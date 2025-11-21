désobéissance civile : mieux la comprendre et répondre à vos questions

Une question qui revient régulièrement dans les collectifs est celle de la désobéissance civile et, plus largement, de l’action directe. Dans un contexte politique d’austérité et d’autoritarisme grandissant, comment s’opposer en tant que citoyen·nes, collectifs ? ✊ Quelles sont les possibilités qu’offrent la désobéissance civile mais aussi ses risques et ses enjeux ?
Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre au cours de cette soirée thématique, organisée par Periferia et Agir Pour la Paix, avec des invité·es de La Voix des Sans Papiers, Progress Lawyers et du Front Anti-Expulsion.
Cette soirée est ouverte à toute personne désireuse d’en apprendre plus sur le sujet, ainsi qu’aux collectifs qui font déjà ou envisagent des actions en/de désobéissance civile, et qui se posent des questions sur ce sujet. La soirée se terminera par une séance ouverte de questions-réponses.
L’entrée est gratuite et de la soupe est prévue pour vous rassasier en ces froides soirées de fin d’année !
Rendez-vous le mercredi 10 décembre, de 18h à 20h30 au DK, rue de Danemark 70B à Saint-Gilles.
complements article
Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!
Proposer un complément d'info