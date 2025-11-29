stuut.info

Violences policières : La police renverse deux enfant de 7 et 14 ans à Ixelles

Violences policières : La police renverse deux enfant de 7 et 14 ans à Ixelles

Bruxelles | Collectif : Bruxelles Dévie
Jeudi 27 novembre deux jeunes filles de 7 et 14 ans ont été renversées par une voiture de police à Ixelles. Une des deux enfants renversées a été grièvement blessées mais son pronostic vital n’est pas engagé.

Aucune information supplémentaire n’a été à l’heure actuelle délivrée à la presse. Le comité P aurait été chargé de l’enquête.

Avant l’été, deux enfants ont été tués par des voitures de police en Belgique, Fabian – âgé de 12 ans – alors qu’il jouait dans un parc à Bruxelles et Jidel – âgé de 9 ans – à Anvers alors qu’il se rendait à l’école.

Depuis 2017, au moins 10 personnes ont été tuées à la suite d’une intervention policière impliquant un véhicule : Mehdi en 2019, Adil en 2020, Sabrina et Ouassim en 2017, Christophe Amine en mai de cette année et Fabian et Jidel, un homme et un policier le 25 juin, ainsi qu’un jeune de 19 ans le 28 juin.

https://www.rtl.be/actu/regions/bruxelles/deux-jeunes-filles-percutees-par-une-voiture-de-police-bruxelles-une-des-deux/2025-11-28/article/771977

Violences policières : Les policiers qui ont renversé et tué Jidel 9 ans ne seront pas poursuivis

