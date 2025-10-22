Une vidéo, un métier contre l’Arizona ! | La culture et le monde associatif en lutte 💥

Charlotte Renouprez, présidente des Equipes Populaires, évoque l’attaque, notamment au niveau des financements, contre les associations reconnues en éducation permanente, ce qui impacte directement leur travail. Le moratoire (jusqu’en 2028) sur les nouveaux agréments et reconnaissances en éducation permanente représente également une menace pour la vitalité du secteur et la diffusion d’une pensée critique.
Au niveau culturel, l’auteur de BD Cyril Elophe fait part de ses craintes sur le statut de travailleur·euse des arts, qui permettait jusqu’ici l’accès à des régimes de sécurité sociale spécifiques pour ces métiers de la création. Le ministre des Pensions Jan Jambon souhaite par exemple que le statut de travailleur·euse des arts ne puisse représenter plus de 20 % d’une carrière, assimilant au passage les travailleurs des arts à des personnes sans emploi. Qui plus est, Cyril Elophe aborde aussi les attaques répétées, venant de la droite, contre la liberté d’expression des artistes.
LES MURS LES PLUS PUISSANTS TOMBENT PAR LEURS FISSURES
