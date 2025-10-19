stuut.info

Éducation populaire / Partage de savoirs Droits sociaux / Services publics Travail / Précariat Commune Colère

Une vidéo, un métier contre l’Arizona ! | L’enseignement en lutte 💥

🔴 Le monde de l’enseignement belge francophone est rentré en résistance. Dans une vision austéritaire généralisée, que l’on retrouve actuellement à chaque niveau de pouvoir, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (MR-Les Engagés) a annoncé un plan de 86,7 millions d’euros d’économie dans l’enseignement à partir de l’année prochaine.

Pour ce faire, dès la rentrée 2026-2027, l’ensemble des professeur.es du secondaire supérieur presteront 22 heures par semaine au lieu de 20, ce qui signifie 10% de travail en plus non-rémunéré. Au-delà cette surcharge de travail pour un métier déjà au bord de la rupture, il y a de grands risques que cette augmentation du temps de travail conduise à des pertes d’emplois, surtout chez les jeunes. En effet, chaque école se voit attribuer un « NTPP », à savoir un « nombre total de périodes professeurs ». C’est le quota d’heures à répartir entre les enseignant·es selon le nombre d’élèves de l’année précédente. Si chaque enseignant·e donne deux périodes de plus, il n’y aura tout simplement plus assez de périodes dans ce NTPP pour garder tout le monde.

Plus globalement, les enseignant·es dénoncent également les attaques récurrentes contre leur métier. C’est le cas notamment au niveau des pensions. Le syndicat de l’enseignement chrétien flamand COC a calculé, il y a quelques mois, que les enseignant·es risquent de perdre des dizaines de milliers d’euros en pensions suite à ces mesures d’économie. La tension se cristallise également sur la mise en concurrence au sein du secteur, entre statutaire et contrat à durée indéterminée, qui vise, selon les syndicats, à faire pression sur les salaires.

Toutes ces mesures sont à rebours de la valorisation du métier d’enseignant·es et plus largement des métiers de l’enseignement. Il est important de promouvoir un enseignement de qualité, inclusif, contre les logiques d’austérité et de marchandisation.

