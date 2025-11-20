stuut.info

[Zine] CrashTest#11 Spécial DECHETS novembre 2025

20 novembre - 18h00 - Boom Café

[Zine] CrashTest#11 Spécial DECHETS novembre 2025

Collectif : Crash-Test MagàZinne

Sommaire

CRASH-TEST #11

  • 68 (surproduction) pages A5 en Noir et Blanc.
    Dispo en dépot au Boom café, ailleurs et sur commande à partir du Jeudi 20 novembre.

Hésitez pas à passer commande et à prendre des paquets à distribuer à qui le vaut bien.

Où trouver Crash-Test ?

PIY (Print It Yourself)

Les liens vers le PDF sont ou seront bientôt disponibles ICI si vous souhaitez gérer des impressions, des distributions ou des ventes. Sens toi libre.

PARTICIPER ?

Décembre : Crash-Test#12 : pas de thème mais c’est la fin d’un cycle et quelle sera la suite ?
Et tout ce qui est envoyé en retard sera publié en retard sans pénalités.

C’est cool d’envoyer des trucs le plus tôt possible, ou même de prévenir à l’avance si vous comptez envoyer un truc, comme ça d’autre personnes pourront peut être ajouter des images ou peaufiner les mises en pages toussa.
mag-a-zinne@proton.me

Toujours à faire, encore à faire :

  • Commander des zines
  • Faire des dons, donner du fer (y en a dans votre sang, on le boira)
  • Print It Yourself (cf plus haut)
  • Distribuer, faire la promo du trucs, trouvez de nouvelles personnes qui pourraient aimer prendre de la place dans ces pages.
  • Envoyez vos conseils, critiques, retours pour orienter les crash dans un meilleur axe ou vers un autre mur.
  • Envoyez vos propositions ou contributions ou thune pour la suite.
  • Dite nous si vous souhaitez vous occuper d’une page en particulier ou d’une rubrique en particulier.
  • Vous pouvez rejoindre le Comité Ré(d)actionnaire pour aider à la recherche de contenus, à la compilation et à la finalisation (mise en page, impressions etc).

mag-a-zinne@proton.me

Le formulaire de participation est aussi toujours utilisable si vous souhaitez rejoindre l’équipage (c’est une mailing-list) sans encore trop savoir quoi y apporter (les stages d’observation sont acceptés) :

Voir en ligne : Crash Test

Agenda

[Zine] CrashTest#11 Spécial DECHETS novembre 2025

 jeudi 20 novembre 2025  18h00 - 22h00 iCal
 jeudi 20 novembre 2025
18h00 - 22h00 iCal
 Boom Café,

 

rue plentickx 7

[Deadline Participation] CrashTest#12

 vendredi 12 décembre 2025  00h00 - 00h01 iCal
 vendredi 12 décembre 2025
00h00 - 00h01 iCal
 mag-a-zinne@proton.me,

 

Notes

