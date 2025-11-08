Vintimille : l’abandon comme stratégie politique en Italie + soirée de soutien à Marseille

Vintimille : l’abandon comme stratégie politique en Italie

À Vintimille, à la frontière entre l’Italie et la France, l’absence totale de structures d’accueil et la fermeture des lieux d’information s’inscrivent dans une logique de dissuasion cynique. Il ne s’agit pas d’un manque de moyens, mais d’une volonté politique de rendre le passage impossible, ou du moins insupportable.

Une frontière dans la ville : entre affluence et exclusion

Dans cette petite ville de Ligurie (nord de l’Italie) qui compte moins de 60’ 000 habitant·es, le vendredi, c’est jour de marché. Il s’étend, tentaculaire et pullulant, à travers le centre-ville, s’étire de rue en rue jusqu’aux bords directs de la mer Méditerranée. C’est le vendredi que l’on peut croiser le plus grand nombre de touristes et frontalier·es, venant avec leur grosse voiture acheter des aliments moins chers, des vêtements avec imprimé chat psychédélique, des jupes amples et des joggings, ou des ustensiles de cuisine dits high-tech.

Le front de mer est coupé en deux par la Roya qui vient s’y jeter depuis le col de Tende, dans les Alpes Maritimes (France). Sous les ponts qui le surplombent, des sangliers, des cygnes, des mouettes s’y prélassent. Le bruit du marché couvre complètement ceux qu’ils émettent. On n’entend pas non plus les gens qui s’y baignent, y nettoient leurs vêtements, dorment juste à côté sous une tente d’occasion donnée par des bénévoles. La plupart des gens ignorent – ou font semblant de ne pas voir – que leurs emplettes du vendredi matin se déroulent devant un public captif, réduit au statut de spectateur de ce grand manège hebdomadaire et prisonnier de situations administratives labyrinthiques. Bloqué·es par une frontière presque infranchissable, sans ressource ni soutien pour s’installer durablement en Italie, sans perspective, ce sont les ponts, les angles morts de la ville, en fait : les interstices sombres et puants, qui leur reviennent comme seuls espaces pour exister.

L’ironie a voulu qu’une soixantaine de personnes se retrouvent sous le pont qui mène directement à l’autoroute pour la France (première ironie), et que la rue qui borde ce pont, dans le quartier Gianchette, s’appelle Via Tenda, ce qui veut dire, la rue de la tente… Sous le pont, il n’y avait en effet que ça. Des tentes de camping parfois dans un état douteux, ou dans le meilleur des cas suffisamment de grands tissus et de bâches en plastique pour créer une sorte de pièce fermée, à l’intérieur de laquelle quelques tentes étaient collées les unes aux autres, plus fortes face aux intempéries.

De toute façon, il n’y a pas beaucoup d’alternatives, à Vintimille. Le centre d’accueil Campo Roja, dont la gestion était assuré par la Croix-Rouge, a fermé en 2020.

La répression mise en scène

Le 10 septembre dernier. Avant 8 heures du matin, déjà la police vient réveiller les personnes qui sont endormies. Il faut savoir qu’il n’y a eu aucune préparation, aucune sommation. L’opération policière se déroule en grande pompe, avec le maire de la ville, Flavio Di Muro (membre de la Liga – parti d’extrême-droite dont on connaît déjà l’ancien Ministre de l’Intérieur italien, Matteo Salvini), qui est venu donner un discours devant de rares journalistes locaux. Il y parle de son « bulldozer toujours allumé » et du fait qu’il ne sera, cette fois, plus possible d’installer un campement de fortune sous ce pont. Ce spectacle n’est pas un hasard. S’il a lieu ce jour-là, c’est parce qu’il fait directement suite à une fusillade qui a eu lieu ici, quelques jours plus tôt. Deux personnes ont été retrouvées blessées, dont une dans un état critique, et transportées au centre hospitalier de Sanremo, à une demie heure de voiture. Au début, les médias locaux parlent d’un règlement de compte entre ces deux personnes, qui se seraient mutuellement blessées à l’arme blanche et par balle. Mais plus tard, il apparaît que le tireur les visait en fait tous les deux, et qu’il a réussi à s’enfuir sans se faire prendre. Ce qui explique pourquoi l’arme à feu n’a pas été retrouvée.

La présence policière sur place, le jour de l’expulsion, est forte. Il y a les Carabinieri, avec plusieurs voitures et un fourgon blindé, la police nationale et la police locale. Les journalistes qui étaient venu·es pour le discours du maire sont reparti·es aussitôt. Il reste donc les flics, quelques officiels de la mairie en costard noir, bien taillé, et chaussures cirées. Un camion benne opéré par des agents de propreté locaux, en combinaison uniforme, détruit les tentes, ratisse le sol, entasse les affaires en piles sans autoriser leurs propriétaires à y chercher leurs biens. Quelques personnes, noires pour la plupart, sont arrêtées. Les autres sont forcées à s’asseoir sur un petit muret de pierre inconfortable, dos à une barrière grillagée. Tout le monde attend. Le soleil tape fort sur la tête des personnes dont la police contrôle le moindre mouvement. Les pieds sont nus ou en sandales, les têtes ne sont protégées par rien. Aucune eau, aucune nourriture n’est distribuée. Aucune information non plus. Combien de temps ça va durer ? La police va-t-elle restituer les affaires confisquées ? Les personnes malades vont-elles avoir le droit à un traitement moins dur ? Les documents officiels déchiquetés par le bulldozer vont-ils être réimprimés ? Qui pour en faire le suivi ? Les personnes qui sont assises ont-elles le droit d’appeler quelqu’un ? Un·e avocat·e, un·e proche, un·e assistant·e social·e ? Les personnes qui ont un rendez-vous, qui ont faim, qui doivent partir pour une raison qui les regarde peuvent-elles le faire ? Les personnes qui doivent aller aux toilettes ont-elles le droit de s’isoler ou doivent-elles se retenir, ou le faire devant un public ?

Personne ne sait. Tout le monde attend. Et ça dure des heures. Les policiers sont stoïques, immobiles. Certains rigolent ensemble et jouent avec un gros chien-flic aux poils longs. Les militant·es qui observent sont regardé·es d’un œil suspicieux et hostile.

Et tout le monde attend.

Au bout de plusieurs heures, alors que personne n’a rien bu ni mangé, on voit quelques personnes se lever et faire quelques pas. Certaines sont même autorisées à sortir du périmètre encadré par la police. Chacun de leurs mouvements est scruté comme si une menace n’attendait qu’à exploser. Mais le dispositif policier s’allège petit à petit, des voitures de police s’éloignent lentement. L’accès à l’espace sous le pont a été condamné. Le camion benne s’en est allé.

Droits confisqués, dignité niée

Aucune proposition de solution n’a été faite, alors que la majorité des personnes dont les affaires ont été confisquées et détruites ont légalement droit à un abri officiel de la part de l’État italien, en vertu de leur statut de demandeur·euses d’asile sur le territoire.

A. ne comprend pas pourquoi on a bousillé sa seule « maison ». Il tend les bras et fait de grands gestes d’indignation, répétant qu’il ne sait pas où il dormira cette nuit. Il répète, conscient qu’il n’aura aucune réponse, « je vais où maintenant ? ».

Sa situation administrative est illisible, probablement désespérée. A. s’exprime peu, difficilement, dans un mélange d’arabe, d’italien, d’anglais et d’allemand, qui démontre en lui la trace vivante de son parcours sinueux à travers l’Europe. Impossible de savoir réellement ce qu’il a entamé ou non comme procédure, où cela pourrait en être, s’il est suivi par quiconque, par la moindre institution, si quelqu’un sait qu’il dort depuis des mois sous le pont de la Via Tenda, à Vintimille. À le voir parler tout seul, le regard sombre, on se demande presque si ceux qui n’existent pas administrativement se transforment en sortes de fantômes.

Mais concrètement, ce qu’il vient de vivre, c’est une détention à ciel ouvert, où il n’avait plus accès à aucun de ses droits. Et même si ce n’est sans doute pas la première fois qu’il est traité de cette manière, ce 10 septembre, A. est tellement choqué et fatigué de cette situation qu’il se tape la tête contre l’abri-bus en face du pont, en implorant dans le vide pour un peu de sécurité ce soir. Il n’en trouvera aucune.

Le privilège blanc comme levier administratif

Une poignée de personnes blanches, de nationalités européennes, décide de se rendre le lendemain à la Préfecture de Ligurie, à Imperia. On veut demander des comptes à l’administration responsable, en théorie, de la mise à l’abri des personnes expulsées. Si on est assez, on est prêt·es à occuper les couloirs du bâtiment jusqu’à l’obtention d’une réponse claire à une question simple : où vont-ils dormir cette nuit ? Trois personnes d’origines afghane et pakistanaise viendront avec nous, et ce sont d’abord leur situation que l’on cherchera à « débloquer ».

Le matin du 11 septembre, on arrive dans ce paysage de carte postale. Dans un impressionnant bâtiment du début du 20e siècle, entouré de palmiers et portant les drapeaux italien et européen, on monte les larges marches d’escalier jusqu’au deuxième étage. On est un groupe de 9 personnes. Quatre personnes italien·nes, une Iranienne, un Belge et trois victimes de l’expulsion illégale qui a eu lieu hier matin (deux Afghans et un Pakistanais). Ces derniers ont dormi dans la rue la nuit passée, sans même une couverture pour se protéger du vent.

Nous sommes reçu·es froidement et avec agacement par les fonctionnaires dont le bureau est à cet étage. Certaines personnes se plaignent à voix haute et nous accusent de les déranger dans leur travail. Face à l’une d’entre elleux, on explique la situation des trois personnes que nous accompagnons.

Ce qui s’est passé ensuite est révélateur. Très vite, M., d’origine afghane, nous a fait remarqué que notre présence changeait la donne. Les fonctionnaires, que lui et les deux autres avaient déjà rencontrés plusieurs fois sans obtenir la moindre avancée, se sont soudain mis à écouter. Pas forcément avec bienveillance, mais avec une forme d’attention nouvelle, comme si notre parole avait plus de poids, plus de légitimité. Les mêmes récits, les mêmes demandes, les mêmes visages — mais cette fois accompagnés de Blancs, européens — semblaient tout à coup mériter une réponse.

Les échanges, bien que marqués par une langue de bois évidente, donnaient lieu à une forme de dialogue. On sentait que les fonctionnaires se savaient observés, interpellés dans un cadre qui les obligeait à se positionner. Ce n’était plus une corvée à expédier, comme ça semble l’être quand des personnes racisées viennent seules demander à faire respecter leurs droits. C’était devenu une conversation qui faisait sens dans leur monde administratif, une scène où ils se savaient exposés.

Et puis, au bout d’une heure, notre interlocutrice a annoncé qu’elle avait « trouvé » des places pour les trois personnes expulsées la veille. Une annonce qui nous a surpris·es. Comment une situation bloquée depuis des mois a-t-elle été résolue en une heure ? Où étaient ces places jusque-là ?

La réponse est double, et elle est politique. D’abord, ça bouge parce qu’on est là. Parce que notre présence blanche, européenne, rend visible ce qui est habituellement ignoré. Elle force l’institution à réagir, à sauver la face, à montrer qu’elle « fait quelque chose ». C’est une démonstration crue du racisme structurel qui traverse les administrations : ce n’est pas la demande qui change, c’est le corps qui la porte.

Ensuite, il faut dire que ces places existent bel et bien. Mais elles sont dans des centres éloignés, isolés, souvent inaccessibles sans voiture, sans réseau, sans services. Ce sont des lieux de mise à l’abri qui sont davantage des formes de détention douce, où l’on est coupé du monde, de la ville, de la vie. La mise à l’abri est avant tout une mise à l’écart. Beaucoup refusent d’y aller, ou finissent par revenir dans les rues, là où il y a du lien, des gens, des possibilités, même minimes. Ce n’est donc pas une solution, c’est le déplacement d’un « problème » — d’ailleurs artificiellement créé. Une manière de le rendre moins visible, moins dérangeant.

Riposte face à la nécropolitique

Face à cette violence institutionnelle qui ne dit pas son nom, face à l’abandon érigé en politique publique, face à l’effacement bureaucratique de personnes bien réelles, bien vivantes, mais rendues invisibles par le système, il ne reste qu’une voie : la solidarité. Une solidarité qui ne se contente pas de compatir, mais qui agit, qui s’organise, qui construit des ponts là où l’État érige des murs.

Ce système nécropolitique — qui choisit qui peut vivre dignement et qui doit survivre dans l’ombre — ne tombera pas tout seul. Il faut le fissurer, le rendre ingérable. Et cela ne peut se faire qu’en réseau, par l’action collective, par la mise en commun des colères, des savoirs, des ressources, des présences. Le long de la frontière italienne, à Vintimille et à Briançon, ce travail est en cours. Des personnes s’organisent, se réorganisent, inventent des formes de résistance et de soin, malgré la fatigue, malgré les expulsions, malgré le mépris.

La soirée de soutien du samedi 15 novembre à Manifesten (Marseille) est une occasion précieuse de se rencontrer, de s’informer, de contribuer financièrement à des projets essentiels — du procès pour Moussa Balde (https://www.we-solidaire.com/fr/collecte/contro-i-c-p-r-giustizia-per-moussa-udienza-8-09-2025-1) à la création d’un espace solidaire, en passant par l’accueil en montagne et la défense d’un mémorial menacé à Vintimille (https://www.infomigrants.net/fr/post/63042/en-dix-ans-48-morts-a-la-frontiere-francoitalienne--la-moindre-des-choses-cest-de-leur-redonner-un-nom). Mais au-delà de cette soirée, c’est un appel à s’impliquer durablement dans ces luttes, à faire corps contre les frontières, à refuser l’indifférence et à construire des solidarités concrètes.

Alors, si vous le pouvez, venez.

Plus largement, que vous soyez de passage ou installé·e, que vous parliez italien ou non, venez rencontrer celleux qui s’organisent. Chaque heure donnée, chaque compétence partagée, chaque relais transmis est une attaque contre leurs murs.

Mobilisons-nous. Pour que les personnes migrantes et leurs allié·es ne soient plus criminalisé·es. Pour que leurs frontières tombent. Pour la fin du régime-frontière. Pour que leur vieux monde brûle.

NO BORDER.

SOLIDARITÉ PARTOUT.

Lien vers l’événement au Manifesten : https://mars-infos.org/soiree-de-soutien-pour-des-8230

Association Tous Migrants https://tousmigrants.weebly.com/

Refuges Solidaires : https://refugessolidaires.com/