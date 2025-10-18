stuut.info

[Vidéos] 14 octobre, mobilisation sociale historique contre le gouvernement

Bruxelles | sur https://stuut.info | Collectif : Bruxelles Dévie | Collectif : Bruxelles Dévie

La journée du octobre a été marquée par une mobilisation sociale majeure. Elle a commencé tôt avec des blocages d’axes routiers ainsi que de nombreux piquets de grèves dans de nombreux secteurs, hôpitaux, universités, écoles …

À 10h une grande manifestation est partie de la Gare du Nord. Elle s’est illustrée, entre autre, par son importante mobilisation ainsi que par la colère sociale qui s’y est exprimée. La manifestation s’est prolongée dans divers lieux de la ville jusqu’en soirée, poursuvie par les forces de l’ordre.

La journée du 14 octobre a aussi été le lieu de nombreuses violences policières, sur lesquelles nous reviendrons prochainement.

Le 25 novembre une nouvelle grève et journée de mobilisation est organisée contre l’Arizona. La CGSP a appelé à la grève.

[Texte/Vidéo] Ma mère est plus écolo que vos COP !

Dans le cadre de l’université d’été du QG décolonial qui avait pour thème Penser le pouvoir et l’hégémonie avec Fanon et Gamsci, Nordine Saïdi participait à une plénière intitulée « Dérèglement climatique ou la vengeance des ancêtres : que peut l’écologie décoloniale ? ». À cette occasion, il livrait le texte qui suit afin de recadrer les débats entourant les luttes environnementales ou écologiques. Il contribue à identifier les divisions de classe et les divisions raciales afin de mieux les surmonter dans une perspective de lutte. Dans le cadre de l’université d’été du QG décolonial qui avait pour thème Penser le pouvoir et l’hégémonie avec Fanon et Gamsci, Nordine Saïdi participait à une plénière intitulée « Dérèglement climatique ou la vengeance des ancêtres : que peut l’écologie décoloniale ? ». À cette occasion, il livrait le texte qui suit afin de recadrer les débats entourant les luttes environnementales ou écologiques. Il contribue à identifier les divisions de classe et les divisions raciales afin de mieux les surmonter dans une perspective de lutte. – CMB Avant de parler d’écologie, de climat, d’énergie, de justice sociale ou de tout autre enjeu qui nous réunit ici aujourd’hui, je dois dire Gaza. Parce qu’il est impossible de parler du monde sans parler du massacre en cours. Impossible de parler de l’avenir sans nommer le sang versé. Impossible de parler de justice sans dénoncer l’injustice la plus obscène de notre époque. Impossible de parler d’écologie, de planète, sans parler de Palestine. Nous vivons une époque de génocide. C’est le terme exact utilisé par des experts de l’ONU, des juristes internationaux, des survivant·es des génocides précédents. C’est le mot qui s’impose quand des hôpitaux sont visés, des enfants brûlés vivants, des quartiers entiers rasés, une population affamée sciemment, privée d’eau, de soins, d’abris. Et dans ce silence complice des États européens, la Belgique n’est pas en reste. Notre pays continue de commercer, de coopérer, d’armer, d’accueillir des représentants d’un État colonial assassin. Nos partis politiques — même les plus « progressistes » — parlent du climat comme si Gaza n’existait pas, comme si on pouvait bâtir un avenir écologique tout en regardant ailleurs pendant qu’un peuple est écrasé sous les bombes. Chères sœurs, frères, camarades, ami·es, Merci pour votre présence aujourd’hui. Nous sommes réunis pour réfléchir à un sujet qui pourrait sembler technique ou abstrait : le dérèglement climatique. Et pourtant, il n’a rien d’abstrait. Il est concret, brutal, violent, et profondément politique. Il ne s’agit pas seulement de chiffres, de courbes ou de degrés Celsius. Il s’agit de vie ou de mort. De territoires ravagés. De peuples dépossédés. D’enfants noyés. De forêts brûlées. De rivières polluées par la cupidité des empires. Le climat, c’est une archive des violences coloniales. Et aujourd’hui, ce sont nos enfants, nos peuples, nos territoires, nos corps qui payent la (...)
Belgique |
Écologie

[Brochure] Direct Action

Au début des années 1980, dans un milieu de squats, de punk, d’activisme et de vol à l’étalage, quelques individus affectés par les conflits en cours – luttes autochtones et écologistes, guérilla et guérilla urbaine – se rencontrent et complotent. Direct action : une histoire de résistance armée au Canada Guerre au patriarcat et aux technologies mortifères Au début des années 1980, dans un milieu de squats, de punk, d’activisme et de vol à l’étalage, quelques individus affectés par les conflits en cours – luttes autochtones et écologistes, guérilla et guérilla urbaine – se rencontrent et complotent. Nous sommes au Canada. Dans un milieu de contestation et de vie collective bien connu, l’objectif de Doug, Anna et Brent : construire un groupe armé de type anarchiste. Poser des actes destructifs qui bloquent le pouvoir dans ses projets nocifs, et ce, toujours en soutien avec les mouvements d’opposition. Ensuite : inspirer et instruire d’autres groupes pour qu’ils passent à l’attaque à leur tour. L’approfondissement de leur rencontre donnera naissance à une expérience particulière et intéressante à laquelle vont se joindre plus tard Juliet et Gerry. Cette expérience se nommera Direct Action. Le fil noir « Combien de temps allons-nous rester spectateurs du viol de la terre par l’exploitation minière, l’exploitation forestière et le développement industriel effréné ? Combien de temps allons-nous tolérer la domination et la brutalité des hommes à l’égard des femmes ? Combien de temps allons-nous permettre au gouvernement de continuer à participer à l’escalade du terrorisme nucléaire ? Combien de temps allons-nous permettre aux institutions abrutissantes de cette société industrielle d’appauvrir notre esprit, notre corps et notre âme ? Allons-nous continuer à croire aveuglément aux dieux capitalistes/matérialistes du développement industriel, du profit à tout prix et de la technologie de pointe ? » The Vancouver Five depuis la prison d’Oakalla, 1983 Les communiqués de Direct Action et les différents textes écrits par eux (collectivement ou individuellement) après leur arrestation témoignent d’idées anarchistes aussi profondes que claires, simples et farouchement combatives. Elaborées dans cette époque de guerre froide et de course aux armements nucléaires, elles esquissent le lien entre la tant détestée société industrielle et la guerre, l’État, la destruction de la nature, le génocide des peuples autochtones et le patriarcat. Une forte tension vers l’agir se renforce, également inspirée par des luttes alors en cours dans d’autres parties du monde. Cette période laisse apercevoir ce que pourrait être un mouvement non de réforme, mais de résistance. Les idées qui animent les compagnons les poussent à prendre d’assaut ce système mortifère. Avant leur arrestation en 1983, les membres du groupe auront le temps d’attaquer le poste électrique d’un immense projet hydroélectrique en construction, une entreprise d’armement et...
Partout |

5 novembre - 18h30 - Le DK

Commune Colère - Assemblée de Lutte

Travailleur·euses, syndiqué·es ou non, précaires, féministes, écologistes, antiracistes, étudiant·es, avec ou sans emploi, avec ou sans papiers... L’Arizona nous attaque tous·tes, nos droits, nos salaires, nos conditions de vie. Ensemble, organisons-nous et ripostons ! On fait le bilan sur la manifestation du 14 octobre, et on continue la lutte ensemble 💪 PROGRAMME ⏰ 18h00 : Ouverture des portes et accueil ⏰ 18h30 : Présentation aux nouvelles·eaux C’est la première fois que tu viens à une assemblée Commune Colère ? Alors viens à 18h30 pour qu’on te présente Commune Colère et qu’on t’explique comment se déroule l’assemblée. ⏰ 19h : Assemblée de lutte ⏰ 21h : Drink 📢 Viens, et ramène du monde !
Bruxelles | Santé / Soins |
