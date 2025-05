https://www.irruption.be/wp-content/uploads/2025/05/250515-irruption-palestine15mai-v1-1080p.mp4

Dans leur communiqué, les activistes écrivent :

« Le génocide en cours dans la bande de Gaza depuis plus de 18 mois constitue l’effroyable aboutissement du long processus de dépossession du peuple palestinien. Ce 15 mai commémore les 77 ans de la Nakba, « catastrophe » en arabe, le massacre de 15 palestinien.nes et l’expulsion de 800.000 autres de leurs villes et villages par Israël en 1948.

Le même processus se déroule aujourd’hui contre la population de Gaza et de Cisjordanie. Plus de 62 000 personnes ont été assassinées, 85 % de Gaza est en ruine et 2,2 millions de personnes sont affamées.

Seule une augmentation massive de la solidarité mondiale avec la lutte du peuple palestinien peut enrayer la machine de mort israélienne ! »

« De genocide in Gaza, die al meer dan 18 maanden duurt, past binnen een gruwelijke, langetermijnstrategie van onteigening van de Palestijnse bevolking. Op 15 mei wordt het 77ste jaar sinds de Nakba herdacht, waarbij Israël 15.000 Palestijnen vermoordde en 800.000 Palestijnen verdreef uit hun steden en dorpen. Dit vond plaats in 1948.

Dezelfde strategie van onteigening en verdrijving vindt ook vandaag plaats. Zowel in Gaza als in de Westelijke Jordaanoever. Meer dan 62.000 mensen zijn vermoord, 85% van Gaza ligt in puin en 2.2 miljoen mensen in Gaza zijn geconfronteerd met honger.

Er is nooit een einde geweest aan de Nakba, maar ook het verzet is nooit verdwenen ! Toch is er dringend behoefte aan een krachtige toename van wereldwijde solidariteit met de strijd van de Palestijnse bevolking. Stop the Israeli death machine ! »