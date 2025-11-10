répression internationale et solidarités internationalistes - semaine du 3/11/2025

Paris : Rassemblement de soutien à l’antifasciste Zaid

Suite à un mandat d’arrêt émis par la Hongrie qui l’accuse d’avoir participé à des violences contre des militants néo-nazis à Budapest en février 2023, Zaid a passé deux dans la clandestinité puis s’est rendu aux autorités allemandes et a été emprisonné de janvier à mai 2025. Après s’être réfugié en France en octobre de la même année, il est sous la menace d’une extradition. Si l’État français décide de le remettre aux autorités hongroises, Zaid encourt jusqu’à 24 ans de prison. Le mercredi 12 novembre à 16h, le militant antifasciste comparaîtra devant la Cour d’Appel de Paris qui décidera ou non de son extradition. Au même moment, ses soutiens appellent à se rassembler place Louis Lépine (métro Cité, Paris) afin de le soutenir.

Palestine : L’étudiante de gauche Karmel Khawaja vient d’être libérée

Après huit mois de détention dans les prisons israéliennes, la jeune palestinienne Karmel Khawaja a été libérée le dimanche 2 novembre 2025. Étudiante à l’université de Birzeit et militante de gauche, Karmel a été privée d’études pendant sa détention. Ses codétenues la surnommaient « Une épine dans le pied des geôliers » en raison de sa détermination et de la façon dont elle les a défendues.

Pays-Bas : Procès d’un militant de Communistisch Comité van Nederland

En juillet 2025, la police néerlandaise a fait une descente au domicile d’un militant de l’organisation maoïste Communistisch Comité van Nederland. Il a été arrêté dans son lit, transporté à l’autre bout du pays, à Dordrecht, et détenu pendant 18 heures. Il est accusé de sédition pour avoir dénoncé le rôle des entreprises opérant aux Pays-Bas dans le génocide en cours en Palestine. Par ailleurs, l’État néerlandais a imposé des interdictions de circulation temporaires, notamment d’entrer dans les zones entourant les entreprises Fokker GKN et Maersk. Il passera en jugement le 4 novembre 2025.

Espagne : La mairie de Valence inflige une amende à la CGT pour une affiche

Le 25 mai, des membres de la Confédération générale du travail (CGT) ont placardé des affiches pour promouvoir la grève générale prévue le 29 mai, organisée par leur organisation. Ces affiches exigeaient également la démission du gouvernement. La police a interpellé des militants alors qu’ils collaient des affiches sur un mur déjà couvert d’affiches annonçant toutes sortes d’événements. Finalement, l’organisation a écopé d’une amende de 3 000 € en octobre 2025.

USA : Des citoyens se mobilisent contre les raids de la police de l’immigration

À Los Angeles, la police fédérale de l’immigration (ICE) mène des raids massifs pour expulser les migrants illégaux. Face à cette politique de plus en plus décriée, des citoyens s’auto-organisent pour repérer les raids en cours et tenter de prévenir les personnes ciblées. Ils s’organisent en patrouillant dans les quartiers pour surveiller les activités de l’ICE puis tentent de prévenir les citoyens de leur présence.

France : Evaluation de l’utilisation policière de la biométrie en 2024

L’adoption de la reconnaissance faciale aurait accéléré en 2024 la résolution des enquêtes de 30 % dans les quartiers prioritaires (selon les chiffres officiels). 78 % des enquêtes sur les délits majeurs ont bénéficié cette année là de la biométrie dans les grandes métropoles françaises comme Paris ou Lyon. Cependant, leur déploiement dans les petites communes est resté en 2024 en phase d’expérimentation. Selon les rapports officiels pour 2024, grâce à ces méthodes jusqu’à 40 % de suspects ont été identifiés plus vite ; les enquêtes sur les délits violents se règlent en moyenne 36 heures plus tôt ; 70 % des fiches de suspects sont validées par la reconnaissance faciale avant toute arrestation ; les erreurs d’identité lors des opérations de contrôle serait réduites de 25 % ; la sécurité lors des grands événements publics via la détection proactive des personnes « à risque » serait augmentée.

Parmis les nouvelles technologies utilisées :

– La reconnaissance faciale en temps réel via les caméras de vidéosurveillance permet de détecter instantanément des individus recherchés.

– La reconnaissance vocale authentifie les témoins ou suspects lors des appels d’urgence avec une précision de 92 %.

– L’analyse biométrique de la démarche devient un nouvel outil discret pour identifier une personne sur des images floues.

– L’intégration de bases de données internationales facilite la coopération entre polices et accélère les enquêtes transfrontalières.

– Des applications mobiles permettent désormais aux agents sur le terrain d’obtenir des résultats biométriques en moins de 30 secondes.

– Une meilleure sécurisation des données grâce à des algorithmes cryptographiques protège la confidentialité données biométriques.

– Le recours à l’intelligence artificielle pour analyser les informations permet d’anticiper les comportements à risque plus efficacement.

Les marges d’erreur restent importantes (8 % pour la reconnaissance faciale), nécessitant des investigations complémentaires.

Palestine : Un prisonnier handicapé rendu aveugle par les tortures

Mahmoud Saïd Abu Foul, 28 ans, qui avait perdu une jambe lors d’un bombardement israélien sur le camp de Jabalia il y a douze ans. avait été arrêté le 27 décembre 2024, avec plus de 200 soignants et déplacés réfugiés dans l’hôpital Kamal Adwan de Gaza. Il a été libéré dans le cadre de l’accord de cessez-le-feu. Durant les dix mois de détention dans la prison israélienne de Sde Teiman, comme des centaines d’autres prisonniers qu’il a croisés, a subi de sévères tortures. Il a perdu la vue, après qu’un soldat israélien l’a frappé violemment à la tête avec une chaise métallique, un mois et demi après son arrestation. « J’ai senti un éclair blanc avant que tout ne devienne noir. Depuis, je n’ai plus revu la lumière », raconte-t-il. Il explique que ses paupières se sont ensuite collées entre elles, laissant couler du sang et des larmes, et dégageant une odeur nauséabonde. Laissé sans traitement adéquat, il a perdu la vue et souffre de douleurs constantes aux yeux et à la tête. Mahmoud est installé avec sa famille déplacée dans une tente à Az-Zawaida, après la destruction de leur maison à Beit Lahia.

Turquie : Manifestation contre les prisons de type puits dans la ville kurde de Wan

Alors qu’une quinzaine de prisonniers révolutionnaires sont en grève de la faim illimitée contre les prisons de type puits (voir notre article ), une manifestation était organisée dans la ville kurde de Wan pour dénoncer ces prisons de type S, R et Y connues pour leurs conditions de détention particulièrement inhumaines. En effet, elles soumettent les détenus à un isolement à long terme, la majorité étant détenue dans des cellules individuelles et passant 22,5 heures par jour en isolement cellulaire. Par ailleurs, ces nouvelles prisons sont construites de manière à garantir l’isolement social, que les heures d’aération sont limitées et que les détenus ne peuvent même pas voir le ciel.

Royaume-Uni : Une nouvelle prisonnière pro-palestinienne rejoint la grève de la faim

Lundi 3 novembre, Prisoners For Palestine annonce que Heba Muraisi est la troisième prisonnière pro-palestinienne à se joindre à la grève de la faim tournante et collective (voir notre article ). Accusée d’avoir causé des dommages au plus grand fabricant d’armes israélien Elbit Systems dans le cadre de l’affaire des Filton 24, elle risque jusqu’à deux ans de détention provisoire avant son procès, ce qui dépasse largement la durée maximale de six mois prévue pour la détention préventive. D’origine yéménite et dont la famille vit à Gaza, elle a souvent été prise pour cible par les autorités pénitentiaires et placée à l’isolement pour avoir manifesté son soutien à la Palestine. Collectivement, les grévistes de la faim réclament leur libération sous caution, le droit à un procès équitable, l’accès au courrier et la levée de l’interdiction de Palestine Action.

Philippines : Des leaders étudiants convoqués au tribunal

Le Groupe d’enquête et de détection criminelles de la police nationale philippine (PNP-CIDG) a délivré plusieurs citations à comparaître à l’encontre de dirigeants étudiants, de militants et de journalistes de campus qui ont participé aux manifestations anticorruptions du 21 septembre à Mendiola. Au moins quatre leaders étudiants ont reçu une convocation, les plus récents étant Tiffany Faith Brillante, présidente du Sentral na Konseho ng Mag-aaral de l’Université polytechnique des Philippines, et Joaquin Buenaflor, président du Conseil étudiant de l’Université des Philippines Diliman. Outre Brillante et Buenaflor, les dirigeants étudiants et journalistes de campus qui ont reçu des citations à comparaître sont Jacob Baluyot (président national de l’Alyansa ng Kabataang Mamamahayag – PUP et rédacteur adjoint de la revue étudiante The Catalyst) et Aldrin Kitsune (responsable de Kalayaan Kontra Korapsyon).

USA /France : La mobilisation continue contre la politique de négligence médicale imposée à Mumia Abu Jamal

Mumia a récupéré une partie de sa vue après une opération au laser de son œil gauche (voir notre article ). L’intervention pour son œil droit n’est toujours pas programmée, pas plus que le traitement rétinien dont des experts indépendants viennent de confirmer l’urgence. Pour mémoire, Mumia souffre d’une insuffisance cardiaque congestive, de complications liées à une opération de la cataracte, d’une rétinopathie diabétique et d’un glaucome avancé pour lesquels l’absence de traitements depuis des mois menace désormais de le rendre définitivement aveugle.

Comme chaque premier mercredi du mois, le comité Libérons Mumia appelle à un rassemblement ce 5 novembre place de la Concorde à Paris à proximité de l’ambassade des Etats-Unis : angle rue de Rivoli et du jardin des Tuileries. Ce sera l’occasion d’attirer une fois de plus l’attention des autorités américaines sur les graves problèmes de santé auxquels Mumia et beaucoup d’autres prisonniers âgés sont exposés en l’absence de traitements et de soins (voir leur tract ).

Nîmes : Deux femmes en garde à vue suite à une action contre la venue de Bardella

Ce dimanche 2 novembre à Nîmes, deux jeunes femmes ont été placées en garde à vue. Elles sont soupçonnées d’avoir déployé une banderole « Bardella, casse-toi » en face d’un immeuble où le leader d’extrême droite Jordan Bardella recevait des personnes pour une séance dédicaces de son dernier livre. Un rassemblement a été organisé le soir même, devant l’hôtel de police de Nîmes, pour demander leur libération.

Palestine : Un nouveau prisonnier palestinien décède dans une prison israélienne

Originaire de Jénine, le prisonnier palestinien Mohammed Ghawarda est décédé ce lundi 2 novembre dans les prisons israéliennes. Son décès porte à 81 le nombre de prisonniers palestiniens décédés dans les prisons israéliennes depuis octobre 2023, en raison des conditions de détention et des mauvais traitements infligés aux détenus.

Le 29 mai 2024, l’Initiative des étudiants anarchistes d’Athènes a mené une campagne de contre-information dans toutes les universités athéniennes concernant la coopération des universités grecques avec des entreprises impliquées dans le génocide en Palestine. Le lendemain, des policiers lourdement armés ont arrêté un militant à quelques rues de son domicile. Les seules preuves présentes dans le dossier étaient quatre photos floues prises avec son téléphone portable par le doyen de la faculté de génie électrique, Panagiotis Tsanakas. Ces photos montrent deux personnes au visage dissimulé, taguant des slogans comme « Free Palestine ». Le 31 octobre dernier, l’audience de première instance pour dégradation de biens publics et refus de se soumettre à la prise d’empreintes digitale se tenait. Le jeune homme a été condamné à 14 mois de prison ferme, assortis d’un sursis jusqu’à l’appel.

Grèce : Rafle anti-anarchiste en Crète

Le 31 octobre à partir de 5h40 du matin, une opération policière à grande échelle a visé des structures anarchistes dans la ville crétoise d’Héraklion. Le squat Evangelismos ainsi que des appartements privés ont été pris d’assaut par les forces spéciales et plusieurs personnes ont été arrêtées. L’attaque d’État fait suite à une action menée par des anarchistes contre le ministre grec récemment démissionnaire du parti Nouvelle Démocratie au pouvoir, Makis Voridis. Il y a quelques jours, il a été débusqué dans un restaurant d’Héraklion et forcé à fuir. En conséquence, le parti au pouvoir a annoncé des représailles. Makis Voridis a un passé de fasciste, des liens avec l’ancienne junte, et est connu pour sa politique extrêmement xénophobe et favorable à Israël en tant que ministre de la Migration et de l’Asile ces dernières années. Il a dû démissionner dans le cadre d’une affaire de corruption.

USA : Cinq semaines d’emprisonnement sans procès pour un meme sur l’affaire Kirk

Larry Bushart, sexagénaire, conducteur d’ambulance et ancien policier, n’a rien d’un activiste. Il a simplement posté un meme sur Facebook, dans un groupe rendant hommage à Kirk, montrant une photo de Trump, assorti d’une citation du président : “We have to get over it”(“Il faut tourner la page”). Ce sont les mots qu’il avait employé un an plus tôt, à propos d’une nouvelle tuerie dans une école de l’Iowa. Une citation que l’ancien policier avait accompagnée des mots “This seems relevant today” (“Cela semble pertinent, aujourd’hui”). On était le 21 septembre, Charlie Kirk avait été assassiné 11 jours plus tôt, et une cérémonie d’hommage était organisée au State Farm Stadium de Glendale, en présence de plus de 100.000 personnes, dont l’ensemble de l’administration Trump.

L’homme est arrêté et accusé… d’inciter à la violence de masse, et plus particulièrement dans les écoles. Il a passé cinq semaines en prison, puis a été libéré lorsque cette accusation a été abandonnées du jour au lendemain. De nombreux états-uniens ont été victimes de pressions pour avoir remis en question le narratif de l’assassinat de Charlie Kirk par l’administration Trump, ou dénoncer les positions d’extrême-droite de Kirk. L’affaire est symptomatique du climat qui règne aux États-Unis. Le vice-président J. D. Vance a appelé les états-uniens à dénoncer tout commentaire ou comportement “problématique” en rapport avec l’assassinat de Charlie Kirk. Larry Bushart a perdu son travail suite à cette affaire.

Russie : Un antifasciste condamné à 6 ans de prison

Le 23 octobre dernier, un tribunal militaire a condamné Anton Kalakin, militant antifasciste d’Irkoutsk, à six ans de prison dans une colonie pénitentiaire à régime général. En avril 2025, les forces de sécurité ont perquisitionné son appartement et confisqué son matériel. Peu après, le militant antifasciste a été inculpé de deux chefs d’accusation d’« apologie du terrorisme ». En mai, il a été inscrit sur la liste des « extrémistes et terroristes ». Anton a publié son premier commentaire sur la chaîne Telegram « Irkutsk Blog » en juillet 2024. Sous une publication concernant le gouverneur Igor Kobzev, qui privilégie les dépenses militaires à la réparation des écoles, il a écrit : « Sans procès ni enquête, qu’on le pende à un lampadaire rue Karl Marx ! » Son deuxième commentaire portait sur les échanges de prisonniers dans le cadre de la guerre de la Russie contre l’Ukraine : « Soldats d’Azov, défenseurs de Marioupol et d’autres régions d’Ukraine. Ce sont eux qu’il faut libérer ! » Anton a publié ces mots sur la chaîne du vidéaste ukrainien Vladimir Zolkin en octobre dernier. Le procès contre l’antifasciste s’est ouvert devant le tribunal militaire du deuxième district de Tchita le 22 octobre, et le verdict a été prononcé le lendemain.

Ses soutiens ont lancé une cagnotte afin d’aider à payer les frais de justice (voir ici ).

Cameroun : 100 personnes arrêtées, une membre de l’ UPC -Manidem emprisonnée

Le 26 octobre dernier, des manifestations ont eu lieu dans tout le Cameroun pour dénoncer la réélection de Paul Biya, âgé de 92 ans et réélu pour un huitième mandat de sept ans. Durant cette mobilisation post-électorale, plus de 100 personnes ont été arrêtées et au moins six manifestants ont été tués par la gendarmerie. Militante de l’UPC-Manidem (Union des Populations du Cameroun – Manifeste National pour l’Instauration de la Démocratie), Florence Titchio a été enlevée par des militaires et emmenée à la prison de New-Bell à Douala sans être inculpée.

Turquie : Acquittement de journalistes jugés pour avoir rendu hommage à des collègues tués par un drone turc

Mardi 4 novembre, sept journalistes (dont des salariés des médias ETHA, Yeni Yaşam et Struggle Union) passaient devant le tribunal pénal d’Istanbul pour avoir participé à une manifestation organisée pour protester contre le meurtre par un drone turc de deux journalistes au Rojava en décembre 2024. Hayri Tunç, Gülistan Dursun, Pınar Gayıp, Serpil Ünal, Can Papila, Muhammet Enes Sezgin et Osman Akın étaient jugés pour « propagande en faveur d’une organisation terroriste », « participation à une marche illégale et refus de dispersion malgré les avertissements » et « violation de la loi sur les réunions et les manifestations » pour la manifestation à laquelle ils ont participé le 21 décembre 2024. Ils ont finalement été acquittés.

Iran : Vague d’arrestations de militant·es et intellectuel·les de gauche

Une vague d’arrestations de chercheur·e·s et intellectuel·le·s de gauche critique est en cours en Iran. Parviz Sedaghat, économiste et rédacteur en chef du site Naqd-e Eqtesad-e Siyasi (« Critique de l’économie politique »), a été arrêté, tandis que Mohammad Maljoo, autre économiste critique, a été convoqué par les services de sécurité. Leurs domiciles ont été perquisitionnés et leurs ordinateurs, livres et documents personnels confisqués. La sociologue Mahsa Asadollahnejad et la traductrice et chercheuse féministe Shirin Karimi ont également été arrêtées, tout comme l’économiste Rasoul Ghanbari et le chercheur kurde Heyman Rahimi. Tous et toutes appartiennent à des cercles de pensée de gauche engagée, un espace intellectuel de plus en plus criminalisé par le régime.

Martinique : Procès de 11 personnes accusées d’avoir déboulonné des statues coloniales

En 2020, quatre statues coloniales ont été déboulonnées (déchoukées) par des Martiniquais : deux statues de Victor Schœlcher, une statue de Joséphine de Beauharnais et une de Pierre Belain d’Esnambuc. Début mai 2022, des dizaines de gendarmes armés investissent les rues du nord au sud de l’île pour interpeller huit personnes suspectées d’y avoir participé en 2020. Ils sont menottés, placés en garde à vue, pour certains, déférés devant le parquet puis mis en examen pour destruction de biens classés. Au total, onze Martiniquais sont visés par cette procédure judiciaire. Leur procès est prévu les 5, 6 et 7 novembre 2025 au tribunal de Fort-de-France.

France : Dix gilets jaunes condamnés pour des dégradations de pylônes téléphoniques

Ce lundi 3 novembre au tribunal correctionnel de Mulhouse (Haut-Rhin), 14 gilets jaunes passaient en procès. Ces 12 hommes et 2 femmes étaient sur le banc des accusés pour avoir dégradé neuf pylônes téléphoniques dans le Haut-Rhin en 2019 et 2020. Le tribunal a relaxé l’ensemble des prévenus du chef d’association de malfaiteurs. Mais 10 ont été condamnés pour destruction du bien d’autrui par moyens dangereux, et 4 ont été relaxés.

Hongrie : L’organisateur de la Pride de la ville de Pécs arrêté

Défenseur des droits humains et organisateur de la Pride de Pécs, Géza Buzás-Hábel fait l’objet de poursuites pénales pour avoir organisé une marche des fiertés interdite. Malgré l’interdiction des autorités, 7 000 à 8 000 personnes avaient défilé le 4 octobre dernier pour défendre les droits LGBTQIA+. Le 28 octobre, il a été interrogé comme suspect par la police dans le cadre d’une enquête criminelle pour « rassemblement illégal ». Il risque jusqu’à un an de prison.

France : Porte-parole d’Urgence Palestine, Omar Alsoumi perquisitionné et en garde à vue

Mercredi 5 novembre à 6h, la Police nationale a perquisitionné le domicile d’Omar Alsoumi, porte-parole d’Urgence Palestine. Il a été placé en garde à vue au commissariat de Meaux pour « apologie du terrorisme ». Cette arrestation devant sa femme et ses enfants s’ajoute à plus de 6 mois de gel des avoirs qui met sa famille en situation de précarité. Urgence Palestine appelle à un rassemblement de soutien ce même jour à 18h devant le commissariat de Meaux (77).

Allemagne : L’antifasciste Emmi transférée de prison

Accusée dans le cadre de l’affaire de Budapest, l’antifasciste Emmi a été transférée de la prison de Luckau-Duben à celle de Duisbourg-Dinslaken le 3 novembre 2025. Ce transfert, effectué sans préavis, témoigne du traitement infligé aux personnes accusées dans le cadre de cette affaire par les États allemand et hongrois. Afin de les soutenir, des actions se multiplient comme celles réalisées par les Secours Rouge de Bruxelles (voir ici ) et de Toulouse (voir ici ).

Sa nouvelle adresse : Emilie Dieckmann · JVA Duisburg-Hamborn · Zweiganstalt Dinslaken · Bismarckstr. 47 · 46535 Dinslaken

Turquie : 13 prisonniers révolutionnaires toujours en grève de la faim illimitée

Contre les prisons de type S, R et Y (connues sous le nom de « puits ») qui imposent des conditions d’isolement particulièrement sévères, 11 prisonniers révolutionnaires sont toujours en grève de la faim illimitée et deux autres en jeûne jusqu’à la mort. Par ailleurs, l’activiste Ahmet Çiçek a entamé une grève de la faim illimitée aux Pays-Bas le 10 octobre 2025, en soutien aux prisonniers mobilisés. Serkan Onur Yılmaz est en jeûne jusqu’à la mort depuis le 10 novembre 2024 Ayberk Demirdöğen est en jeûne jusqu’à la mort depuis le 11 mars 2025 Fikret Akar est en grève de la faim illimitée depuis le 30 mars 2025 Ümit Çobanoğlu est en grève de la faim illimitée depuis le 29 mai 2025 Fırat Kaya est en grève de la faim illimitée depuis le 26 juillet 2025 Tahsin Sağaltıcı est en grève de la faim illimitée depuis le 30 juillet 2025 Gürkan Türkoğlu est en grève de la faim illimitée depuis le 30 juillet 2025 Hüseyin Özen est en grève de la faim illimitée depuis le 30 juillet 2025 Ali Dilmen est en grève de la faim illimitée depuis le 11 août 2025 Ali Yücel est en grève de la faim illimitée depuis le 29 août 2025 Berkin Berberoğlu est en grève de la faim illimitée depuis le 12 juin 2025 Cemil Kurt est en grève de la faim illimitée depuis le 24 septembre 2025 Ulaş İnci est en grève de la faim illimitée depuis le 10 octobre 2025

Avignon : La Présidence de l’université exclut la seule liste de gauche des élections étudiantes

La présidence d’Avignon Université a refusé la candidature du syndicat l’Union Étudiante (UE) aux élections des conseils centraux des 5 et 6 novembre, malgré l’avis favorable du comité électoral. Ce lundi 3 novembre, les autorités universitaires ont confirmé leur décision dans un communiqué, invoquant des problèmes de respect des délais pour le dépôt des candidatures. L’UE était la seule organisation de gauche à se présenter à cette échéance électorale, à laquelle plus de 6000 étudiants sont appelés à participer.

France : La CAF , France Travail et le fisc participent à une répression administrative d’État

Dans une enquête diffusée récemment (voir ici ), Le Média révèle que plusieurs activistes ont été la cible de contrôles d’institutions comme la CAF, France Travail ou l’administration fiscale après avoir eu des problèmes avec la police. Cette répression administrative porte un nom : la méthode « al Capone » du nom du bandit bien connu. La police états-unienne, n’arrivant jamais à l’arrêter sur des faits criminels, décide de s’attaquer à ses revenus financiers. Résultats : il est condamné pour évasion fiscale. En France, l’application récente de cette méthode débute en 2014 contre le militant d’extrême droite Dieudonné, puis lors de la création des cellules départementales de lutte contre l’islamisme et le repli communautaire (Clir) en novembre 2019. Celles-ci instaurent une véritable coopération entre les différents organismes (police, URSSAF, CAF, renseignements, etc.). Aujourd’hui, cette méthode concerne un spectre politique de plus en plus large, allant jusqu’à la gauche révolutionnaire.

Royaume-Uni : Un quatrième prisonnier de la cause palestinienne rejoint la grève de la faim collective

Jon est le quatrième prisonnier à se joindre aux actions de grève de la faim qui ont lieu dans les prisons britanniques (voir notre article ). Jon est en détention provisoire depuis le 3 juillet 2025, car il est accusé d’avoir participé à une action qui a mis hors service deux avions militaires. Les quatre grévistes de la faim exigent la libération immédiate sous caution des 33 prisonniers de la cause palestinienne détenus dans les prisons britanniques, mais aussi la fermeture des usines du principal fabricant d’armes israélien Elbit Systems ou encore la fin de l’interdiction du groupe Palestine Action.

Palestine : Renouvellement de la détention administrative d’un combattant du FPLP

Les autorités israéliennes ont renouvelé la détention administrative du prisonnier Thaer Hanini pour six mois supplémentaires. Il avait été réarrêté le 6 mai 2025, moins d’un an après avoir été libéré des prisons israéliennes (voir notre article ). Libéré le 30 juin 2024 à l’issue de sa peine, il avait été emprisonné durant 20 ans pour son rôle dans la résistance au sein du Front populaire de libération de la Palestine et de sa branche armée, les Brigades Abu Ali Mustafa. Pendant son séjour en prison, il a participé activement au mouvement des prisonniers et a pris part à des grèves de la faim en 2004, 2011, 2012, 2016 et 2017. À sa libération, il avait été accueilli par une foule en liesse et avait déclaré : « Le prisonnier palestinien puise sa force dans la volonté du combattant de la résistance qui reste ferme sur le terrain face à l’occupation. »

Philippines : Manifestation contre l’utilisation de la torture en prison

Le 6 novembre dernier à Quezon City, la Samahan ng Ex-Detainees Laban sa Detensyon at Aresto (SELDA), une organisation d’anciens prisonniers politiques, et d’autres organisations se sont réunies pour une action de protestation devant le siège national du Bureau de la gestion des prisons et de la pénologie pour exiger une enquête immédiate et indépendante sur l’utilisation de la torture et d’autres violations des droits humains contre les détenus, y compris les prisonniers politiques, à la prison du district de Negros Occidental.

USA : Un militant pro-palestinien qui risque 20 ans de prison salue la grève de la faim de Prisoners For Palestine

Jakhi McCray est un militant pro-palestinien et abolitionniste de New York et du New Jersey. Il est poursuivi par les autorités fédérales pour avoir prétendument incendié des véhicules de police. Jakhi s’est rendu à la police le lundi 21 juillet 2025. Le lendemain, il a été libéré grâce au paiement d’une caution de 300 000 dollars. Depuis, il est assigné à résidence à son domicile familial dans le New Jersey. À 21 ans, Jakhi est accusé d’un crime passible d’une peine minimale de 5 ans d’emprisonnement et d’une peine maximale de 20 ans. Suite à l’annonce de la grève de la faim de prisonnières pro-palestiniennes au Royaume-Uni (voir notre article ), il a publié une déclaration saluant l’initiative.

Je souhaite à ces prisonniers beaucoup de courage et de force dans leur lutte pour leurs revendications. Afin d’attirer l’attention et de témoigner de ma solidarité envers leur action, j’entamerai dans quelques jours un jeûne durant lequel je ne mangerai rien jusqu’à la fin de la grève des prisonniers britanniques. J’ai la chance d’être assigné à résidence, ce qui rendra ce jeûne moins éprouvant que de se laisser mourir de faim dans les geôles de l’État, mais je vois ce jeûne de solidarité comme un excellent moyen de faire connaître davantage le mouvement « Prisonniers pour la Palestine » et d’accroître la pression sur le gouvernement britannique.

Je demande également que tous les dons collectés pour moi durant cette période soient reversés à Shine White, prisonnier et citoyen de New Afrika, qui observe une grève de la faim depuis plusieurs semaines pour protester contre la répression et les violences ciblées dont il est victime au cœur même du système carcéral [voir ici ]. J’adresse tout mon soutien à Shine et aux prisonniers britanniques. Nous serons tous libres un jour.

USA : Le prisonnier politique Joseph « Shine White » Stewart en grève de la faim

Emprisonné aux Etats-Unis depuis 2001 pour des activités criminelles, Joseph « Shine White » Stewart s’est politisé en détention et il est devenu un militant connu pour son activisme en prison et ses efforts pour organiser et sensibiliser sur les conditions de détention et les droits des prisonniers. Le 7 octobre, il a été transféré de la prison de Foothills à celle de Marion en raison de son militantisme. À son arrivée, il a été maîtrisé, aspergé de gaz lacrymogène, électrocuté au visage avec un taser, et battu par des gardiens, subissant des blessures à l’épaule et aux côtes. Cela vient s’ajouter aux blessures existantes infligées par les gardiens à Foothills CI, pour lesquelles il a été privé de soins médicaux, en plus de la négligence médicale continue pour ses problèmes de santé chroniques préexistants. En réponse, Shine a entamé une grève de la faim le 11 octobre, s’affaiblit de jour en jour et a été transféré à l’hôpital le 28 octobre. Il exige d’être transféré hors de la juridiction de la directrice régionale de l’Ouest, LaDonna Browning, responsable de cette répression accrue, et de recevoir les soins médicaux appropriés. Il demande aux soutiens d’intensifier leurs appels.

Paris : Le concert de l’Orchestre philharmonique d’Israël perturbé, 4 personnes en garde à vue

Quatre personnes ont été placées en garde à vue à la suite d’une action jeudi soir à la Philharmonie de Paris lors d’un concert de l’Orchestre philharmonique d’Israël afin de dénoncer l’utilisation de l’art comme outil de softpower au service du génocide en Palestine comme l’a expliqué Palestine Action France dans un communiqué (voir ici ). À trois reprises, des spectateurs en possession d’un billet ont tenté de diverses manières d’interrompre le concert, notamment avec des fumigènes, et ils ont été violemment attaqués par des sionistes présents dans la salle. Les quatre personnes arrêtées sont trois femmes et un homme, dont trois pour participation à un groupement en vue de commettre des violences ou dégradations et une pour organisation d’une manifestation non déclarée. Par ailleurs, la Philharmonie a annoncé son intention de porter plainte. Afin d’exiger leur libération, un rassemblement de soutien était organisé dès 8H ce 7 novembre devant le commissariat du XIXᵉ arrondissement de Paris.

Turquie/International : Appel à l’action pour marquer un an de la grève de la faim de Serkan Onur Yilmaz

Le 10 novembre 2025 marquera le premier anniversaire de la grève de la faim de Serkan Onur Yilmaz, qui s’est ensuite transformée en jeûne jusqu’à la mort (voir notre article ). Prisonnier révolutionnaire de Turquie, il avait été transféré dans les cellules d’isolement de la nouvelle prison de haute sécurité d’Antalya. Grâce à sa lutte, il a obtenu gain de cause et a été transféré à nouveau, contrairement à ses huit autres prisonniers. Il a donc décidé de poursuivre le combat. Depuis un an, il résiste aux conditions d’isolement imposées aux détenus dans les cellules des prisons de type S, R et Y.

Ses soutiens appellent à prendre des photos seul ou en groupe, avec ou sans visage apparent, avec une feuille de papier et le message suivant puis l’envoyer à is4pp@riseup.net : 10 November 2025 · #SerkanOnurYilmaz · #1YearDeathFast · (VOTRE PAYS)

Russie : Le prisonnier anarchiste Ilya Shakursky placé à l’isolement

Ilya Shakursky a été transféré dans la prison de Penza le 28 octobre dernier. Le 29 octobre, il a été placé à l’isolement pendant sept jours, et le 5 novembre, sa peine a été prolongée de 14 jours supplémentaires. Militant anarchiste et antifasciste, il a été arrêté dans le cadre de l’affaire dite Network Case lancée en Russie en 2017, visant un groupe d’activistes accusés par le FSB d’avoir formé une « organisation terroriste ». Le 10 février 2020, Shakursky était condamné à 16 ans de prison (voir notre article ).

Inde : Le prisonnier maoïste Sanjay Deepak Rao fait une grève de la faim de 9 jours

Sanjay Deepak Rao, âgé de 60 ans et détenu politique au bloc Manasa de la prison centrale de Cherlapally, a protesté contre son isolement cellulaire quotidien de 22 heures sur 24, sans possibilité de sortie. Il est incarcéré comme prisonnier maoïste depuis le 16 septembre 2023. Il a entamé une grève de la faim le 28 octobre, exigeant que non seulement lui, mais aussi les prisonniers des blocs Manasa et Manjeera à Cherlapally, soient autorisés à exercer leur droit légal de circuler librement dans leur bloc de l’aube au crépuscule. Au neuvième jour de sa grève de la faim, les autorités pénitentiaires ont indiqué que la cellule serait ouverte de 6H à 18H et que des livres lui seraient fournis. Il a donc décidé de suspendre sa grève de la faim. Le lendemain matin, le 6 novembre 2025, la requête déposée en son nom a été examinée par la Haute Cour du Telangana. Suite aux assurances données par les responsables de la prison et à la réponse de la Haute Cour le lendemain, Sanjay a déposé un recours légal pour obtenir satisfaction.

Iran : L’état de santé de la prisonnière kurde Zeinab Jalalian se détériore

Récemment, l’état de santé de Zeinab Jalalian s’est considérablement dégradé. Son état de santé se détériorerait en raison du manque de nourriture, de médicaments et de soins médicaux adéquats en prison. Le 25 février, elle a été condamnée à mort pour « activités contre la sécurité nationale » et « combat contre Dieu (moharebe) ». Cependant, une cour d’appel a commué sa peine en emprisonnement à vie.

Palestine : 9250 prisonniers palestiniens détenus dans les prisons israéliennes

Le nombre de détenus dans les prisons israéliennes est de 9 250 selon un décompte de plusieurs organisations palestiniennes en novembre 2025. La majorité d’entre eux sont des personnes placées en détention administrative ou toujours en état d’arrestation. Il est important de noter que ce chiffre n’inclut pas les personnes détenues dans les camps militaires relevant de l’armée israélienne. Le nombre de femmes détenues s’élève à 49, dont une originaire de Gaza. Le nombre de mineurs détenus a atteint 350, incarcérés dans les prisons d’Ofer et de Megiddo.

Cameroun : Au moins 48 manifestants tués par la police

Au Cameroun, la répression violente des manifestants contre la réélection du président Biya continue depuis plusieurs jours (voir notre article ). Selon les derniers bilans, la police aurait tué au moins 48 manifestants. La majorité des victimes ont été tuées par des coups de feu de la police, mais aussi suite à des blessures causées par des coups de matraques et de bâtons. Les autorités n’ont fait aucune communication sur le nombre de victimes des manifestations.

USA : Une caméra de surveillance Flock détruite

Dans le comté de Washtenaw, situé aux États-Unis, un collectif de personnes s’est attribué la responsabilité de la destruction d’une caméra de surveillance de la marque Flock. Dans leur communiqué de revendication, ils ont également mis en avant une brochure explicative détaillant les caractéristiques de ces caméras ainsi que leur rôle central dans la surveillance numérique et la collecte de données privées (voir ici).

Irlande du Nord : Agressions contre des prisonniers républicains à la prison de Maghaberry

L’Association irlandaise de défense des prisonniers républicains (IRPWA) a récemment dénoncé des agressions commises contre des prisonniers républicains à la prison de Maghaberry, ainsi que la résistance qui en a découlé, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’établissement. Parmi les victimes, les détenus républicains Shea Reynolds et Gavin Coyle ont été violemment traînés hors de leur cellule et soumis à une fouille à nu le 23 octobre dernier. Par la suite, ils ont été placés en isolement. En réponse à ces mauvais traitements, plusieurs prisonniers républicains ont décidé de se mobiliser en refusant les ordres pour protester contre les abus continus et les conditions de détention à Maghaberry. En réaction à cette mobilisation, les autorités pénitentiaires ont déployé plus de 100 gardiens en tenue antiémeute.

USA : La militante écologiste Jessica Reznicek en semi-liberté

En 2016, Jessica Reznicek a participé à des actions pour empêcher la construction du Dakota Access Pipeline en démantelant des équipements de construction et des vannes du pipeline. En 2021, elle a été condamnée à 8 ans de prison avec une aggravation pour « terrorisme ». En 2022, une cour d’appel a confirmé sa condamnation (voir notre article ). Fin octobre 2025, elle est sortie de prison fédérale et purge ses deux dernières années de détention dans un centre de semi-liberté à Des Moines.

Sa nouvelle adresse : Jessica Reznicek · c/o Fresh Start Women’s Center (Women’s Residential Correctional Facility) · 1917 Hickman Rd · Des Moines, IA 50314

Inde : Le PCI (maoïste) prolonge le cessez-le-feu au Telangana pour six mois supplémentaires

Le Comité d’État du PCI (maoïste) du Telangana a annoncé que le cessez-le-feu en cours dans tout l’État a été prolongé de six mois supplémentaires. Dans un communiqué publié le 3 novembre dernier, un porte-parole du parti, le camarade Jagan, a déclaré que le parti maoïste avait décrété un cessez-le-feu en mai, mais que le gouvernement BJP au pouvoir au niveau fédéral tentait de le perturber.

Grèce : Le militant anarchiste Nikos Romanos reste en prison pour six mois supplémentaires

Le Conseil du tribunal correctionnel d’Athènes a décidé de prolonger de six mois la détention provisoire du militant anarchiste Nikos Romanos et des autres accusés dans l’affaire de l’explosion d’Ampelokipi (voir notre article). Alors que le procureur avait proposé de remplacer la détention provisoire par une assignation à résidence et un bracelet électronique, le Conseil des tribunaux correctionnels a décidé de rejeter la proposition et de prolonger sa détention.

Royaume-Uni : Une cinquième prisonnière pro-palestinienne rejoint la grève de la faim collective

T. Hoxha est la cinquième détenue à rejoindre la grève de la faim illimitée qui a débuté le 2 novembre dans les prisons britanniques (voir notre article ). Il y a quelques mois, elle avait déjà participé à une grève de la faim pour dénoncer la détérioration de ses conditions de détention (voir notre article). Aujourd’hui, elle rejoint quatre autres prisonniers dans d’autres prisons pour exiger que le Royaume-Uni rompe ses liens avec Elbit Systems, mette fin à l’interdiction de Palestine Action, garantisse la libération sous caution immédiate des 33 prisonniers britanniques pour leur engagement pro-palestinien et la fin de la censure en détention.

France : Après leur arrestation à la Philharmonie, des activistes pro-palestiniens en comparution immédiate

Le jeudi 6 novembre, à la Philharmonie de Paris, quatre activistes pro-palestiniens ont été interpellés après avoir tenté de perturber le concert de l’Orchestre philharmonique d’Israël, un événement largement dénoncé comme une opération de normalisation du génocide en Palestine (voir notre article ). Cette action a été violemment attaquée par des sionistes dans la salle et par une large campagne médiatique des partisans d’Israël. Après avoir passé 48 heures en garde à vue, les quatre militants sont présentés au tribunal en comparution immédiate ce dimanche 9 novembre. Face à cette situation, l’organisation Palestine Action France a lancé un appel à un rassemblement de soutien devant le tribunal. Le rassemblement est prévu ce dimanche 9 novembre, à partir de 13h30, sur le parvis du Tribunal de Paris.

Toulouse : Une cinquantaine de personnes en soutien à Daniela Klette

Jeudi 6 novembre, à la Chapelle de Toulouse, une cinquantaine de personnes ont pris part à une soirée de solidarité avec Daniela Klette, co-organisée par la LJR, la Défense Collective et le Secours Rouge. La rencontre a notamment permis de revenir sur l’histoire de la lutte des classes en Allemagne, sur la Fraction Armée Rouge, ainsi que sur le parcours de Daniela Klette, révolutionnaire allemande actuellement jugée après son arrestation en 2024, mettant fin à 30 années de clandestinité (voir notre article ). La soirée s’est conclue en rappelant la nécessité de poursuivre la mobilisation, et une quinzaine de cartes de solidarité ont été rédigées pour lui être envoyées.