stuut.info

Droits sociaux : Contrôles et traque des allocataires sociaux dans les aéroports

Extrême-droite / Antifascisme Médias Contrôle social / Répression Classisme / Lutte des classes Droits sociaux / Services publics

Droits sociaux : Contrôles et traque des allocataires sociaux dans les aéroports

Bruxelles | sur https://stuut.info | Collectif : Bruxelles Dévie | Collectif : Bruxelles Dévie
PNG - 950.6 ko

Dans la nuit du 18 au 19 octobre 2025, vers 2h30 du matin, quelques minutes après avoir franchi le contrôle douanier, plusieurs voyageur·ses se sont retrouvé·es face à des inspecteur·es de l’INAMI (Institut national d’assurance maladie invalidité) et de l’ONEM* (Office national de l’emploi) à l’aéroport d’Ostende. Leur but ? Traquer les chomeur·euses et malades longues durées qui n’auraient pas le droit de voyager.

Les inspecteur·es ont d’abord procédé à un tri des voyageur·ses selon leur nationalité, laissant passer les ressortissant·es français.es et néerlandais·es. Pour les citoyen·nes belges, leur carte d’identité a été systématiquement scannée via une application smartphone qui donne accès en temps réel aux données concernant les allocations de chômage ou d’incapacité de travail, permettant ainsi d’identifier les potentiels manquements administratifs ou « fraudeurs ».

Les autorités belges ont mis en place un programme de contrôles prévus deux fois par an dans différents aéroports du pays. L’objectif affiché est de sanctionner les allocataires sociaux qui n’auraient pas suivi les démarches administratives avant de séjourner à l’étranger.

En effet, les personnes en incapacité de travail doivent obtenir une autorisation de leur médecin-conseil avant de voyager hors Union Européenne. De même, les chômeur·ses doivent respecter certaines formalités administratives avant de quitter temporairement le territoire belge.

Le problème ? Ces obligations sont souvent très peu connues, et les contrôles surprises à 2h30 du matin apparaissent plutôt comme une punition, une de plus, envers les personnes touchants des allocations de chômage et en incapacité de travail. Contrôles nocturnes, tri par nationalité, scan systématique et accès à des données personnelles… La méthode peut sembler disproportionnée pour cibler des vacancier·ères qui, pour beaucoup, ignoraient simplement ces formalités administratives.

À l’issue du contrôle d’Ostende, les voyageur·ses concerné·es ont reçu un document en néerlandais leur rappelant ces obligations administratives.

Ces contrôles aéroportuaires s’inscrivent dans une politique plus large de traque des chômeur·ses et malades de longue durée menée par le gouvernement Arizona. Après avoir durci les conditions d’accès et de maintien des allocations de chômage et d’incapacité de travail, les autorités belges multiplient les dispositifs de surveillance et de contrôle des allocataires sociaux.

Ces opérations nocturnes dans les aéroports apparaissent ainsi comme un nouvel outil de pression sur des personnes déjà fragilisées par leur situation.

Légende :

  • ONEM : l’organisme public qui prend la décision de verser ou non les indemnités de chômage.

Sources :

Voir en ligne : BXL Dévie

Notes

Une question ou une remarque à faire passer au Stuut? Un complément d'information qui aurait sa place sous cet article? Clique ci-dessous!

Proposer un complément d'info

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Texte du message

  • Ce formulaire accepte les raccourcis SPIP [->url] {{gras}} {italique} <quote> <code> et le code HTML <q> <del> <ins>. Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

DANS LES MÊMES THÉMATIQUES

Extrême-droite / Antifascisme

Trilogie libérale contemporaine : : guerre aux pauvres, nationalisme sécuritaire et racialisation des inégalités sociales.

La réforme chômage concentre les trois logiques majeures du pouvoir néolibéral contemporain : la guerre aux pauvres, le nationalisme sécuritaire et la racialisation des inégalités sociales. Retour sur les dernières attaques : analyse, auto-critique et perspectives ! « Le meilleur antifascisme possible est d’assumer cette riposte de manière vivante, radicale et joyeuse et de prôner une rupture avec le désespérant monde actuel afin de terrasser ceux qui veulent nous nuire. »
Belgique Belgique |
Extrême-droite / Antifascisme

Adresse au président de la CGSLB, Gert Truyens

Note 1 : ce texte s’applique quasiment tel quel à Bert Engelaar, président de l’ABVV (voir ses déclarations ici). Notes 2 : nous invitons ces présidents de syndicats à lire aussi cet articlequi revient sur quelques fondamentaux. Le dégueulis médiatique Ce mardi 14 octobre, la sinistre de « l’asile » et de la migration Anneleen Van Bossuyt (N-VA) s’est empressée de traiter les manifestant•es qui s’en sont pris•es à l’Office National des Étrangers – cette machine à broyer des vies – de "racailles". On rappelle que la personne qui a popularisé ce terme déshumanisant, à savoir Nicolas Sarkozy, a été incarcéré ce 21 octobre pour sa corruption dans le « dossier libyen » (sans compter sa dizaine d’autres affaires en cours ou passées) et qu’il crache à la gueule des institutions judiciaires en les délégitimant parce qu’elles appliquent la loi. Qui est la racaille ? Quant à elle-même, on lui rappelle qu’elle refuse d’appliquer des décisions de justice. Qui est la racaille ? Venant d’une députée d’extrême droite, rien d’étonnant. Toi, Gert Truyens président du syndicat libéral CGSLB, tu as servi à peu près la même soupe qu’elle dans les médias : Nous avions prédit ces troubles et signalé que certains groupes voulaient infiltrer notre manifestation historique. Ce ne sont pas des manifestants, mais des gens qui sèment le chaos partout. Alors… Les personnes concernées, en majorité jeunes voire très jeunes mais pas uniquement, manifestent bien plus souvent que toi. Leurs actions de solidarité concrètes les amènent à protéger les droits humains en Belgique bien plus que ne le fait ton travail de président de la CGSLB. Nombre d’entre elles taffent dans des jobs et des conditions dont tu n’as même pas idée avec ta carrière de planqué au sein du syndicat libéral depuis une trentaine d’années. Tu ne nous représentes pas. Tes propos ne sont donc pas étonnant vu ta position sociale et ton rôle politique, mais on ne va pas se laisser cracher à la gueule par quelqu’un qui prétend représenter les travailleur•euses contre les mesures du gouvernement Arizona (mesures qui nous toucheront bien plus que toi). On te rappelle qu’un tiers de la population n’a aucune épargne. Tu ne nous représentes pas. Tu représentes (et le terme est exagéré) 3% de la population en comptant les cotisations des affilié•es de la CGSLB. Illes ne sont d’ailleurs pas à confondre avec ta personne et tes propos dégueulasses. Nous nous retrouvons souvent sur des piquets de grève ou sur d’autres actions avec des vestes bleues, et la plupart ne votent probablement pas MR. Beaucoup d’affilié•es CGSLB le sont parce que c’est la seule délégation sur leur lieu de travail ou parce que c’est celle qui défend le mieux leurs intérêts. Se désolidariser des manifestant•es « Le président de la CGSLB ne veut pas viser la police, mais estime qu’il est incompréhensible qu’une petite minorité n’ait pas pu être empêchée de perturber la manifestation » (La Libre). Pour rappel,...
Belgique Belgique |

5 novembre - 18h30 - Le DK

Commune Colère - Assemblée de Lutte

Travailleur·euses, syndiqué·es ou non, précaires, féministes, écologistes, antiracistes, étudiant·es, avec ou sans emploi, avec ou sans papiers... L’Arizona nous attaque tous·tes, nos droits, nos salaires, nos conditions de vie. Ensemble, organisons-nous et ripostons ! On fait le bilan sur la manifestation du 14 octobre, et on continue la lutte ensemble 💪 PROGRAMME ⏰ 18h00 : Ouverture des portes et accueil ⏰ 18h30 : Présentation aux nouvelles·eaux C’est la première fois que tu viens à une assemblée Commune Colère ? Alors viens à 18h30 pour qu’on te présente Commune Colère et qu’on t’explique comment se déroule l’assemblée. ⏰ 19h : Assemblée de lutte ⏰ 21h : Drink 📢 Viens, et ramène du monde !
Bruxelles Bruxelles | Santé / Soins |
PLUS D'ARTICLES - Extrême-droite / Antifascisme
PLUS D'ARTICLES - Médias
PLUS D'ARTICLES - Contrôle social / Répression
PLUS D'ARTICLES - Classisme / Lutte des classes
PLUS D'ARTICLES - Droits sociaux / Services publics

Publiez !

Comment publier sur Stuut ?

Stuut est un média ouvert à la publication.
La proposition d'article se fait à travers l’interface privée du site.
Si vous rencontrez le moindre problème ou que vous avez des questions,
n’hésitez pas à nous le faire savoir par e-mail: contact@stuut.info