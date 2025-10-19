répression internationale et solidarités internationalistes - semaine du 13/10/25

Palestine : 1968 prisonniers palestiniens libérés dans le cadre de l’accord de cessez-le-feu à Gaza

Après plusieurs jours de négociation, les organisations palestiniennes ont publié ce 13 octobre la liste des 1968 prisonniers palestiniens, dont 250 condamnés à la prison à perpétuité ou des longues peines et 1718 enlevés durant l’opération génocidaire à Gaza. Ils doivent être libérés aujourd’hui dans le cadre de l’accord de cessez-le-feu entré en vigueur dans l’enclave palestinienne (voir notre article ). Parmi eux, on retrouve plusieurs dirigeants, personnalités et combattants de la gauche palestinienne comme Kamil Abu Hanish (écrivain et dirigeant du FPLP condamné à neuf peines de prison à vie), Nader Sadaqa (combattant des Brigades Abu Ali Mustapha, voir ici ) ou encore Bassem Khandaqji (romancier condamné à trois peines de prison à vie).

Paris : Rassemblement de soutien à des prisonniers révolutionnaires en grève de la faim en Turquie

Contre les prisons de type « puits » en Turquie qui sont connues pour leurs conditions de détention particulièrement inhumaines, plusieurs prisonniers révolutionnaires sont en grève de la faim (voir notre article ). Parmi eux, Serkan Onur Yilmaz, Ayberk Demirdögen et Fikret Akar sont mobilisés depuis respectivement 339, 218 et 200 jours. Afin de les soutenir, leurs différents soutiens organisent une journée d’action ce 15 octobre. À Paris, un rassemblement est organisé à 15H devant le Consulat général de Turquie (44 Rue de Sèvres, 92100 Boulogne-Billancourt).

Brest : Le Poing Levé sanctionné par l’Université de Bretagne Occidentale

Le 11 septembre, Le Poing Levé Brest a été informé par la présidence de l’Université de Bretagne Occidentale (UBO) qu’il était « dé-labellisé » de l’université, au prétexte d’« un certain nombre de communications incriminant l’UBO et sa gouvernance, allant jusqu’à mentionner « une complicité du génocide en Palestine » ». Cette dé-labellisation ne permet plus au Poing Levé d’avoir accès aux services que l’Université de Bretagne Occidentale mis à disposition pour les structures étudiantes. Cette décision fait suite à la publication d’articles publiés par l’organisation de jeunesse et dénonçant les partenariats de l’université avec des entreprises comme Thalès. Afin de les soutenir, des dizaines d’organisations politiques, syndicales et associatives ont exprimé leur indignation dans une déclaration commune.

Liban : Un militant communiste menacé par des drones israéliens

Depuis la signature du cessez-le-feu au Liban il y a près d’un an, Israël continue de mener des raids quotidiens dans le pays, sous le prétexte de vouloir détruire les infrastructures de la résistance libanaise. Plus récemment, l’occupation mène une campagne systématique, ciblant les ingénieurs qui inspectent et évaluent les dégâts, afin d’empêcher toute tentative de reconstruction dans les villages du Sud-Liban, d’où des centaines de milliers d’habitants restent déplacés de force. Au moins quatre ingénieurs ont déjà été tués par l’armée israélienne. Le 12 octobre 2025, l’ingénieur Tarek Mazraani, un militant du Parti Communiste Libanais et coordinateur d’un groupe de citoyens visant à défendre la cause des villageois déplacés du Sud-Liban, a été la cible de menaces émises par des drones israéliens déployés au-dessus des villages de Houla et Yohmor ainsi qu’au-dessus de la ville de Nabatiyeh.

Philippines : Deux maoïstes assassinés par l’armée et la police

Dans la nuit du 5 octobre, Roberto Moises Cabales (camarade William) et Mateo Suarez (camarade Badong) ont été pris pour cible et tués par l’armée et la police à Barangay Coto, Lambunao, Iloilo. Roberto Moises Cabales était membre de la direction du Parti Communiste des Philippines à Panay. Mateo Suarez était membre de la NPA (Nouvelle Armée Populaire), qu’il a dû quitter il y a quelques années pour des raisons médicales. Des témoins ont déclaré n’avoir entendu que trois coups de feu provenant de la maison. Des ambulances sont ensuite arrivées et ont emmené les deux victimes à l’hôpital, où leur décès a été constaté.

Montpellier : Répression et arrestations lors d’une manifestation pro-palestinienne

Mardi 7 octobre, une quinzaine de fourgons de police ont bloqué la place de la Comédie afin d’empêcher toute mobilisation pro-palestinienne. Des patrouilles et des contrôles ont eu lieu partout dans la ville et cinq personnes (dont des membres de la Ligue de la Jeunesse Révolutionnaire) ont été placés en garde à vue.

Royaume-Uni : Le prisonnier de la cause palestinienne Moiz Ibrahim soumis à des restrictions de ses droits

En juillet 2025, Moiz Ibrahim a été arrêté et emprisonné dans le cadre de l’affaire dite des 24 de Filton, ces activistes accusés d’avoir partiellement détruit une usine du principal fabricant d’armes israélien Elbit System à Filton (voir notre article ). Depuis, les visites de sa mère lui sont interdites et il ne peut pas appeler plusieurs de ses proches. Face à cette situation, ses soutiens appellent à se mobiliser en écrivant un email à l’administration pénitentiaire (voir ici ).

Paris : Le média Révolution Permanente attaqué en diffamation

Le 23 octobre, le média Révolution Permanente passe en procès pour « diffamation » suite à la plainte d’un professeur de l’Université Paris 1 qui est accusé de violences sexistes et sexuelles. Il dénonce le fait que ce journal en lien ait relayé la parole d’étudiantes de la fac sur sa réintégration malgré la situation connue de tous. Afin de les soutenir durant l’audience, ils appellent à venir le 23 octobre à 13h au Tribunal de Paris, porte de Clichy.

Inde : un chef de la police tué et deux autres grièvement blessés lors d’une attaque de maoïstes

Un chef de police de la Force de réserve centrale indienne (CRPF) a été tué et deux autres membres du personnel ont été blessés dans l’explosion d’un engin explosif déclenché par des maoïstes dans l’État du Jharkhand en Inde. Cela intervient dans le cadre d’une « Semaine de résistance » organisée par le PCI (maoïste) du 8 au 14 octobre, qui sera succédée par une journée de grève générale le 15 octobre, afin de dénoncer l’opération de contre-insurrection Kagaar (voir notre article ).

Inde : Des étudiants interpellés pour avoir rendu hommage au professeur G.N. Saibaba

Au moins 10 étudiants de l’Institut Tata des sciences sociales (TISS) de Mumbai ont été interpellés par la police pour avoir prétendument participé à un événement le 12 octobre dernier commémorant l’anniversaire de la mort du professeur G.N. Saibaba (voir notre article ). Quatre étudiants ont été arrêtés et la police a également recherché les adresses de plusieurs autres. Les ordinateurs et les téléphones portables appartenant aux étudiants arrêtés ont été confisqués au cours de l’opération.

Italie : Les assignations à résidence levées pour deux anarchistes

Le juge des libertés et de la détention de Florence a ordonné la levée des assignations à résidence (avec l’interdiction de communiquer et de recevoir des visites) imposée par le juge d’instruction aux anarchistes Luigi et Veronica, arrêtés le 11 septembre dernier (voir notre article ). Ils sont accusés « d’acte de terrorisme avec engins meurtriers ou explosifs » et d’autres infractions liées à celle-ci.

Clermont-Ferrand : Une militante pro-palestinienne relaxée

Membre du Collectif Intifada, la militante Zoé passait en procès le 17 septembre dernier à Clermont-Ferrand pour « provocation à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe, une nation, une race, ou une religion déterminée, en l’espèce la population juive » en raison d’un post Instagram en soutien à la résistance palestinienne (voir notre article ). Ce 15 octobre, elle est finalement relaxée de tous les chefs d’inculpation après plusieurs mois de campagne pour dénoncer cette énième tentative de criminalisation de l’antisionisme en France.

Allemagne : Des militants condamnés pour une action de solidarité avec les anciens de la RAF

Lundi 13 octobre, le tribunal régional de Verden a condamné deux hommes de Hambourg à huit mois de probation chacun. Ils ont été jugés coupables d’infraction à la loi sur les armes, cependant ils ont été relaxés pour les accusations d’incendie criminel planifié datant d’octobre 2018, pour lequel le ministère public avait requis une condamnation. Les accusés, aujourd’hui âgés de 36 et 38 ans, ont expliqué avoir planifié une action militante il y a sept ans en soutien aux anciens membres présumés de la RAF Daniela Klette, Burkhard Garweg et Ernst-Volker Staub, tous trois encore en fuite à l’époque.

Turquie : Libération de 6 prisonniers politiques kurdes après 30 ans de prison

Six des huit prisonniers politiques kurdes détenus dans la prison de haute sécurité de Bolu ont été libérés après 30 ans de captivité. Les deux autres continuent à être détenus illégalement alors qu’ils ont purgé la totalité de leurs peines de prison.

Inde : Reddition d’une minorité du PCI (maoïste)

Sonu (connu aussi sous le nom de Venugopal), membre du bureau politique du PCI (maoïste), s’est rendu à la police avec 60 combattants de l’Armée de guérilla de libération du peuple. Après des appels à la reddition contre l’avis de la majorité de la direction du PCI (maoïste), il avait demandé aux membres et cadres du parti de participer au processus de reddition avant le 15 octobre (voir notre article ). Parmi les milliers de militants du PCI (maoïste) et les dizaines de milliers de membres et sympathisants, seules 60 personnes ont participé à ce processus et déposé des armes. Venugopal est le seul responsable central à y avoir participé.

Palestine : Marwan Barghouti torturé

Prisonnier palestinien et dirigeant du Fatah, Marwan Barghouti a été brutalement agressé par les forces d’occupation lors de son transfert de la prison de Ramon à la prison de Megiddo à la mi-septembre selon les récentes révélations de prisonniers libérés. Huit membres de l’unité israélienne « Nachshon » ont participé à l’agression durant laquelle Marwan Barghouti a perdu connaissance et a eu quatre côtes cassées.

USA : Trump autorise des opérations de la CIA au Vénézuela

Grâce à la présence de 8 navires de combat et la présence de 10 000 soldats dans la région, les États-Unis continuent de frapper des bateaux en mer des Caraïbes, les accusant d’être liés à des narcotrafiquants vénézuéliens. Parallèlement, le président états-unien Donald Trump vient d’autoriser la CIA à mener des opérations létales et clandestines au Vénézuela, d’après les révélations du New York Times ce 15 octobre.

France : Le leader indépendantiste Christian Tein autorisé à rentrer en Kanaky

La cour d’appel de Paris a autorisé jeudi 16 octobre le leader indépendantiste kanak Christian Tein, à retourner en Kanaky. Il avait été mis en examen dans l’enquête sur les émeutes de mai 2024. Déporté en France et placé en détention en juin 2024, il a pu sortir de prison un an plus tard. Il a été choisi comme président du FLNKS (Front de libération nationale kanak et socialiste) depuis son exil. Fin septembre, les juges d’instruction avaient assoupli son contrôle judiciaire, l’autorisant à rentrer dans l’archipel, mais le parquet avait fait appel de cette décision (voir notre article ).

Pérou : Un mort et plus de 100 blessés lors d’une manifestation à Lima

Les manifestations s’intensifient depuis un mois au Pérou (voir notre article ). Mercredi 15 octobre, des milliers de personnes ont à nouveau défilé à Lima, Arequipa, Cuzco et Puno pour protester contre les assassinats et le racket imputés au crime organisé, mais aussi pour dénoncer la corruption du gouvernement. Des affrontements à Lima ont fait un mort et plus de 100 blessés dans la nuit de mercredi à jeudi, après une grande manifestation de la jeunesse pour dire son ras-le-bol de la classe politique et du crime organisé. Le nouveau gouvernement péruvien a annoncé jeudi son intention de déclarer l’état d’urgence dans la capitale Lima, après cette mobilisation.

Maroc : 17 personnes condamnées à de la prison suite aux mobilisations

17 personnes ont été condamnées pour des faits de dégradation ou vandalisme à des peines allant de trois à quinze ans de prison suite à leur participation aux mobilisations pour exiger une éducation et une santé pour tous (voir notre article ). En parallèle, le mouvement de contestation GenZ212 dénonce des arrestations arbitraires de manifestants pacifiques. Les associations de défense des droits humains soulignent leur difficulté à connaître le nombre de personnes détenues ou poursuivies par la justice.

France : Détenu en centre de rétention, Berdan Efe Özder est en grève de la faim

Suite à sa participation à une action devant l’ambassade d’Égypte à Paris pour dénoncer la complicité égyptienne avec le génocide en Palestine, Berdan Efe Özder a été arrêté, placé en garde à vue puis en centre de rétention (voir notre article ). Soumis à une expulsion et à une interdiction de venir en France durant 2 ans, il a fait appel de cette décision et il est maintenu en détention en attendant l’audience. Il est en grève de la faim depuis son arrestation pour protester contre cet emprisonnement injuste alors que celui-ci est réfugié politique en Belgique et qu’il a le droit de voyager dans les pays européens.

Turquie : La coprésidente de l’ ESP et trois autres personnes condamnées à 69 ans de prison

En janvier dernier, une vague d’arrestations a touché des dizaines de personnes accusés « d’appartenance à une organisation terroriste » et de « propagande en faveur d’une organisation terroriste », en l’occurrence le MLKP (voir notre article ). Dans ce cadre, le tribunal a condamné cette semaine Deniz Aktaş (coprésidente de l’ESP, Parti Socialiste des Opprimés) à 17 ans et un mois de prison, Ebru Yiğit (membre des SKM, Assemblées des femmes socialistes) à 17 ans et un mois, et le socialiste Mert Unay à 20 ans et six mois, assortis d’une ordonnance de détention provisoire. La militante Nurcan Güllubudak a également été condamnée à 14 ans et sept mois de prison.

USA : La police de l’immigration veut intensifier sa surveillance sur les réseaux sociaux

Le service américain de l’immigration et des douanes (ICE) prévoit d’étendre sa surveillance sur les réseaux sociaux, avec l’objectif d’embaucher une trentaine de sous-traitants pour passer au crible les publications, les photos et les messages sur Facebook, WhatsApp et ailleurs. Une matière première qui sera utilisée en renseignements afin d’augmenter les raids d’expulsion et les arrestations de personnes migrantes aux États-Unis.

Côte d’Ivoire : Interdiction de meetings et manifestations politiques

Vendredi 17 octobre, les autorités ivoiriennes ont interdit les manifestations ou meeting des « partis ou groupements politiques » pour une période de deux mois durant les élections présidentielles. Les cinq candidats en lice pour le scrutin présidentiel de samedi prochain ne sont pas concernés par cette interdiction. Cette mesure fait suite à une décision du Conseil national de Sécurité qui interdisait toute manifestation contestant les décisions prises par le Conseil constitutionnel, notamment des partis d’opposition exclus des élections présidentielles.

Turquie : Expulsions au Kazakhstan d’opposants de l’Iran

Omid Qazvini est membre du Parti Komala, tandis que Mohammadreza Elmi avait déjà fui l’Iran suite aux menaces et pressions répétées des agences de sécurité. Tous deux ont été détenus en Turquie pendant un mois alors qu’ils tentaient de rejoindre l’Europe pour demander l’asile avant leur expulsion vers le Kazakhstan le 17 octobre dernier. Ils sont actuellement détenus dans un aéroport kazakh, où les autorités les ont informés de leur prochain transfert vers l’Iran.

Allemagne : Le militant kurde Nihat Asut libéré de détention provisoire

Depuis son arrestation en mars dernier, le militant kurde Nihat Asut était emprisonné à Hambourg dans le cadre d’un procès pour appartenance au PKK, une organisation considérée comme « terroriste » en Allemagne. Cette décision est soumise à des conditions strictes, et son procès va se poursuive. Asut doit se présenter à la police deux fois par semaine, il lui est interdit de quitter l’Allemagne et de participer à toute activité du PKK/KCK. Cela comprend l’interdiction de participer à des manifestations, des événements ou des collectes de fonds. La prochaine audience de son procès aura lieu le 5 novembre et le verdict est attendu en décembre.

Russie : Un nouveau procès pour l’anarchiste Alexandre Snezhkov

Mercredi 22 octobre, le tribunal militaire du deuxième district de Tchita examinera une nouvelle affaire pénale contre l’anarchiste Alexandre Snezhkov. Il est inculpé pour « appel public à des activités terroristes, justification publique ou propagande du terrorisme », une infraction passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 500 000 roubles ou d’une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans. Ses soutiens rappellent que la nouvelle affaire pénale a été ouverte en janvier 2025, alors qu’Alexandre était détenu au centre de détention de Tchita pour une première inculpation (voir notre article ). Un détenu coopérant avec l’administration a été placé dans sa cellule avec lui. Le détenu a commencé à poser des questions sur l’affaire, et la conversation a été enregistrée. Sur la base de cet enregistrement provocateur, le FSB a ouvert une nouvelle enquête pour « apologie du terrorisme ».

USA : La Floride place des universités belges sur liste noire en raison du boycott d’Israël

Le Conseil d’administration de l’État de Floride a mis en place une liste noire incluant des entreprises, institutions et villes qui sont engagées de manière plus ou moins explicite dans la campagne internationale de boycott d’Israël. Ainsi, les institutions publiques floridiennes ont pour interdiction de collaborer avec ces établissements ou d’y investir. En Belgique, les universités de Gand (UGent), Bruxelles (ULB) et Liège (ULiège) figurent sur la liste, tout comme les villes de Gand, d’Ixelles et de Liège.