[VIDÉO] Un métier contre l’Arizona ! | Les sages-femmes en lutte 💥

Voici le communiqué des sages-femmes suite à cette mobilisation :
« Nous vivons actuellement de plein fouet les mesures d’austérité prises par ce gouvernement et les précédents. La marchandisation du système des soins de santé à un réel impact sur l’avenir de l’hôpital public.
Concrètement, aujourd’hui cela oblige la direction de notre hôpital à restructurer son service d’obstétrique, en gelant des lits (une dizaine il y’a environ 2 ans et aujourd’hui encore une dizaine, donc 20 au total) avec un impact direct sur le personnel soignant et non soignant qui y travaille. Le système de santé ne tient que sur la bonne volonté des travailleur·euses et ce n’est donc pas une vision collective que nous propose le gouvernement Arizona. Ce n’est plus tenable et nous avons donc décidé de nous mettre en grève ce 14/10. »
LES MURS LES PLUS PUISSANTS TOMBENT PAR LEURS FISSURES
