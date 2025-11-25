stuut.info

Université d’été des immenses #3

15 décembre - 08h45 - ULB - R42

Université d’été des immenses #3

Féminismes / Antipatriarcat Logement / Squat Contrôle social / Répression Classisme / Lutte des classes Droits sociaux / Services publics

Après la première « Université d’été des immenses » en 2021 à la VUB, la deuxième en 2023 à l’UCLouvain Saint-Louis Bruxelles, la troisième aura lieu le 15 décembre 2025 à l’ULB, de 8h45 à 17h. Il en résultera un livre, "Valeur et immensité", qui paraîtra aux éditions Maelström en juin 2026, à la faveur de la résidence du Syndicat des immenses au théâtre du Boson du 1er au 6 juin.

[FR] Au programme de cette 3e édition :
Thème A – Dignité, respect, mérite ou fierté ? ✊
Honte, humiliation, regard jugeant : la dignité des immenses est constamment remise en jeu. Mais où est la vraie ligne rouge : dignité, respect… ou nécropolitique ?
Thème B – Les immenses travaillent-iels ? 🛠️
Survie, bénévolat, militance, représentation : à partir de quand parle-t-on de « travail » ? Et pourquoi leur engagement reste-t-il toujours suspect ?
Thème C – Où est l’intérêt supérieur des minimenses ? 👶
Séparer ou protéger ? Derrière l’« intérêt de l’enfant », placements et psychiatrisation punissent souvent les parents… au risque d’effacer l’amour et le droit à un chez-soi.
Pour l’analyse de chacun des thèmes retrouvez :

  • Des expert·es de terrain : des immenses dont le nom est à confirmer 👥
  • Des expert·es du secteur (travailleur·ses de terrain) : Kris Meurant (Transit) • Christine Mahy (RWLP) • Thomas Lambrechts (Capuche) / Eric Picard (pédopsychiatre) 🧑‍⚕️
  • Des expert·es en chambre (universitaires) : Gabor Tverdota (ARC) • Simon Lemaire (CNRS) • Anne-Catherine Rasson (UNamur) 🎓
  • Des expert·es du pouvoir (politiques) : David Weystman (MRCPAS de Bruxelles-Ville) • Françoise De Smedt (PTB – parlementaire) • Solayman Laqdim (DGDE) 🏛️
    Rejoignez nos intervenant·es de qualité pour débattre avec eux ! 💬
    L’ensemble du travail de cette journée sera repris dans l’ouvrage Valeur et immensité (à paraître au printemps 2026), qu’il vous est possible de précommander au moment de l’inscription 📘. Les précommandes nous sont utiles pour permettre d’en assurer l’édition et les impressions 🖨️.
    L’UEI se veut gratuite et accessible au plus grand nombre. Néanmoins, comme tout le secteur social santé, l’UEI souffre de l’absence de financements. Si vous voulez soutenir le projet et faciliter son organisation, il vous est également possible de participer à prix libre 🙏 (avec ou sans précommande du livre).

[NL] Programma van deze 3rde editie :
Thema A – Waardigheid, respect, verdienste of trots ? ✊
Schaamte, vernedering, een oordelende blik : de waardigheid van de Giganten staat voortdurend op het spel. Maar waar ligt de echte rode lijn : waardigheid, respect… of necropolitiek ?
Thema B – Werken de Giganten ? 🛠️
Overleven, vrijwilligerswerk, activisme, vertegenwoordiging : vanaf wanneer spreken we van “werk” ? En waarom blijft hun inzet altijd verdacht ?
Thema C – Waar ligt het hoger belang van de Minigiganten ? 👶
Scheiden of beschermen ? Achter het “belang van het kind” gaan uithuisplaatsingen en psychiatriserende maatregelen vaak samen met het straffen van ouders… met het risico liefde en het recht op een thuis uit te wissen.
Voor de analyse van elk thema vindt u :

  • Ervaringsexperten : Giganten (namen nog te bevestigen) 👥
  • Sectorexperten (veldwerkers) : Kris Meurant (Transit) • Christine Mahy (RWLP) • Thomas Lambrechts (Capuche) / Eric Picard (kinderpsychiater) 🧑‍⚕️
  • Kamerexperten (academici) : Gabor Tverdota (ARC) • Simon Lemaire (CNRS) • Anne-Catherine Rasson (UNamur) 🎓
  • Machtsexperten (politici) : David Weystman (MROCMW Stad Brussel) • Françoise De Smedt (PVDA – parlementslid) • Solayman Laqdim (DGDE) 🏛️
    Kom naar onze interessante sprekers luisteren en ga met hen in discussie ! 💬
    Het geheel van het werk van deze dag zal worden gebundeld in het boek Waarde en Grootheid (verschijnt in de lente van 2026), dat u bij de inschrijving kan voorbestellen 📘. De voorbestellingen zijn belangrijk om de uitgave en druk te kunnen garanderen 🖨️.
    De UEI is gratis en toegankelijk voor iedereen. Toch lijdt de UEI, zoals de hele sociale en gezondheidssector, onder het gebrek aan financiering. Indien u het project wil steunen en de organisatie wil vergemakkelijken, kan u ook bijdragen met een vrije bijdrage 🙏 (met of zonder voorbestelling van het boek).

