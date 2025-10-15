stuut.info

[Zine] CrashTest#10 Ocotobre

Extrême-droite / Antifascisme Racismes / Colonialismes Médias Économie / Anticapitalisme Féminismes / Antipatriarcat

[Zine] CrashTest#10 Ocotobre

sur https://stuut.info | Collectif : Crash-Test MagàZinne

Sommaire

CRASH-TEST #10

  • 48 pages A5 en Noir et Blanc.
    Dispo en dépot au Boom café et sur commande à partir du Jeudi 16 ocotbre.
    Hésitez pas à passer commande et à prendre des paquets à distribuer à qui le vaut bien.

Où trouver Crash-Test ?

PIY (Print It Yourself)

Les liens vers le PDF sont ou seront bientôt disponibles ICI si vous souhaitez gérer des impressions, des distributions ou des ventes.

PARTICIPER ?

Novembre : Crash-Test#11 : thème « Déchets ».
Pas de DEADLINE encore mais faut le sortir en Novembre.
Et tout ce qui est envoyé en retard sera publié en retard sans pénalités.

C’est cool d’envoyer des trucs le plus tôt possible, ou même de prévenir à l’avance si vous comptez envoyer un truc, comme ça d’autre personnes pourront peut être ajouter des images ou peaufiner les mises en pages toussa.
mag-a-zinne@proton.me

Toujours à faire, encore à faire :

  • Commander des zines
  • Faire des dons, donner du fer (y en a dans votre sang, on le boira)
  • Print It Yourself (cf plus haut)
  • Distribuer, faire la promo du trucs, trouvez de nouvelles personnes qui pourraient aimer prendre de la place dans ces pages.
  • Envoyez vos conseils, critiques, retours pour orienter les crash dans un meilleur axe ou vers un autre mur.
  • Envoyez vos propositions ou contributions ou thune pour la suite.
  • Dite nous si vous souhaitez vous occuper d’une page en particulier ou d’une rubrique en particulier.
  • Vous pouvez rejoindre le Comité Ré(d)actionnaire pour aider à la recherche de contenus, à la compilation et à la finalisation (mise en page, impressions etc).

mag-a-zinne@proton.me

Le formulaire de participation est aussi toujours utilisable si vous souhaitez rejoindre l’équipage (c’est une mailing-list) sans encore trop savoir quoi y apporter (les stages d’observation sont acceptés) :

Voir en ligne : CRASH-TEST


Anciens évènements

[Zine] CrashTest#10 Ocotobre

 jeudi 16 octobre 2025  18h00 - 22h00
 jeudi 16 octobre 2025
18h00 - 22h00
 Boom café,

 

7 rue plentickx, 1000

Notes

Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!

Proposer un complément d'info

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Texte du message

  • Ce formulaire accepte les raccourcis SPIP [->url] {{gras}} {italique} <quote> <code> et le code HTML <q> <del> <ins>. Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

ARTICLES LIÉS

Écologie

[Zine] CrashTest#9 Septembre : NO(s) FUTURE(s)

CRASH-TEST #9 52 pages A5 en Noir et Blanc, avec un Agenda Poster pour ta chambre. Dispo en dépot au Boom café à partir du Jeudi 18 septembre. Hésitez pas à passer commande et à prendre des paquets à distribuer à qui le vaut bien. Où trouver Crash-Test ? PIY (Print It Yourself) Les liens vers le PDF sont ou seront bientôt disponibles ICI si vous souhaitez gérer des impressions, des distributions ou des ventes. PARTICIPER ? Ocotbre : Crash-Test#10 : pas de thème donc actu et prise de bec. DEADLINE de la recolte du contenu le le 5 octobre ? Et tout ce qui est envoyé en retard sera publié en retard sans pénalités. C’est cool d’envoyer des trucs le plus tôt possible, ou même de prévenir à l’avance si vous comptez envoyer un truc, comme ça d’autre personnes pourront peut être ajouter des images ou peaufiner les mises en pages toussa. mag-a-zinne@proton.me Toujours à faire, encore à faire : Commander des zines Faire des dons, donner du fer (y en a dans votre sang, on le boira) Print It Yourself (cf plus haut) Distribuer, faire la promo du trucs, trouvez de nouvelles personnes qui pourraient aimer prendre de la place dans ces pages. Envoyez vos conseils, critiques, retours pour orienter les crash dans un meilleur axe ou vers un autre mur. Envoyez vos propositions ou contributions ou thune pour la suite. Dite nous si vous souhaitez vous occuper d’une page en particulier ou d’une rubrique en particulier. Vous pouvez rejoindre le Comité Ré(d)actionnaire pour aider à la recherche de contenus, à la compilation et à la finalisation (mise en page, impressions etc). mag-a-zinne@proton.me Le formulaire de participation est aussi toujours utilisable si vous souhaitez rejoindre l’équipage (c’est une mailing-list) sans encore trop savoir quoi y apporter (les stages d’observation sont acceptés) :https://stuut.info/IMG/pdf/formulaire_candidaturev4-2.pdf
Bruxelles Bruxelles |
Racismes / Colonialismes

[Zine] CrashTest#8 Aout

CRASH-TEST #8 44 pages A5 en Noir et Blanc, avec des vrais morceaux de BDs. Dispo en dépot au Boom café à partir du Jeudi 21. Hésitez pas à prendre des paquets à distribuer à qui le vaut bien. Où trouver Crash-Test ? PIY (Print It Yourself) Les liens vers le PDF sont ou seront bientôt disponibles ICI si vous souhaitez gérer des impressions, des distributions ou des ventes. PARTICIPER ? Septembre : Crash-Test#9 : NO(s) FUTUR(s) afin d’écrire de la SF, imaginer des futurs désirables, créer des timelines saugrenue ou bien vues, proposer des lignes stratégiques dans les luttes, décrire l’horizon de l’Arizona ou de répondre sérieusement à la question d’entretien d’embauche « Où vous voyez-vous dans 10 ans ? » DEADLINE de la recolte du contenu le le 11 septembre ? Et tout ce qui est envoyé en retard sera publié en retard sans pénalités. C’est cool d’envoyer des trucs le plus tôt possible, ou même de prévenir à l’avance si vous comptez envoyer un truc, comme ça d’autre personnes pourront peut être ajouter des images ou peaufiner les mises en pages toussa. mag-a-zinne@proton.me Toujours à faire, encore à faire : Commander des zines Print It Yourself (cf plus haut) Distribuer, faire la promo du trucs, trouvez de nouvelles personnes qui pourraient aimer prendre de la place dans ces pages. Envoyez vos conseils, critiques, retours pour orienter les crash dans un meilleur axe ou vers un autre mur. Envoyez vos propositions ou contributions ou thune pour la suite. Dite nous si vous souhaitez vous occuper d’une page en particulier ou d’une rubrique en particulier. Vous pouvez rejoindre le Comité Ré(d)actionnaire pour aider à la recherche de contenus, à la compilation et à la finalisation (mise en page, impressions etc). mag-a-zinne@proton.me Le formulaire de participation est aussi toujours utilisable si vous souhaitez rejoindre l’équipage (c’est une mailing-list) sans encore trop savoir quoi y apporter (les stages d’observation sont acceptés) :https://stuut.info/IMG/pdf/formulaire_candidaturev4-2.pdf
Bruxelles Bruxelles |
Santé / Soins

[Zine] CrashTest#7 « Drogues »

Crash-Test est un Zine noir et blanc participatif à tendance anarco-punk, ouvert sur le monde. Le titre, le contenu, l’équipage... tout peut encore changer, c’est le principe du test , et tout peut s’arrêter, c’est le principe du crash. CRASH-TEST #7 44 pages A5 en Noir et Blanc ça sort ce jeudi ! Venez le chopper au Boom café et profiter de la perma de la bibli anar !!! Où trouver Crash-Test ? PIY (Print It Yourself) Les liens vers le PDF sont ou seront bientôt disponibles ICI si vous souhaitez gérer des impressions, des distributions ou des ventes. PARTICIPER ? Août : Crash-Test#8 : pas de thème, l’occasion de raconter ton été. DEADLINE de la recolte du contenu le le 17 aout ? ou le 24 ? Septembre : Crash-Test#9 : pas encore de thème (Science-fiction ou Déchet ou Organe) mais tu peux nous aider à choisir. Et tout ce qui est envoyé en retard sera publié en retard sans pénalités. C’est cool d’envoyer des trucs le plus tôt possible, comme ça d’autre personnes pourront peut être ajouter des images ou peaufiner les mises en pages toussa. mag-a-zinne@proton.me Toujours à faire, encore à faire : Commander des zines Print It Yourself (cf plus haut) Distribuer, faire la promo du trucs, trouvez de nouvelles personnes qui pourraient aimer prendre de la place dans ces pages. Envoyez vos conseils, critiques, retours pour orienter les crash dans un meilleur axe ou vers un autre mur. Envoyez vos propositions ou contributions ou thune pour la suite. Dite nous si vous souhaitez vous occuper d’une page en particulier ou d’une rubrique en particulier. Vous pouvez rejoindre le Comité Ré(d)actionnaire pour aider à la recherche de contenus, à la compilation et à la finalisation (mise en page, impressions etc). mag-a-zinne@proton.me Le formulaire de participation est aussi toujours utilisable si vous souhaitez rejoindre l’équipage (c’est une mailing-list) sans encore trop savoir quoi y apporter (les stages d’observation sont acceptés) :https://stuut.info/IMG/pdf/formulaire_candidaturev4-2.pdf
Bruxelles Bruxelles |

DANS LES MÊMES THÉMATIQUES

Extrême-droite / Antifascisme

14 octobre : journée de grève et de blocages

Lors de la journée de mobilisation nationale du 14 octobre, une grève générale et une grande manifestation sont organisées. L’objectif de la mobilisation, à l’appel du front commun syndical, est de mettre à l’arrêt le pays tant contre les réformes antisociales, portées par le gouvernement Arizona. Elle prendra pied dans tous les secteurs, de l’industrie, au privé à celui public. Tour d’horizon – non-exhaustif – de certains secteurs mobilisés. TRANSPORTS PUBLICS STIB (Bruxelles) : personnels en grève, TEC (Wallonie) : service fortement réduit, SNCB (trains) : le trafic n’est pas directement en grève ENSEIGNEMENT : Le secteur de l’enseignement sera largement en grève dans la Fédération-Wallonie-Bruxelles. Des écoles ont déjà annoncé que les tous les cours ne pourront être tenus. On peut également attendre des mobilisations des jeunes des écoles secondaires qui depuis deux semaines organisent régulièrement des blocages et des mobilisations en soutien à la Palestine. Dans l’enseignement supérieur à Bruxelles, le personnel enseignant et les travailleur·ses et la CGSP organisent un piquet de grève dès 5H à l’ULB Des blocages et piquet de grève sont organisés dans des Écoles Supérieur d’Art (ESA). SANTÉ Les sages femmes du CHU de Saint Pierre organise un piquet de grève dès 7h du matin. COMMERCE : Le front commun syndical appelle aussi les travailleurs du secteur du commerce à la grève Les organisations encouragent également les clients à faire une grève de la consommation, donc à ne pas faire leurs courses, ce jour-là en signe de solidarité avec les travailleurs. AÉROPORTS Brussels Airport (Zaventem) : Aucun vol passagers ne décollera le 14 octobre. Le personnel de G4S (sécurité) participera massivement à la grève. Aéroport de Charleroi : Tous les vols annulés également en raison de la journée d’action syndicale. BLOCAGES AUTONOMES : Des organisations de la gauche radicale bruxelloise ont également appelé à mener des blocages à Bruxelles. MANIFESTATION NATIONALE Une manifestation nationale s’élancera depuis la Gare du Nord à 10h pour rejoindre la Gare du Midi en passant par la petite ceinture de Bruxelles. Plusieurs collectifs appellent également toutes les personnes qui n’ont pas la possibilité de se mettre en grève, de ralentir leur rythme de travail. Notamment, le collectif des 100 diplômées appellent les personnes racisées, dont les femmes voilées qui sont touchées de pleins fouets par les mesures de l’Arizona, a se mettre en grève. Nous rappelons que toutes et tous ont le droit de se mettre en grève, même si vous n’êtes pas syndiqué.es. Les personnes syndiquées peuvent demander une indemnisation pour la journée du 14. Sources : « Manifestation nationale du 14 octobre : que se passera-t-il ? Quelles sont les perturbations prévues ? », RTBF, https://www.rtbf.be/article/manifestation-nationale-du-14-octobre-que-se-passera-t-il-quelles-sont-les-perturbations-prevues-11609912 «...
Bruxelles Bruxelles |
Extrême-droite / Antifascisme

Enorme manifestation ce 14 Octobre contre l’Arizona et son monde (VIDEO)

Ce mardi 14 octobre, au moins 140.000 personnes, probablement même 180.000, se sont réunies à Bruxelles pour protester contre l’Arizona et ses mesures anti-sociales et mortifères. Des blocages avec feux et barricades ont eu lieu dès le matin sur différents axes routiers de la ville tandis que plusieurs piquets de grève étaient organisés. Des personnes de tous les secteurs confondus – étudiant.es, syndicats, enseignant.es, retraité.es, soignant.es, etc. – se sont ensuite réuni.es pour la manifestation. Les trains pour arriver à Bruxelles étaient remplis et trop peu nombreux si bien que des personnes ont du rejoindre le cortège bien après son départ et différents itinéraires non prévus se sont déployés au fur et à mesure de la journée. La manifestation a été marquée par une grande violence policière. La police a réprimé les manifestant.es à coup de gazs lacrymogènes, de jets d’eau, de matraquages. Certain.es ont été nassé.es, d’autres arrêté.es. Des bandes de policiers en civil masqués se sont déchaîné·es à maintes reprises, frappant des manifestant·es à terre, laissant des personnes gisants au sol. La brigade cycliste n’a pas été en reste, insultant et agressant les manifestant·es. Les répressions se sont poursuivies jusqu’en début soirées, les autopompes sillonnant jusqu’aux ruelles du centre. Une dizaine de personnes ont dû être emmenées à l’hôpital suite à la violence de la police, notamment pour des coups à la tête. La violence policière n’est pas nouvelle mais son ampleur et les personnes qu’elle a touchée hier – notamment des familles et des enfants qui ont été gazé.es – marque une intensification et généralisation de la répression. Si le pouvoir et sa police veulent intimider, il est clair que cette journée de mobilisation est un moment historique pour la Belgique. L’Arizona s’attaque à toustes, sauf aux dominant.es, le peuple l’a bien compris et il ne les laissera plus faire ! @Bxdévie collecte les témoignages de violences policières. instagram.com
Bruxelles Bruxelles |
Écologie

Code Rouge : plus de 400 personnes bloquent l’entreprise ArceloMittal Industeel à Charleroi

Samedi 11 octobre, a eu lieu la sixième action menée par la coalition Code Rouge. Cette nouvelle action de masse, organisée en collaboration avec Stop Arming Israel, le Comité des Soulèvements de la Terre Bruxelles et Against the Flow, a ciblé le site du géant mondial du secteur sidérurgique ArceloMittal Industeel, à Marchienne-au-Pont. Cette édition visait l’empire logistique et les entreprises complices de la colonisation et du génocide en Palestine. Plus de 400 militant·es ont bloqué le site industriel pendant près de 3 heures, et différentes actions de sabotage ont eu lieu sur certaines infrastructures liées au secteur logistique. Des camions de livraison et les voies de chemin de fer du site industriel ont été endommagés. Cette action de masse s’inscrivait dans le cadre d’une campagne internationale contre l’Empire logistique. D’autres actions de masse ont notamment été menées au port de Rotterdam et contre le projet de construction du méga-canal Seine-Nord Europe. Le site d’ArceloMittal Industeela était ciblé en raison de sa complicité avec le génocide en cours en Palestine. En avril 2025, plus de 50 tonnes de métal ont en effet été livrées au ministère de la défense israélienne depuis le port d’Anvers. Outre cette complicité, les organisateur·ices ont rappelé à quel point une entreprise comme ArceloMittal Industeel est fortement polluante, fait partie intégrante du système logistique mondial. La dénomination « empire logistique » désigne l’ensemble des filières logistiques qui permettent de faire fonctionner l’économie capitaliste : aéroports, canaux, entrepôts, routes, etc. Ce 11 octobre, dès l’aube, plusieurs centaines de militant·es ont été arrêté·es par les forces de l’ordre dans différentes communes flamandes, où un large dispositif policier avait été mis en place pour empêcher leur arrivée sur le site de l’action. En revanche, d’autres groupes de militant·es ont réussi à déborder le dispositif policier. Cela a notamment été le cas à la gare de Charleroi, où des militant·es ont repoussé une ligne de policiers qui tentaient de les empêcher de sortir du quai. À leur arrivée sur le site, les centaines de militant·es présent·es ont commencé à barricader les entrées. D’autres ont repeint une importante partie des murs de l’entreprise avec des messages en soutien à la Palestine et contre l’empire logistique. L’occupation, qui a duré jusqu’aux alentours de midi, s’est déroulée dans une bonne ambiance, ponctuée de nombreuses prises de parole. Pendant le blocage, les délégués syndicaux de l’entreprise sont entrés en contact avec les militant·es afin d’échanger sur la situation. Cette collaboration, menée dans un grand respect mutuel, a permis aux centaines de participant·es de repartir en cortège sans la moindre confrontation avec les forces de l’ordre. À plusieurs reprises, des délégués syndicaux et des travailleurs de l’entreprise ont félicité les causes défendues par les militant·es. (...)
Bruxelles Bruxelles |
PLUS D'ARTICLES - Extrême-droite / Antifascisme
PLUS D'ARTICLES - Racismes / Colonialismes
PLUS D'ARTICLES - Médias
PLUS D'ARTICLES - Économie / Anticapitalisme
PLUS D'ARTICLES - Féminismes / Antipatriarcat
PLUS D'ARTICLES - Histoire / Archives
PLUS D'ARTICLES - Queer / LGBTQIA+
PLUS D'ARTICLES - Logement / Squat
PLUS D'ARTICLES - Contrôle social / Répression
PLUS D'ARTICLES - Migrations / Frontières
PLUS D'ARTICLES - Résistances et solidarités internationales
PLUS D'ARTICLES - Classisme / Lutte des classes
PLUS D'ARTICLES - Travail / Précariat
PLUS D'ARTICLES - Anarchismes / Antiautoritaire
PLUS D'ARTICLES - Prisons / Anticarcéral
PLUS D'ARTICLES - Arts / Créations
PLUS D'ARTICLES - Violences policières

Publiez !

Comment publier sur Stuut ?

Stuut est un média ouvert à la publication.
La proposition d'article se fait à travers l’interface privée du site.
Si vous rencontrez le moindre problème ou que vous avez des questions,
n’hésitez pas à nous le faire savoir par e-mail: contact@stuut.info