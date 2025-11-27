stuut.info

Yerida Should I Stay or should I Go

5 décembre - 19h00 - Cinéma Nova

Yerida Should I Stay or should I Go

Dans le cadre de la programmation « Palestinian Archives - Fragments d’une mémoire volée »

Frédérique Devillez arrive à Tel-Aviv après la mort de sa grand-tante, résistante pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle revient sur les traces d’une famille dont elle découvre le glissement vers le silence et l’acceptation de la « guerre » à Gaza. Isolée, elle part à la rencontre d’activistes qui refusent la haine et s’opposent au génocide. Entre errance, deuil et révolte, « Yerida Should I Stay or Should I Go ? » est un film en cours de réalisation qui interroge une question universelle : faut-il rester ou partir quand un pays bascule dans le fascisme ? Entre intime et politique, mémoire et engagement, la réalisatrice cherche à comprendre pourquoi certains se taisent quand d’autres disent non. Elle nous présentera une sélection de rushes de ce film à venir.

+ Rencontre Eitan Bronstein

Eitan Bronstein a émigré en Israël à l’âge de 5 ans. Il y a servi dans l’armée, avant de refuser à trois reprises de faire son service de réserve au Liban et en Cisjordanie. En 2001, il a fondé Zochrot, une organisation qui promeut la prise de conscience de la société juive israélienne à l’égard de la Nakba, en tant que fait historique impliquant une responsabilité et une réparation, mais aussi comme processus toujours en cours qu’il s’agit d’arrêter. Vivant désormais à Bruxelles, il anime De-Colonizer, un centre de recherche alternatif qui offre un espace de réflexion sur la décolonisation de l’identité israélienne. Il dressera pour nous un panorama des ONG et groupes actifs en Israël pour l’égalité des droits, en détaillant leurs convergences et divergences idéologiques, notamment par rapport au colonialisme. En anglais.

Yerida Should I Stay or should I Go

 vendredi 5 décembre 2025  19h00 - 21h00 iCal
 vendredi 5 décembre 2025
19h00 - 21h00 iCal
 Cinéma Nova,

 

3, Rue d’Arenbergstraat 1000 BXXL

5 décembre - 21h30 - Cinéma Nova

Concert : Elik Harpaz & Ayah

Dans le cadre de la programmation « Palestinian Archives - Fragments d’une mémoire volée » Elik Harpaz est musicien et artiste performeur. Il se présente comme un enfant de la Palestine occupée, qui s’est déprogrammé lui-même de l’endoctrinement sioniste. Il milite aujourd’hui pour l’égalité et la liberté de tous les habitants entre le fleuve et la mer, à travers l’art, la musique et le podcast. Ayah est chanteuse, autrice-compositrice, guérisseuse par la voix et enchanteresse du son. Sa musique puise dans les enseignements d’une spiritualité décolonisée et dans ses propres racines juives. Ensemble, Elik et Ayah interprètent des chansons écrites avec un sentiment d’urgence — celui qu’il est des moments où l’art ne peut pas se taire. Leur bien nommée « Genocide Song », que Blanche Gardin a contribué à faire connaître, sera au répertoire de leur premier concert en Belgique, aux côtés d’autres morceaux de justice et d’amour, contre la guerre, le colonialisme et le génocide.
Bruxelles Bruxelles | Guerre / Antimilitarisme |

4 décembre - 18h30 - Cinéma Nova

[Projo] Independência

50 ans de l’indépendance de l’Angola Né de la nécessité de préserver la mémoire collective et les récits des participants à la lutte pour la libération de l’Angola, « Independência » suit chronologiquement les évènements au travers de nombreux témoignages, archives, relations épistolaires, et reconstitutions via le film d’animation. Territoire colonisé par le Portugal depuis 1575, l’Angola devra attendre 1961 pour qu’éclate une guerre anti-coloniale menée par divers groupes armés rivaux (le MPLA, l’UNITA et le FNLA). Ce n’est qu’après 13 années de guérilla que la république populaire d’Angola fut proclamée, le 11 novembre 1975. Suivront 25 ans de guerre civile, mais c’est une autre histoire… Le réalisateur Fradique, l’une des voix les plus expressives du cinéma angolais, n’est pas inconnu du Nova qui avait programmé en 2021 sa première fiction multi-primée « Ar condicionado ». Pas étonnant que quelques années plus tôt, son premier long métrage documentaire, produit par le collectif Geração 80 et l’Associaçāo Tchiweka de Documentaçāo (ATD), soit déjà bâti pour le grand écran ! Suivi d’une courte discussion avec Artur da Costa, historien du cinéma Angolais, ancien militant pour l’indépendance de l’Angola.
Bruxelles Bruxelles | Guerre / Antimilitarisme |

7 décembre - 14h00 - point de chute, ades'if

Explorer les liens entre l’IA et le nucléaire

SMR + IA = <3 Ou : pourquoi et comment les GAFAM investissent dans le nucléaire On vous propose de passer une après-midi pour explorer deux tendances qui sont en cours : la relance du nucléaire et le développement de l’IA dans tout un tas de domaines. Ces deux évolutions dans la manière dont s’organise le monde sont liées, notamment par la participation des GAFAM dans la recherche nucléaire. Pourtant, la dénonciation du nucléaire n’est pas tellement présente dans les critiques de l’IA et des usages énergétiques du numérique. On vous propose de s’outiller pour mieux comprendre les articulations entre les deux. L’idée est que chacun·e apporte des ressources s’iel en a (on en aura aussi, que cela ne soit pas un frein !). On se les présentera, puis on pourra faire des petits groupes pour les lire, les arpenter, les écouter... On pourra aussi faire des recherches internet. Ensuite on se racontera ce qu’on a appris et peut-être même qu’on commencera à réfléchir à en faire quelque chose (tract, zine, affiche, podcast...?) De 14h à 18h autour du poêle de l’ades’if.
Bruxelles Bruxelles | Écologie |
