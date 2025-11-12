stuut.info

[Audio] Un keuf dans ta télé / une émission de Minuit Décousu

Médias Contrôle social / Répression

[Audio] Un keuf dans ta télé / une émission de Minuit Décousu

Des documentaires sensationnalistes, des conseiller-es de séries et de films, l’animalisation du crime et des petites voitures sérigraphiées pour gosses… Cette semaine, on a bricolé 1h de fanzine radiophonique sur la « copaganda », la propagande policière.

Minuit Décousu, c’est un fanzine radiophonique nocturne sur Radio Canut (Lyon et alentours) et Cause Commune (Paris/IDF). Semaine après semaine pendant une heure, on en découd avec la nuit et on tire les fils de sons, de textes, d’archives et de voix qui s’entremêlent.

Que ce soit dans les médias, dans les industries culturelles au sens large ou même dans les magasins pour gosses, la police et la bureaucratie pénale est omniprésente. On a donc décidé de découdre tout ça en bricolant 1h de fanzine radiophonique sur la « copaganda », un terme qui s’est frayé un chemin dans les milieux militants de l’abolitionnisme pénal mais aussi sous la plume des universitaires depuis les années 2000. Dans cette émission, tu pourras ainsi entendre :

  •   Copaganda , un docu-fiction en trois parties sur les séries policières, en compagnie de Mme. Poulet, écrivaine et spécialiste en flicaille cinématographique
  • La propagande policière, un outil de la bureaucratie punitive et du système pénal
  • Des comptines aux jouets pour gosses
  • Police, petit et grand écran, une longue histoire d’amour
  • “Pour une police humaine”, le réformisme tous azimuts
  • La copaganda à la rescousse de l’État d’urgence : sur les 10 ans des attentats de 2015

L’émission s’écoute sur notre audioblog, ici, et un peu partout en podcast. Bonne écoute !

