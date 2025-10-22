Une vidéo, un métier contre l’Arizona ! | La culture et le monde associatif en lutte 💥

Santé / Soins

Quelles stratégie contre les attaques au secteur ? Assemblée générale du secteur psycho-médico-social

NOTRE SECTEUR EST SOUS ATTAQUE Les conditions de vie des personnes avec qui on travaille, ainsi que nos conditions de travail sont directement impactées. RENCONTRONS-NOUS POUR REFLECHIR ENSEMBLE Alors que la formation du gouvernement régional Bruxellois traîne et met en difficulté notre secteur, le fédéral n’arrange pas les choses. La politique raciste, sexiste, classiste du gouvernement va crescendo et précarise toujours plus les personnes avec lesquelles nous travaillons. Des familles demandeur·euses d’asile à la rue ; un contexte où les conditions d’obtention du droit d’asile se durcissent ; définancement et surcharge des CPAS ; allocations coupées ; suppression du Plan Grand Froid ; arrivée de Frontex en Belgique ; répression du soutien à la lutte du peuple palestinien… Tout en s’attaquant aux travailleur·euses du secteur médico-social qui pallient aux politiques xénophobes et austéritaires de l’Etat. Les travailleur·euses du secteur médico-social fonctionnent dans des services saturés et sous la menace constante de restrictions budgétaires et de licenciements collectifs. La colère de nos publics et des travailleur·euses du secteur psycho-médico-social s’inscrit dans une indignation qui s’exprime à l’échelle du pays, contre la politique austéritaire, raciste et classiste du gouvernement Arizona : qui démantèle les services publics et qui demande de travailler plus longtemps, de manière plus précaire et de retourner plus vite au travail, tout ça pour financer leurs guerres. Pour faire plier l’Arizona, il ne suffit pas d’une manifestation, d’actions spectaculaires ou de journées de grève isolées. Le mouvement en cours doit s’organiser à la base pour imposer son plan de bataille et ses revendications. Notre secteur doit se structurer et se solidariser avec les autres secteurs mobilisés, afin de constituer un rapport de force massif. Rencontrons-nous ce mercredi 22 octobre lors d’une AG du secteur psycho-médico-social pour réfléchir ensemble : Comment notre secteur est-il atteint ? Comment cela s’inscrit pleinement dans les attaques du/des gouvernement/s contre les travailleur·euses et contre nos publics ? Comment s’organiser malgré les difficultés qui entravent la mobilisation dans notre secteur ? Comment s’inscrire dans une lutte avec les autres secteurs mobilisés ? Comment mener, ensemble, via un plan d’action commun, une lutte combative et victorieuse ? Rendez-vous ce mercredi 22 octobre à 18h au 32 rue des Palais, 1030 Schaerbeek