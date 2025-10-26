répression internationale et solidarités internationalistes - semaine du 20/10/25

Allemagne : Double riposte après l’expulsion de trois squats

Le 10 octobre, dans le cadre des Journées d’occupation autonomes lancées à Leipzig contre la gentrification, l’envolée des prix des loyers et les expulsions locatives (lien ), et dans la foulée de la manifestation « Ensemble contre la folie locative, les expulsions et l’isolement », trois immeubles ont été occupés : le Henri à l’ouest (photo), et la Villa Krause et Eineck à l’est. La police a encerclé, attaqué et évacué les immeubles occupés, le premier le jour même, le dernier le 15. En représailles, la nuit du 15 octobre, un commissariat de la ville, situé dans le quartier de Connewitz, a été attaqué à la peinture et ses vitres ont été brisées au marteau. Une agence de la société immobilière Engel & Völkers a également été attaquée dans le centre-ville de Leipzig à l’acide butyrique.

Catalogne : Pablo Hasel a été transféré de prison

Rappeur, militant communiste et antifasciste, il est emprisonné depuis le 16 février 2021 et a été condamné à plusieurs années de prison pour « apologie du terrorisme » pour ses morceaux et prises de position contre la monarchie ou en soutien aux prisonniers des GRAPO (voir ici ). Récemment, il a été transféré à la prison de Lledoners. Voici la nouvelle adresse pour lui écrire :

Pablo Rivadulla Duró · Centre Penitenciari de Lledoners · C-55, km. 37 · 08250 Sant Joan de Vilatorrada (BARCELONA)

Tunisie : Des dizaines d’arrestations après des manifestations contre une usine polluante

Des dizaines de personnes ont été arrêtées durant la nuit du 17 au 18 octobre à Gabès dans sud de la Tunisie, après des manifestations pour exiger la fermeture d’une usine chimique polluante. Celle-ci utilise de l’acide sulfurique et de l’ammoniac pour fabriquer des engrais à base de phosphates. Après des incidents liés à la pollution, des milliers d’habitants de Gabès ont manifesté la semaine dernière pour réclamer la fermeture de l’usine.

France : Deux membres de la Confédération Paysanne condamnés

Deux agriculteurs de la Confédération paysanne ont été condamnés mardi 14 octobre par le tribunal correctionnel de Paris à 450 euros d’amende chacun pour des violences qu’ils auraient commises sur des policiers lors d’une manifestation contre le Mercosur du syndicat agricole en décembre 2024 devant le Grand Palais à Paris.

France : Un podcast qui donne la parole aux personnes qui ont vécu la garde-à-vue

Que se passe-t-il dans un commissariat ? Comment se défendre face à la police en garde à vue ? Et que peut nous apporter l’expérience passée des camarades ? « Rien À Déclarer » est un podcast militant donnant la parole à celles et ceux qui ont vécu la garde à vue. Trois épisodes (25mn chacun) sont déjà disponibles et deux supplémentaires sortiront prochainement (à écouter ici ).

Paris : Rassemblement contre la répression du mouvement GenZ212 au Maroc

Samedi 18 octobre de 17h à 20h, un rassemblement était organisé place de la République à Paris en soutien au mouvement GenZ212 au Maroc, qui appelait à manifester le même jour dans toutes les villes du pays. Une centaine de personnes ont répondu à l’appel en arborant des drapeaux amazigh, palestinien et marocain mais aussi des pancartes contre la répression du régime et une banderole pour la libération des prisonniers politiques.

Palestine : Le prisonnier Ahed Abu Ghoulmeh victime de mauvais traitements

Membre du Bureau politique du Front Populaire de Libération de la Palestine et dirigeant de sa branche prison, Ahed Abu Ghoulmeh est confronté à une grave détérioration de ses conditions de santé et de vie dans la prison de Gilboa. En particulier, il souffre de migraines et de douleurs chroniques à l’épaule et à la poitrine suite à des agressions répétées. Plus généralement, son état de santé se détériore en raison des entraves de l’administration pénitentiaire l’empêchant d’accéder à un traitement médical et des soins adaptés.

Allemagne : Un procès contre sept antifascistes débute le 4 novembre

À partir du 4 novembre, sept militants comparaîtront devant le tribunal régional supérieur de Dresde dans le cadre de deux affaires. Tout d’abord, cela concerne l’affaire de Budapest suite à des mobilisations antifascistes en février 2023 contre une journée néonazi qui se déroule chaque année à Budapest. Depuis lors, les autorités hongroises et allemandes ont mené une offensive conjointe de persécution contre les antifascistes, aboutissant à de nombreuses arrestations, procès et condamnations, aboutissant à de lourdes peines de prison (voir notre article ). D’autre part, cela concerne le procès de l’affaire Antifa-Est suite à des affrontements dans plusieurs villes de Saxe et de Thuringe. Là aussi, plusieurs antifascistes ont été condamnés à plusieurs années de prison ces dernières années, dont Lina, condamnée à cinq ans et trois mois (voir notre article ).

Au cœur des accusations portées contre Johann, Paul, Henry, Tobias, Thomas, Melissa et Julian devant la justice allemande se trouve la construction par l’État d’une « organisation criminelle » au sens de l’article 129 du Code pénal allemand. Cette clause fourre-tout est souvent utilisée par l’État pour surveiller et criminaliser les structures de gauche, en faisant des militants des suspects simplement grâce à leurs réseaux politiques et leurs contacts personnels. À cela s’ajoutent d’autres chefs d’accusation tels que coups et blessures graves, dommages matériels, vol, etc.

Paris : Un policier qui a défiguré un gilet jaune bénéficie d’un sursis

David a 38 ans, il est tailleur de pierre pour les monuments historiques. En décembre 2018, il se rend sur les Champs-Élysées avec sa compagne pour l’acte III des Gilets jaunes. Prenant peur devant la violence de la police, ils décident de retourner à leur véhicule mais se retrouvent en face d’une compagnie d’intervention qui bloque la rue. « On s’est approché d’eux tranquillement, main dans la main, les bras en l’air… Arrivés à environ 10 mètres, [un policier] nous tire dessus avec un LBD, sans aucune sommation ni cri de leur part. » David souffre de plusieurs fractures à la mâchoire et au palais, avec la perte de substance osseuse, de quatre dents et de 2,5 cm de lèvre supérieure. Ce policier, qui avait tiré 55 balles en caoutchouc en quelques heures seulement contre des Gilets jaunes, a changé plusieurs fois sa version des faits sans convaincre le tribunal que David ait jamais représenté une menace. Et pourtant, après 7 ans de procédure judiciaire, le policier n’est condamné qu’à 6 mois de prison avec sursis. « Ne pas entraver la poursuite de sa carrière… » Ce jugement fait système, l’impunité des policiers est organisée. Un exemple parmi d’autres. Aucun des 23 éborgné·es recensé·es par l’AFP pendant le mouvement des Gilets jaunes n’aura obtenu la condamnation de son agresseur.

USA : Nouveau dispositif pour bloquer une voiture poursuivie

Plusieurs services de police aux USA, dont celui de localités (Phoenix, Navasota, etc.) de comtés (Cass, etc.) mais aussi celui de la police d’état (Colorado, etc.) et des frontières, adoptent un dispositif appelé « Grappler » pour mettre fin aux poursuites à grande vitesse. Il s’agit d’un système de sangles tendus devant le véhicule de police. Lorsque les sangles touchent le pneu du véhicule poursuivi, elles s’enroulent autour de lui en un clin d’oeil et bloquent (voir la vidéo sur le site du fabriquant ). Ce dispositif permet aux agents d’arrêter un véhicule poursuivit sans avoir à utiliser la délicate et souvent dangereuse manœuvre PIT. La manœuvre PIT (Precision Immobilization Technique) consiste à heurter le véhicule poursuivi par son arrière et en biais, ce qui le fait se mettre en travers et s’arrêter. Cette manoeuvre est utilisée depuis à la fin des années 1980.

Inde : Journée de mobilisation contre la répression visant le PCI (maoïste)

Dans une déclaration publiée le 15 octobre, le porte-parole du comité central du PCI (maoïste), Abhay, a affirmé que les forces de sécurité menaient une « guerre contre-insurrectionnelle » prolongée depuis plus de cinq mois et demi dans des régions telles que Narayanpur, Bijapur, Kanker, Sukma (Chhattisgarh), West Singhbhum (Jharkhand) et certaines parties de l’Odisha, conduisant à des opérations à grande échelle contre les cadres maoïstes. Il a appelé à une nouvelle journée de mobilisation nationale le 24 octobre pour protester contre cette politique.

Colombie : L’armée états-unienne attaque un bateau de l’ ELN

Vendredi 17 octobre, l’armée états-unienne a visé un bateau affilié à l’Armée de libération nationale (ELN) et fait trois morts. Il s’inscrit dans le cadre d’une expansion de l’opération militaire des États-Unis dans la mer des Caraïbes, où sont déployés des navires de guerre états-uniens, au large du Venezuela, depuis le mois d’août. Cette nouvelle attaque porte à au moins sept le nombre de bateaux ciblés par les forces états-uniennes, et à au moins 30 le nombre de morts.

USA : Lettre du prisonnier politique Xinachtli

Xinachtli, de son vrai nom Alvaro Luna Hernandez, est un organisateur communautaire et militant du mouvement Chicano. Il a été arrêté en 1996 et condamné à 50 ans de prison pour avoir désarmé un agent de police. Dans une déclaration (lire intégralement ici ), il souligne son engagement auprès des prisonniers de la cause palestinienne Casey Goonan et T. Hoxha (voir notre article ).

Chers combattants de la liberté palestinienne Casey et T. Hoxha,

Depuis les cages de l’empire esclavagiste du Texas – aujourd’hui la plus grande prison du pays, surpassant la Californie où le « mouvement carcéral de George Jackson » est né – je vous envoie mon amour révolutionnaire et tout le soutien que nous pouvons vous apporter à tous les deux dans cette région géopolitique. […]

Alors que nous pleurons la triste disparition de notre héroïne et martyre Assata Shakur à Cuba, qui nous a enseigné la définition du mot « amour » et qui vivra à jamais dans nos cœurs et nos âmes tandis que nous résistons à l’impérialisme et au fascisme, nous devons transmettre son héritage de résistance et l’amour révolutionnaire qu’elle a représenté. Nous ne perdrons jamais espoir et continuerons à porter l’esprit de Nelson Mandela dans nos rêves de libération de l’emprisonnement politique illégal contre l’apartheid. Nous en appelons au pouvoir du peuple pour libérer les combattants de la liberté. […]

Turquie : Le prisonnier gréviste de la faim Fikret Akar hospitalisé de force

Au 207e jour de sa grève de la faim illimitée contre les prisons de type « puits », le prisonnier révolutionnaire Fikret Akar a été emmené de force à l’hôpital. Ses soutiens soulignent que l’administration pénitentiaire et le ministère de la justice seront responsables de tout ce qui pourrait arriver à Fikret Akar dont l’état de santé est préoccupant (voir notre article ).

Allemagne : Manifestation devant la prison où sont détenues deux antifascistes

Paula et Nele sont deux antifascistes emprisonnées en Allemagne et en attente de leurs procès . Elles sont accusées d’avoir participé à des affrontements avec des nazis à Budapest en février 2023 (voir notre article ). Afin de les soutenir, une manifestation était organisée devant la prison de Chemnitz, déployant notamment une grande banderole « amour et force » flottant dans les airs grâce à des ballons gonflés à l’hélium. Plusieurs détenues ont fait des gestes de soutien afin de saluer la mobilisation.

USA : La police au secours de contre-manifestants trumpistes

Environ sept millions d’états-uniens auraient manifesté samedi dernier, dans le cadre du mouvement « No Kings », contre le caractère toujours plus autoritaire de la présidence Trump. Lors du rassemblement dans le centre-ville de Dallas, les milliers de manifestants ont été confrontés à un groupe de contre-manifestants trumpistes, dont certains qui prenaient des images des manifestants, et notamment de ceux qui avaient des mentions « Antifa » (alors que Trump a inscrit la mouvance antifa comme organisation terroriste). À la fin du rassemblement, un groupe a encerclé les partisans de Trump, des coups ont été échangés et des projectiles lancés. La police de Dallas est intervenue au secours des trumpistes et a dispersé la foule. Il n’y a pas eu d’arrestation immédiate.

Palestine : 80 détenus décédés depuis le 7 octobre 2023 dans les prisons israéliennes

Le nombre de prisonniers palestiniens morts en détention israélienne depuis le début du génocide à Gaza a atteint 80, dont au moins 47 originaires de Gaza, suite au décès de Kamel al-Ajrami, un Gazaoui de 69 ans père de six enfants, ce lundi. Le nombre de prisonniers politiques palestiniens décédés en prison depuis 1967 s’élève à 317. En outre, des dizaines de Palestiniens auraient été exécutés sur le terrain immédiatement après leur arrestation. Israël continue de retenir, à titre de mesure punitive contre les familles, les corps de 88 prisonniers, dont 77 depuis octobre 2023, tandis que des dizaines de détenus de Gaza sont toujours victimes de disparition forcée. Le mouvement des prisonniers n’avait jamais connu une période aussi sanglante de son histoire. Il s’agit du résultat des meurtres systématiques perpétrés par le système pénitentiaire contre les prisonniers palestiniens, alors que le ministre extrémiste de la Sécurité nationale israélienne, Ben-Gvir, continue d’appeler à l’adoption d’une loi autorisant l’exécution de prisonniers.

France : 3 activistes contre la LGV Bordeaux-Toulouse en procès

Le mardi 4 novembre, 3 personnes passeront au Tribunal de Toulouse pour avoir voulu défendre un chêne bicentenaire promis à l’abattage dans le cadre de la lutte contre la LGV Bordeaux-Toulouse. Alors qu’iels avaient subi une mesure de comparution immédiate apres 48h de GAV puis 2 nuits à la maison d’arrêt, le procès a finalement été renvoyé au 4 novembre, et en attendant iels ont été placé.es sous contrôle judiciaire lourd (voir notre article ). Des courriers ont par ailleurs été envoyés par le Parquet aux employeurs de deux personnes, avant même l’audience, pour demander une suspension de leur travail. Pas moins de 5 procédures seront jugées dont des faits reprochés durant une manifestation de 2024, comme : « installation en réunion sur un terrain privé en vue d’y habiter » (écureuillage), « destruction en réunion », « violences », refus de de prélèvement ADN. Afin de les soutenir, un rassemblement est organisé le mardi 4 novembre à 14h au Tribunal Judiciaire de Toulouse.

Turquie : Une journaliste kurde condamnée à près de 3,5 ans de prison

La journaliste kurde Öznur Değer a été condamnée à près de trois ans et demi de prison par un tribunal turc pour « propagande terroriste » après avoir rapporté le meurtre de deux collègues par un drone turc au Rojava. Le verdict a été rendu en l’absence de l’accusée et de ses avocats. Le procès a été ouvert à la suite d’une perquisition en février dernier, au cours de laquelle Değer a été arrêtée au domicile familial par l’Unité spéciale antiterroriste turque (PÖH). Elle a été maintenue en détention provisoire pendant environ trois mois avant d’être libérée sous caution en mai.

Sahara occidental : Nouvelles attaques contre les forces d’occupation

Les unités de l’Armée de libération populaire sahraouie (ALPS) ont attaqué des positions de l’armée d’occupation marocaine dans les Sahara occupé. Des unités avancées de l’ALPS ont ciblé le 17 octobre le siège du commandement d’un régiment dans les secteurs de Guelta et le siège du commandement d’un autre régiment dans le secteur de Mahbès et bombardé le site de l’artillerie lourde dans la région de Tnouched dans le même secteur.

Chili : Maintien du leader Mapuche, Jones Huala, sous régime pénitentiaire strict

Le ministère de la Sécurité maintient Jones Huala dans le régime pénitentiaire le plus dur. Jones Huala est détenu depuis juin à Rawson, après avoir revendiqué l’utilisation de méthodes violentes pour défendre la cause mapuche (notre article ici ). Il y a quelques jours, Jones Huala a entamé une grève de la faim pour exiger son transfert à la prison d’Esquel, prison de régime U14, régime carcéral moyen, afin d’être plus proche de sa famille. Grève qu’il a suspendu lorsqu’il a obtenu l’autorisation judiciaire d’y être transféré. Quelques heures après l’audience, le directeur du régime correctionnel de la nation, Gabriel Aquino, s’est opposé à cette décision s’appuyant sur les antécédents du leader mapuche et le niveau moins élevé de sécurité.

Maroc/Sahara Occidental : L’activiste sahraoui Ahmed Sbaai souffre d’un grave problème de santé en prison

Le militant politique sahraoui détenu Ahmed Sbaai souffre de graves complications de santé après avoir ingéré des médicaments périmés fournis par l’administration de la prison centrale de Kénitra au Maroc. Sbaai est détenu, avec un groupe d’autres militants sahraouis, depuis novembre 2010, dans ce qu’on appelle l’affaire des « détenus de Gdeim Izik » (voir article ici ). Il souffre de maladies cardiaques et respiratoires qui se sont aggravées ces dernières années en raison de la torture, des mauvais traitements et des mauvaises conditions de détention auxquels il a été soumis.

USA : Premières poursuites pour « terrorisme antifa »

Zachary Evetts (en bas à gauche sur la photo) et Autumn Hill (Cameron Arnold, en haut à droite) sont les premiers militants à subir les conséquences, au niveau fédéral, de la désignation par l’administration Trump d’Antifa comme organisation terroriste nationale le mois dernier. Ces deux personnes avaient été arrêtéres, avec dix autres miliutant.e.s, suite à l’attaque contre le centre de détention de l’ICE de Prairieland, près de Dallas, le 4 juillet (voir nos articles ). Les procureurs fédéraux viennnent de publier dans le dernier acte d’accusation que la « cellule antifa » présumée, dont faisaient partie Evetts et Arnold, était armée de plus de 50 armes à feu achetées dans plusieurs villes du Texas, principalement des fusils automatiques de type Armalite. Le groupe avaut investi le parking du centre de détention, où il a d’abord déclenché des feux d’artifice et vandalisé des voitures de gardiens. Un policier local intervenu sur les lieux a été blessé par balle, tandis qu’au moins 20 balles ont été tirées sur deux agents fédéraux sortis du bâtiment. Les procureurs affirment avoir de nombreux messages cryptés des membres du groupz lors de la planification de l’attaque. Un membre du groupe aurait écrit que des armes seraient utilisées pour intimider les forces de l’ordre.

Evetts et Hill sont désormais accusés de soutien matériel à des terroristes, une accusation vivement critiquée par leurs avocats. L’avocat d’Evetts a déclaré n’avoir vu aucune preuve des graves accusations portées contre son client, affirmant qu’il n’était là que pour protester. Il a précisé qu’Evetts et Arnold n’avaient été inculpés que pour terrorisme au sein du groupe, car ils n’avaient pas accepté un report de la procédure et souhaitaient être jugés au plus vite. Ddes documents politiques révolutionnaires ont été trouvés chez les inculpés mais aucun les liant à la mouvance antifa.

Mexique : Nouvelles violences au Chiapas

Les paramilitaires, les gangs et les forces de sécurité multiplient le actes de violence sur les territoires autochtones du Michoacán. Le climat d’insécurité s’est accru et se manifeste quotidiennement sous diverses formes (disparitions, enlèvements, agressions, incursions armées, entre autres actes criminels), menaçant la vie communautaire et celle de ses membres. Tous ces actes s’inscrivent dans le climat de terreur imposé par divers acteurs qui se disputent les ressources naturelles et le patrimoine bioculturel vital des communautés, dépossédant et perturbant ainsi le tissu social et les modes de vie collectifs. Le mercredi 15 octobre, plusieurs personnes ont été capturées sur l’une des routes du plateau P’urhépecha de Charapan-Ocumicho, après avoir effectué leurs travaux en route vers leurs domiciles. Elles ont été interceptées par un groupe armé et emmenées sur une colline. Certaines ont réussi à échapper à leurs ravisseurs ; d’autres, selon des témoignages, ont payé la rançon. On ignore où se trouve l’une d’elles.

Allemagne : L’armée s’exerce à la guerre intérieure et se fait tirer dessus (par la police)

Le 22 octobre, la Bundeswehr a lancé l’exercice Marshal Power 2025 avec environ 500 soldats de sa police militaire (Feldjäger) et 300 policiers et pompiers. L’exercice s’étend au nord-est de Munich et son objectif est de renforcer les capacités d’action de la police militaire sur le territoire allemand et améliorer sa coopération avec les services civils. Quelques heures après le début de l’exercice, informée de la présence d’un « individu doté d’une arme longue à Erding », la police bavaroise a envoyé sur les lieux d’importants renforts ». Estimant qu’ils faisaient partie de l’exercice, les militaires allemands ont tiré à blanc sur les policiers, lesquels ont riposté à balles réelles, blessant un Feldjäger. Disons qu’effectivement, la coopération avec les services civils a besoin d’être améliorée…

France : Action contre un salon du drone

Le 15 octobre dernier à Bordeaux, la ville accueillait un salon baptisé « UAV show », le salon européen du drone. Pour dénoncer le test des drones lors du génocide à Gaza, des clous ont été lancés devant les entrées, de la peinture rouge jetée ainsi que des tags peints proclamant « Free Palestine » sur la façade du Palais des Congrès. Le drone facilite une mise à mort de masse toujours plus confortable pour les militaires. Ôter des vies sans combattre, voir sans être vu, frapper sans risque, à l’abri dans un centre opérationnel loin du front. Désormais partout, il permet de tuer à distance, avec une précision, une certitude extrême. Le drone apporte à la guerre moderne le degré suprême de barbarie technologique.

USA : Manifestants et agents fédéraux s’affrontent dans la baie de San Francisco

Les forces de l’ordre sont arrivés en tenue anti-émeute dans une démonstration de force lors d’une protestation devant l’Alameda de la Garde côtière des États-Unis à Oakland ce jeudi après-midi. Les tensions entre les manifestants, les membres de la Garde côtière des États-Unis et des forces de l’ordre ont augmenté dès l’arrivée de la CHP (California Highway Patrol) pour débloquer les différents accès. Un hélicoptère des forces de l’ordre survolait la zone. Des tirs de gaz lacrymogènes ont été utilisés contre la foule, recouvrant une personne de poudre jaune. Beaucoup de manifestants portaient des pancartes disant : « Pas de ICE dans la région de la baie ». À l’aide de véhicules, les agents se sont frayés un chemin à travers la foule, mettant en place ce qui semblait être des dispositifs flashbang (grenade assourdissante). Un manifestant a été sévèrement blessé à la cheville lorsqu’un véhicule l’a percuté et que ce dernier à continué sa route en l’écrasant. Un second manifestant a été blessé au visage alors qu’un projectiles au poivre a été tiré à courte distance.

Turquie : Deux vagues d’arrestations dans les rangs de la jeunesse kurde

Au moins neuf jeunes ont été arrêtés vendredi matin lors de perquisitions dans la métropole turque d’Istanbul. Les perquisitions dans plusieurs quartiers de la ville étaient dirigées contre des membres des Conseils démocratiques de la jeunesse. Les personnes arrêtées ont été emmenées au commissariat de la rue Vatan. Suite à une manifestation à Amed (tr. Diyarbakır) le week-end dernier, huit militants du Conseil de la jeunesse du parti DEM ont été arrêtés. L’événement organisé par la Plateforme démocrate et patriotique de la jeunesse (DYGP) a appelé à la libération d’Abdullah Öcalan et à sa participation à un éventuel processus de paix. Le ministre turc de l’Intérieur avait vivement critiqué la manifestation et pris publiquement pour cible les participants. Moins de 24 heures plus tard, des perquisitions ont été menées à plusieurs adresses à Amed. Etant donné que des manifestants d’Istanbul avaient également participé à l’événement, les avocats soupçonnent un lien direct avec les arrestations en cours dans la ville.

Maroc : Les chiffres de la répression contre le mouvement GenZ

Plus de 1 500 personnes font l’objet de poursuites au Maroc après les manifestations du collectif Gen Z 212, a indiqué, vendredi 24 octobre, une ONG locale. Un millier d’entre eux ont été placés en détention. Ils réclamaient de meilleurs services publics d’éducation et de santé. Sur ce total, 240 personnes ont déjà été condamnées par un tribunal d’Agadir, dont 39 à des peines comprises entre six et quinze ans de prison (voir notre article ). Des centaines d’autres ont écopé de trois mois à un an de prison dans d’autres tribunaux. Les chefs d’accusation vont de l’ »organisation de manifestations non autorisées » à « l’usage d’armes blanches » en passant par la « dégradation de biens » ou « outrage et violence envers des forces de l’ordre ».

Iran : Une exécution toutes les trois heures

La machine à exterminer tourne à plein régime en Iran, en 30 jours, les autorités iraniennes ont exécuté plus de 252 prisonniers, dont deux femmes et un délinquant mineur. L’ONG Iran Human Rights Monitor (IRAN HRM) signale qu’en seulement 7 jours, le régime iranien a exécuté 56 prisonniers, soit une exécution toutes les 3 heures en moyenne. Le mois de Mehr (du 23 septembre au 22 octobre 2025 selon le calendrier grégorien) marque le mois le plus sanglant depuis 40 ans, avec 252 exécutions signalées à travers l’Iran.

Inde : Un maoïste tué par la police après le sabotage d’une voie ferrée

Un maoïste présumé, qui aurait été impliqué dans une récente explosion sur une voie ferrée dans le district de Kokrajhar, dans l’Assam, a été tué par la la police à Kokrajhar. Cet evénement est survenue lors d’une opération de police à Nadanguri, lancée pour retrouver les militants derrière l’explosion de Kokrajhar jeudi 23 octobre. Une bombe avait endommagé un tronçon de la voie ferrée du Northeast Frontier Railway (NFR) entre Salakati et Kokrajhar, interrompant la circulation des trains sur l’itinéraire (photo). La police affirme que l’homme était armé d’un pistolet et de deux grenades. Il se nomme Apil Murmu alias Rohit Murmu (40 ans), et la police le croit impliqué dans de multiples activités insurrectionnelles dans l’Assam et le Jharkhand depuis 2015. Murmu aurait été membre de l’Armée nationale de libération du Saotal (NSLA) avant de se rendre vers le Jharkhand, où il aurait formé la fraction dissidente de la NSLA, fraction qui s’est liée à l’insurrection maoïste.

Turquie/Kurdistan : L’ex- PKK évacue ses dernières guérillas pour favoriser la lutte légale…

La « direction du Mouvement pour la liberté du Kurdistan » a annoncé qu’elle avait retiré toutes ses forces de guérilla de Turquie vers les zones de défense de Medya (Kudistan irakien) afin de faire passer « le processus de paix et de société démocratique à la deuxième étape ». L’annonce a été faite par Sabri Ok, membre du conseil exécutif du KCK, en présence de guérilleros comme Vejîn Dersîm, membre du commandement de la province de YJA Star Serhat, et Devrim Palu, membre du conseil de commandement du HPG. Voiilà huit mois que le mouvement kurde multiplie les gestes en direction du régime fasciste turc, suite à l’appel d’Ocalan (voir notre article ), dans l’espoir d’amener les fascistes à créer avec eux une « une vie libre, démocratique et fraternelle pour les siècles à venir ». Il y a déjà eu un cessez-le-feu (unilatéral) le 1er mars 2025, l’auto-dissolution du PKK à la demande d’Ocalan lors du 12e congrès du PKK qui s’est tenu du 5 au 7 mai 2025 avec l’annonce de la fin de sa stratégie de lutte armée (voir notre article ), une cérémonie de destruction d’armes de la guérilla (voir notre article ). Depuis huit mois, le régime fasciste turc encaisse les bénéfices de ces concessions sans en faire, sinon d’avoir levé l’isolement d’Ocalan (ce que l’on pourrait considérer moins comme une concession qu’une manière de favoriser cette avalanche de renonciations).

Italie : Manifestation pro-palestinienne réprimée

Ce vendredi 24 octobre à Rome, une manifestation de soutien à la Palestine a été violemment réprimée. Alors que la mobilisation avait commencé par un sit-in, les organisateurs ont tenté de se rendre en cortège à l’Auditorium où se déroule la Fête du Cinéma afin de sensibiliser sur le rôle de la culture dans la lutte contre le génocide. Les autorités ont exigé des manifestants qu’ils replient les drapeaux palestiniens et les drapeaux des organisations présentes. Suite au refus des organisateurs, des affrontements ont eu lieu. La police, lors de charges violentes, a utilisé des matraques et des canons à eau pour disperser la foule.