Répression internationale et solidarités internationalistes - semaine du 24/11/25

Allemagne : Cinq anarchistes italiens refoulés à Hambourg avant une rencontre antimilitariste

Un second échange international antimilitariste s’est tenu à Hambourg en novembre 2025, réunissant des militants de plusieurs pays pour réfléchir aux luttes contre la militarisation et le service militaire. Vendredi 21 novembre, cinq militant·e·s anarchistes arrivant de Milan ont été arrêtés par la police fédérale allemande dès leur sortie de l’avion à l’aéroport de Hambourg. Ils ont été contrôlés, interrogés sur la rencontre et sur leurs activités anarchistes. Face à leur refus de coopérer, et après plusieurs heures, il leur a été notifié qu’ils seraient refoulés. Après avoir passé la nuit au poste de police, la police fédérale a modifié leur réservation de vol pour le lendemain matin. Leurs documents ont été remis au pilote et ils ont été renvoyés en Italie, où ils ont été accueillis par la police italienne et relâchés. Les documents remis aux militants justifiaient leur interpellation par leur échange contre un service militaire et leur rejet du militarisme au cours de l’année précédente.

USA : L’imam Jamil Al-Amin décède en prison suite une politique de négligence médicale

L’imam Jamil Al-Amin, figure du mouvement des droits civiques et leader musulman américain, est décédé en détention. Ancien président du Student Nonviolent Coordinating Committee (SNCC) et ministre de la Justice du Black Panther Party, il purgeait une peine de prison à vie depuis 2002. Atteint d’un très grave cancer qui s’est développé en raison de la politique de négligence médicale de l’administration pénitentiaire, ses soutiens appelaient récemment à intensifier la solidarité (voir notre article ). Dimanche 23 novembre 2025, ses proches ont annoncé son décès et mis en avant son engagement de toute une vie au service des communautés africaine-américaines.

Toulouse : Refus d’entrée en France pour l’autrice Elena Mistrello invitée au festival BD Colomiers

L’autrice italienne Elena Mistrello raconte avoir été arrêtée à son arrivée à Toulouse, où elle devait participer au festival BD Colomiers, puis immédiatement renvoyée vers Milan sur ordre des autorités françaises, informée qu’elle serait considérée comme une « menace grave pour l’ordre public » et frappée d’une interdiction d’entrée. Malgré la présentation de son invitation professionnelle, ses explications n’ont pas été prises en compte et le motif de ce refus n’a pas été explicité.

Turquie : Grave détérioration de l’état de santé du prisonnier révolutionnaire Ayberk Demirdögen

Ayberk Demirdögen, engagé dans une grève de la faim illimitée, connait une forte dégradation de son état de santé, évoquant des symptômes compatibles avec une possible crise cardiaque, dont pertes de connaissance, douleurs thoraciques, troubles respiratoires et baisse sévère du pouls. Ses soutiens indiquent qu’il a été inconscient plusieurs heures et souffre de problèmes de sommeil depuis plusieurs jours, bien que ses constantes vitales se soient récemment stabilisées. Ils affirment que les autorités turques n’ont pas répondu à ses demandes concernant des transferts et le droit à des visites, tandis qu’ils appellent à développer la solidarité avec les différents prisonniers en grève de la faim contre les prisons de type puits.

Valenciennes : La Coordination Étudiante exclue des élections à l’Université Polytechnique des Hauts-de-France

À l’Université Polytechnique des Hauts-de-France de Valenciennes, la présidence de l’établissement a invalidé la liste pour le Conseil d’Administration de la Coordination Étudiante aux élections aux conseils centraux. Des étudiants de cette organisation syndicale de gauche rapportent également avoir été expulsés de plusieurs bâtiments alors qu’ils distribuaient des tracts durant la campagne. Cette situation survient quelques semaines après que l’Union Étudiante a été confrontée à une décision similaire de la présidence d’Avignon Université.

Royaume-Uni : Encore 90 personnes interpellées pour leur soutien public à Palestine Action

Au moins 90 personnes ont été interpellées samedi 22 novembre à Londres lors d’une manifestation en soutien à Palestine Action, un groupe interdit depuis juillet après son inscription sur la liste des organisations considérées comme “terroristes” au Royaume-Uni (voir notre article ). Le rassemblement, organisé par le collectif Defend Our Juries à Tavistock Square, visait à dénoncer cette interdiction. Des participants ont été interpellés pour avoir brandi des pancartes considérées comme un soutien à l’organisation proscrite. Plus de 2000 personnes ont été interpellées pour des motifs similaires depuis le mois de juillet dernier. Les arrestations interviennent à l’approche d’un examen judiciaire prévu du 25 au 27 novembre, qui pourrait remettre en cause la qualification de Palestine Action comme « groupe terroriste ».

France : Censure d’une réunion sur la Palestine à l’Université Paris-Nanterre

L’Université Paris-Nanterre a récemment empêché la tenue d’une table ronde consacrée à une « approche historique et pédagogique de la Palestine », pourtant déposée dans les délais par la FSE et EMF, qui avaient même modifié le panel pour répondre aux demandes de l’établissement. Plusieurs organisations du campus dénoncent le recours à la prétendue « neutralité » universitaire pour filtrer les discours autorisés et faire taire les voix critiques, en particulier celles exprimant leur soutien au peuple palestinien.

Inde : Procédure contre des policiers ayant maltraités des manifestant.e.s

Un tribunal de Delhi a entendu ce lundi les graves accusations de plusieurs manifestants arrêtés dimanche lors de la manifestation contre la pollution atmosphérique à Delhi. Plusieurs ont été agressés pendant leur garde à vue. Des manifestantes ont également été victimes d’attouchements de la part de policiers. Ces accusations ont été formulées lors d’une audience privée, hors de la présence de la police. Les manifestants ont déclaré avoir des marques de blessures et les ont montrées au tribunal. L’un d’eux a affirmé que la police les avait emmenés dans un poste et les avait battus, tandis qu’un autre a déclaré avoir été agressé à la poitrine, au dos et au ventre. Aucun journaliste n’a été autorisé à entrer dans la salle d’audience pendant l’audience.

Les arrestations avaient fait suite principalement à une plainte déposée au commissariat de Parliament Street concernant des affiches et des slogans brandis dimanche en soutien à Madvi Hidma, le commandant maoïste abattu récemment en Andhra Pradesh. Dix-sept accusés, dont onze femmes, ont comparu devant le juge d’instruction Sahil Monga à Patiala House. La police de Delhi a déclaré au tribunal que les manifestants avaient utilisé du gaz poivre contre les policiers. Deux plaintes ont été déposées concernant la manifestation de dimanche, l’une à Kartavya Path et l’autre au commissariat de Parliament Street. Dans le cadre de ces deux affaires, dix-sept accusés ont été placés en détention provisoire pour trois jours. Ils seront présentés devant le tribunal le 27 novembre.

Turquie : Après 375 jours, Serkan Onur Yılmaz suspend sa grève de la faim

Le prisonnier révolutionnaire Serkan Onur Yılmaz a entamé une grève de la faim illimitée le 11 novembre 2024 pour demander la fermeture des prisons de type « puits » et son transfert vers une prison ordinaire où se trouvent ses camarades. Après 213 jours, sa demande de transfert a été acceptée et il a été déplacé vers la prison de type F de Bolu. Yılmaz a ensuite poursuivi son action en soutien aux détenus restés dans les prisons de type « puits » qui sont connues pour leurs conditions de détention particulièrement inhumaines. Après 375 jours de grève de la faim, Yılmaz a suspendu sa grève le 21 novembre 2025, tout en soulignant son engagement à poursuivre le combat et soutenir celui de ses camarades toujours mobilisés.

Italie : Alfredo Cospito menacé d’un renouvellement du 41 bis en mai 2026

Des collectifs anarchistes appellent à une mobilisation internationale en soutien à Alfredo Cospito, militant emprisonné depuis 2012 et actuellement détenu sous le régime italien de haute sécurité « 41 bis ». Ce régime compte aujourd’hui plus de 700 détenus, dont des révolutionnaires comme des membres des BR-PCC (voir notre article ). Le mandat de quatre ans d’Alfredo sous le régime 41 bis expire en mai 2026. Avant de signer le renouvellement, le ministre de la Justice consultera les services antimafia et antiterroriste. Ses soutiens appellent à se mobiliser pour éviter un renouvellement.

Condamné à 23 ans dans le cadre du procès « Scripta Manent », Cospito avait entamé en 2022 une grève de la faim de six mois pour dénoncer ce régime d’isolement. Malgré une forte mobilisation, ses revendications n’ont pas été satisfaites, mais la Cour constitutionnelle lui a permis d’éviter la perpétuité incompressible. Alors que plusieurs pays, comme la France, s’inspirent du modèle 41 bis (voir notre article ), ses soutiens appellent à se mobiliser en soutien à Cospito comme partie intégrante de la lutte contre les politiques carcérales en Europe (voir ici ).

Brésil : Quatre paysans assassinés et 400 familles expulsées lors d’une opération policière

Le 20 novembre, une opération de la Police militaire de Rondônia (PM-RO) était organisée pour expulser trois camps installés sur le domaine des « Maroins » à Machadinho D’Oeste. Cela a abouti à la mort de quatre paysans et à l’expulsion d’environ 400 familles de ces trois campements, ainsi que des accusations de vols de vêtements, médicaments et objets personnels. La police justifie l’opération en évoquant un prétendu “échange de tirs”, une version contestée par des organisations paysannes. Selon des observateurs locaux, l’expulsion a été menée en violation des procédures légales obligatoire. L’intervention, mobilisant des véhicules blindés, s’inscrit dans une escalade plus large d’actions répressives contre les mouvements de lutte pour la terre.

Athènes : Des squatters risquent la prison lors d’un procès en appel

Le 2 décembre 2025 s’ouvre à Athènes le procès en appel de plusieurs membres de la communauté de squats de Koukaki qui est emblématique du mouvement anarchiste et social de la capitale grecque. Fondée entre 2017 et 2020, cette communauté occupait trois bâtiments qui offraient un espace de vie collective dans un quartier en pleine gentrification. Après des vagues d’expulsions par la police entre 2018 et 2020, les squatters ont été condamnés à six ans et demi de prison ferme en première instance sur la base de trois chefs d’accusation, une peine sans précédent en Grèce pour ce type d’action. À l’annonce du procès en appel et des enjeux importants qui l’entourent, les soutiens des personnes poursuivies appellent à la solidarité financière pour répondre aux frais de justice qui s’élèvent à 25 000 euros .

France : Le GIGN accusé de couvrir le vol de 7 tonnes d’armes par ses agents

En novembre 2017, trois membres du GIGN sont interceptés à la frontière hispano-portugaise en possession de plusieurs tonnes de munitions et d’explosifs volés à l’unité, destinés à un camp d’entraînement privé. Le commandant de l’époque, le colonel Laurent Phélip, aurait ordonné d’étouffer l’affaire et de rapatrier discrètement les explosifs (jusqu’à 7 tonnes) en désactivant notamment les caméras. Un démineur, Matthieu D., qui avait signalé dès 2016 le laxisme dans la gestion des stocks de munitions (vol facile, conditions de stockage dangereuses), a été muté pour avoir « terni l’image de son unité ». Bien qu’une enquête ait été ouverte en 2020 suite à la plainte de Matthieu D., Laurent Phélip n’a été placé que sous le statut de témoin assisté pour « mise en danger d’autrui », un traitement de faveur. Il n’a reçu aucune sanction et a même été promu. Les trois agents n’ont pas non plus été sanctionnés, leur défense affirmant qu’il est impossible pour le GIGN de travailler en respectant la réglementation.

Berlin : La police arrache des affiches de soutien aux prisonnières palestiniennes lors d’une marche féministe

Mardi 25 novembre, à l’occasion de la journée contre les violences sexistes et sexuelles, la police berlinoise a interrompu une manifestation de l’Alliance des féministes internationalistes afin d’arracher des affiches de femmes palestiniennes emprisonnées qui étaient apposées sur le camion en tête de cortège. La marche nocturne a finalement été violemment dispersée et plusieurs personnes ont été arrêtées, dont des femmes et des enfants.

Turquie : Des prisonnières du TKP / ML saluent la journée contre les violences sexistes et sexuelles

À l’occasion du 25 novembre, la Journée internationale contre les violences sexistes et sexuelles, des prisonnières membres ou sympathisantes du TKP/ML ont publié une déclaration. Dans la déclaration envoyée au nom des Tutsak Partizanlar (Partisan·es prisonnier·es) depuis toutes les prisons, il est dit : « Nous, les femmes, sommes prêtes — et devons être prêtes — à retenir notre corps et notre âme dans le dernier et plus grand combat de la guerre de classes, qui est également la libération de toute l’humanité, afin de briser toutes les chaînes qui nous entravent. Nous n’avons jamais reculé, même un instant, dans la lutte contre ce système qui assombrit nos âmes, et nous ne reculerons pas. À toutes les époques de l’histoire, avec notre patience, notre volonté et notre résistance, nous n’avons jamais renoncé à écrire des épopées par des résistances qui ont fait des montagnes leur refuge, et nous ne renoncerons jamais. »

Russie : Une campagne gouvernementale visant à imposer la messagerie MAX vivement critiquée

Une vaste campagne d’État visant à imposer l’installation de la messagerie MAX — largement contrôlée par les autorités russes et développée par VK, entreprise proche du pouvoir — est actuellement en cours dans tout le pays. Le 11 novembre, le ministère de l’Éducation et de la Science a envoyé une directive aux universités leur ordonnant de basculer rapidement vers MAX et de rendre compte des résultats d’ici au 19 décembre, alors que des cas de pression exercée sur des étudiants et des employés avaient été signalés bien avant cette date. Le projet de défense des droits « Po sobstvennomu zhelaniyu » affirme que l’obligation d’installer MAX enfreint plusieurs dispositions légales et soulève de sérieux risques pour la sécurité et la vie privée. L’organisation a publié un guide pour aider étudiants et enseignants à résister à ces pressions et lancé une pétition demandant d’enquêter sur les cas de contrainte dans les universités. Contrairement à Signal ou Telegram, MAX ne propose pas de chiffrement de bout en bout. Cela signifie que les communications peuvent potentiellement être accessibles, stockées ou interceptées par les serveurs de l’application, et donc potentiellement par l’État.

USA : Appel à des manifestations devant les prisons pour le nouvel an

Diffusé par l’Anarchist Black Cross aux États-Unis, un texte appelle à organiser, le soir du Nouvel An, des rassemblements bruyants devant les prisons pour soutenir les personnes incarcérées. Selon ses auteurs, ces actions visent à briser l’isolement des détenus, à dénoncer l’enfermement et à promouvoir l’idée d’un monde sans prison.

Turquie : Vague d’arrestations contre des sympathisants de Grup Yorum

Mardi 25 novembre à Istanbul, la police turque a mené une descente violente dans le centre culturel Idil Kültür Merkezi, où travaille le groupe musical Grup Yorum, et dans le foyer pour personnes âgées Sevgi Erdoğan Vefa Evi et des habitations privées. La police est entrée en brisant et incendiant des éléments du centre culturel et en saccageant le foyer pour personnes âgées, puis a arrêté neuf personnes : Turgut Onur, Hüseyin Kütük, Yeliz Kütük, Köksal Taş, Vedat Doğan, Şura Başer, Beyza Gülmen, Can Kaba, Barış Yüksel.

France : La police utilise les données collectées pour les passeports et cartes d’identité

Fournir sa photo et ses empreintes pour un passeport ou une carte d’identité implique des risques plus importants qu’il n’y paraît. Ces données, centralisées dans le fichier des « titres électroniques sécurisés » (TES), sont censées servir uniquement à la délivrance des titres, mais la police s’en sert régulièrement via des réquisitions judiciaires, contournant ainsi les restrictions légales. Malgré les mises en garde de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), du Conseil d’État et du Conseil constitutionnel sur les dangers d’un tel fichier centralisé, le ministère de l’Intérieur a laissé se développer ces pratiques, facilitant l’identification et le contrôle des personnes. Ce détournement révèle un problème plus large : l’usage croissant et non contrôlé des fichiers administratifs et policiers, qui multiplie les possibilités de surveillance et de répression, avec des conséquences concrètes sur les droits et la vie privée des citoyens.

Iran : L’activiste beloucs Turan Halamzahi purgera une peine de prison

La défenseure des droits beloucs Turan Halamzahi a annoncé qu’elle allait purger une peine de six mois de prison, n’ayant pas les moyens de payer une amende de 400 millions de tomans. Cette sanction lui a été infligée par le tribunal de Zahedan pour « trouble à l’ordre public » et « propagande contre le régime ». En réalité, son « crime » consistait à soutenir les familles des victimes du « Vendredi sanglant » de 2022 à Zahedan et Qasn, un massacre ayant fait de nombreuses victimes dans le Baloutchistan iranien. Les Beloucs, vivant principalement dans cette région qui s’étend également sur le sud-ouest du Pakistan et une partie de l’Afghanistan, sont fréquemment soumis à une répression politique et administrative, notamment avec un accès très limité aux services publics.

Toulouse : La Mairie diffame le Comité vérité et justice pour Bilal et annonce porter plainte contre X

Le Comité Vérité et Justice pour Bilal dénonce avec force les propos d’Émilion Esnault, porte-parole du maire de Toulouse, qui a réagi à une vidéo diffusée suite à un meeting politique en qualifiant les témoignages dans l’affaire de la mort de Bilal de « factuellement faux » et « diffamatoires », des accusations qui ont été suivies de l’annonce d’un dépôt de plainte contre X. Le Comité accuse l’élu de transformer « le deuil d’une famille en instrument de communication », en s’exprimant au-delà de ses fonctions et en empiétant sur le secret de l’instruction. Il dénonce ainsi une tentative de diversion politique alors que les proches de Bilal sont toujours privés de réponses essentielles, près d’un an après sa mort.

Lire la déclaration du comité->https://www.instagram.com/p/DRfeI8IjH3E/

Irlande : Des adresses de prisonniers républicains

Liste actualisée des prisonniers républicains irlandais pour décembre 2025, avec leurs adresses. Leurs soutiens invitent à leur écrire à l’occasion des fêtes de fin d’année, pour rompre leur isolement et témoigner de notre solidarité.

La liste des adresses->https://republican-news.org/current/news/2025/11/irish_republican_prisoners_lis_3.html

Irlande : Des militants socialistes accusés de préparer des attaques contre des fascistes à Belfast

Des membres d’un groupe d’autodéfense ciblant des militants d’extrême droite ont été accusés d’attentats à la bombe artisanale dans l’ouest de Belfast. Selon certaines sources, ce groupe, qui se fait appeler le Front républicain socialiste, dépose des dispositifs fonctionnels à proximité des domiciles de personnes qu’il accuse d’être liées à des organisations d’extrême droite. Selon plusieurs sources, ces actions viseraient notamment des activistes participant à des manifestations loyalistes en Irlande du Nord ou se rendant à des réunions d’organisations fascistes en République d’Irlande, dont Clann Éireann, dirigé par Justin Barrett (voir photo), connu pour ses sympathies néonazies. Plus tôt ce mois-ci, le groupe avait déjà diffusé des menaces en affirmant collecter des renseignements sur les membres de Clann Éireann installés dans les quartiers nord et ouest de Belfast.

France : Les autorités testent des filets en mer pour intercepter les bateaux de migrants dans la Manche

Face à la hausse des traversées de migrants vers l’Angleterre, les autorités françaises expérimentent une nouvelle tactique : l’usage de filets capables d’immobiliser les moteurs des small boats (petits canots pneumatiques) en mer. Adoptée lors d’un sommet bilatéral avec le Royaume-Uni, cette méthode marque un changement de doctrine jugée jusqu’ici trop risquée. Plusieurs unités de gendarmerie maritime seront mobilisées, avec des navires de la Marine prêts à intervenir en secours, mais les risques de collisions et de morts demeurent importants. Ceux-ci surviennent principalement à proximité des côtes à bord de ces canots surchargés.

Royaume-Uni : Hospitalisation d’un prisonnier pro-palestinien en grève de la faim

Kamran Ahmed, détenu à HMP Pentonville depuis plus d’un an pour une action de Palestine Action visant un site d’Elbit Systems à Bristol, a été hospitalisé après une grave dégradation de son état de santé liée à sa grève de la faim entamée le 10 novembre (voir l’article). Son hospitalisation a déclenché une manifestation entre la prison et le ministère de la Justice dénonçant une politique de négligence médicale et réclamant que le gouvernement réponde aux revendications des grévistes.

Royaume-Uni : Le recours contre l’interdiction de Palestine Action se déroulera dans le cadre d’un « système judiciaire secret »

Lors de l’examen judiciaire de trois jours lancé le 26 novembre 2025 à la Haute Cour, il est prévu qu’une partie des éléments sensibles ayant motivé la décision du gouvernement d’interdire Palestine Action soit examinée en séance fermée, dans le cadre d’une Closed Material Procedure. Ce dispositif, souvent dénoncé comme une forme de “justice secrète”, est critiqué pour porter atteinte au droit fondamental de connaître et de contester les preuves utilisées. Bien que des avocats spéciaux habilités soient chargés de représenter les personnes exclues des audiences confidentielles, ils ne peuvent plus communiquer ensuite avec leur client au sujet des preuves secrètes. De nombreux juristes dénoncent une procédure “intrinsèquement injuste”. Par ailleurs, le juge initial a été remplacé sans explication par un panel de trois magistrats, dont l’une entretient des liens avec un lobbyiste pro-Israël, suscitant des accusations de conflit d’intérêts.

Turquie : Quatorze personnes arrêtées lors de la manifestation du 25 novembre à Istanbul

Lors de la mobilisation organisée dans la soirée du 25 novembre à Taksim pour la Journée internationale de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, quatorze personnes ont été interpellées. Les organisatrices dénoncent une intervention policière visant deux personnes au motif qu’elles portaient un drapeau trans, ce qui aurait entraîné le nassage d’une cinquantaine de manifestantes et des fouilles forcées avant la dispersion. Certaines interpellées ont été conduites à l’hôpital avant leur transfert vers un commissariat.

France : Gérald Darmanin promet des fouilles de toutes les cellules d’ici fin décembre

Le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé mercredi 26 novembre son intention de fouiller toutes les cellules de prison d’ici le 31 décembre 2025, dénonçant l’usage « inacceptable » des téléphones portables par les détenus. Selon lui, ces appareils permettent la préparation d’actes criminels et d’agressions. Darmanin a promis de mettre fin à ce qu’il qualifie de « naïveté » dans la gestion des prisons françaises, en renforçant drastiquement les contrôles et la sécurité dans les établissements pénitentiaires.

USA : 31 manifestants ont été arrêtés lors d’une manifestation contre une prison pour migrants à Miami

Au moins 31 manifestants ont été arrêtés samedi 22 novembre devant la prison pour migrants de Krome à Miami, en Floride. Cet établissement fait l’objet de nombreuses plaintes pour mauvais traitements et conditions inhumaines. Des dizaines de personnes se sont rassemblées pour protester contre la politique d’immigration répressive de Trump et pour demander la fermeture de Krome. Les arrestations ont été effectuées par des agents du bureau du shérif du comté de Miami-Dade.

France : Jordan Bardella enfariné, un adolescent placé en garde à vue

Mardi 25 novembre à la foire de la Sainte-Catherine à Vesoul, le dirigeant d’extrême droite Jordan Bardella a été aspergé de farine par un lycéen de 17 ans devant le stand de la Coordination rurale. Rapidement exfiltré pour se nettoyer, il a ensuite poursuivi une séance de dédicaces, qualifiant l’événement de « non-événement » et attribuant le geste à un « manque d’éducation ». Le RN a annoncé son intention de porter plainte et l’adolescent a été arrêté et placé en garde à vue.

Allemagne : Manif sauvage en solidarité avec les antifas qui passent en jugement

Le 22 novembre, une manifestation sauvage a eu lieu à Connewitz (Leipzig), pour les accusé·es du deuxième procès de l’affaire Antifa Ost. De nombreuses barricades ont été érigées, des immeubles participant à la gentrification ainsi que le poste de police ont été attaqués. Le deuxième procès pour l’affaire Antifa Ost commence le 25 novembre (voir notre article). Sept antifascistes de toute l’Allemagne comparaîtront devant le tribunal de Dresde. Ils/elles sont accusé·es, entre autres, d’être membres d’une association criminelle ou de la soutenir. Certain·es des accusé·es auraient en outre provoqué des blessures corporelles graves. L’accusation se fonde en partie sur les déclarations douteuses d’un témoin de l’accusation : le traître Johannes Dommhöver.

France : « Enquête sur l’antisémitisme » à l’université, un outil pour réprimer les soutiens à la Palestine

Depuis le 18 novembre, une enquête sur l’antisémitisme, commandée par le ministère de l’Enseignement supérieur à l’IFOP, est diffusée dans plusieurs universités. Présenté comme un outil d’étude des perceptions et expériences liées à l’antisémitisme, le questionnaire inclut toutefois de nombreuses questions portant sur les opinions politiques, la perception de la situation en Palestine occupée ou encore sur la religion des répondants. Plusieurs organisations dénoncent un risque de fichage politique et une confusion entretenue entre antisionisme et antisémitisme, dans un contexte de mesures renforcées de surveillance et de sanctions à l’université. En effet, cela intervient après l’adoption récente d’une loi élargissant les dispositifs de signalement et par des interdictions répétées d’événements liés à la Palestine.

Pays Basque : Le détenu basque Jesús Mari Etxeberria quitte le Collectif des prisonniers politiques basques

Dans une lettre depuis la prison de Zaballa, le détenu basque Jesús Mari Etxeberria annonce qu’il quitte le Collectif des prisonniers politiques basques (Euskal Preso Politikoen Kolektiboa – EPPK), estimant que cette organisation a renoncé à son engagement politique en privilégiant une logique individuelle de sortie de prison. Par ailleurs, il critique la « politique du retour à la maison » qu’il considère comme une capitulation, l’abandon de la mémoire des militants morts et l’acceptation humiliée du système pénitentiaire. Il dénonce aussi le silence du collectif face au génocide contre le peuple palestinien, attribué selon lui à la peur de compromettre les procédures carcérales. Pour Etxeberria, la lutte, l’amnistie et la dignité restent indispensables malgré les renoncements qu’il observe autour de lui, affirmant que l’avenir du Pays Basque passera par le maintien de cet engagement.

Canada : Perquisitions visant des militants anti-militaristes et pro-palestiniens en Ontario

Plusieurs militants engagés contre la guerre et pour la Palestine ont été arrêtés ce 25 novembre lors de perquisitions coordonnées menées à l’aube dans le sud de l’Ontario, au cours desquelles des domiciles ont été fouillés et des téléphones et ordinateurs ont été saisis. Parmi les personnes visées figuraient notamment Rachel Small, militante antimilitariste de World Beyond War, David Heap, défenseur de longue date des droits humains et cofondateur de Canada Boat to Gaza, ainsi que Pam Reaño, organisatrice communautaire. Les services de police n’ont pas confirmé l’existence d’une opération unifiée, bien que plusieurs unités de police aient récemment annoncé des arrestations liées à des actions de protestation. La police de Toronto avait notamment communiqué début novembre sur une enquête concernant une intrusion lors d’un événement privé pro-israélien, affirmant avoir procédé à cinq arrestations pour des faits incluant dommages matériels et blessures d’un participant. Les nouveaux signalements de perquisitions surviennent dans un contexte de répression croissante de la solidarité avec la Palestine au Canada.

France : Un syndicaliste de Sud Aérien poursuit l’Etat devant le tribunal administratif

Le 20 janvier 2024, Tayeb Khouira, syndicaliste de SUD aérien à Roissy, est convoqué au commissariat du Blanc-Mesnil pour ce qu’il croit être une affaire mineure, avant d’être interrogé de façon par deux agents du renseignement français sur sa religion, ses opinions politiques et un prétendu soutien au Hamas, sans notification de ses droits ni cadre judiciaire. Reparti sans procès-verbal, il porte plainte à l’IGPN. Celle-ci remonte l’origine de la convocation : il s’agissait d’un numéro prépayé, activé puis désactivé dans la même soirée. Rapidement, le commissaire du Blanc-Mesnil informe l’IGPN qu’il appartenait à un policier du renseignement français. L’enquête est alors transférée à l’IGSI, l’Inspection générale de la sécurité intérieure. Le service assume avoir utilisé ces méthodes pour faire face à une soi-disant « menace terroriste imminente » visant un vol le soir même. Cette version est jugée incohérente par l’avocate du syndicaliste, qui y voit plutôt une opération d’intimidation liée à ses activités syndicales et à son engagement pro-palestinien. Sa plainte ayant été classée sans suite, Khouira prévoit désormais de poursuivre l’État devant le tribunal administratif.

France : La police intervient violemment contre le blocage du lycée Turgot de Limoges

Le 26 novembre, JR-Lycée et l’Assemblée générale des lycéens de Limoges ont organisé un blocus au lycée Turgot pour protester contre la baisse de 15 % du salaire des apprentis. Une centaine de lycéens étaient présents jusqu’à l’intervention des forces de l’ordre. Plusieurs élèves ont été frappés et certains ont eu la bouche ensanglantée lors d’une intervention violente visant à désoler les jeunes mobilisés devant l’établissement.

Suisse : Un activiste kurde emprisonné en vue de son expulsion vers la Turquie

Miraç Isik, activiste kurde de 26 ans, est détenu à Zurich depuis septembre en vue de son expulsion vers la Turquie, où il risque la prison et la torture pour avoir, entre autres, insulté le président Erdogan. Après avoir fui la répression en Turquie en 2022, Miraç s’était réfugié en Suisse et y avait travaillé jusqu’au rejet de sa demande d’asile. Ses proches dénoncent les conditions de détention, ses problèmes de santé physique et mentale, et mettent en garde contre le danger que représente son retour dans son pays. L’avocate de Miraç souligne l’impossibilité d’un retour volontaire et l’absence de procès équitable en Turquie, tandis que le Conseil suisse pour les réfugiés critique la politique actuelle de renvoi des demandeurs d’asile vers la Turquie. Ses amis continuent de manifester leur soutien et espèrent que la solidarité permettra d’empêcher son expulsion.

Grèce/Italie : Message du prisonnier anarchiste Dimitris Chatzivasieliadis au prisonnier palestinien Anan Yaeesh

Dimitris Chatzivasileiadis est un militant anarchiste grec, arrêté à Thessalonique le 9 août 2021. Il a été condamné à 16 ans de prison pour son engagement revendiqué à l’Organisation armée d’Autodéfense révolutionnaire (voir notre article ). Dans une déclaration récemment publiée, il apporte son soutien au prisonnier palestinien Anan Yaeesh emprisonné en Italie (voir notre article ).

Le 28 novembre 2025, l’activiste palestinien Anan Yaeesh, ancien prisonnier politique en Palestine occupée, sera jugé par l’État italien. Il est accusé, sans preuves, de collaboration avec les Brigades de Tulkarem en Cisjordanie, une organisation liée aux Brigades des martyrs d’Al-Aqsa, un groupe armé du Fatah engagé dans la résistance à l’occupation. L’Union européenne combat, selon ce texte, en première ligne aux côtés de l’occupation sioniste avec tous les moyens dont elle dispose. Le camarade Anan a déclaré : « Vous voulez que je me défende contre les accusations portées contre moi, mais j’ai honte de chercher l’acquittement pour des faits qui, pour moi, sont une source d’honneur. Je ne veux pas me défendre contre l’accusation d’avoir des droits et de les avoir revendiqués, ni contre celle d’avoir essayé de libérer mon peuple et mon pays de l’oppression coloniale. Je jure que je n’ai aucune intention d’être acquitté de la résistance légitime contre l’occupation sioniste. La résistance palestinienne est l’un des phénomènes les plus nobles de l’histoire. »

J’exprime mon respect pour la mémoire des deux martyrs de l’attaque sacrificielle contre une colonie israélienne au sud de Bethléem, le 18 novembre. Comme l’ont écrit les Brigades du martyr Abu Ali Mustafa du Front populaire de libération de la Palestine dans leur hommage : « Notre serment est une vengeance éternelle qui ne s’éteint pas. Demain, la brume se lèvera des collines. »

Solidarité avec l’activiste palestinien Anan Yaeesh

Liberté pour les militants de Palestine Action

Liberté pour Elias Rodriguez et Casey Goonan

Honneur au révolutionnaire anarchiste Aaron Bushnell

Liberté pour tous les otages du camp sioniste

Dimitris Chatzivasileiadis

27 novembre

Prison de Domokos

Grèce

Inde : Le magazine maoïste Nazariya réprimé

Le magazine marxiste-léniniste-maoïste Nazariya affirme que plusieurs activistes de New-Delhi ont été arrêtés puis détenus illégalement en juillet par la Special Cell de la police de Delhi, à la suite d’une plainte déposée par la mère d’une militante ayant choisi la clandestinité. Les personnes interpellées, issues de différentes organisations étudiantes et collectifs critiques du gouvernement, ont subi mauvais traitements, pressions psychologiques et menaces, notamment à caractère islamophobe. Les autorités ont cherché à les dissuader de poursuivre leurs activités politiques, les associant sans preuve au PCI (maoïste) interdit. Dans ce contexte, le magazine annonce la reprise de sa publication et la reconstitution de ses canaux de communication, certains ayant été saisis lors des opérations policières.

France : Deux antifascistes en procès à Clermont-Ferrand

Le lundi 1ᵉʳ décembre à Clermont-Ferrand, deux militants doivent comparaître en justice pour leur présumée participation au saccage du local du Bastion Social, un groupuscule d’extrême droite. Sept ans après les faits, la justice a refusé la prescription dans ce dossier. Afin de les soutenir, un rassemblement est organisé le même jour dès 13H45 devant le Palais de Justice clermontois.

Tunisie : Lourdes peines confirmées dans le procès pour « complot contre la sûreté de l’État »

En Tunisie ce 28 novembre, la cour d’appel a rendu son verdict dans le vaste procès pour « complot contre la sûreté de l’État », condamnant trente-sept personnes (dont des figures de l’opposition) à des peines allant de cinq à quarante-cinq ans de prison. Trois personnes ont été acquittées, tandis que d’autres ont vu leur peine soit aggravée, soit légèrement réduite, certaines assorties d’amendes. La plupart des prévenus, détenus depuis plus de deux ans et demi, ont refusé de comparaître par visioconférence, tandis que d’autres sont en exil.

USA : Le FBI a espionné une conversation Signal de militants pro-immigration

Le FBI a infiltré un groupe privé sur Signal d’activistes à New York grâce à une personne tiers. Les participants coordonnaient des missions de « courtwatch » pour observer les audiences de trois tribunaux fédéraux et documenter les arrestations d’immigrants par l’ICE, la police de l’immigration. Le FBI, avec la police de New York, a qualifié les militants « d’anarchistes violents » et a cité des messages privés pour préparer son rapport. Cette surveillance intervient après la directive de l’administration Trump autorisant les arrestations en cour (à l’intérieur même d’un tribunal ou juste à sa sortie), contrairement aux restrictions de l’ère Biden. Les activistes et responsables locaux, comme le contrôleur de la ville Brad Lander, dénoncent cette intrusion, affirmant que le courtwatch est légal et non violent, et vise à protéger la transparence et les droits des personnes dans le système judiciaire.

Sénégal : Un jeune homme arrêté pour avoir déchiré une photo du président

Au Sénégal, Mouhamadou Bachir Sylla, militant au Pastef (Parti pour le Travail, l’Éthique et la Fraternité), a été placé sous mandat de dépôt le 28 novembre après la diffusion d’une vidéo virale le montrant déchirer la photo officielle du président Bassirou Diomaye Faye et jeter le cadre au sol. Le parquet retient contre lui des infractions pour offense au président, injures publiques et atteinte à l’image des institutions.

Turquie : Victoire du prisonnier révolutionnaire Fikret Akar après 245 jours de grève de la faim

Après 245 jours de grève de la faim, le prisonnier politique Fikret Akar a obtenu gain de cause : il a été transféré de la prison d’isolement de haute sécurité de Çorlu-Karatepe, une prison de type puits, vers la prison de type F n°2 de Tekirdağ. Ce transfert constitue une nouvelle victoire dans la lutte menée depuis longtemps par des prisonniers révolutionnaires contre ces prisons qui imposent des conditions particulièrement inhumaines. Alors que son état s’était récemment aggravé et qu’il exprimait la crainte d’être nourri de force — affirmant préférer mourir plutôt que subir cette procédure —, sa demande a finalement été acceptée. Cette avancée fait suite à celle de Serkan Onur Yılmaz, qui a suspendu sa grève de la faim après 375 jours (voir notre article ). Après ces victoires, l’attention se tourne désormais vers Ayberk Demirdögen et d’autres grévistes de la faim dont l’état est critique, tandis que l’appel à mettre fin aux prisons d’isolement reste central pour ces prisonniers et leurs soutiens.

Paris : Nouveau rassemblement de soutien à Zehra Kurtay en grève de la faim depuis 150 jours

Depuis plus de 150 jours, Zehra Kurtay mène une grève de la faim illimitée pour dénoncer la révocation de son titre de séjour et les risques d’une expulsion (voir notre article. Samedi 29 novembre à Paris, de nombreux soutiens se sont à nouveau rassemblés pour affirmer leur solidarité, avec la participation remarquée des artistes de Grup Yorum. En particulier, les personnes présentes ont dénoncé l’acharnement contre les étrangers, et particulièrement celles et ceux qui s’engagent contre l’impérialisme et le fascisme. Alors que la révolutionnaire turque est très affaiblie, elle a réaffirmé son engagement à poursuivre sa lutte jusqu’à la satisfaction de ses revendications.

France : Enquête ouverte après une photo de policiers posant avec une banderole féministe

La préfecture de police de Paris a lancé une enquête administrative après la diffusion, par le média Blast, d’une photo montrant des policiers cagoulés posant dans un commissariat derrière une banderole féministe et antifasciste tenue à l’envers, un geste reprenant les codes de hooligans et de milieux d’extrême droite. La banderole avait été saisie lors de la manifestation parisienne du 22 novembre contre les violences sexuelles et sexistes. Avertie de la publication de ce cliché, la préfecture a annoncé l’ouverture d’une enquête.

Moissac : Auteur d’un jet d’œuf sur la tête de Bardella, un septuagénaire interpellé

Ces derniers jours, Jordan Bardella a été visé à deux reprises lors de déplacements publics : d’abord enfariné à Vesoul par un lycéen ayant déjoué la sécurité (voir notre article), puis, à Moissac, touché par un œuf lancé par un homme septuagénaire venu à sa séance de dédicace. L’auteur présumé a été interpellé et placé en garde à vue pour « violence sur personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité », selon le procureur de Montauban, Bruno Sauvage. Le RN a annoncé porter plainte. L’homme avait déjà été accusé d’avoir jeté un œuf sur Éric Zemmour à Moissac en 2022.

Allemagne : Répression d’une manifestation antifasciste contre un congrès de l’ AFD

Plus de 50 000 personnes ont participé à la plus grande mobilisation antifasciste de l’histoire de la République fédérale d’Allemagne, visant à bloquer le congrès de fondation de la jeunesse de l’AfD à Giessen. Environ 15 000 personnes ont pris part aux blocages qui ont retardé le début du congrès de plus de deux heures, tandis que des dizaines de milliers d’autres manifestaient en ville. Face à cette situation, une forte violence policière a été déployée, avec des matraquages et l’utilisation de de gaz et de canons à eau, même après la dispersion des rassemblements. Il y a également eu plusieurs interpellations et des dizaines de personnes ont été blessées.