stuut.info

désobéissance civile : mieux la comprendre et répondre à vos questions

10 décembre - 18h00 - DK

désobéissance civile : mieux la comprendre et répondre à vos questions

Éducation populaire / Partage de savoirs

organisé par Periferia et Agir pour la Paix

Bruxelles | sur https://stuut.info

Une question qui revient régulièrement dans les collectifs est celle de la désobéissance civile et, plus largement, de l’action directe. Dans un contexte politique d’austérité et d’autoritarisme grandissant, comment s’opposer en tant que citoyen·nes, collectifs ? ✊ Quelles sont les possibilités qu’offrent la désobéissance civile mais aussi ses risques et ses enjeux ?

Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre au cours de cette soirée thématique, organisée par Periferia et Agir Pour la Paix, avec des invité·es de La Voix des Sans Papiers, Progress Lawyers et du Front Anti-Expulsion.

Cette soirée est ouverte à toute personne désireuse d’en apprendre plus sur le sujet, ainsi qu’aux collectifs qui font déjà ou envisagent des actions en/de désobéissance civile, et qui se posent des questions sur ce sujet. La soirée se terminera par une séance ouverte de questions-réponses.

L’entrée est gratuite et de la soupe est prévue pour vous rassasier en ces froides soirées de fin d’année !

Rendez-vous le mercredi 10 décembre, de 18h à 20h30 au DK, rue de Danemark 70B à Saint-Gilles.

Agenda

désobéissance civile : mieux la comprendre et répondre à vos questions

 mercredi 10 décembre 2025  18h00 - 21h00 iCal
 mercredi 10 décembre 2025
18h00 - 21h00 iCal
 DK,

 

Notes

Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!

Proposer un complément d'info

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Texte du message

  • Ce formulaire accepte les raccourcis SPIP [->url] {{gras}} {italique} <quote> <code> et le code HTML <q> <del> <ins>. Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

DANS LES MÊMES THÉMATIQUES

Extrême-droite / Antifascisme

Communiqué : Stop aux conférences réactionnaires soutenues par l’ULB

L’ULB, et plus précisement la faculté de médecine, financent et promeuvent des conférences qui servent les intérêts d’un comité réactionnaire qui dévoient le libre-examen pour imposer des idées discriminatoires sous couvert de science. Nous, membres de la communauté universitaire, souhaitons vous informer via notre communiqué et demander votre soutiens via notre pétition. Le vendredi 14 novembre, l’Université Libre de Bruxelles (ULB) a accueilli dans le cadre des conférences Sciences et Société (parrainés par la Faculté de Médecine) le Professeur Jacques Balthazart (ULiège) pour une conférence sur la « Biologie de l’homosexualité ». Cette conférence construite autour de pseudo-sciences et basée sur des recherches homophobes, transphobes et essentialisantes n’avait pas sa place dans une université. Encore moins en étant présenté comme faisant consensus scientifique sans aucune forme de contradiction. Qui plus est, cette conférence s’est inscrite dans un cycle organisé par un comité dont certains membres sont connus pour des prises de positions réactionnaires. La précédente conférence portait sur les religions et les sciences et posait aussi de nombreux problèmes méthodologiques et discriminatoires. L’un des membres du comité prépare d’ailleurs une nouvelle conférence le 3 Décembre sur "la notion de génocide et son instrumentalisation dans le monde contemporain". La liste des intervenants (Joel Kotek, Viviane Teitelbaum, Jean Quatremer, Yann Vurovics, Mia Doornaerts) ne laisse aucun doute sur son but : nier le génocide en Palestine. Nous, membres de la communauté universitaire soucieux·ses, avons rédigé un communiqué sourcé et documenté afin de mettre en lumière les problèmes liés a cette conférence, le cycle dans lequel elle est proposée, ainsi que les motivations politiques à peine voilées des organisateurs de ce cycle. Notre but affiché ici est de documenter et dénoncer le caractère réactionnaire se cachant derrière cet évènement et les autres du même cycle. Nous ne pouvons nous taire face au dévoiement du libre-examen a des fins réactionnaires. Nous avons, en plus de notre communiqué, mis en place une pétition (lien) pour que toutes les personnes qui s’opposent à ces dérives puissent le signaler.
Bruxelles Bruxelles |
Médias

[Brochure] Le Programme anarchiste

Introduction Malatesta fut chargé par la Commission de Correspondance de l’Union Anarchiste Italienne (U.A.I.) de rédiger une « Déclaration de Principes », tâche qu’il accepta. Au congrès de Bologne de l’U.A.I.(du 1er au 4 juillet 1920), le texte qu’il avait rédigé, Le Programme anarchiste, fut entièrement accepté par le congrès et publié à Milan la même année. Il faut noter qu’il ne s’agit pas en 1920 d’un texte absolument original. En effet, Malatesta s’est inspiré d’un programme qu’il avait publié en 1899 à Paterson, aux États-Unis, dans différents numéros de La Question Sociale, texte qui fut repris en brochure par le groupe « L’Avenir » à New London en 1903, puis de nouveau en 1905 sous le titre de Notre programme. La publication de 1920 ne fut cependant pas une reproduction textuelle. Malatesta la corrigea, y apporta de sensibles modifications et y ajouta ce que lui suggérèrent les circonstances contemporaines et le caractère collectif qui devait être celui du texte. Ce qui en fait donc un texte essentiellement nouveau. Le premier paragraphe n’apparaît pas en 1920 mais les intertitres sont par contre de cette époque. Le texte fut traduit en plusieurs langues (espagnol, portugais, chinois, anglais, français, etc.), généralement sous le titre de Programme anarchiste, et jouit de nombreuses rééditions depuis. La traduction que l’on présente aujourd’hui fut établie en 1979 (et publiée dans le recueil d’Israel Renoff) à partir du texte de 1903 réédité à Turin, en 1963, comparé avec le texte de 1920. Les traducteurs se sont aussi inspirés des versions du Bulletin International de C.R.I.A.(1949), de Vicenzo Tascafonco et de Vernon Richards. La présente édition s’est contentée de re-confronter le texte du recueil de Renoff avec la traduction française des Écrits choisis, tome III [1]. * * * Nous n’avons rien de nouveau à dire. La propagande n’est, et ne peut être, que la répétition continue, inlassable, des principes qui doivent nous servir de guide dans la conduite que nous devons suivre dans les différentes circonstances de la vie. Nous répéterons donc avec des termes plus ou moins différents, mais dans le fond constants, notre vieux programme socialiste-anarchiste-révolutionnaire. Le programme de l’Union Anarchiste Italienne est le programme anarchiste-communiste révolutionnaire. Il y a déjà un demi siècle, il fut proposé en Italie au sein de l’Internationale sous le nom de programme socialiste. Plus tard, il prit celui de socialiste-anarchiste, comme réaction contre la dégénérescence autoritaire et parlementaire croissante du mouvement socialiste. Puis finalement on l’appela anarchiste. NEFAC (Fédération des communistes libertaires du Nord-Est), mai 2008 1. Ce que nous voulons. Nous croyons que la plus grande partie des maux qui affligent les hommes découle de la mauvaise organisation sociale ; et que les hommes, par leur volonté et leur savoir, peuvent les faire disparaître. La société actuelle est le résultat...
Partout Partout |

27 novembre - 19h30 - Boom Café

[Concert] Buterflai : Acrata folk contra la represión

« Buterflai » présente un concert musical, didactique qui s’inscrit dans le courant de l’ácrata folk. Ses paroles abordent la résistance, la liberté et la critique sociale, en se focalisant sur la lutte contre la répression et l’injustice. Ce jeudi à La B.O.U.M. en plus de la permanence habituelle, se tiendra un super concert de Buterflai ! Le concert se caractérise par son focus sur la narration et l’utilisation d’instruments acoustiques, créant une ambiance qui invite à la réflexion sur les problèmes sociaux. 3 disques autoédités sont disponibles, « aprenderé », « refranero agrícola », « Sen Esquencer » et des chansons inédites incorporées pour des compilations de soutiens. Avec 20 ans de parcours, le projet arrive depuis Euskadi avec un nouveau format, accompagné de vidéos avec explications en français et sous-titres en anglais, facilitant la compréhension du contenu et du sens de chaque chanson. On sortira pour l’occasion nos meilleurs livres et brochures sur les thèmes abordé durant le concert (guerre d’Espagne, prison, répression,...) !
Bruxelles Bruxelles | Médias |
PLUS D'ARTICLES - Éducation populaire / Partage de savoirs

Publiez !

Comment publier sur Stuut ?

Stuut est un média ouvert à la publication.
La proposition d'article se fait à travers l’interface privée du site.
Si vous rencontrez le moindre problème ou que vous avez des questions,
n’hésitez pas à nous le faire savoir par e-mail: contact@stuut.info