Une vidéo, un métier contre l’Arizona ! | La culture et le monde associatif en lutte 💥

Droits sociaux / Services publics Travail / Précariat Commune Colère

🔴 Piliers du secteur non-marchand et ciment social, les mondes associatif et de la culture se sont mobilisés en masse ce mercredi 14 octobre dans les rues de Bruxelles. Iels dénoncent un appauvrissement général de la société visant principalement les plus fragiles, une précarisation de leur secteur, ou encore des attaques contre certains piliers démocratiques.

Belgique | Collectif : Irruption

Charlotte Renouprez, présidente des Equipes Populaires, évoque l’attaque, notamment au niveau des financements, contre les associations reconnues en éducation permanente, ce qui impacte directement leur travail. Le moratoire (jusqu’en 2028) sur les nouveaux agréments et reconnaissances en éducation permanente représente également une menace pour la vitalité du secteur et la diffusion d’une pensée critique.

Au niveau culturel, l’auteur de BD Cyril Elophe fait part de ses craintes sur le statut de travailleur·euse des arts, qui permettait jusqu’ici l’accès à des régimes de sécurité sociale spécifiques pour ces métiers de la création. Le ministre des Pensions Jan Jambon souhaite par exemple que le statut de travailleur·euse des arts ne puisse représenter plus de 20 % d’une carrière, assimilant au passage les travailleurs des arts à des personnes sans emploi. Qui plus est, Cyril Elophe aborde aussi les attaques répétées, venant de la droite, contre la liberté d’expression des artistes.

LES MURS LES PLUS PUISSANTS TOMBENT PAR LEURS FISSURES

15 novembre - 14h00 - Palais de Justice de Bruxelles

15 novembre : Rassemblement contre les violences faites aux enfants et aux ados

Les Collectives Patouche et Ensemble contre l’inceste appellent à un rassemblement contre les violences faites aux enfants et aux ados le samedi 15 novembre 2025 à 14h devant le Palais de Justice de Bruxelles. Nous appelons à un rassemblement contre les violences faites aux enfants et aux ados le samedi 15 novembre 2025 à 14h devant le Palais de Justice de Bruxelles. Aucune jeune personne ne devrait vivre dans la peur. Et pourtant, chaque jour en Belgique, des enfants et des adolescentEs sont mépriséEs, maltraitéEs, délogéEs, agresséEs, violéEs, exploitéEs, mutiléEs, tuéEs. La société détourne le regard et l’État choisit de ne pas les protéger, voire de les mettre en danger. À la maison, à l’école, à l’hôpital, dans le sport, les loisirs, sur Internet, dans les foyers sociaux, les tribunaux, les commissariats, les lieux de culte : aucun lieu n’est sûr. Toutes ces institutions passent au-dessus des droits fondamentaux des jeunes. Dans une société plus solidaire, plus protectrice des minorités et diversités en tout genre, plus horizontale, bienveillante, plus à l’écoute des besoins spécifiques des différents groupes qui la composent, il y aurait beaucoup moins de violences sur les jeunes et les enfants. Le 15 novembre 2025, c’est ensemble que nous nous rassemblerons pour toustes les enfants et ados d’aujourd’hui, d’hier et de demain. Exigeons une Belgique qui considère et écoute sa jeunesse et qui mette en œuvre de véritables politiques publiques pour l’enfance. Rassemblement organisé en lien avec les Manif Enfantistes en France dans le cadre du 18 novembre, Journée pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels.
Bruxelles
Santé / Soins

Quelles stratégie contre les attaques au secteur ? Assemblée générale du secteur psycho-médico-social

NOTRE SECTEUR EST SOUS ATTAQUE Les conditions de vie des personnes avec qui on travaille, ainsi que nos conditions de travail sont directement impactées. RENCONTRONS-NOUS POUR REFLECHIR ENSEMBLE Alors que la formation du gouvernement régional Bruxellois traîne et met en difficulté notre secteur, le fédéral n’arrange pas les choses. La politique raciste, sexiste, classiste du gouvernement va crescendo et précarise toujours plus les personnes avec lesquelles nous travaillons. Des familles demandeur·euses d’asile à la rue ; un contexte où les conditions d’obtention du droit d’asile se durcissent ; définancement et surcharge des CPAS ; allocations coupées ; suppression du Plan Grand Froid ; arrivée de Frontex en Belgique ; répression du soutien à la lutte du peuple palestinien… Tout en s’attaquant aux travailleur·euses du secteur médico-social qui pallient aux politiques xénophobes et austéritaires de l’Etat. Les travailleur·euses du secteur médico-social fonctionnent dans des services saturés et sous la menace constante de restrictions budgétaires et de licenciements collectifs. La colère de nos publics et des travailleur·euses du secteur psycho-médico-social s’inscrit dans une indignation qui s’exprime à l’échelle du pays, contre la politique austéritaire, raciste et classiste du gouvernement Arizona : qui démantèle les services publics et qui demande de travailler plus longtemps, de manière plus précaire et de retourner plus vite au travail, tout ça pour financer leurs guerres. Pour faire plier l’Arizona, il ne suffit pas d’une manifestation, d’actions spectaculaires ou de journées de grève isolées. Le mouvement en cours doit s’organiser à la base pour imposer son plan de bataille et ses revendications. Notre secteur doit se structurer et se solidariser avec les autres secteurs mobilisés, afin de constituer un rapport de force massif. Rencontrons-nous ce mercredi 22 octobre lors d’une AG du secteur psycho-médico-social pour réfléchir ensemble : Comment notre secteur est-il atteint ? Comment cela s’inscrit pleinement dans les attaques du/des gouvernement/s contre les travailleur·euses et contre nos publics ? Comment s’organiser malgré les difficultés qui entravent la mobilisation dans notre secteur ? Comment s’inscrire dans une lutte avec les autres secteurs mobilisés ? Comment mener, ensemble, via un plan d’action commun, une lutte combative et victorieuse ? Rendez-vous ce mercredi 22 octobre à 18h au 32 rue des Palais, 1030 Schaerbeek
Bruxelles
Écologie

[Vidéos] 14 octobre, mobilisation sociale historique contre le gouvernement

La journée du octobre a été marquée par une mobilisation sociale majeure. Elle a commencé tôt avec des blocages d’axes routiers ainsi que de nombreux piquets de grèves dans de nombreux secteurs, hôpitaux, universités, écoles … À 10h une grande manifestation est partie de la Gare du Nord. Elle s’est illustrée, entre autre, par son importante mobilisation ainsi que par la colère sociale qui s’y est exprimée. La manifestation s’est prolongée dans divers lieux de la ville jusqu’en soirée, poursuvie par les forces de l’ordre. View this post on Instagram A post shared by Bruxelles Dévie - BXDV (@bruxelles.devie) La journée du 14 octobre a aussi été le lieu de nombreuses violences policières, sur lesquelles nous reviendrons prochainement. Le 25 novembre une nouvelle grève et journée de mobilisation est organisée contre l’Arizona. La CGSP a appelé à la grève. View this post on Instagram A post shared by Bruxelles Dévie - BXDV (@bruxelles.devie)
Bruxelles
