Le conseil d’administration et d’observation de la prison de Bolu, deType F, a une fois de plus refusé la libération de cinq prisonniers politiques. Avec cette dernière décision, la sortie d’Ahmed Mustafa a maintenant été bloquée cinq fois, Hasan İnci quatre fois, Keyfo Başak et Nurettin Ataman sept fois chacun et Tuncay Doğan trois fois. Ces prolongations de détention s’expliquent à chaque fois par le refus des prisonniers à céder au chantage de « repentir contre libération ».
[Turquie] détention prolongée pour cinq militants kurdes
[Turquie] détention prolongée pour cinq militants kurdes
Voir en ligne : Secours Rouge
complements article
Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!
Proposer un complément d'info