[Rencontre] VIVRE SANS POLICE 🔥🔥

11 décembre - 19h00 - Boom café

Rencontre autour du livre de Victor Collet sur Exarchia, un quartier d’Athènes qui a vécu plusieurs années débarassé de la Police. L’occasion de revenir sur les luttes là-bas mais aussi de faire le lien avec les luttes ici.

Bruxelles

Le livre présenté compile de nombreux témoignages et analyses de cette période où Exarchia a vécu sans Police, retraçant une expérience complexe, dure, enrichissante et aussi réjouissante.

L’auteur tirera avec nous les fils qui nous relient à cette histoire très récente, et loin d’être terminée. Lutter contre la violence de l’État, renforcer les solidarités, mais aussi faire face à ses propres dynamiques de pouvoir...

Accueil 19h - début de la rencontre à 19h30.
Présentation de la maison d’édition Agone :
Comment un quartier peut-il s’affranchir pendant toute une décennie du contrôle de la police ? Victor Collet nous guide dans Exarchia, dans ses squats, ses violences, ses solidarités, ses espoirs déchus, ses victoires,… pour nous montrer les possibilités qui existent, lorsque des habitants réussissent à tenir tête au fascisme, que celui-ci soit militant ou étatique ou les deux.
Il parvient à faire l’histoire singulière d’un pays dont il a éprouvé les crises, et l’inscrit dans celle, plus large, des villes qui résistent, coûte que coûte, à toutes formes d’oppression. Si le récit de la Grèce peut être lu comme un récit d’anticipation à bien des égards, il donne aussi des raisons d’espérer. Comprendre Exarchia, c’est comprendre ce qui a marché, entrevoir ce qui aurait pu marcher, et s’inspirer des raisons de l’impossibilité à rester un îlot imperméable aux logiques d’oppression, afin de, peut-être, recréer ailleurs des réseaux de solidarité.

La b.o.u.m. est une bibliothèque publique autogérée dans le centre de Bxl. C’est possible de venir emprunter des livres et discuter, tous les jeudis entre 18h et 21h.

C’est l’occasion de ramenez les livres aussi !! Beaucoup de livres sont sortis depuis super longtemps. Merci de penser à les ramener. 🧩

7 rue Pletinckx - 1000 Bruxelles

Voir en ligne : https://agone.org/livre/vivre-sans-police

 jeudi 11 décembre 2025  19h00 - 21h30 iCal
 jeudi 11 décembre 2025
19h00 - 21h30 iCal
 Boom café,

 

7 rue Pletinckx, à 1000 Bxl

