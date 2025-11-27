Frédérique Devillez arrive à Tel-Aviv après la mort de sa grand-tante, résistante pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle revient sur les traces d’une famille dont elle découvre le glissement vers le silence et l’acceptation de la « guerre » à Gaza. Isolée, elle part à la rencontre d’activistes qui refusent la haine et s’opposent au génocide. Entre errance, deuil et révolte, « Yerida Should I Stay or Should I Go ? » est un film en cours de réalisation qui interroge une question universelle : faut-il rester ou partir quand un pays bascule dans le fascisme ? Entre intime et politique, mémoire et engagement, la réalisatrice cherche à comprendre pourquoi certains se taisent quand d’autres disent non. Elle nous présentera une sélection de rushes de ce film à venir.

+ Rencontre Eitan Bronstein

Eitan Bronstein a émigré en Israël à l’âge de 5 ans. Il y a servi dans l’armée, avant de refuser à trois reprises de faire son service de réserve au Liban et en Cisjordanie. En 2001, il a fondé Zochrot, une organisation qui promeut la prise de conscience de la société juive israélienne à l’égard de la Nakba, en tant que fait historique impliquant une responsabilité et une réparation, mais aussi comme processus toujours en cours qu’il s’agit d’arrêter. Vivant désormais à Bruxelles, il anime De-Colonizer, un centre de recherche alternatif qui offre un espace de réflexion sur la décolonisation de l’identité israélienne. Il dressera pour nous un panorama des ONG et groupes actifs en Israël pour l’égalité des droits, en détaillant leurs convergences et divergences idéologiques, notamment par rapport au colonialisme. En anglais.