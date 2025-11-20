[Zine] CrashTest#11 Spécial DECHETS novembre 2025

CRASH - TEST #11

68 (surproduction) pages A5 en Noir et Blanc.

Dispo en dépot au Boom café, ailleurs et sur commande à partir du Jeudi 20 novembre.

Hésitez pas à passer commande et à prendre des paquets à distribuer à qui le vaut bien.

Où trouver Crash-Test ?

PIY (Print It Yourself)

Les liens vers le PDF sont ou seront bientôt disponibles ICI si vous souhaitez gérer des impressions, des distributions ou des ventes. Sens toi libre.

PARTICIPER ?

Décembre : Crash-Test#12 : pas de thème mais c’est la fin d’un cycle et quelle sera la suite ?

Et tout ce qui est envoyé en retard sera publié en retard sans pénalités.

C’est cool d’envoyer des trucs le plus tôt possible, ou même de prévenir à l’avance si vous comptez envoyer un truc, comme ça d’autre personnes pourront peut être ajouter des images ou peaufiner les mises en pages toussa.

mag-a-zinne@proton.me

Toujours à faire, encore à faire :

Commander des zines

Faire des dons, donner du fer (y en a dans votre sang, on le boira)

Print It Yourself (cf plus haut)

Distribuer, faire la promo du trucs, trouvez de nouvelles personnes qui pourraient aimer prendre de la place dans ces pages.

Envoyez vos conseils, critiques, retours pour orienter les crash dans un meilleur axe ou vers un autre mur.

Envoyez vos propositions ou contributions ou thune pour la suite.

Dite nous si vous souhaitez vous occuper d’une page en particulier ou d’une rubrique en particulier.

Vous pouvez rejoindre le Comité Ré(d)actionnaire pour aider à la recherche de contenus, à la compilation et à la finalisation (mise en page, impressions etc).

Le formulaire de participation est aussi toujours utilisable si vous souhaitez rejoindre l’équipage (c’est une mailing-list) sans encore trop savoir quoi y apporter (les stages d’observation sont acceptés) :