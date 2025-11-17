répression internationale et solidarités internationalistes - semaine du 10/11/25

Palestine : La détention administrative d’un dirigeant du FPLP renouvelée

Dimanche 9 novembre, les autorités israéliennes ont renouvelé la détention administrative de Wael Jaghoub pour six mois supplémentaires. Il avait été libéré lors de l’accord d’échange entre les organisations palestiniennes de Gaza et Israël en janvier 2025, puis arrêté à nouveau le 6 mai dernier à Naplouse (voir notre article). Wael Jaghoub est un dirigeant de premier plan du FPLP, il a notamment été secrétaire adjoint de la branche des prisonniers du FPLP pendant plusieurs années et il a publié de nombreux articles et textes en détention.

Paris : Rassemblement de soutien à un militant antifasciste jugé en appel

Le 5 octobre 2024, un rassemblement a eu lieu à l’appel de l’AG Antifa Paname pour protester contre la séance de dédicace organisée par les éditions Magnus, maison d’édition associée aux influenceurs d’extrême droite Papacito, Stern et Moutot. À la suite de plusieurs interpellations, deux personnes ont été poursuivies pour refus de signalétique, participation à un groupement, attroupement et violences. Relaxée en première instance, l’une d’entre elles subit l’acharnement de la justice. En effet, la décision du tribunal est sous le coup d’une procédure en appel lancée par le parquet. Le procès aura lieu ce vendredi 14 novembre à la Cour d’appel de Paris où ses soutiens appellent à se rassembler dès 13H30 (10 Boulevard du Palais, 75001 Paris, Métro Cité).

Paris : Un colloque sur la Palestine censuré au Collège de France

Ce dimanche 9 novembre, Thomas Römer, administrateur du Collège de France, a annoncé dans un communiqué l’annulation du colloque « La Palestine et l’Europe : poids du passé et dynamiques contemporaines », initialement prévu les 13 et 14 novembre. L’événement était organisé par l’historien Henry Laurens, en partenariat avec le Centre arabe de recherche et d’études politiques de Paris (Carep Paris). Cette annulation intervient à la suite d’une campagne menée par plusieurs organisations proches de la droite pro-israélienne, notamment la LICRA, qui avait indiqué saisir le ministère de l’Enseignement supérieur pour contester la participation de certaines personnalités, dont Francesca Albanese, rapporteuse spéciale des Nations unies sur les territoires palestiniens. Officiellement motivée par des « risques de trouble à l’ordre public », cette interdiction constitue une première au Collège de France depuis le Second Empire.

Royaume-Uni : Un prisonnier de Palestine Action en fuitearticle

Âgé de 33 ans et militant du mouvement Palestine Action, Sean Middlebrough est actuellement en fuite après avoir bénéficié d’une libération conditionnelle de quatre jours le 23 octobre à l’occasion du mariage de son frère. Il était en détention provisoire en lien avec une action menée en août 2024 contre le site du principal fabricant d’armes israélien Elbit Systems à Filton, près de Bristol (voir notre article). Cela a notamment entraîné la destruction de drones largement utilisés par l’armée israélienne lors de son agression génocidaire à Gaza. Dans une déclaration publique, il a affirmé :

« Je ne suis pas en fuite. J’agis simplement avec bon sens, refusant d’être détenu comme un prisonnier de guerre d’Israël dans une prison britannique. […] Vingt-trois de mes coaccusés, héroïques et honorables, restent enfermés après notre enlèvement par la police antiterroriste. »

USA : Criminalisation d’un détenteur d’une carte verte sur la base de « documents antifa »

Le 15 octobre, le bureau du procureur général des États-Unis a inculpé Daniel Sanchez, un artiste de Dallas, pour avoir transporté « une boîte contenant de nombreux documents Antifa ». Bien qu’il était à distance d’une manifestation, il a été arrêté deux jours plus tard. Les autorités lui reprochent uniquement d’avoir déplacé une boîte contenant des documents et tracts politiques — en réalité, de simples fanzines et brochures. La situation est particulièrement grave pour Daniel Sanchez, titulaire d’une carte verte, dont le statut de résident permanent légal le rend vulnérable à des poursuites fédérales et à une possible expulsion. Le gouvernement a d’ailleurs exploité cette position : l’agence ICE a publié sur ses réseaux sociaux son statut migratoire, sa photo et ses informations personnelles. Les publications de l’ICE confirment que l’objet de l’inculpation n’est qu’une boîte de documents politiques, criminalisée pour son contenu. Sous l’administration Trump, ce type de procédure laisse entendre que la simple possession d’écrits politiques pourrait exposer à des poursuites fédérales et à l’expulsion.

USA : Manifestation de soutien au prisonnier Joseph « Shine White » Stewart en grève de la faim

Le 7 novembre, Joseph « Shine White » Stewart a été transféré à la prison centrale de Raleigh, probablement à l’unité médicale. Il est en grève de la faim depuis plus de 30 jours ( [1] ). Il a indiqué qu’il ne s’alimenterait pas tant qu’il n’aura pas la confirmation de son transfert hors de la région Ouest. Une manifestation de soutien à Shine et à tous les détenus victimes de traitements inhumains de la part du Département correctionnel de Caroline du Nord est organisée le 14 novembre prochain. Le rassemblement débutera à 16h30 devant le bâtiment Randall, situé au 831 W Morgan St., à Raleigh, en Caroline du Nord. Ce bâtiment abrite la Division des prisons, la branche du Département correctionnel de Caroline du Nord qui contrôle directement le quotidien de Shine White et de plus de trente mille autres personnes incarcérées.

USA : Le militant palestinien Tarek Bazrouk condamné à 17 mois de prison

Tarek Bazrouk est un Palestinien de 20 ans originaire de New York qui était en détention provisoire depuis plusieurs mois (voir notre article). Le 28 octobre dernier, il a été condamné à 17 mois de prison fédérale, assortis de trois ans de mise à l’épreuve, suite à des accusations fédérales liées à des manifestations en faveur de la Palestine. Selon la défense, le temps déjà passé en détention pourrait ramener la peine effective à environ 11 mois. Ses avocats ont demandé son transfert vers la prison de Fort Dix (New Jersey), afin qu’il puisse rester proche de sa famille et bénéficier d’un suivi psychiatrique adapté. Le parquet fédéral avait réclamé une peine de 36 mois, mais cette demande a été rejetée après une forte mobilisation des soutiens venus en nombre assister à l’audience au tribunal fédéral de Pearl Street, à New York.

Mas d’Azil : Concert de soutien en vue d’un procès suite au sabotage d’antennes-relaisarticle

Cinq ans après la vague d’arrestations du 15 juin 2021 (voir notre article) un procès se tiendra à Limoges les 19 et 20 mars 2026. Plusieurs personnes y seront jugées pour « destruction ou dégradation du bien d’autrui par moyens dangereux pour les personnes » et « association de malfaiteurs », en lien avec l’incendie de huit véhicules d’Enedis ainsi que de deux antennes-relais de téléphonie mobile et de télévision. En amont de cette audience, Capuche-Béret organise une première soirée de soutien le 21 novembre au Mas d’Azil (Ariège), afin de mobiliser autour du procès à venir.

Toulouse : Rassemblement de soutien à un militant pro-palestinien en procès

Le 16 juillet 2025, le Tour de France faisait étape dans le centre-ville de Toulouse. À cette occasion, plusieurs militants ont mené des actions de protestation contre la participation de l’équipe Israel Premier Tech, accusée de servir d’outil de softpower et de sportwashing au profit de l’État génocidaire israélien ( [2]https://secoursrouge.org/toulouse-actions-pro-palestiniennes-et-arrestations-lors-de-letape-du-tour-de-france/ ). Parmi eux, le militant Amine Messal a été placé 24 heures en garde à vue pour avoir simplement porté, pendant treize secondes, un t-shirt affichant le slogan “Israel out of the Tour” sur la route. Il sera jugé le 19 novembre prochain. Ce même jour, un rassemblement de soutien est prévu à partir de 13h, devant le tribunal judiciaire de Toulouse (métro Palais de Justice), afin d’exiger sa relaxe.

Toulouse : Procès de deux activistes qui luttent contre la LGV

Lors de la cinquième expulsion de la ZAD de La Guinguette Vaillante, deux personnes venues en bateau gonflable pour protester ont été interpellées par la brigade fluviale après une intervention violente. Elles sont désormais poursuivies pour « violences sur agent ». Leur procès se tiendra le mercredi 19 novembre à 14h au tribunal de Toulouse et un rassemblement est organisé afin de les soutenir. Cette affaire s’inscrit dans une série de procédures judiciaires visant des opposants au projet de ligne à grande vitesse Bordeaux–Toulouse (voir notre article ).

Royaume-Uni : Rassemblements de soutien aux grévistes de la faim devant plusieurs prisons

Afin de soutenir les prisonniers pro-palestiniens en grève de la faim depuis le 2 novembre (voir notre article ), Prisoners For Palestine appelle à se rassembler devant plusieurs prisons britanniques ce weekend. Actuellement, 6 prisonniers mettent leur vie en danger et exigent que le Royaume-Uni rompe ses liens avec Elbit Systems, mette fin à l’interdiction de Palestine Action, garantisse la libération sous caution immédiate des 33 prisonniers britanniques pour leur engagement pro-palestinien et la fin de la censure en détention.

Nancy : Trois antifascistes en procès

Mardi 11 juin 2024, quatorze fascistes armés de ceinturons ont tenté de bloquer une manifestation de plusieurs centaines de personnes, dans la Grande Rue à Nancy. Postés sous le regard des forces de police à proximité, malgré leurs équipements apparents, ils ont porté des coups qui ont blessé plusieurs manifestants avant de se replier derrière le cordon de police. Ces faits ont été largement médiatisés. À la suite de cet événement, trois antifascistes ont été mis en garde-à-vue et poursuivis. On les accuse de s’être opposés à plusieurs militants d’extrême droite. Une première audience de ce procès avait été convoquée le 13 décembre dernier puis reportée pour des questions administratives. Près d’un an après, ils repassent devant la justice le 17 novembre prochain. À cette occasion, un rassemblement de soutien est organisé à 8h00, devant la Cité judiciaire, rue du Général Fabvier à Nancy.

Inde : De nombreuses personnes arrêtées lors d’une manifestation contre la pollution à Delhi

Le 9 novembre, des organisations progressistes ont manifesté contre la pollution de l’air à Delhi. La police a répondu par des arrestations violentes, emmenant les manifestants à la périphérie de la ville. Un bus rempli de femmes et de minorités de genre aurait été illégalement détenu après le coucher du soleil. Des membres de l’organisation Half the Sky et d’autres groupes ont également été arrêtés.

La qualité de l’air à Delhi est actuellement très mauvaise, avec un indice AQI supérieur à 400 dans la plupart des zones, plaçant Delhi parmi les villes les plus polluées du monde. Selon un rapport mondial sur les maladies, une personne sur sept à Delhi meurt à cause de la pollution. Malgré cela, le gouvernement de Delhi n’a pris aucune mesure.

Lyon : 34 anti-militaristes verbalisés en marge des commémorations du 11 Novembre

Une trentaine de personnes ont été verbalisées ce mardi 11 novembre à Lyon. Elles ont été arrêtées car la police les soupçonnait d’organiser une manifestation non autorisée durant la commémoration du 11 Novembre. Ces 34 personnes ont été appréhendées par les policiers avant leur entrée dans le parc de la Tête d’Or, où la cérémonie commémorative s’est déroulée en mâtinée. Un dispositif de contrôle avait été renforcé pour l’occasion.

Brésil : Des militants autochtones affrontent la police lors de la COP30

Mardi 11 novembre, des dizaines de manifestants autochtones et leurs soutiens ont tenté de forcer l’entrée de la COP30, à Belém, au Brésil. Ils venaient dénoncer l’intensification de la déforestation et les conséquences qui lui sont liées. Ils ont été repoussés par les agents de sécurité, qui ont érigé des barricades pour bloquer l’accès à la zone bleue de la conférence, où se tiennent les débats entre délégations.

Turquie : L’étudiante azerbaïdjanaise Nanaxanim Babazade a été expulséearticle

Nanaxanım Babazade, étudiante en master à l’Université d’Istanbul, avait été illégalement placée dans un centre de rétention après avoir participé à une manifestation contre l’augmentation du prix des repas universitaires. Elle y a subi des tortures psychologiques et physiques, des fouilles à nu et à des formes de chantage pour la forcer à collaborer avec les renseignements turcs alors qu’elle était sous la menace d’une expulsion en Azerbaïdjan où sa vie est en danger (voir notre article ). Dans la nuit du 21 octobre, sans en informer son avocat ni ses amis, elle a été expulsée vers l’Azerbaïdjan. Elle a été conduite à l’aéroport les mains et les pieds menottés. Le 12 novembre dernier, l’initiative « Liberté pour Nana » a tenu une conférence de presse à la branche stambouliote de l’Association des droits de l’homme (İHD) afin de dénoncer cette expulsion et ces atteintes aux droits humains.

Toulouse : Belle soirée de soutien aux prisonniers révolutionnaires de Turquie

Mercredi 12 novembre au Chat Noir à Toulouse, une cinquantaine de personnes ont participé à la troisième édition de nos soirées mensuelles Faisons Front sur la lutte des révolutionnaires dans les prisons du fascisme turc. Après un retour sur l’histoire des résistances dans les prisons en Turquie, nous avons eu l’honneur d’écouter l’ancienne prisonnière politique Şükriye Akar, dont le mari Fikret Akar est en grève de la faim depuis le 30 mars 2025. Avec plusieurs prisonniers révolutionnaires en grève de la faim, dont Serkan Onur Yılmaz et Ayberk Demirdöğen sont en jeûne jusqu’à la mort, ils luttent contre les nouvelles prisons dites de type « puits » qui imposent des conditions de détention particulièrement inhumaines. Ensuite, nous avons pu écouter une intervention de Young Struggle sur l’importance de la résistance dans et hors les prisons contre le régime fasciste turc qui continue de réprimer durement la gauche révolutionnaire. La soirée s’est conclue par quelques questions (notamment sur la criminalisation des révolutionnaires de Turquie en Europe), puis une photo de solidarité et un atelier d’écriture à différent·es prisonnier·es politiques de Turquie.

Russie : Arrestations de membres du Parti communiste russe (internationalistes)

Le 7 novembre dernier, dix membres du Parti communiste russe (internationalistes) ont été arrêtés par des policiers de la ville de Novossibirsk. Le jour des commémorations de la révolution bolchévique d’octobre 1917, la police les a ​​empêchés de déposer des fleurs sur un monument dédié aux communistes tombés au combat. Auparavant, les autorités, sous divers prétextes, leur avaient interdit d’organiser un rassemblement.

Paris : Un rassemblement affirme sa solidarité avec l’antifasciste Zaid

Mercredi 12 novembre, un rassemblement était organisé place du Châtelet à Paris pour soutenir l’antifasciste Zaid qui s’est récemment réfugié en France (voir notre article ). Au même moment se tenait une audience devant la Cour d’Appel de Paris concernant la demande d’extradition des autorités hongroises contre ce militant accusé d’avoir participé à une mobilisation antifasciste en janvier 2023 à Budapest. Le parquet a déclaré ne pas avoir eu le temps d’étudier les documents fournis par les avocats de Zaid, ni préparé ses arguments. Le dossier a donc été renvoyé au 14 janvier prochain.

USA : Quatre mouvements anarchistes et antifascistes européens listés comme « terroristes »

Les États-Unis ont annoncé jeudi désigner quatre mouvements antifascistes et/ou anarchistes en Allemagne, Italie et en Grèce comme étant des “organisations terroristes”, dans le cadre de l’offensive menée par le président Donald Trump contre la mouvance antifa. Cela vise “Antifa Ost” en Allemagne, la FAI/FRI italienne et deux groupes révolutionnaires de Grèce : la Justice Prolétarienne Armée et Autodéfense de classe révolutionnaire. Ces forces seront considérées comme “organisations terroristes étrangères, à compter du 20 novembre”, selon un communiqué du secrétaire d’État américain Marco Rubio. Selon Washington, ces groupes adhèrent “à des idéologies anarchistes ou marxistes révolutionnaires, notamment l’anti-américanisme, l’anticapitalisme et l’antichrétienté, qu’ils utilisent pour inciter et justifier des agressions violentes aux États-Unis et à l’étranger”. La désignation comme “organisation terroriste étrangère” rend les membres du groupe inéligibles à entrer aux États-Unis, gèle tous les actifs qu’ils pourraient y détenir et interdit de leur fournir un soutien matériel.

France : Un professeur en conseil de discipline pour un drapeau palestinien sur son sac

Enseignant en LLCER arabe à la Sorbonne Nouvelle, Maamoun Hamad est convoqué devant un conseil de discipline pour avoir apposé un drapeau palestinien sur son sac. Après plusieurs mois de tensions avec la présidence de l’université Paris-3 à ce sujet, cette menace de sanction illustre les atteintes portées à la liberté académique dans le contexte du génocide à Gaza au sein des universités françaises, comme l’a montré récemment l’interdiction d’un colloque sur la Palestine au Collège de France (voir notre article).

Bahreïn : Le dirigeant de gauche Ibrahim Sharif placé en détention provisoire

Le vendredi 7 novembre à Beyrouth, le dirigeant de gauche bahreïni Ibrahim Sharif a participé à la 34e session de la Conférence nationale arabe avec la participation de plus de 250 personnalités arabes dont le communiste libanais Georges Abdallah ou encore la dirigeante du FPLP et féministe palestinienne Mariam Abu Daqqa. Dès son retour et son arrivée à l’aéroport de Manama, il a été arrêté sous prétexte de diffuser de « fausses informations via les réseaux sociaux et de tenir des propos offensants à l’égard des pays arabes frères et de leurs dirigeants ». Aujourd’hui, il est détenu depuis une semaine dans l’attente d’une enquête. Déjà en 2011, il avait été arrêté et placé en détention pour son rôle présumé dans le soulèvement populaire qui avait embrassé Bahreïn puis libéré en juin 2015 suite à une campagne internationale de soutien. Par ailleurs, il a été secrétaire général de la National Democratic Action Society (Wa’ad), un parti laïque de gauche dissous par un tribunal bahreïni en mai 2017.

Strasbourg : Deux étudiantes exclues un an avec sursis pour leur lutte antifasciste

À la suite des commissions disciplinaires visant plusieurs personnes — dont quatre syndicalistes de la FSE — pour leur mobilisation contre l’organisation d’extrême droite l’UNI (voir notre article), deux d’entre elles ont écopé d’une exclusion d’un an avec sursis. Face à cette répression, un rassemblement est organisé ce lundi 17 novembre à 12h, devant le bâtiment de la présidence de l’université de Strasbourg, pour exiger l’abandon de ces sanctions.

Philippines : Refus de la permission de sortie d’une prisonnière politique pour les funérailles de sa mère

Le tribunal régional de première instance de la 7e chambre de Bayugan City a rejeté une requête urgente de permission de sortie déposée par la prisonnière politique et organisatrice paysanne Virgie Valdez, qui demandait une permission temporaire pour assister à l’enterrement de sa mère le 13 novembre dernier. La décision du tribunal a invoqué des « préoccupations sécuritaires extrêmement élevées et non atténuables ». Cette décision a été soutenue par le Bureau de gestion des prisons (BJMP) qui a indiqué que Mme Valdez est « actuellement classée comme détenue à haut risque » en raison de son prétendu « ancien statut de membre haut placée de la Nouvelle Armée populaire (NPA) ».

RD Congo : Répression policière d’une marche dénonçant le décès d’un médecin durant sa détention

Des heurts ont éclaté mardi 11 novembre à Kolwezi après la mort du Dr Dibu Nawej Emmanuel dans un cachot de la police. Plusieurs centaines de médecins, rassemblés à l’hôpital Mwangeji, ont tenté de marcher vers le gouvernorat, mais ont été dispersés par la police à coups de gaz lacrymogènes. De nombreux praticiens du Lualaba ont quitté leurs postes en signe de solidarité. Le Conseil provincial de l’Ordre des médecins a exprimé son indignation et, avec les syndicats SYNAMED et SYMECO, demande une enquête indépendante pour éclaircir les circonstances de ce décès.

Allemagne : Ecrivez aux 5 prisonniers pro-palestiniens d’Ulm

Suite à une action militante contre le principal fabricant d’armes israélien Elbit Systems à Ulm début septembre, cinq militants ont été placés en détention provisoire (voir notre article). Outre les accusations d’intrusion et de dégradation de biens, ils sont également accusés d’appartenance à une organisation criminelle. Daniel, Leandra, Vi, Walt et Zo ont été répartis dans différentes prisons du sud-ouest de l’Allemagne et subissent diverses formes de harcèlement. Afin de les soutenir, le Rote Hilfe Stuttgart organise une campagne pour leur écrire et leur distribuer leurs courriers.

Nom des prisonniers : Daniel (iel/aucun pronom, écrire en anglais), Leandra (elle, écrire en anglais/espagnol), Vi (iel/aucun pronom, écrire en allemand/anglais), Walt (iel/aucun pronom, écrire en anglais) et Zo (iel/aucun pronom, écrire en anglais)

Adresse : Rote Hilfe eV · Böblinger Straße 105 · 70199 Stuttgart

USA : Nouvelle édition du « Guide illustré des prisonniers politiques et des prisonniers de guerre »

L’Anarchist Black Cross de New York City vient de publier une nouvelle édition, en anglais, de son « Guide illustré des prisonniers politiques et des prisonniers de guerre » (disponible en cliquant ici ). On y trouve de courtes biographies, des photos et des mises à jour d’adresses concernant des prisonniers issus des mouvements africains-américains, antifascistes, antispécistes ainsi que des luttes autochtones aux États-Unis.

Inde : Six maoïstes auraient été tués dans le district de Bijapur

Au moins six personnes présentées comme des membres du CPI (maoïste) auraient été tuées mi-novembre lors d’un échange de tirs avec les forces de sécurité dans le district de Bijapur. L’opération a été lancée après des informations signalant la présence de maoïstes dans le parc national de Bijapur. Les forces auraient alors affronté un groupe armé, faisant plusieurs blessés côté maoïste. Six corps ont été retrouvés, ainsi que des armes et des explosifs. Bijapur est considéré par les autorités comme l’un des principaux foyers d’activité maoïste du Bastar, dans le sud du Chhattisgarh.

Brésil : 20 arrestations et un meurtre lors d’une nouvelle opération contre la LCP

Le ministère public de Rondônia a lancé l’opération « Godos » contre la Ligue des paysans pauvres (LCP). L’opération, présentée comme l’une des plus importantes de la région, mobilise 500 policiers civils et militaires. Elle a déjà conduit à l’arrestation de 20 personnes, au meurtre d’un paysan dans la zone Tiago Campin dos Santos, et 50 autres personnes sont recherchées. Parmi les détenus figure l’avocate populaire Lenir Correia, de l’Association brésilienne des avocats du peuple (ABRAPO), connue pour sa défense des paysans.

Inde : Conférence sur la répression et les opérations de contre-insurrections

Le 3 novembre, le Forum contre la « corporatisation » et la militarisation (FACAM) a organisé une conférence de presse à Delhi pour dénoncer les récentes opérations répressives de l’État indien, notamment Surajkund et Kagaar, marquées par des exécutions extrajudiciaires, des arrestations et l’usage de lois d’exception. Un message du prisonnier politique Ajith y a été présenté : il accuse l’État de livrer les ressources de l’Inde centrale aux entreprises et salue Basavaraj, dirigeant maoïste récemment tué (voir notre article ). Ajith condamne le refus des autorités de restituer les corps des combattants à leurs familles et dénonce des rumeurs selon lesquelles Basavaraj aurait voulu se rendre, affirmant au contraire qu’il est mort en combattant.

Italie : L’anarchiste Massimo Passamani soutient les prisonniers britanniques pro-palestiniens en grève de la faim

Depuis la prison de Trente, l’anarchiste italien Massimo Passamani a annoncé qu’il renonçait volontairement pendant une semaine à sa permission de sortie pour travailler. Un geste destiné à exprimer sa solidarité avec les membres de Palestine Action détenus au Royaume-Uni, actuellement en grève de la faim, ainsi qu’avec Luca Dolce, lui aussi engagé dans cette lutte collective (voir notre article). Passamani explique que cette décision n’est pas adressée à l’administration pénitentiaire, mais à toutes celles et ceux qui, dans le monde, se mobilisent contre le génocide du peuple palestinien. Dans une déclaration (lire en entier), il évoque la force qu’il puise dans les luttes menées par les prisonniers palestiniens et les militants incarcérés en Grande-Bretagne, soumis à une répression féroce.

[…] La force qui me parvient depuis les prisons britanniques — et qui reflète à son tour la ténacité de cette résistance que les prisons sionistes et les centres de détention administrative ne parviennent pas à briser, malgré l’isolement, la torture et les viols — prend non seulement la forme d’une communauté d’éthique et d’idéaux, mais aussi celle de l’intensité des émotions que je ressens en lisant les déclarations des grévistes de la faim.

Je suis convaincu, parce que je le sens dans chaque fibre de mon être : l’élan mondial contre le génocide à Gaza et contre le système global qui le rend possible est un nouveau départ, un commencement.

En plus de ce qui s’est passé dans les rues, dans les ports, dans les universités ; en plus des sabotages menés jour et nuit, les protestations qui relient les prisonniers par-delà les barreaux, les pays et les continents en sont également un signe important.

Avant tout parce que la relation qui se tisse entre « dedans » et « dehors » est une relation de réciprocité et de circularité, et non un simple soutien allant de « l’extérieur » vers « l’intérieur ». Le fait que la fermeture de tous les établissements d’Elbit Systems au Royaume-Uni fasse partie des revendications des Prisoners for Palestine montre la volonté de ne pas séparer son propre destin de la libération de la Palestine — un objectif qui exige rien de moins que la subversion mondiale des rapports de pouvoir et d’exploitation, dont le colonialisme de peuplement sioniste est un élément essentiel. […]

Suisse : Une facture sera envoyée aux organisateurs d’une manifestation pour la Palestine

Les organisateurs de la manifestation pro-palestinienne non autorisée du 1er novembre à Sion recevront une facture pour les frais de sécurité, a confirmé vendredi le Conseil d’État. Malgré l’interdiction de la ville puis du canton, le collectif Valais Palestine avait maintenu le rassemblement, qui a réuni plus de 300 personnes. La police cantonale est intervenue en renfort après qu’un groupe de manifestants a forcé un barrage près de la gare. Au total, 34 personnes ont été contrôlées, huit interdictions de périmètre ont été prononcées et quatre manifestants ont été dénoncés pénalement. Une femme, interpellée en marge du cortège, a mordu une policière et fait l’objet d’une procédure. Aucun blessé ni dégât matériel n’a été signalé lors de la manifestation.

France : Le procès en appel des inculpé·es du « 8 décembre » aura lieu en mai 2026

Le procès en appel de six militant·es poursuivi·es dans l’affaire dite du « 8 décembre » (voir notre article), issue d’une opération antiterroriste de 2020 visant des personnes qualifiées d’« ultragauche » par le Ministère de l’Intérieur, se tiendra finalement en mai 2026 après un désaudiencement. Les audiences, prévues à la Cour d’appel de Paris dans une salle jugée trop petite, s’étaleront sur plusieurs journées entre le 4 et le 22 mai 2026. Les soutiens appellent à se mobiliser, soulignant que l’enjeu dépasse les seul·es accusé·es : si la qualification terroriste était confirmée, elle pourrait créer une jurisprudence permettant de réprimer plus largement des opposant·es politiques sans lien direct ni projet commun, renforçant ainsi les outils répressifs de l’État.

Égypte : Alaa Abdel Fattah interdit de quitter le territoire

Le militant égypto-britannique Alaa Abdel Fattah a été interdit de quitter le Caire. Sorti de prison le mois dernier (voir notre article), il devait se rendre à Londres pour la remise du prix des droits de l’Homme Magnitsky. C’est à l’aéroport qu’il a appris qu’il n’était pas autorisé à voyager, les services de contrôle des passeports égyptiens l’ont empêché d’embarquer sur son vol ce vendredi 14 novembre. Libéré en septembre 2024, son statut, notamment son droit de voyager entre la Grande-Bretagne et l’Égypte, était resté flou.

Paris : Rassemblement contre le salon Milipol

Le salon Milipol est un salon international dédié à la sécurité intérieure de l’État qui se tient tous les deux ans à Paris. Des entreprises spécialisées dans le contrôle des frontières militarisées, la surveillance, l’enfermement, le maintien de l’ordre et l’armement, venues du monde entier, s’y réunissent pour promouvoir et vendre leurs technologies. Afin de s’y opposer, la coalition Guerre à la guerre appelle à un rassemblement le mercredi 19 novembre à 13h devant l’entrée du salon (RER B, Parc des expositions -Villepinte).

France : L’organisme France Travail pourrait accéder à de nouvelles données privées des chômeurs

Le Sénat a adopté des mesures accordant à France Travail de nouveaux moyens pour contrôler la résidence des allocataires, comme l’accès à certains relevés téléphoniques ou aux fichiers des compagnies aériennes, une mesure intrusive et attentatoire aux libertés. Les sénateurs ont aussi validé l’obligation d’avoir un compte bancaire en France ou dans l’UE pour percevoir l’indemnisation chômage, ainsi qu’un dispositif rendant obligatoire la présence aux examens du CPF sous peine de perte de prise en charge. Le projet de loi, qui vise 2,3 milliards d’euros de recettes supplémentaires d’ici 2026, sera soumis au vote final mardi prochain avant d’être transmis à l’Assemblée nationale.

Royaume-Uni : Des activistes arrêtés lors d’une action de soutien aux prisonniers pro-palestiniens en grève de la faim

Samedi 15 novembre à Londres, une banderole a été déployée depuis le pont de Westminster, sur laquelle on pouvait lire : « Nous soutenons les grévistes de la faim. Nous soutenons Palestine Action. » Six prisonniers pour la Palestine mènent actuellement une grève de la faim illimitée pour exiger la levée de l’interdiction de Palestine Action et dénoncer la complicité britannique avec le principal fabricant d’armes israélien Elbit Systems (voir notre article ). Cinq personnes ont été arrêtées en vertu de la loi antiterroriste après avoir déployé cette banderole.

France : Procès d’Ibrahim A, exilé accusé d’un naufrage en août 2023

Du 4 au 18 novembre se tient à Paris le procès de dix personnes accusées d’avoir participé à l’organisation d’une traversée de la Manche ayant causé la mort de sept exilé·es afghans en août 2023, dans un contexte où la militarisation croissante de la frontière franco-britannique pousse les candidat·es à l’exil à emprunter des routes toujours plus dangereuses. Parmi les prévenus figure Ibrahim A., un jeune Soudanais, originaire du Darfour qui est en détention provisoire depuis août 2023. Survivant du naufrage, il est accusé d’être un des passeurs de la traversée. Lui clame son innocence depuis deux ans.

Depuis des années, drones, hélicoptères, contrôles routiers et présence policière massive sur les plages rendent les départs plus rares, plus éloignés et plus risqués, entraînant surcharges des bateaux, matériel fragile et naufrages meurtriers — au moins 89 morts en 2024 et déjà 38 en 2025. Plutôt que de reconnaître le rôle direct de ces politiques dans les drames, les autorités criminalisent un nombre toujours plus large de personnes, y compris des exilé·es eux-mêmes contraints de piloter des embarcations faute de pouvoir payer leur passage.

Mexique : 120 blessés lors d’un rassemblement contre la politique gouvernementale

Le 15 novembre à Mexico, une manifestation massive contre la politique de sécurité du gouvernement face aux cartels a viré en affrontements, faisant une centaine de blessés parmi les policiers et une vingtaine chez les manifestants. Le rassemblement, organisé notamment par le « Mouvement du Sombrero » après l’assassinat d’un maire engagé contre le crime organisé et rejoint par de nombreux jeunes, a basculé lorsque des participants encagoulés ont renversé les barrières protégeant le palais présidentiel et lancé des projectiles. Les forces anti-émeutes ont répliqué par des gaz lacrymogènes.

France : La police tire plus de 10 000 munitions de LBD et de grenades par an

Dans une interview au Monde le 7 novembre dernier, le sociologue Sébastian Roché, ancien expert auprès du ministère de l’Intérieur, rappelle que les forces de l’ordre tirent plus de 10 000 munitions de LBD et de grenades explosives par an depuis 2018, contre moins de 500 avant 2015. Depuis les Gilets jaunes, ce niveau de violence n’est jamais redescendu : entre 15 000 et 20 000 tirs sont effectués chaque année, auxquels s’ajoutent des dizaines de milliers de grenades. Ces pratiques sont soutenues par des achats massifs d’armes et de munitions, faisant de la France un laboratoire de la militarisation policière, illustré notamment par le salon Milipol (voir notre article).