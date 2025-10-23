[FILM] WE ARE COMING

Une nouvelle génération politise les enjeux autour du corps, de la sexualité et des rapports de genre. Pour deux amies, Nina et Yéléna, cela commence par une prise de conscience. Avec quelques autres, elles se demandent pourquoi, dans une société qui prétend que l’égalité des sexes est déjà là, l’accès au plaisir est si difficile. Elles organisent des groupes de parole, découvrent Notre corps, nous-mêmes, un manuel féministe historique qui leur ouvre de nouvelles portes d’analyse. Elles vont à la rencontre d’enseignantes, éducatrices, sociologues pour tracer pas à pas ce qui finira par être un vrai plan d’attaque. De plus en plus impliquées dans les luttes qui se soulèvent partout, au cœur de ce mouvement féministe qui déferle, elles découvrent un plaisir jusqu’ici insoupçonné, celui de poursuivre une émancipation collective. Le plaisir d’abolir le patriarcat, tout simplement.

[Nina Faure • FR/BE • 2023 • 87′]

La projection sera précédée d’un apéro solidaire et suivie d’un moment de décryptage avec Camille Husson (comédienne) et Vike Margez (Planning familial de Berchem-Sainte-Agathe).

DATE ET HEURE : ven 28.11.25 | 19h00 (apéro solidaire à partir de 18h !)

TARIFS : 4 € | 15 € carte 5 places non nominative | 1.25 € Art 27

