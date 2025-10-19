stuut.info

[VIDÉO] Un métier contre l'Arizona ! | Les sages-femmes en lutte 💥

Santé / Soins Droits sociaux / Services publics Commune Colère

[VIDÉO] Un métier contre l’Arizona ! | Les sages-femmes en lutte 💥

🔴 Le 14 Octobre 2025, comme des dizaines de milliers d’autres travailleur·euses, les sages-femmes du CHU Saint-pierre de Bruxelles se sont mises en grève. La mobilisation est impressionnante avec quasi 90% du personnel qui a suivi le mouvement. L’hôpital est obligé de prendre des mesures pour assurer un service minimum. Économies dans le secteur des soins de santé, gel de lits, pensions trop éloignées, manque de reconnaissance, rémunération insuffisantes, cadences infernales, … elles dénoncent la logique qui prévaut dorénavant dans le secteur de la santé et les mesures du gouvernement Arizona.

Voici le communiqué des sages-femmes suite à cette mobilisation :
« Nous vivons actuellement de plein fouet les mesures d’austérité prises par ce gouvernement et les précédents. La marchandisation du système des soins de santé à un réel impact sur l’avenir de l’hôpital public.

Concrètement, aujourd’hui cela oblige la direction de notre hôpital à restructurer son service d’obstétrique, en gelant des lits (une dizaine il y’a environ 2 ans et aujourd’hui encore une dizaine, donc 20 au total) avec un impact direct sur le personnel soignant et non soignant qui y travaille. Le système de santé ne tient que sur la bonne volonté des travailleur·euses et ce n’est donc pas une vision collective que nous propose le gouvernement Arizona. Ce n’est plus tenable et nous avons donc décidé de nous mettre en grève ce 14/10. »

Une vidéo, un métier contre l'Arizona ! | Les sages-femmes en lutte 💥

LES MURS LES PLUS PUISSANTS TOMBENT PAR LEURS FISSURES

Extrême-droite / Antifascisme

Enorme manifestation ce 14 Octobre contre l’Arizona et son monde (VIDEO)

Ce mardi 14 octobre, au moins 140.000 personnes, probablement même 180.000, se sont réunies à Bruxelles pour protester contre l’Arizona et ses mesures anti-sociales et mortifères. Des blocages avec feux et barricades ont eu lieu dès le matin sur différents axes routiers de la ville tandis que plusieurs piquets de grève étaient organisés. Des personnes de tous les secteurs confondus – étudiant.es, syndicats, enseignant.es, retraité.es, soignant.es, etc. – se sont ensuite réuni.es pour la manifestation. Les trains pour arriver à Bruxelles étaient remplis et trop peu nombreux si bien que des personnes ont du rejoindre le cortège bien après son départ et différents itinéraires non prévus se sont déployés au fur et à mesure de la journée. La manifestation a été marquée par une grande violence policière. La police a réprimé les manifestant.es à coup de gazs lacrymogènes, de jets d’eau, de matraquages. Certain.es ont été nassé.es, d’autres arrêté.es. Des bandes de policiers en civil masqués se sont déchaîné·es à maintes reprises, frappant des manifestant·es à terre, laissant des personnes gisants au sol. La brigade cycliste n’a pas été en reste, insultant et agressant les manifestant·es. Les répressions se sont poursuivies jusqu’en début soirées, les autopompes sillonnant jusqu’aux ruelles du centre. Une dizaine de personnes ont dû être emmenées à l’hôpital suite à la violence de la police, notamment pour des coups à la tête. La violence policière n’est pas nouvelle mais son ampleur et les personnes qu’elle a touchée hier – notamment des familles et des enfants qui ont été gazé.es – marque une intensification et généralisation de la répression. Si le pouvoir et sa police veulent intimider, il est clair que cette journée de mobilisation est un moment historique pour la Belgique. L’Arizona s’attaque à toustes, sauf aux dominant.es, le peuple l’a bien compris et il ne les laissera plus faire ! @Bxdévie collecte les témoignages de violences policières. instagram.com
Bruxelles Bruxelles |
Écologie

CODE ROUGE contre l’empire logistique et génocidaire

Le samedi 11 Octobre 2025, plusieurs centaines d’activistes ont rejoint une action de blocage contre l’empire logistique et sa collaboration avec le gouvernement israélien. Le site industriel d’ArcelorMittal à Charleroi a été visé. L’action dénonce les liens entre ce groupe industriel et la colonisation et le génocide en Palestine ainsi que la destruction de la biosphère. Arcelor Mittal continue en effet l’envoi d’acier à l’armée israélienne. Voici le communiqué de l’action : « Malgré un large dispositif policier et une centaine d’arrestations, environ 400 activistes de Code Rouge, Stop Arming Israel Belgium et Soulèvements de la Terre-BXL ont envahi et bloqué ce matin le site d’Industeel à Charleroi (groupe ArcelorMittal) dont la direction a fourni de l’acier au ministère de la Défense israélien et à des entreprises liées. L’objectif de l’action : perturber les chaînes d’approvisionnement entre la Belgique et Israël, afin d’exiger un embargo économique complet contre Israël, sans lequel la Belgique reste complice du génocide à Gaza. À 9h30 ce matin, plusieurs groupes d’activistes ont convergé sur les installations de Industeel à Charleroi, afin de paralyser les activités de l’entreprise. Les accès ont été bloqués et un groupe d’activistes a pénétré dans l’enceinte. Selon les organisations à l’initiative de l’action, le savoir-faire des travailleurs de l’acier devrait servir le bien commun et non le génocide. Or, la direction d’Industeel, du groupe ArcelorMittal, a fourni 50 tonnes d’acier à double usage expédiées vers le ministère de la Défense israélien, arrivant à Ashdod le 11 avril 2025. Encore 25 tonnes ont été envoyées à une entreprise privée israélienne en mars, fabriquant de l’équipement de deblaiement utilisé à Gaza. L’acier a été placé sur un navire sur le canal pour le port d’Anvers, puis transbordé vers Israël. « C’est la même logique qui conduit la direction à imposer des plan de licenciements et à vendre des matériaux à une armée génocidaire : celle du profit ». Des tracts ont été distribués aux travailleurs présents pour leur expliquer l’action contre la complicité de leur employeur et leur adresser leur soutien dans leurs futures mobilisations en cas de prochaines livraisons à Israël. Plusieurs centaines de policiers ont été déployés dans toute la Belgique pour tenter d’empêcher cette action de désobéissance civile. Une centaine de personnes a été arrêtée. Malgré l’intervention policière dans plusieurs gares belges, le site a cependant été complètement bloqué. « Il est urgent de stopper l’impunité et de couper les chaînes d’approvisionnement de l’armée israélienne à tous les niveaux. C’est un devoir moral. En maintenant ses relations commerciales, en fournissant ses infrastructures de transit, et en autorisant la production et la vente de composants et de matières premières, la Belgique se rend complice du génocide et de la colonisation en Palestine. Le cessez-le-feu annoncé à Gaza représente un...
Bruxelles Bruxelles |
Médias

[vidéo] Manifestation 14 octobre Anti Arizona

Ce mardi 14 octobre, au moins 140.000 personnes, probablement même 180.000, se sont réunies à Bruxelles pour protester contre l’Arizona et ses mesures anti-sociales et mortifères. Des blocages avec feux et barricades ont eu lieu dès le matin sur différents axes routiers de la ville tandis que plusieurs piquets de grève étaient organisés. Des personnes de tous les secteurs confondus – étudiant.es, syndicats, enseignant.es, retraité.es, soignant.es, etc. – se sont ensuite réuni.es pour la manifestation. Les trains pour arriver à Bruxelles étaient remplis et trop peu nombreux si bien que des personnes ont du rejoindre le cortège bien après son départ et différents itinéraires non prévus se sont déployés au fur et à mesure de la journée. La manifestation a été marquée par une grande violence policière. La police a réprimé les manifestant.es à coup de gazs lacrymogènes, de jets d’eau, de matraquages. Certain.es ont été nassé.es, d’autres arrêté.es. Des bandes de policiers en civil masqués se sont déchaîné·es à maintes reprises, frappant des manifestant·es à terre, laissant des personnes gisants au sol. La brigade cycliste n’a pas été en reste, insultant et agressant les manifestant·es. Les répressions se sont poursuivies jusqu’en début soirées, les autopompes sillonnant jusqu’aux ruelles du centre. Une dizaine de personnes ont dû être emmenées à l’hôpital suite à la violence de la police, notamment pour des coups à la tête. La violence policière n’est pas nouvelle mais son ampleur et les personnes qu’elle a touchée hier – notamment des familles et des enfants qui ont été gazé.es – marque une intensification et généralisation de la répression. Si le pouvoir et sa police veulent intimider, il est clair que cette journée de mobilisation est un moment historique pour la Belgique. L’Arizona s’attaque à toustes, sauf aux dominant.es, le peuple l’a bien compris et il ne les laissera plus faire ! Bxdévie collecte les témoignages de violences policières. View this post on Instagram A post shared by ɪʀʀᴜᴘᴛɪᴏɴ (@irruption_media)
Éducation populaire / Partage de savoirs

Une vidéo, un métier contre l’Arizona ! | L’enseignement en lutte 💥

🔴 Le monde de l’enseignement belge francophone est rentré en résistance. Dans une vision austéritaire généralisée, que l’on retrouve actuellement à chaque niveau de pouvoir, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (MR-Les Engagés) a annoncé un plan de 86,7 millions d’euros d’économie dans l’enseignement à partir de l’année prochaine. Pour ce faire, dès la rentrée 2026-2027, l’ensemble des professeur.es du secondaire supérieur presteront 22 heures par semaine au lieu de 20, ce qui signifie 10% de travail en plus non-rémunéré. Au-delà cette surcharge de travail pour un métier déjà au bord de la rupture, il y a de grands risques que cette augmentation du temps de travail conduise à des pertes d’emplois, surtout chez les jeunes. En effet, chaque école se voit attribuer un « NTPP », à savoir un « nombre total de périodes professeurs ». C’est le quota d’heures à répartir entre les enseignant·es selon le nombre d’élèves de l’année précédente. Si chaque enseignant·e donne deux périodes de plus, il n’y aura tout simplement plus assez de périodes dans ce NTPP pour garder tout le monde. Plus globalement, les enseignant·es dénoncent également les attaques récurrentes contre leur métier. C’est le cas notamment au niveau des pensions. Le syndicat de l’enseignement chrétien flamand COC a calculé, il y a quelques mois, que les enseignant·es risquent de perdre des dizaines de milliers d’euros en pensions suite à ces mesures d’économie. La tension se cristallise également sur la mise en concurrence au sein du secteur, entre statutaire et contrat à durée indéterminée, qui vise, selon les syndicats, à faire pression sur les salaires. Toutes ces mesures sont à rebours de la valorisation du métier d’enseignant·es et plus largement des métiers de l’enseignement. Il est important de promouvoir un enseignement de qualité, inclusif, contre les logiques d’austérité et de marchandisation. Une vidéo, un métier contre l’Arizona ! | L’enseignement en lutte 💥 Lecture LES MURS LES PLUS PUISSANTS TOMBENT PAR LEURS FISSURES
Belgique Belgique |

DANS LES MÊMES THÉMATIQUES

22 octobre - 18h00 - 32 Rue des Palais, 1030 Schaerbeek

Quelles stratégie contre les attaques au secteur ? Assemblée générale du secteur psycho-médico-social

NOTRE SECTEUR EST SOUS ATTAQUE Les conditions de vie des personnes avec qui on travaille, ainsi que nos conditions de travail sont directement impactées. RENCONTRONS-NOUS POUR REFLECHIR ENSEMBLE Alors que la formation du gouvernement régional Bruxellois traîne et met en difficulté notre secteur, le fédéral n’arrange pas les choses. La politique raciste, sexiste, classiste du gouvernement va crescendo et précarise toujours plus les personnes avec lesquelles nous travaillons. Des familles demandeur·euses d’asile à la rue ; un contexte où les conditions d’obtention du droit d’asile se durcissent ; définancement et surcharge des CPAS ; allocations coupées ; suppression du Plan Grand Froid ; arrivée de Frontex en Belgique ; répression du soutien à la lutte du peuple palestinien… Tout en s’attaquant aux travailleur·euses du secteur médico-social qui pallient aux politiques xénophobes et austéritaires de l’Etat. Les travailleur·euses du secteur médico-social fonctionnent dans des services saturés et sous la menace constante de restrictions budgétaires et de licenciements collectifs. La colère de nos publics et des travailleur·euses du secteur psycho-médico-social s’inscrit dans une indignation qui s’exprime à l’échelle du pays, contre la politique austéritaire, raciste et classiste du gouvernement Arizona : qui démantèle les services publics et qui demande de travailler plus longtemps, de manière plus précaire et de retourner plus vite au travail, tout ça pour financer leurs guerres. Pour faire plier l’Arizona, il ne suffit pas d’une manifestation, d’actions spectaculaires ou de journées de grève isolées. Le mouvement en cours doit s’organiser à la base pour imposer son plan de bataille et ses revendications. Notre secteur doit se structurer et se solidariser avec les autres secteurs mobilisés, afin de constituer un rapport de force massif. Rencontrons-nous ce mercredi 22 octobre lors d’une AG du secteur psycho-médico-social pour réfléchir ensemble : Comment notre secteur est-il atteint ? Comment cela s’inscrit pleinement dans les attaques du/des gouvernement/s contre les travailleur·euses et contre nos publics ? Comment s’organiser malgré les difficultés qui entravent la mobilisation dans notre secteur ? Comment s’inscrire dans une lutte avec les autres secteurs mobilisés ? Comment mener, ensemble, via un plan d’action commun, une lutte combative et victorieuse ? Rendez-vous ce mercredi 22 octobre à 18h au 32 rue des Palais, 1030 Schaerbeek
Bruxelles Bruxelles | Santé / Soins |

5 novembre - 18h30 - Le DK

Commune Colère - Assemblée de Lutte

Travailleur·euses, syndiqué·es ou non, précaires, féministes, écologistes, antiracistes, étudiant·es, avec ou sans emploi, avec ou sans papiers... L’Arizona nous attaque tous·tes, nos droits, nos salaires, nos conditions de vie. Ensemble, organisons-nous et ripostons ! On fait le bilan sur la manifestation du 14 octobre, et on continue la lutte ensemble 💪 PROGRAMME ⏰ 18h00 : Ouverture des portes et accueil ⏰ 18h30 : Présentation aux nouvelles·eaux C’est la première fois que tu viens à une assemblée Commune Colère ? Alors viens à 18h30 pour qu’on te présente Commune Colère et qu’on t’explique comment se déroule l’assemblée. ⏰ 19h : Assemblée de lutte ⏰ 21h : Drink 📢 Viens, et ramène du monde !
Bruxelles Bruxelles | Santé / Soins |
Santé / Soins

[Carte blanche] 70 personnes sans papiers risquent la rue alors qu’une solution de relogement est en cours

Ce vendredi 17 octobre, le collectif Zone Neutre de 70 personnes sans papiers, dont 15 enfants, risque de se retrouver à la rue, alors même qu’une solution de relogement stable et négociée se profile. Pour éviter de se retrouver à la rue, le collectif appelle à un rassemblement ce vendredi dès 7h, sur le square de l’Aviation à Anderlecht. Nous publions une carte blanche du Front anti-expulsions, un groupe qui lutte à Bruxelles contre les expulsions. Le collectif Zone Neutre face à une nouvelle expulsion injuste Ce mardi, les septante personnes sans papiers du collectif ont appris avec colère, tristesse et une nouvelle montée d’angoisse qu’un nouvel avis d’expulsion était déposé à leur encontre pour vendredi 17/10 à 9 heures. En fin de semaine, les habitant.es ont également appris qu’un dispositif policier important était prévu pour les expulser. On suppose 2 policiers mobilisés ce vendredi par personne du collectif, pour procéder à leur expulsion d’un bâtiment qui restera vide des mois, voire des années. Le permis d’urbanisme devant permettre à la Staring Real Estate de transformer les anciens bureaux en hôtel (le quatrième sur cette place !) n’a même pas encore été octroyé. La nouvelle est d’autant plus incompréhensible que le collectif, en collaboration avec la Région travaille activement à une solution de relogement à Bruxelles. Une piste sérieuse, stable et concertée s’étant dégagée en fin de semaine dernière. Des discussions doivent encore avoir lieu avec le propriétaire de cet autre bâtiment qui accueillerait à terme les 70 personnes de la Zone Neutre. Quelques travaux devraient également être effectués afin de le remettre aux normes. Dans le même temps, le propriétaire du 3 Square de l’Aviation, la Staring Real Estate, continue à pousser pour expulser le collectif, alors même que l’audience du recours n’a pas encore eu lieu. Celle-ci étant fixée au 3 novembre. Le collectif appuyé par leurs avocates conteste la procédure mobilisée par la Staring Real Estate pour obtenir un jugement d’expulsion. En continuant dans cette voie violente, la société propriétaire bafoue des droits fondamentaux en profitant d’un cadre légal, favorisant les droits de la propriété privée aux détriments de droits sociaux. Nous leur demandons de réfléchir sérieusement à la portée de leurs actions. Ils s’apprêtent à mettre à la rue 70 personnes, dont 15 enfants, alors que l’hiver est à notre porte et surtout qu’une voie vers une solution de relogement est ouverte. Nous rappelons que la Staring Real Estate n’a pas encore obtenu le permis d’urbanisme, nécessaire au début des travaux, promettant une nouvelle période de vacance immobilière et de vide sur une place qui a expérimenté la vie, les activités socio-culturelles pour et avec le quartier du collectif Zone Neutre. Depuis l’arrivée du collectif sur le Square de l’Aviation, le riverain.es ont en effet sentis une différence sur celle-ci. Fêtes ouvertes vers le quartier, château gonflable,...
Bruxelles Bruxelles |
