG - 51 ko

Voir en ligne : Secours Rouge

16 novembre - 14h00 - Gare du Nord

MANIFESTATION NATIONALE LE 16/11 — FREE PALESTINE

Le fragile cessez-le-feu entré en vigueur au début du mois d’octobre est une bonne nouvelle, qui permet d’entrevoir la fin du cauchemar absolu en cours depuis plus de deux ans dans la bande de Gaza. Cependant, aucune paix durable ne sera possible tant que les droits du peuple palestinien ne seront pas garantis — en particulier ses droits à l’autodétermination, au retour et à une réparation complète. Aucune paix durable ne sera possible tant qu’Israël ne mettra pas fin à son régime colonial d’apartheid. Le plan Trump, salué par la communauté internationale, y compris par des pays occidentaux tels que la Belgique, ne répond à aucune de ces conditions. Au contraire, il prévoit le maintien sous tutelle coloniale des Palestiniens. Par ailleurs, les violations par Israël des termes de l’accord, comme la poursuite des bombardements et du chantage humanitaire comme arme de guerre, ne sont pas de nature à stopper le génocide en cours. Nous poursuivons donc notre mobilisation pour la justice pour le peuple palestinien, ce tant que continueront l’occupation illégale, l’apartheid et le colonialisme israélien, et tant que les responsables du génocide à Gaza et leurs complices n’auront pas répondu de leurs crimes. La déstabilisation de la région et la souffrance de ses peuples ne prendront pas fin avec la signature de plans d’inspiration coloniale, mais par des mesures concrètes pour forcer Israël à se plier à ses obligations : – mettre fin à la colonisation et démanteler toutes ses colonies ; – mettre fin au blocus illégal de Gaza et permettre l’accès sans entrave à l’aide humanitaire pour ses habitants ; – se retirer du Territoire palestinien occupé ; – démanteler le système d’apartheid des deux côtés de la ligne verte ; – garantir le droit au retour des réfugiés ; – libérer tous les prisonniers palestiniens détenus pour des raisons politiques ; – indemniser les victimes palestiniennes. Rassemblons-nous pour la marche nationale le 16 novembre à 14h, à la Gare du Nord de Bruxelles, pour exiger du gouvernement belge : L’imposition, conjointement avec les gouvernements régionaux, d’un embargo militaire complet sur Israël, incluant l’interdiction de toute exportation, transfert, transit ou réexportation d’armes, de munitions, de technologies et d’équipements militaires — qu’ils soient directs ou indirects — ainsi que de tout service lié (recherche, etc.) ; L’interdiction de toute relation commerciale ou d’investissement contribuant au maintien de l’occupation illégale de la Palestine par Israël, comme stipulé par la Cour internationale de Justice, ainsi que de tout partenariat — y compris les marchés publics — avec des entreprises complices de violations des droits humains et du droit international dans les territoires palestiniens occupés ; Le soutien à la suspension immédiate de l’Accord d’association entre l’Union européenne et Israël ; L’application de tous les mandats d’arrêt émis par la Cour pénale internationale et la...
Bruxelles Bruxelles | Extrême-droite / Antifascisme |
Guerre / Antimilitarisme

Nous avons fermé Elbit ! : Réflexions depuis Cambridge sur la campagne contre Elbit.

Elbit System est la plus grande entreprise d’armement israélienne. Le 8 septembre 2021, Elbit a annoncé vouloir ouvrir un « pôle innovation » à Cambridge, dans le Massachusetts, pour sa filiale KMC Systems. En moins de 3 ans, le Centre d’Innovation a dû fermer sous la pression d’activistes. La résiliation anticipée du bail de l’année dernière pour le bureau de KMC est la première fois que des militant·es aux États-Unis ont contraint Elbit Systems à fermer une de ses installations. C’est aussi un des rares succès que compte le mouvement américain de solidarité avec la Palestine depuis le début du génocide à Gaza, en 2023. Cette analyse anonyme qui nous a été envoyée étudie la campagne d’actions directes ciblées menée pendant un an qui a réussi à expulser KMC Systems de la ville de Cambridge. Pour commencer Le 8 septembre 2021, la plus grande entreprise d’armement israélienne a annoncé que sa filiale KMC Systems avait ouvert un Centre d’Innovation au cœur de Cambridge. KMC Systems (ci-après dénommée du nom de sa compagnie-mère, Elbit) a justifié cette implantation par la croissance anticipée de l’entreprise. Le lancement de leur expansion à Cambridge met l’entreprise à distance des lieux de recrutement de ses « meilleurs talents », comme Harvard ou le Massachusetts Institute of Technology (MIT). Pendant que le maire de la ville coupait joyeusement le ruban, les activistes prenaient des notes. Mais iels n’ont pas frappé immédiatement. Près de Somerville [située également dans le Massachusetts], plusieurs associations pro-Palestine étaient occupées à faire pression sur Puma pour que l’entreprise stoppe son partenariat avec l’équipe de football israélienne. D’autres préparaient discrètement la publication d’un projet de recherche interactif sur les soutiens du sionisme dans le Massachusetts, connu sous le nom de The Mappping Project. Plus d’un an s’est écoulé avant qu’une manifestation soit organisée contre Elbit, en réaction à l’attaque meurtrière perpétrée par Tsahal contre le camp de réfugiés de Jénine en janvier 2023. En décembre 2021, les manifestant.es du BDS Boston ont contraint Puma à fermer temporairement son magasin d’usine. Quelques jours plus tard, une foule d’environ 300 personnes s’est regroupée devant la mairie de Cambridge et s’est scindée en deux blocs pour aller perturber le Centre d’Innovation situé au 130 Bishop-Allen Drive. Comme le bâtiment de trois étages était cerné par une mer de drapeaux palestiniens, plusieurs douzaines de manifestant·es ont pris d’assaut le hall d’entrée. Toutefois, les accès verrouillés aux étages ont empêché les militant·es d’atteindre le second étage, là où Elbit louait ses bureaux. Qu’à cela ne tienne, les organisateur·rices ont pris la parole pour faire des discours contre l’entreprise d’armement, iels ont perturbé le travail des employé.es situé.es au premier étage, et ont quitté les lieux avant l’arrivée de la police pour éviter toute arrestation. La manifestation a continué sans...
Ailleurs Ailleurs |

6 décembre - 18h30 - Place Masui 13, 1000 BXL

NIEMAND IS ILLEGAAL Fundraiser

Fundraiser pour Getting the Voice Out Big fundraising party for Getting the voice out on Saturday 6 december in Place Masui 13 in collaboration with Versterker Bxl , supporting the resistance of people detained in Belgian deportation centers 🎙 🎷CONCERTS (19h-1h) 🎹 𝐒𝐜𝐡𝐫𝐨𝐨𝐭𝐡𝐨𝐨𝐩 (junk jazz) 𝐉𝐚𝐧𝐨 (synths, samples) 𝐀𝐧𝐠𝐫𝐲𝐛𝐨𝐝𝐢𝐞𝐬 (the power of anger) 𝐑𝐞#𝐞𝐧𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐞𝐫 (hybrid trance jazz) 𝐓𝐫𝐨𝐦𝐤𝐥𝐮𝐛 (percussion collective) 𝐑𝐚𝐯𝐞𝐤𝐨𝐨𝐫 (choir) 𝐃𝐫𝐮𝐢𝐬 (laser sounds) 𝐄𝐠𝐨𝐧’𝐬 𝐦𝐢𝐝𝐝𝐥𝐞 𝐜𝐥𝐚𝐬𝐬 𝐛𝐚𝐛𝐲𝐩𝐮𝐧𝐤 (babypunk) 🎧 DJ (1h-3h) 🎚 𝐂𝐇𝟑𝐖𝟏𝐍𝐆 𝐆𝐔𝐌 𝐈𝐒 𝐅𝟒𝐊𝐄 𝐅𝐎𝐎𝐃 (dj + mc + poetry) 𝐃𝐫. 𝐃𝐢𝐜𝐤𝐞𝐲 (fast hard tunes) 👕 Screen printing stand by Pigment vzw 📣 Info stand by Getting The Voice Out and Ni Jumet Ni Ailleurs Entrance prix libre (suggested 13,12 euro) : 𝖡𝗋𝗂𝗇𝗀 𝖢𝖺𝗌𝗁 ! Zero tolerance policy : no harrassment or any form of discrimination. Artwork by @annascho__ & Timo
Bruxelles Bruxelles | Racismes / Colonialismes |
