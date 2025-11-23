répression internationale et solidarités internationalistes - semaine du 17/11/25

USA : Une marche pour Mumia Abu Jamal

Les soutiens états-uniens à Mumia Abu Jamal organisent une marche de 160km en 13 étapes du 28 novembre au 9 décembre (jour du 44ᵉ anniversaire de son arrestation). À chaque étape du parcours, seront organisées des conférences de presse et des rencontres entre les marcheurs et la population. Cette initiative a pour objectif de sensibiliser les habitants de Pennsylvanie sur les conditions de vie des prisonniers et l’état de leur santé. À ce propos, Mumia n’a toujours pas de rendez-vous pour les traitements dont il a absolument besoin pour retrouver une vue normale (voir notre article ). Cette marche sera l’occasion de dénoncer cette politique négligence médicale.

Philippines : Trois guérilleros maoïstes présumés tués ce matin par l’armée

Trois membres présumés de la Nouvelle Armée populaire (NPA) ont été tués par les forces gouvernementales dans les montagnes du village de Pange, à Jaro (Leyte), ce lundi matin. La fusillade a éclaté peu après 6 heures du matin lorsque des soldats du 93e bataillon d’infanterie de l’armée philippine ont ouvert le feu sur un groupe de six guérilleros qui appartiendraient à l’escouade 2 du Comité insulaire Levox de la NPA, dépendant du Comité régional du Parti communiste des Philippines pour les Visayas orientales.

Allemagne : Six antifascistes en procès à Düsseldorf le 13 janvier 2026

La répression autour de l’affaire dite du « complexe de Budapest » se poursuit. Le 13 janvier 2026 doit s’ouvrir devant la cour d’appel de Düsseldorf un troisième procès, où six militant·es antifascistes sont accusé·es de violences contre des néonazis lors des mobilisations contre le rassemblement fasciste du « Jour de l’honneur » à Budapest en 2023. Dans le procès en cours devant la Cour régionale supérieure de Düsseldorf contre Paula, Nele, Emi, Moritz, Clara et Luca, 72 jours d’audience sont prévus à ce jour. Les six accusé·es sont en détention provisoire depuis qu’ils et elles se sont rendus volontairement aux autorités en février et mars 2025.

Depuis la mobilisation de Budapest, une chasse conjointe germano-hongroise vise les antifascistes : arrestations, menaces d’extradition et procédures multiples. Par ailleurs, les autorités tentent à nouveau de construire l’accusation de « tentative de meurtre » pour alourdir les peines. Cela fait suite à la condamnation de Hanna à cinq ans de prison, à la menace d’extradition de Zaid, à l’extradition de Maja et à un nouveau méga-procès à Dresde (voir notre article ).

Grande-Bretagne : Progrès de la reconnaissance faciale en temps direct

La police métropolitaine de Londres a annoncé qu’elle allait intensifier l’utilisation de la technologie de reconnaissance faciale en temps réel (Live Facial Recognition, RFL), n’ayant signalé aucune arrestation suite à une fausse alerte au cours des douze derniers mois. Entre septembre 2024 et septembre 2025, 962 personnes ont été arrêtées après le déploiement de la RFL, a indiqué la police. Bien qu’aucune arrestation n’ait eu lieu suite à une fausse alerte, dix personnes – dont huit personnes noires – ont été identifiées à tort par le système. Quatre d’entre elles n’ont pas été interpellées et les autres ont été interrogées par les agents pendant moins de cinq minutes. La police métropolitaine affirme que le déploiement de la RFL avait conduit à plus de 1 400 arrestations au total, dont plus de 1 000 personnes ont été inculpées ou ont reçu un avertissement. Parmi ces personnes figuraient celles recherchées par la police ou les tribunaux, ainsi que les personnes ayant enfreint les conditions imposées par un tribunal.

Espagne : L’affaire des 6 antifascistes de Saragosse se poursuit

En janvier 2019, six jeunes (quatre majeurs et deux mineurs) ont été arrêtés à Saragosse lors d’une manifestation antifasciste contre un meeting de Vox. Ils ont été accusés de trouble à l’ordre public et d’atteinte à l’autorité. La justice leur a infligé des peines sévères : quatre ans et neuf mois de prison chacun, des amendes et des frais de justice pour un total de 200 000€, et de la probation pour les mineurs. Grâce à l’importante mobilisation, le gouvernement espagnol a amnistié deux d’entre eux le 23 septembre 2025 : Francisco Javier Aijón (« Javitxu ») et Adrián Latorre qui avaient déjà passé respectivement 491 et 526 jours en prison. Les deux autres prisonniers politiques antifascistes, Imad et Daniel, restent incarcérés sans qu’aucune explication ne justifie pourquoi la même mesure ne leur a pas été appliquée. Samedi 1er novembre, environ 1 000 personnes ont défilé pour leur libération dans le centre de Saragosse, répondant à l’appel de la plateforme « Liberté 6 de Saragosse », alors qu’une nouvelle manifestation est organisée le 20 novembre prochain par la Coordination antifasciste de la capitale aragonaise à l’occasion des 50 ans après la mort de Franco.

Grèce : Émeutes dans un centre d’accueil de migrants près de la frontière bulgare

Le 12 novembre, des émeutes ont éclaté dans le centre d’accueil de migrants du village grec de Klidi, près de la frontière bulgare, après une montée des tensions et des tentatives d’évasion. Un groupe de résidents a tenté d’ouvrir la clôture du camp, en réaction au refus des autorités d’approuver leurs demandes d’asile. La police est violemment intervenue pour interrompre la mobilisation. Vingt-neuf migrants — principalement égyptiens — ont été arrêtés, dont trois accusés de tentative d’évasion.

Toulouse : Des travailleurs de l’aéronautique solidaires des prisonniers britanniques pro-palestiniens

Vendredi 14 novembre, lors d’une rencontre de travailleurs de l’aéronautique mobilisés contre le génocide en Palestine, les participants ont affirmé leur solidarité avec les 33 prisonniers pro-palestiniens au Royaume-Uni qui sont détenus suite à des actions contre le principal fabricant d’armes israélien Elbit Systems (voir notre article ). En particulier, ils ont apporté leur soutien aux 6 prisonniers actuellement en grève de la faim contre la complicité du Royaume-Uni avec Elbit Systems et pour la liberté de tous. Cette soirée avait lieu à l’UL CGT du Mirail et elle était co-organisée par Stop Arming Israël France, le Comité de soutien à la Palestine 31 et des syndicalistes de la CGT du secteur.

USA : Le prisonnier Jamil Abdullah Al-Amin en fin de vie, ses soutiens appellent à lui écrire

Né en 1943, Jamil Abdullah al-Amin est une figure historique du mouvement des droits civiques aux États-Unis et a été président de la SNCC (Student Nonviolent Coordinating Committee) et ministre du Black Panther Party dans les années 60. Condamné en 2002 pour la mort d’un policier, il purge une peine à perpétuité. Avec une profonde tristesse, son collectif de soutien annonce qu’il Jamil n’aurait plus qu’environ trois mois à vivre alors que sa tumeur cancéreuse au visage a été gravement négligée par l’administration pénitentiaire. Engagé toute sa vie dans le mouvement révolutionnaire africain-américain, il ne reçoit plus aucun courrier depuis plus de deux mois et demi. Un appel est lancé à toutes et tous pour lui envoyer des lettres manuscrites de soutien, de gratitude et de témoignages afin de rappeler à la prison qu’il n’est pas oublié.

L’adresse pour lui écrire : Jamil Abdullah Al-Amin · FMC Butner · P.O. Box 1600 · Butner, NC 27509.

France : Marche pour le 150e jour de grève de la faim de Zehra Kurtay

Zehra Kurtay est une journaliste et militante révolutionnaire turque, emprisonnée en Turquie pour ses activités politiques et affectée par une grève de la faim qui lui a laissé des séquelles neurologiques. Exilée en France depuis 2007 pour échapper à la répression, elle fait aujourd’hui face à une Obligation de Quitter le Territoire Français (voir notre article ). Son statut de réfugiée ayant été annulé, elle a entamé une grève de la faim pour dénoncer la décision française et demander la reconnaissance de son droit d’asile. À l’occasion de son 150e jour de grève de la faim, ses soutiens organisent une marche le samedi 29 novembre à 19H30 au départ du 11 Square Alban Satraque (75010 Paris) avec la présence de Grup Yorum.

Allemagne : Manifestation devant la prison où est détenue l’antifasciste Emmi

Une cinquantaine de personnes se sont rassemblées devant la prison de Dinslaken le 15 novembre dernier pour soutenir l’antifasciste Emmi (voir notre article ). Elles ont joué ses chansons préférées, transmis des messages de proches et communiqué avec certaines détenues. Emmi a entendu le rassemblement, mais n’a pas pu le voir puisqu’elle est détenue dans la partie basse de la prison. Dans les déclarations finales, ses soutiens ont appelé à sa libération et à celle de toutes les personnes incarcérées.

France : Le ministre de l’Intérieur porte plainte contre Pierre-Emmanuel Barré

Le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a saisi la justice après que l’humoriste Pierre-Emmanuel Barré, dans une chronique diffusée sur Radio Nova, a qualifié la police et la gendarmerie françaises de « violeurs », « meurtriers » et d’institutions « structurellement violentes et racistes » en les comparant à « Daesh avec la sécurité de l’emploi ». Le ministre a jugé ces propos « inqualifiables », tandis que Radio Nova a défendu la satire au nom de la liberté d’expression. Barré s’appuyait notamment sur l’affaire de policiers mis en examen pour viol à Bobigny et sur les images récemment diffusées de l’intervention de gendarmes à Sainte-Soline en 2023.

Royaume-Uni : Déclaration de la prisonnière pro-palestinienne gréviste de la faim Teuta Hoxha

Teuta Hoxha, l’une des « Filton 24 » incarcérés au Royaume-Uni pour une action directe visant l’entreprise israélienne Elbit en 2024, est en détention préventive. Au côté de 5 autres prisonniers, elle mène une grève de la faim collective et tournante contre la criminalisation de Palestine Action, pour la libération de tous les prisonniers pro-palestiniens et pour exiger la fin de la coopération britannique avec Elbit Systems (voir notre article ). Entre sa première grève de la faim d’août 2025 et celle-ci, Teuta Hoxha a publié une déclaration dont nous publions un extrait (voir ici ) :

[…] La stratégie employée par l’État a fait de nous des cibles à l’intérieur même des prisons. Nous sommes les souffre-douleur de la proscription [de Palestine Action].

Nous avons été licenciés, on nous a refusé des emplois, on nous a traités de terroristes, on nous a harcelés par des gardiens, nos visites ont été annulées, notre courrier bloqué, et j’ai dû entamer une grève de la faim de 28 jours pour obtenir ce dont j’avais besoin. Nos demandes de mise en liberté sous caution ont été systématiquement rejetées, et mes coaccusés masculins sont détenus dans des conditions insalubres et déprimantes. Mais l’affaire des 24 de Filton doit être replacée dans un contexte plus large.

On ne nous dit peut-être pas grand-chose en tant que prisonniers, et nous sommes souvent les derniers à être informés de ce qui nous concerne, mais ce qui est clair comme de l’eau de roche, c’est que ce qui est criminalisé, ce n’est pas « l’extrémisme », mais l’identité palestinienne elle-même.

Martinique : Relaxes pour les militants qui ont déboulonné des statues coloniales

Lundi 17 novembre en Martinique, un tribunal a prononcé la relaxe des neuf militants qui avaient déboulonné en mai 2020 les statues du colon d’Esnambuc et de Joséphine de Beauharnais, tandis que ceux poursuivis pour la statue de Victor Schoelcher ont été reconnus coupables, mais sans condamnation (voir notre article ). Pour les militants, ces actions de « déchoukaj » sont une contestation du récit colonial français et ce déboulonnage a été défendu comme un acte légitime par les anticolonialistes martiniquais.

Italie : Le prisonnier palestinien Anan Yaeesh comparaitra le 21 novembre devant le tribunal de L’Aquila

Le 21 novembre, le Palestinien Anan Yaeesh — ancien prisonnier palestinien détenu aujourd’hui en Italie — comparaîtra avec Ali Irar et Mansour Doghmosh devant le tribunal de L’Aquila, où le procureur présentera ses réquisitions, avec la présence annoncée de l’ambassadeur israélien. Sa campagne de soutien appelle à un large rassemblement ce vendredi 21 novembre à 9h30, au 68, Via XX Settembre, devant le Tribunal de L’Aquila.

Anan, transféré récemment dans la prison de haute sécurité de Melfi, est maintenu loin de ses soutiens (voir notre article ). Arrêté en janvier 2024 et accusé de liens avec les Brigades des martyrs d’Al-Aqsa, il avait pourtant échappé à une extradition vers Israël en mars, les juges estimant qu’il y risquerait la torture. Alors qu’Ali et Mansour ont été libérés, Anan reste détenu, son procès ayant été plusieurs fois retardé.

France : Un réalisateur tunisien en grève de la faim pour son droit au séjour

Étudiant et réalisateur arrivé en France en 2015, Nader Ayache est en grève de la faim depuis le 8 novembre pour dénoncer la précarité de sa situation administrative et exiger son droit de vivre en France. Une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour (AES) est en cours, mais un refus entraînerait une nouvelle Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF) et l’impossibilité de régulariser sa situation pendant trois ans, l’exposant à un deuxième exil. Au coté de nombreux soutiens, Nader réclame réparation et sa régularisation immédiate.

La cagnotte de soutien

Inde : Le leader maoïste Madvi Hidma tué par l’armée dans l’Andhra Pradesh

Haut commandant du Parti communiste d’Inde (maoïste), Madvi Hidma a été tué le 18 novembre par les forces contre-insurrectionnelles dans le district d’Alluri Sitharama Raju, en Andhra Pradesh. Six personnes — Hidma, son épouse et quatre membres armés — ont été retrouvées mortes, dans ce que de nombreux observateurs décrivent comme une exécution extrajudiciaire. Les autorités affirment avoir reçu des renseignements indiquant qu’Hidma et d’autres cadres maoïstes se déplaçaient depuis le Chhattisgarh pour tenter de relancer leurs activités dans l’État. Hidma était considéré comme responsable de plusieurs opérations majeures contre l’armée et des dirigeants politiques, notamment dans le Bastar. Ce décès survient quelques mois après celui de l’ex-secrétaire général maoïste Nambala Keshava Rao et dans un contexte de tensions internes au sein du mouvement, marqué par plusieurs redditions (voir notre article ), causées par l’intensification de l’opération de contre-insurrection Kagaar visant à l’élimination des maoïstes d’ici mars 2026 (voir ici ). Le même jour, la police a annoncé l’arrestation de 31 autres maoïstes qui auraient tenté de réorganiser le mouvement en Andhra Pradesh.

Sécurité IT : Une panne chez Cloudfare a mis à l’arrêt une partie du web mondial

Une panne majeure de Cloudflare a rendu de nombreux sites et services inaccessibles le 18 novembre 2025, provoquant une vaste perturbation d’Internet. L’entreprise a signalé un pic de trafic inhabituel vers 12h20, entraînant des erreurs sur une partie de son réseau, sans cause encore identifiée. Plusieurs géants du web — de X à OpenAI, Facebook, Spotify ou encore League of Legends — ont été touchés, illustrant la dépendance mondiale à l’infrastructure Cloudflare, utilisée par près de 20% du web. Un correctif a été progressivement déployé dans l’après-midi, et Cloudflare a indiqué que les services revenaient peu à peu à la normale tout en poursuivant la surveillance et l’analyse de l’incident.

Kurdistan : L’ex PKK annonce son retrait d’une région stratégique du nord de l’Irak

L’ex Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) a déclaré lundi 17 novembre avoir terminé, la veille, le retrait de ses combattants d’une zone frontalière stratégique du nord de l’Irak. Cette décision s’inscrit dans le processus engagé en direction du régime fasciste turc, espérant que « cette nouvelle mesure contribuera à la paix et à la démocratisation en Turquie ». Pourtant, depuis huit mois, le PKK a multiplié les concessions sans que Erdogan fléchisse de son côté : cessez-le-feu unilatéral en mars 2025, auto-dissolution du PKK en mai 2025 (voir notre article ), cérémonie de destruction des armes de la guérilla en juilllet 2025, évacuation de ses zones de guérilla en Turquie en octobre 2025 (voir notre article ), etc.

Le PKK possédait depuis de nombreuses années des bases dans la région de Zap, au nord de l’Irak. Cette zone, visée par une opération terrestre de l’armée turque en 2008 et régulièrement frappée par des raids aériens, revêt une forte valeur symbolique pour l’organisation. Elle accueillait en effet son premier quartier général avant son déplacement plus à l’est, vers les monts Qandil, et le mouvement y conservait jusqu’à récemment une présence importante.

Paris : La police arrête des étudiants pro-palestiniens à l’Université Paris-Cité

Des étudiants et enseignants de l’Université Paris-Cité ont manifesté le 18 novembre contre un partenariat avec la Banque Populaire, complice de la colonisation et du génocide en Palestine. La police est rapidement intervenue, encerclant et contrôlant les manifestants. Cinq personnes ont été interpellées et conduites au commissariat, à l’issue d’arrestations violentes au cours desquelles deux étudiants ont été traînés au sol.

Allemagne : Le militant kurde Mehmet Karaca condamné pour appartenance au PKK

Le tribunal supérieur de Berlin a condamné le militant kurde Mehmet Karaca à deux ans de prison pour appartenance au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), avec sursis pendant trois ans, et l’a libéré après environ un an de détention provisoire. Le tribunal estime qu’il a occupé entre 2014 et 2024 plusieurs postes organisationnels en Allemagne au sein du PKK, mais n’a retenu qu’une partie des accusations. Le jugement affirme tenir compte du contexte politique actuel ainsi que des déclarations du PKK annonçant l’abandon de la lutte armée et plusieurs concessions importantes (voir notre article ), bien que les activités de l’organisation restent interdites en Allemagne et qu’elle figure toujours sur la liste européenne des organisations terroristes. À sa sortie, Karaca a été accueilli par des soutiens.

Sardaigne : Un militant anti-militariste toujours assigné à résidence

Le 10 mai, un pétard a explosé lors d’une manifestation à Cagliari contre la guerre et les bases de l’OTAN, à la suite d’une intervention policière visant à empêcher l’accès au port aux personnes mobilisées. Quelques jours plus tard, la police perquisitionnait l’organisation autogérée Officina Kasteddu et le domicile d’un militant, Luca, qui fut ensuite arrêté et assigné à résidence le 13 juin, accusé d’avoir déclenché le pétard. Ses soutiens appellent à la solidarité financière afin de faire face aux importants frais engrangés par cette affaire. Le besoin le plus urgent actuellement est une analyse explosive des feux d’artifice trouvés dans le lieu autogéré, que le parquet tente d’utiliser contre Luca. Ce cas est emblématique de la répression accrue des mobilisations contre la guerre partout en Europe, dans un contexte marqué par la poursuite des exportations d’armes italiennes et le rôle stratégique de la Sardaigne pour l’OTAN.

Faire un don : IBAN · IT40 D360 8105 1382 6328 1063 295 – BIC · PPAYITR1XXX (Compte au nom d’Emanuela Falqui)

USA : Le prisonnier Alvaro Luna Hernández gravement malade et victime de négligence médicale

Emprisonné depuis le 18 juillet 1996 et condamné à une peine de 50 ans de prison pour « agression aggravée » contre un shérif, le militant chicano Alvaro Luna Hernández (Xinachtli) est aujourd’hui âgé de 73 ans et gravement malade. Il souffre d’un important problème médical non diagnostiqué, peine à marcher, à rester debout et à utiliser les toilettes, et a déjà fait deux chutes, dont une où il s’est ouvert la tête. Détenu dans l’unité médicale de McConnell sans diagnostic, sans accès à ses dossiers médicaux ni possibilité de communiquer par téléphone. Il subit une politique de négligence médicale et des mauvais traitements, après plus de 23 ans passés à l’isolement. Une campagne d’appels urgents demande que ses moyens de communication soient rétablis, qu’il reçoive immédiatement des soins adaptés et qu’il soit transféré vers un établissement médical ou gériatrique (voir ici ).

Brésil : Nouvelle arrestation de l’avocate Lenir Correia Coelho

L’arrestation de l’avocate populaire Lenir Correia, le 12 novembre 2025 à Ji-Paraná, s’inscrit dans une escalade de la répression visant les défenseurs des travailleurs ruraux et les mouvements de lutte pour les droits fonciers à Rondônia. Cette opération, liée à « l’opération Godos » visant la Ligue des paysans pauvres (voir notre article ), criminalise le travail légal d’une avocate défendant des familles engagées dans des litiges fonciers. Plusieurs organisations dénoncent une attaque contre le droit à la défense, d’autant plus grave que Lenir Correia souffre de problèmes de santé incompatibles avec la détention. Ce cas intervient dans un contexte de conflits violents entre paysans et forces de sécurité depuis 2020, marqué par des décès, des opérations policières contestées et une alliance renforcée entre secteurs ruraux et forces armées.

France : Le Ministre de l’Intérieur veut instaurer un délit « d’atteinte à la cohésion nationale »

Le 18 novembre, le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a été auditionné par la « Commission d’enquête sur les liens existants entre les représentants de mouvements politiques et des organisations et réseaux soutenant l’action terroriste ou propageant l’idéologie islamiste ». À cette occasion, il a évoqué son souhait de créer un nouveau délit d’« atteinte à la cohésion nationale ». Selon lui, cette incrimination comblerait un vide juridique, la notion actuelle de « menace à l’ordre public » ne permettant pas, d’après ses propos, de traiter certaines situations qu’il associe à de l’« entrisme ». Cette proposition s’inscrit dans un ensemble répressif plus large, particulièrement islamophobe, incluant un renforcement des moyens des services de renseignement, de nouvelles possibilités d’incrimination pénale, ainsi que des leviers élargis pour dissoudre ou restreindre certaines structures.

Népal : Couvre-feu autour de l’aéroport de Simara après des affrontements

Mercredi 19 novembre, les autorités du district de Bara ont imposé un couvre-feu autour de l’aéroport de Simara après des affrontements entre des jeunes de la Génération Z et des partisans du parti UML, survenus en réaction à l’arrivée de dirigeants politiques. La zone reste instable, entraînant la suspension des vols entre Simara et Katmandou, tandis que les forces de l’ordre ont réprimé les contestations.

Inde : Funérailles de masse pour un commandant maoïste

Le commandant maoïste Madivi Hidma, tué par les forces de l’ordre en Andhra Pradesh en début de semaine avec son épouse Raje (voir notre article ), a été inhumé dans son village natal de Puvarthi, dans le district de Sukma, au Chhattisgarh. Malgré les restrictions policières, des milliers d’Adivasis (peuple autochtone) ont assisté aux obsèques. Hidma et son épouse Raje ont été tués mardi dans les forêts de Maredumilli. Leurs corps ont été remis à la famille de Hidma mercredi soir après l’autopsie à l’hôpital de Rampachodavaram. Compte tenu de la position d’Hidma au sein de la structure maoïste et de sa popularité auprès des Adivasis, sa dépouille a été transférée au Chhattisgarh sous haute sécurité. Un important dispositif policier a été déployé au village jeudi afin de prévenir tout incident. Les funérailles ont été célébrées selon les traditions adivasi. Madivi Hidma, alias Santosh, est né en 1981 dans le village de Puvarthi. Il a rejoint le PCI (maoïste) à la fin des années 1990 et a rapidement démontrés ses compétences opérationnelles. Il est finalement devenu commandant du bataillon n° 1 de la PLGA, l’unité d’élite de la guérilla maoïste dans la région de Dandakaranya, qui s’étend sur le Chhattisgarh, l’Andhra Pradesh, l’Odisha, le Telangana et le Maharashtra. Hidma était le plus jeune membre et le seul représentant tribal de Bastar au sein du comité central maoïste.

Grande-Bretagne/ USA /Palestine : Écrire aux prisonnier.e.s de Palestine Action

La soirée d’hier co-organisée à Saint-Gilles par le PCP, School of the revolution, C3, l’UPB et notre Secours rouge autour de la projection de To kill a war machine a été l’occasion pour l’assistance d’une cinquantaine de personnes de répondre à l’appel des proches de Palestine Action à écrire à leurs prisonnier.e.s. (photo). Nous relayons ici les informations pour continuer à répondre à cet appel : Adresses et conseils

Philippines : D’anciens prisonniers politiques dénoncent la décision de la justice américaine de transférer des fonds au gouvernement philippin

SELDA, une organisation d’anciens prisonniers politiques de la dictature Marcos, dénonce la décision récente de la Cour suprême des États-Unis autorisant le gouvernement philippin à prendre le contrôle de 40 millions de dollars de fonds mal acquis de Marcos, déposés chez Merrill Lynch sous le nom d’une société écran panaméenne. Bien que la justice américaine et philippine ait déjà reconnu l’origine frauduleuse de ces avoirs, les victimes de la loi martiale — qui avaient remporté en 1992 un procès civil de 2 milliards de dollars contre la famille Marcos — voient dans ce jugement un nouveau revers. Le porte-parole de SELDA, Bonifacio Ilagan, accuse l’administration Marcos Jr. de vouloir verrouiller l’accès à ces fonds et d’alimenter un schéma inquiétant d’effacement des affaires de corruption visant le clan. Évoquant la torture, les disparitions et les décennies de quête de justice, il rappelle que ces sommes représentent plus que des chiffres : elles incarnent des vies brisées. Malgré la décision américaine, SELDA affirme qu’elle poursuivra son combat pour la réparation et la responsabilisation des auteurs des violations sous la loi martiale.

Allemagne : Rebondissements dans le procès contre Daniela Klette

Le procès de Daniela Klette, ex-membre présumée de la Fraction Armée Rouge (RAF), a connu un tournant inattendu lorsque le tribunal de Verden a accepté la demande du parquet d’abandonner cinq chefs d’accusation, faute de témoignages fiables après des décennies. Cette décision pourrait avancer la fin du procès au printemps 2026, alors que des audiences étaient initialement prévues jusqu’à l’automne de la même année. Depuis mars 2025, Klette est jugée pour une série d’attaques commises entre 1999 et 2016, mais l’accusation reconnaît que des témoins âgés ou malades ne peuvent plus se souvenir clairement des faits, et que leurs souvenirs sont parfois influencés par des médias ou d’autres témoignages.

Cette réduction des charges vise aussi à accélérer la procédure, car de nouvelles poursuites devraient être engagées en 2026. La justice fédérale prépare en effet un second procès, cette fois pour des actions attribuées à la RAF au début des années 1990, dont des attaques contre l’ambassade américaine à Bonn, la prison de Weiterstadt et un centre informatique de la Deutsche Bank. Ce nouveau procès est attendu à l’automne 2026.

Europe : Actions de solidarité avec des prisonniers révolutionnaires en grève de la faim en Turquie

Les 14 et 15 novembre, des actions coordonnées ont été menées dans plusieurs villes européennes pour soutenir les prisonniers révolutionnaires en grève de la faim contre l’isolement dans les prisons de type puits en Turquie (voir notre article ), alors que les états de santé d’Ayberk Demirdögen, en grève depuis 250 jours, et ceux de Serkan Onur Yilmaz et Fikret Akar, également en grève depuis de nombreux mois, sont très critiques. Des rassemblements ont eu lieu devant les ambassades et consulats de Turquie à Bruxelles, Athènes, Paris, Marseille, Cologne, Vienne et Londres, ainsi qu’une action de tractage et un sit-in à Göteborg, témoignant d’une solidarité croissante face au risque imminent pour la vie des grévistes de la faim.

Allemagne : La perquisition contre Radio Dreyeckland jugée illégale

Le 19 novembre 2025, le Tribunal constitutionnel allemand a jugé illégale la perquisition menée en janvier 2023 contre Radio Dreyeckland à Freiburg, estimant qu’elle portait atteinte à la liberté de la presse et de diffusion. L’opération visait des journalistes ainsi que les locaux de la station après la publication d’une brève contenant un lien vers un ancien archivage public de la plateforme contestataire linksunten.indymedia, que le parquet présentait comme une « soutien à une organisation interdite ». Les perquisitions, fondées sur des soupçons jugés trop vagues, avaient permis la saisie de matériel et illustré la manière dont un média critique peut devenir la cible de la répression.

Sénégal : Affrontements avec la police sur le campus d’une université de Dakar

Pour la troisième journée consécutive, l’Université Cheikh Anta Diop est le théâtre de violents affrontements entre étudiants et forces de sécurité, alors que la colère monte face au non-paiement des bourses. Dès l’aube, le campus s’est de nouveau transformé en champ de bataille : tirs massifs de gaz lacrymogènes par les Forces de défense et de sécurité (FDS), barrages, jets de projectiles et regroupements déterminés d’étudiants.

France : Surenchère sécuritaire du gouvernement après l’assassinat de Mehdi Kessaci à Marseille

Après l’assassinat de Mehdi Kessaci à Marseille, le gouvernement a durci son discours sécuritaire en qualifiant le narcotrafic de menace « équivalente au terrorisme ». Les ministres de la Justice et de l’Intérieur, respectivement Darmanin et Nuñez, ont annoncé une série de mesures : envoi de renforts supplémentaires de magistrats et de greffiers, intensification des opérations policières dans les quartiers populaires, multiplication des perquisitions en prison — notamment aux Baumettes — et promesse de « nettoyer » les établissements pénitentiaires déjà surpeuplés. Le gouvernement prévoit aussi une hausse massive des extraditions de trafiquants à l’étranger, l’ouverture de nouvelles prisons de haute sécurité, ainsi que le lancement, le 1er janvier, d’un Parquet national anticriminalité organisée (PNACO) doté de moyens renforcés. Le PS a appuyé cette offensive sécuritaire en appelant à une « mobilisation nationale » et à un débat parlementaire sur le narcotrafic. L’ensemble s’inscrit dans un virage répressif accéléré, justifié par la construction du « narcotrafic » comme nouvel ennemi intérieur (voir notre article ).

Allemagne : Début d’un grand procès contre 7 militant·es antifascistes à Dresde le 25 novembre 2025

Après un nouveau report, le grand procès de Dresde contre sept militant·es antifascistes s’ouvre le 25 novembre 2025 devant la Cour régionale supérieure. L’affaire combine deux volets majeurs de la répression actuelle : d’une part, des accusations liées au « complexe de Budapest », après des affrontements ayant blessé des néonazis en marge d’un rassemblement fasciste à Budapest en janvier 2023, qui ont déjà conduit à une chasse internationale et à de lourdes condamnations, comme celle de la militante Hanna à cinq ans de prison (voir notre article ). D’autre part, les prévenus sont accusés d’agressions dans plusieurs villes de Saxe et de Thuringe. Au cœur du dossier se trouve l’utilisation de l’article 129 du code pénal allemand sur la « criminalité organisée », instrument régulièrement utilisé pour criminaliser la gauche révolutionnaire, auquel s’ajoutent des charges comme blessures graves, dégradations ou vol, et même des accusations de tentative de meurtre déjà rejetées dans un précédent procès. Avec 132 audiences prévues jusqu’à l’été 2027, ce procès contre Johann, Paul, Henry, Tobias, Thomas, Melissa et Julian s’annonce comme l’un des plus vastes menés contre des antifascistes depuis des décennies.

France : Darmanin annonce un plan « Zéro portable » en prison

En visite à la prison de La Santé le 21 novembre 2025, le ministre de la Justice Gérald Darmanin a annoncé le plan « zéro portable en prison », inspiré de la législation antimafia italienne et testé dans six établissements avant une généralisation nationale. Doté de 29 millions d’euros, le dispositif prévoit scanners, portiques à ondes, brouilleurs, couverture des cours de promenade et le recrutement de mille agents pénitentiaires pour rendre les prisons « étanches » aux téléphones. Cette offensive s’inscrit dans un durcissement sécuritaire plus large, justifié par la « guerre contre le narcotrafic » et accompagné de projets de prisons de haute sécurité, de création d’une police pénitentiaire et d’opérations répressives accrues (voir notre article ).

France : Transfert punitif de Moben, prisonnier et auteur de « Mange ta peine »

Dans un communiqué publié le 21 novembre 2025, les Éditions du Bout de la Ville dénoncent le transfert punitif de Moben, auteur et prisonnier, vers le nouveau quartier de haute sécurité de Condé-sur-Sarthe (QLCO) après la parution de Mange ta peine, un livre de cuisine décrivant aussi la réalité de l’isolement carcéral (voir ici ). Bien que l’ouvrage ait été réalisé via des échanges téléphoniques légaux, l’administration pénitentiaire lui reproche d’avoir contourné le contrôle et l’a aussitôt placé à l’isolement avant son transfert, officiellement justifié par des « risques d’évasion ». Ce transfert va priver Moben de contacts directs avec ses proches et aggrave ses conditions de détention, alors qu’il est en fin de peine. L’éditeur dénonce une décision politique liée à la campagne du gouvernement pour promouvoir les nouveaux quartiers de haute sécurité (voir notre article ).

Algérie : Figure emprisonnée du Hirak, le poète algérien Mohamed Tadjadit entame une grève de la faim

Le poète algérien Mohamed Tadjadit, figure du Hirak, est détenu depuis janvier et en grève de la faim depuis plusieurs jours pour dénoncer ses conditions de détention. Condamné le 11 novembre à cinq ans de prison pour des accusations de « soutien au terrorisme », il doit comparaître de nouveau le 30 novembre pour « complot visant à inciter les citoyens contre l’État », un chef passible de la peine de mort — bien que l’Algérie n’exécute plus depuis 1993. Tadjadit sera jugé aux côtés de douze autres militants, tandis que les appels internationaux pour sa libération se multiplient.

Indonésie : Huit prisonniers anarchistes transférés

Le 18 novembre 2025, les huit détenus anarchistes inculpés dans l’affaire dite de « l’Étoile du chaos » ont comparu pour la première fois devant un tribunal le 18 novembre 2025. Ils ont donc été transférés au centre de détention du parquet. Accusés d’avoir jeté des pierres sur des policiers et causé quelque 2 milliards de roupies de dégâts lors de la manifestation du 30 août (voir notre article ), ils sont poursuivis pour violences publiques, résistance collective et dégradations au titre des articles 170, 214 et 406 du code pénal. Les huit — Muhamad Subhan, Eli Yana, Muhamad Vansa Alfarisi, Muhamad Rifa Aditya, Veri Kurniawan Kusuma, Joy Erlando Pandiangan, Muhamad Jalaludin Mukhlis et Jatnika Alang Ramdani Septiawan — affirment avoir été torturés afin de les contraindre à avouer.

Pour leur écrire en anglais ou en indonésien : [Nom] · JI. Jakarta n°42-44 · Kebonwaru, Kec. Batununggal · Kota Bandung, Jawa Barat · Indonésie

Toulouse : Avocat·es disponibles en cas d’arrestations le 22 novembre

Pour le 22 novembre à Toulouse, voici les noms d’avocates disponibles en cas d’arrestations : Charlotte Cambon, Océane Chotel et Antoine Ramognino. Pour désigner un·e avocat·e en garde à vue, vous avez juste besoin de son nom et son barreau. Vous pouvez désigner un de ces avocat·es du barreau de Toulouse. Si absent·es, prenez le/la commis d’office et on n’oublie pas : on a rien à déclarer ! Voir aussi notre « Petit guide légal des manifestant·es ».

USA : Cinq des inculpé·es de l’attaque contre le centre de détention de l’ ICE au Texas plaident coupable

Cinq personnes ont plaidé coupable d’une infraction liée au terrorisme, associée à l’antifascisme, après l’attaque survenue le 4 juillet contre un centre de détention de l’ICE pour immigrants au Texas (voir nos articles). La semaine dernière, Nathan Baumann, Joy Gibson, Lynette Sharp et John Thomas ont été inculpés de soutien matériel à des terroristes. Seth Sikes avait été inculpé fin octobre. Tous ont plaidé coupable mercredi. Ils encourent chacun jusqu’à 15 ans de prison fédérale. Rebecca Morgan a également été inculpée la semaine dernière de soutien matériel à des terroristes. Elle devrait plaider coupable la semaine prochaine. Dans la nuit du 4 juillet, plusieurs personnes masquées et vêtues de noir, dont certains armés, sont arrivés au centre de détention de Prairieland de l’ICE, à Alvarado, et ont vandalisé des véhicules et des caméras de sécurité sur le parking, et ouvert le feu sur les forces de l’ordre.

Palestine : Ahmad Sa’adat violemment agressé durant un nouveau transfertarticle

Âgé de 72 ans et secrétaire général emprisonné du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), Ahmad Sa’adat a été violemment battu lors de son transfert d’une cellule d’isolement de la prison de Megiddo vers celle de Ganot, un lieu où de nombreux dirigeants de prisonniers subissent régulièrement mauvais traitements, torture et privations. Déjà affaibli par une perte de poids liée à une politique de famine imposée aux détenus, il avait été harcelé, menacé et privé d’hygiène, contractant notamment la gale, maladie répandue dans les prisons faute de soins (voir notre article ). L’isolement extrême à Ganot, où visites familiales et juridiques sont largement interdites, empêche de révéler pleinement ces abus, tandis que de nombreux prisonniers, y compris des personnes arrêtées à Gaza, subissent torture physique et psychologique, violences sexuelles, privations alimentaires et soins médicaux insuffisants, avec des dizaines de décès signalés en détention au cours des deux dernières années.

Tanzanie : CNN publie une enquête sur la répression post électorale

Une enquête de CNN révèle qu’après l’élection contestée du 29 octobre 2025 en Tanzanie, les forces de sécurité ont tiré à distance sur des manifestants non armés dans plusieurs villes, provoquant une répression meurtrière dont l’ampleur reste inconnue. Alors que la présidente sortante Samia Suluhu Hassan a été réélue avec 97,66 % des voix dans un climat de défiance marqué par l’arrestation d’opposants, des vidéos, témoignages médicaux et images satellites collectés par CNN montrent des morgues saturées, des corps entassés à l’extérieur des hôpitaux et des zones de terre fraîchement retournée à Dar es Salaam, interprétées comme une possible fosse commune. Des agents en uniforme ou en civil auraient poursuivi et abattu des manifestants, y compris des jeunes, jusque dans des quartiers résidentiels. Aucun bilan officiel n’a été publié, l’opposition évoquant des centaines de morts (voir notre article), tandis que l’ONU fait état d’au moins dix victimes confirmées. Sous pression, la présidente a annoncé une commission d’enquête nationale, sans en préciser le calendrier.

Italie : Des affrontements éclatent à Bologne contre un match avec le Maccabi Tel-Aviv

À Bologne le 21 novembre dernier, une manifestation pro-palestinienne était organisée pour dénoncer la tenue du match d’Euroligue Virtus Bologna–Maccabi Tel-Aviv dénoncé comme une opération de sportwhashing d’Israël et de son opération génocidaire à Gaza. Environ 5 000 manifestants ont tenté de se rendre vers le stade PalaDozza malgré un important dispositif policier. Des pétards et feux d’artifice ont été lancés sur les forces de l’ordre, qui ont répliqué par des canons à eau et du gaz lacrymogène, tandis que certains manifestants érigeaient des barricades et jetaient pavés et autres matériels urbains. Les affrontements ont duré plusieurs dizaines de minutes avant que la police ne disperse la foule, alors que le match s’est finalement tenu.

Tunisie : 2000 personnes manifestent contre les injustices et la répression

À Tunis, plusieurs milliers de personnes ont défilé le 22 novembre à l’appel du comité de défense d’Ahmed Souab, avocat condamné à cinq ans de prison pour ses critiques du système judiciaire (voir notre article), afin de dénoncer les injustices et réclamer la libération de journalistes, d’opposants et d’acteurs humanitaires détenus. La marche, l’une des plus importantes de ces derniers mois, a fait halte devant le Groupe chimique tunisien, accusé de pollution à Gabès, puis devant le syndicat des journalistes SNJT, qui dénonce une répression accrue.

Allemagne : Les forces armées se préparent à des combats urbains

Les forces armées allemandes, notamment le Bataillon de la garde de la Bundeswehr habituellement dédié aux cérémonies, ont lancé un exercice de cinq jours dans le métro de Berlin pour s’entraîner à des scénarios de combat urbain, simulant une attaque souterraine menée par une force étrangère. Ce choix s’explique par la configuration de la capitale, avec ses rues étroites et ses immeubles élevés, qui imposent une préparation spécifique en cas de déploiement rapide. Les entraînements, centrés sur des échanges de tirs dans les tunnels et la protection du gouvernement fédéral en situation de crise, incluent aussi l’extraction de blessés dans des conditions réalistes. L’armée allemande justifie par ailleurs cet entraînement renforcé par la nécessité d’améliorer sa préparation défensive depuis l’invasion russe de l’Ukraine.

Sécurité IT : GrapheneOS quitte la France et délocalise ses serveurs

À la suite d’un article du Parisien présentant GrapheneOS comme un outil prisé des narcotrafiquants, les développeurs du système d’exploitation sécurisé ont annoncé leur retrait immédiat de France et la migration de leurs serveurs auparavant hébergés chez OVH vers le Canada et l’Allemagne. Il dénonce un climat hostile aux initiatives open source de protection de la vie privée, alimenté par des amalgames techniques : l’article confondrait en effet GrapheneOS, un Android renforcé et open source, avec des versions piratées et modifiées par des revendeurs criminels. Dans ce contexte, et face aux débats français sur la surveillance des communications ou au discours sécuritaire visant le chiffrement, les développeurs affirment ne plus se sentir en sécurité pour opérer dans l’Hexagone. Cette décision n’a aucune incidence pour les utilisateurs en France.

Italie : Le jeune palestinien Ahmad Salem emprisonné depuis 6 mois

Ahmad Salem, Palestinien de 24 ans né dans le camp de réfugiés d’al-Baddawi au Liban, est emprisonné en Italie depuis plus de six mois après avoir appelé, dans une vidéo de huit minutes, à la mobilisation contre le génocide à Gaza, à un soulèvement en Cisjordanie et à des manifestations au Liban. Arrivé en Italie pour demander l’asile, son téléphone a été saisi lors de son audition, et il a été accusé d’« incitation à commettre un crime » et d’« auto-formation en vue du terrorisme ». Les autorités italiennes l’ont présenté comme un « jihadiste », en s’appuyant sur quelques phrases sorties de leur contexte et sur des vidéos de la résistance palestinienne déjà largement diffusées par les médias italiens et ne contenant aucun contenu technique. Malgré cela, Ahmad est détenu en régime de haute sécurité à Rossano Calabro dans l’attente de son procès ; ses avocats ont saisi la Cour de cassation et contestent la constitutionnalité de l’article 270 qui étend la criminalisation des discours. Ce cas n’est pas isolé, comme en témoigne la situation d’Anan Yaeesh, Ali Irar et Mansour Doghmosh (voir notre article ).

Sécurité IT : Une app israélienne suspecte sur des téléphones Samsung

Au départ, AppCloud n’était qu’une gêne en plus pour les utilisateurs de Galaxy A, M et F : un service qui affiche des recommandations d’applications lors de la configuration du téléphone et qui est bien difficile à désactiver. Pour Samsung, c’est une source de revenus additionnels sur certains modèles aux marges très faibles. Mais l’entreprise qui développe AppCloud est ironSource, fondée en Israël et désormais propriété de Unity. AppCloud est profondément intégré au système, il ne peut normalement pas être désinstallé, et même sa désactivation peut être annulée par une simple mise à jour. La suppression nécessite des commandes ADB, une manipulation hors de portée de la majorité des utilisateurs. Selon une organisation libanaise de défense des droits numériques, SMEX, qui a adressé une lettre ouverte à Samsung, AppCloud collecte « des données sensibles », dont des informations biométriques, des adresses IP et des identifiants uniques, le tout sans consentement explicite. Ni Samsung ni ironSource n’ont publié de politique de confidentialité claire pour AppCloud, et l’utilisateur n’a aucun moyen simple d’y échapper. Les pratiques passées d’ironSource ajoutent à la suspicion : son ancien service « installCore », utilisé autrefois sur Windows et macOS, avait permis l’installation de logiciels tiers sans information explicite, au point d’être classé comme « programme potentiellement indésirable » par plusieurs outils anti-malware.