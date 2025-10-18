[Vidéo] Contre-Récit du 14 Octobre par Rouge/Rood

Nouveau média militant (malheureusement présent activement que sur les gafam, mais iels ont aussi un site avec des textes long mais pas trop)
🔎💥 CONTRE-RÉCIT : Répression à la manifestation du 14 octobre, Bruxelles.
Gaz, civils en roue libre, matraquages, auto-pompe : la répression a été massive. Face à la version policières reprise mot pour mot dans les grands médias, revenons réellement sur les faits de ce mardi 14 !
Solidarité avec les victimes de violences policières et les camarades arrêté·es.
Dans le cadre de l'université d'été du QG décolonial qui avait pour thème Penser le pouvoir et l'hégémonie avec Fanon et Gamsci, Nordine Saïdi participait à une plénière intitulée « Dérèglement climatique ou la vengeance des ancêtres : que peut l'écologie décoloniale ? ». À cette occasion, il livrait le texte qui suit afin de recadrer les débats entourant les luttes environnementales ou écologiques. Il contribue à identifier les divisions de classe et les divisions raciales afin de mieux les surmonter dans une perspective de lutte. – CMB Avant de parler d'écologie, de climat, d'énergie, de justice sociale ou de tout autre enjeu qui nous réunit ici aujourd'hui, je dois dire Gaza. Parce qu'il est impossible de parler du monde sans parler du massacre en cours. Impossible de parler de l'avenir sans nommer le sang versé. Impossible de parler de justice sans dénoncer l'injustice la plus obscène de notre époque. Impossible de parler d'écologie, de planète, sans parler de Palestine. Nous vivons une époque de génocide. C'est le terme exact utilisé par des experts de l'ONU, des juristes internationaux, des survivant·es des génocides précédents. C'est le mot qui s'impose quand des hôpitaux sont visés, des enfants brûlés vivants, des quartiers entiers rasés, une population affamée sciemment, privée d'eau, de soins, d'abris. Et dans ce silence complice des États européens, la Belgique n'est pas en reste. Notre pays continue de commercer, de coopérer, d'armer, d'accueillir des représentants d'un État colonial assassin. Nos partis politiques — même les plus « progressistes » — parlent du climat comme si Gaza n'existait pas, comme si on pouvait bâtir un avenir écologique tout en regardant ailleurs pendant qu'un peuple est écrasé sous les bombes. Chères sœurs, frères, camarades, ami·es, Merci pour votre présence aujourd'hui. Nous sommes réunis pour réfléchir à un sujet qui pourrait sembler technique ou abstrait : le dérèglement climatique. Et pourtant, il n'a rien d'abstrait. Il est concret, brutal, violent, et profondément politique. Il ne s'agit pas seulement de chiffres, de courbes ou de degrés Celsius. Il s'agit de vie ou de mort. De territoires ravagés. De peuples dépossédés. D'enfants noyés. De forêts brûlées. De rivières polluées par la cupidité des empires. Le climat, c'est une archive des violences coloniales. Et aujourd'hui, ce sont nos enfants, nos peuples, nos territoires, nos corps qui payent la (...)
Ce matin dès 6h, 400 personnes se sont mobilisées contre l’expulsion du @collectifzoneneutre. 70 personnes, dont des familles et des enfants, occupent un bâtiment vide à Anderlecht depuis 6 ans. Ils et elles se retrouvent a la rue, en période de froid. Un peu après 10h, une intervention policière violente a commencé. La police a déployé un dispositif massif pour une expulsion : 2 autopompes, brigades canines, dizaines de policiers anti-émeutes. Les forces de l’ordre ont commencé par encercler la mobilisation avant de la séparer en deux. Les policiers ont matraqué et gazé les soutiens ; qui étaient réuni•es pour protéger l’occupation. Plusieurs de personnes ont été blessées gravement et transportées à l’hôpital. C’est la 6e fois que l’occupation de zone neutre est expulsée en 2 ans. Il y a quelques nous avons publié une carte blanche du Front Anti-expulsion au sujet de l’expulsion du Collectif Zone Neutre. Retrouvez plus d’informations sur les comptes Instagram de @collectifzoneneutre et du @front_antiexpulsions_bxl View this post on Instagram A post shared by Bruxelles Dévie - BXDV (@bruxelles.devie)
L’armée dans la rue, déportations massives et plus de caméras ? On vous explique le « plan Grandes Villes« Samedi 6 septembre, dans le cadre de la “guerre” contre le trafic de drogue à Bruxelles, Bernard Quintin ministre fédéral de l’intérieur (MR), a annoncé à la presse son nouveau tour de vis sécuritaire : le “plan Grandes villes”, une réadaptation du “plan Canal”, un plan sécuritaire fédéral. Loin d’être un plan dédié aux problématiques sociales de la drogue, il s’agit d’un projet autoritaire et policier, d’occupation de Bruxelles. Il est teinté de logiques coloniales et racistes, exacerbant les dispositifs de surveillance de la population à Bruxelles. Armée dans la rue, système de surveillance de la ville, occupation policière et militaire de quartier, déportation de personnes étrangères, que cache le “plan Grandes Villes” ? Comprendre le “plan Canal” pour comprendre le “plan Grandes Villes” : Le “plan Canal” a été mis en place en 2015 dans le cadre de la lutte antiterroriste, à la suite des attentats de Paris qui avaient fait 130 morts et 413 blessés, auxquels plusieurs belges ont participé la même année. La Belgique avait alors été perçue et présentée à l’international, par les médias et les politiques, comme la « base arrière européenne du djihadisme » [1]. Ce contexte a été utilisé par les politiques pour imposer un ensemble de mesures hautement répressives et exceptionnelles. Les quartiers populaires et la communauté musulmane ont été les premiers touchés et continuent aujourd’hui de payer les frais. Le “plan Canal” lui-même succédait, le confidentiel “plan Mosquée” (initié par le 11 septembre aux Etats-Unis), et le « plan Radicalisme« , lancés respectivement en 2002 et 2005. Début 2016, Jan Jambon (N-VA), alors, le ministre de l’Intérieur, annonce la mise en place du “plan Canal”. “On va nettoyer Molenbeek“ avait-il déclaré. Deux communes sont d’abord visées : Molenbeek et Vilvorde en périphérie de Bruxelles. Ces deux communes longent le canal de Bruxelles. Le “plan Canal” a ensuite été élargi à 6 autres communes de la capitale. Dans le cadre de ce « plan », les communes ont reçu des renforts d’effectifs policiers. Elles bénéficient également de « Task-force locales » (TFL), créées dans le cadre du « plan R« , les cellules radicalismes, implantées dans chaque commune. Elles constituent la colonne vertébrale de la surveillance et de l’échange de l’information de l’appareil antiterroriste belge. La récolte d’informations, va du fédéral, au régional, au local, des renseignements policiers et de la Sûreté, jusqu’aux services sociaux, comme l’aide à la jeunesse … A la tête du dispositif antiterroriste, c’est la Task-Force Nationale (TFN), elle chapeaute la politique antiterroriste belge et est présidée par l’OCAM. Dès la mise en place du « plan Canal« , des contrôles en rue et administratifs sont démultipliés et donnent des allures de quartiers occupés par les forces répressives de l’Etat. Le “plan...
