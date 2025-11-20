[Zine] CrashTest#11 Spécial DECHETS novembre 2025

CRASH-TEST #11
- 68 (surproduction) pages A5 en Noir et Blanc.
Dispo en dépot au Boom café, ailleurs et sur commande à partir du Jeudi 20 novembre.
Hésitez pas à passer commande et à prendre des paquets à distribuer à qui le vaut bien.
Où trouver Crash-Test ?
PIY (Print It Yourself)
Les liens vers le PDF sont ou seront bientôt disponibles ICI si vous souhaitez gérer des impressions, des distributions ou des ventes. Sens toi libre.
PARTICIPER ?
Décembre : Crash-Test#12 : pas de thème mais c’est la fin d’un cycle et quelle sera la suite ?
Et tout ce qui est envoyé en retard sera publié en retard sans pénalités.
C’est cool d’envoyer des trucs le plus tôt possible, ou même de prévenir à l’avance si vous comptez envoyer un truc, comme ça d’autre personnes pourront peut être ajouter des images ou peaufiner les mises en pages toussa.
mag-a-zinne@proton.me
Toujours à faire, encore à faire :
- Commander des zines
- Faire des dons, donner du fer (y en a dans votre sang, on le boira)
- Print It Yourself (cf plus haut)
- Distribuer, faire la promo du trucs, trouvez de nouvelles personnes qui pourraient aimer prendre de la place dans ces pages.
- Envoyez vos conseils, critiques, retours pour orienter les crash dans un meilleur axe ou vers un autre mur.
- Envoyez vos propositions ou contributions ou thune pour la suite.
- Dite nous si vous souhaitez vous occuper d’une page en particulier ou d’une rubrique en particulier.
- Vous pouvez rejoindre le Comité Ré(d)actionnaire pour aider à la recherche de contenus, à la compilation et à la finalisation (mise en page, impressions etc).
mag-a-zinne@proton.me
Le formulaire de participation est aussi toujours utilisable si vous souhaitez rejoindre l’équipage (c’est une mailing-list) sans encore trop savoir quoi y apporter (les stages d’observation sont acceptés) :
