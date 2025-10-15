répression internationale et solidarités internationalistes - semaine du 6/10/25

Etats-Unis : Des caméras de surveillance Flock détruitent à Minneapolis

Depuis le mois de mai, des anarchistes, refusant le contrôle du droit à la libre circulation, neutralisent des caméras de surveillance de marque Flock, cameras dotées d’une technologie de lecture des plaques d’immatriculation de toute dernière génération, basée sur l’intelligence artificielle. Louées aux associations locales de propriétaires immobiliers et aux services de police, elles peuvent pister en temps réel les véhicules immatriculés. Munis de clés

Torx n°27, les militants anti-répression, démontent le poteau où est fixé la caméra et brisent ensuite le panneau solaire mettant hors usage cette dernière.

Iran : Une prisonnière politique kurde transférée vers un lieu tenu secret

Derkhshan Rahimi, prisonnière politique kurde, originaire de Sanandaj (Sînê), a été transférée, depuis 3 jours, du quartier des femmes de la prison centrale de Sanandaj vers un lieu tenu secret. Arrêtée le 27 juin 2025, pendant la guerre de 12 jours entre Israël et l’Iran, elle est accusée de « collaboration avec Israël » et d’« affiliation au Komala ». Des agents du CGRI avaient confisqué ses effets personnels, son téléphone portable et son ordinateur portable. Après trois mois de détention, Rahimi avait déjà été transférée le 19 septembre par les services de renseignement du CGRI dans le quartier des femmes de la prison centrale de Sanandaj. Lors de sa détention , elle s’était vue refuser l’accès à un avocat et aux contacts familiaux, laissant ses proches sans information sur son état.

Maroc : 8 jours de contestations violemment réprimées

Des protestations ont éclaté depuis la mi-septembre suite à la mort de femmes lors d’accouchements à l’hôpital public d’Agadir. Dans de nombreuses villes, des foules immenses manifestent à l’appel du collectif nommé « Gen Z 212 », des banques et des commissariats sont attaqués, la police est repoussée. La répression d’une extrême brutalité s’abat sur les contestataires avec l’arrestation de centaines de jeunes, mais cela n’a pas arrêté le mouvement. La police a tiré à balles réelles, tuant trois manifestants (nos articles ici , ici et ici ), et a foncé en camion dans la foule, broyant les jambes d’un jeune homme. Une situation inédite depuis des décennies.

USA : Donald Trump annonce déployer 300 soldats de la Garde nationale à Chicago

Après de nombreuses manifestations contre la police de l’immigration, l’ICE, Donald Trump avait annoncé vouloir envoyer 200 soldats pour lutter contre des « antifas ». Ce Samedi 4 octobre, la justice américaine a bloqué l’envoi de la Garde nationale à Portland. Mais le président a autorisé l’envoi de 300 gardes nationaux dans l’Illinois, pour faire face à des manifestations après que des agents fédéraux ont tué une femme. La mégapole du nord du pays est la cinquième ville démocrate où le président Trump ordonne le déploiement de la Garde nationale, une mesure jusqu’alors tout à fait exceptionnelle. Les gardes nationaux ont déjà été déployés à Los Angeles, Washington et Memphis (voir nos articles ici et ici ).

France : Le parquet s’oppose au retour du militant Kanak Christian Tein en Kanaky

Ce jeudi 2 octobre, le parquet a fait appel de la décision de justice qui autorisait Christian Tein, président du Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS), à rentrer en Kanaky. Cette modification du contrôle judiciaire concernait également quatre autres militants Kanak mis en cause dans l’enquête sur les révoltes de mai 2024. Christian Tein, à l’époque chef de la Cellule de coordination des actions de terrain (CCAT), reste mis en examen pour vols en bande organisée avec arme, destructions en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes et délits.

USA : La militante des droits des immigrés Xóchitl Santiago libérée

Après plus de 60 jours de détention, l’agence fédérale de l’immigration ICE s’est conformée à l’ordre d’un juge de libérer la militante des droits des immigrés Xóchitl Santiago, le mercredi 1er octobre. Santiago a été arrêtée à l’aéroport d’El Paso, au Texas, le 3 août, pour interrogatoire sans mandat, alors même qu’elle était protégée contre l’expulsion grâce au DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals). Ce programme protège certains jeunes arrivés aux États-Unis alors qu’ils étaient enfants et sans statut légal.

Royaume-Uni : La justice met fin aux poursuites contre le rappeur irlandais de Kneecap

La justice britannique a mis fin le vendredi 26 septembre aux poursuites contre le rappeur irlandais Mo Chara, qui était accusé d’« infraction terroriste » pour avoir arboré un drapeau du Hesbollah lors d’un concert en 2024 (voir notre article ). Lors de son inculpation, une erreur technique s’est produite rendant cette dernière illégale. Le juge de la cour criminelle de Woolwich a déclaré : « la procédure a été engagée illégalement et est donc nulle, Monsieur O’Hanna vous êtes libre de partir », des cris de joie ont alors éclaté parmi les soutiens du rappeur.

Turquie : L’état de santé du gréviste de la faim Fikret Akar se détériore

Après une interdiction de communication d’un mois (voir notre article ), le frère du prisonnier gréviste de la faim Fikret Akar lui a rendu visite le 6 octobre. Il souffre de graves problèmes de santé depuis 15 jours. En particulier, il ne peut plus manger de sucre, car son corps ne le tolère plus. Il souffre de douleurs musculaires intenses et de crampes, ce qui perturbe son sommeil, et ne peut plus s’asseoir. Au côté de plusieurs prisonniers révolutionnaires, il est en grève de la faim illimitée depuis le 30 mars 2025 pour dénoncer les prisons de type « puits » connues pour leurs conditions de détention inhumaines.

Inde : La police distribue gratuitement des postes de radio pour lutter contre l’influence des maoïstes

La Force de réserve centrale de la police (CRPF) a distribué plus de 10 000 postes de radio dans les zones reculées du Bastar au Chhattisgarh, dans le cadre d’une campagne visant à lutter contre l’influence des maoïstes dans la région. Ce programme va toucher 54 000 personnes, considérant qu’une famille est une unité de cinq personnes, et intervient en appui à l’opération militaire de contre-insurrection Kagaar (voir notre article ).

France : Pratiques de surveillance et de répression connues à Bure

Publié en octobre 2025, un document vient d’être publié pour recenser les différentes méthodes de surveillance utilisée par la police contre la mobilisation contre le projet de centre d’enfouissement des déchets nucléaires hautement radioactifs à Bure. En particulier, on retrouve l’utilisation de balise GPS, des policiers infiltrés, des mises sous écoute téléphonique ou encore l’usage d’hélicoptères et de drones.

Philippines : La guérilla maoïste tue un agent de renseignement

Dans la nuit du 3 octobre, la Nouvelle Armée populaire (NPA) a attaqué la maison de Garde Francisco, un agent de renseignement de la police dans la ville de Kabankalan. Impliqué dans des assassinats de civils et de révolutionnaires, il a été tué durant le raid. Parmi les crimes de Francisco figurait son rôle dans la mort d’Ericson Acosta, responsable du Front National Démocratique, et du dirigeant paysan Joseph Jimenez le 30 novembre 2022.

Rome : Un million de manifestants pour la Palestine, des arrestations et un scandale à cause d’une banderole

Samedi 4 octobre à Rome, près d’un million de personnes ont manifesté contre le génocide en cours à Gaza et en soutien à la Global Sumud Flotilla. Cela intervient après une semaine de mobilisation importante avec des actions incessantes dans de nombreuses villes et une grève générale politique le 3 octobre dernier avec le blocage de huit ports et de différentes usines d’armements. Dans la foule, un cortège rassemblant de nombreuses personnes et organisations (dont la section romaine du Secours Rouge International) a déployé une banderole « 7 octobre, Journée de la Résistance palestinienne », ce qui a provoqué un tollé dans les médias mainstream. En fin de journée, plusieurs centaines de personnes ont incendié des voitures et des bennes à ordures, lançant des objets et des pétards sur les forces de l’ordre, et attaquant le siège principal d’une organisation fasciste à Rome. 262 personnes ont été arrêtées et identifiées lors de ces affrontements.

Italie : Le prisonnier palestinien Anan Yaeesh en grève de la faim

Le samedi 4 octobre 2025, le prisonnier politique palestinien Anan Yaeesh a entamé une grève de la faim alors qu’il est détenu depuis janvier 2024 en Italie. Celle-ci est en soutien aux mobilisations pro-palestiniennes en cours, mais également pour dénoncer la détérioration de ses conditions de détention. En particulier, il dénonce son transfert à la prison de Melfi en septembre dernier suite à des mobilisations de soutien devant la prison de Terni où il était précédemment détenu

Genève : Violences policières lors d’une manifestation de soutien à la Palestine et à la Global Sumud Flotilla

Suite à l’arrestation des activistes de la Global Sumud Flotilla, environ 3000 personnes venant de toute la Suisse romande, dont le Secours Rouge Genève, ont pris les rues de Genève ce jeudi 02 octobre. La foule s’est dirigée vers le pont du Mont-Blanc après avoir bloqué la circulation pendant 1h. Le cortège non autorisé était attendu par un important dispositif policier à la fin du pont, dont un canon à eau. La police a d’abord tiré du gaz lacrymogène sur les manifestants coincés sur le pont avant de charger et matraquer la tête du cortège. La manifestation s’est ensuite fragmentée à travers la ville où les affrontements avec la police ont duré jusqu’à 23H. La police a eu recours à un usage massif de gaz lacrymogène et de flashballs pour tenter de disperser la foule, notamment à l’intérieur de la gare Cornavin et sur les voies de train. Plusieurs hospitalisations ont été signalées.

Danemark : Interdiction des réseaux sociaux au moins de 15 ans

Mardi 7 octobre, la cheffe du gouvernement Mette Frederiksen a annoncé sa volonté d’interdire les réseaux sociaux aux enfants jusqu’à l’âge de 15 ans. Les parents pourront avoir la possibilité d’autoriser leur utilisation à leurs enfants à partir de 13 ans selon le projet de loi qui doit être prochainement présenté.

Palestine : La flottille Thousand Madleens to Gaza a été interceptée

Ce mercredi 8 octobre à 4H30 du matin, l’armée israélienne a intercepté dans les eaux internationales 8 bateaux de la flottille « Thousand Madleens » et le Conscience de la Freedom Flotilla Coalition qui tentaient de briser le blocus de Gaza alors qu’ils étaient à environ 220 km des côtes de l’enclave palestinienne. L’ensemble des passagers ont été arrêtés. Cette opération survient quelques jours après d’autres interceptions et arrestations de centaines de militants de la Global Sumud Flotilla (voir notre article ).

Belgique : Le réfugié palestinien Mahmoud Farajalah meurt au centre fermé 127bis

Participant aux mobilisations pro-palestiniennes à la Bourse puis arrêté et placé dans un centre d’asile fermé où il a été menacé d’expulsion, le réfugié palestinien Mahmoud Farajalah a mis fin à ses jours dans la nuit de lundi à mardi 7 octobre, à la suite de la politique raciste de l’État belge. Plusieurs réfugiés palestiniens sont toujours emprisonnés en centre fermé.

Equateur : Des manifestants attaquent la voiture du président Daniel Noboa

À Cañar au sud de l’Équateur ce mardi 7 octobre, 500 personnes sont apparues et ont jeté des pierres sur le cortège présidentiel dans lequel était la voiture du président Daniel Noboa. Cette attaque qui intervient dans un contexte de manifestations indigènes sous tension. Celles-ci se développent depuis le 22 septembre dernier en réaction à la suppression de la subvention sur le diesel dont le prix est passé de 1,80 à 2,80 dollars le gallon.

Grèce : L’anarchiste Pola Roupa dénonce les conditions de sa libération conditionnelle

Vendredi 17 novembre 2023, la militante anarchiste Pola Roupa a bénéficié d’une libération conditionnelle au motif qu’elle est la mère d’un enfant mineur. Elle a été arrêtée en 2017 après avoir vécu en clandestinité depuis 2014. Elle a été impliquée dans de nombreuses attaques et actions armées revendiquées par l’organisation Lutte Révolutionnaire, dont elle est la cofondatrice (voir notre dossier ). Dans un communiqué récemment publié, elle dénonce le régime d’exception qui lui est imposé (lire intégralement ici ).

La libération conditionnelle impose les restrictions bien connues : présence au poste de police et interdiction de quitter le territoire jusqu’à la fin de la peine. Il s’agit d’une procédure normale. Cependant, ce que l’État réserve aux détenus condamnés en vertu de l’article 187A, la célèbre loi « antiterroriste », c’est la soumission de chacun au contrôle et aux restrictions d’une autorité également instaurée en Grèce suite à une directive européenne.

Il s’agit de l’Autorité de lutte contre le blanchiment d’argent, Section B (ci-après dénommée « Autorité »), dirigée par des procureurs. Conformément à l’article 50 de la loi n° 4557/2018, toute personne condamnée pour résistance armée, c’est-à-dire pour « terrorisme » selon la terminologie et la législation nationales, n’a aucun droit sur les biens en sa possession, qu’il s’agisse de comptes bancaires, de biens immobiliers ou autres, car tout est gelé par l’Autorité. […]

France : Les militants Berdan Efe Özder et Uğurtan Sağır en garde à vue

Mercredi 8 octobre à Paris, les révolutionnaires Berdan Efe Özder et Uğurtan Sağır ont été arrêtés par la police alors qu’ils manifestaient devant l’ambassade d’Égypte pour exprimer leur soutien à la délégation « Jusqu’à la victoire » arrêtée à l’aéroport du Caire (voir notre article ). Placés en garde à vue, celle-ci a été renouvelée après 24H de détention. Face à cette situation, leurs camarades appellent à se mobiliser pour exiger leur libération immédiate.

Russie : L’anarchiste Alexeï Grigoriev ne reçoit plus de lettres pendant sa détention provisoire

Alexeï Grigoriev a récemment reçu la visite d’un avocat. Durant l’entretien, il lui a expliqué ne plus recevoir de lettres papier, alors qu’il savait que ses proches lui en envoyaient. Cependant, il continue de recevoir des lettres par courriel et demande aux gens de lui écrire par ce moyen (voir ici ). Le 7 février 2025, le tribunal militaire a condamné Alexeï Grigoriev à 20 ans de prison, dont 5 ans en prison et les 15 ans restants dans une colonie pénitentiaire à sécurité maximale. Après le déclenchement de la guerre en Ukraine, Alexeï s’opposa ouvertement à l’agression russe. Le 22 mai 2023, il a été arrêté par des agents du FSB. Selon les enquêteurs, il aurait eu l’intention d’incendier le bâtiment du FSB et le bureau d’enregistrement et d’enrôlement militaire.

Turquie : Menace d’expulsion d’un activiste kurde vers l’Iran

Condamné à mort en Iran, Soran Aram a été arrêté par la police de l’immigration à Ankara et envoyé dans un centre de rapatriement pour être expulsé vers Téhéran, malgré ses documents de réfugié approuvés par les Nations Unies et sa carte d’identité valide. Selon certaines informations, les agents des services de renseignement iraniens exercent aussi une pression systématique sur la famille d’Aram depuis des années, exigeant qu’elle le persuade de retourner en Iran.

France : Arrestation de personnes qui auraient été payées pour agresser des activistes contre l’A69

En août et septembre 2024 dans des villages du Tarn et de Haute-Garonne, des personnes cagoulées ont incendié une voiture, attaqué une maison, aspergé un homme d’essence ou encore utilisé des cocktails molotov sur des lieux promis à la destruction pour permettre l’avancement du chantier de l’A69. Suite à l’ouverture d’une enquête, ils ont été interpellés puis placés en garde-à-vue ce mardi 7 octobre à Lyon, Marseille et Albi. Selon plusieurs médias, des individus mis en cause auraient été rémunérés 800€ pour leurs actes. Un autre est un ancien gérant d’une société de sécurité, dont le contrat avec le concessionnaire Atosca responsable de la construction de l’A69 aurait été rompu quelques jours avant les attaques.

Palestine : Nouvelle arrestation de la militante de gauche Layan Nasir

Jeudi 9 octobre, l’armée israélienne a arrêté la militante de gauche et ancienne prisonnière politique Layan Nasir. Libérée lors d’un échange de prisonniers en décembre 2024, il s’agit de sa troisième arrestation. Au total, 53 Palestiniennes sont actuellement détenues dans les prisons israéliennes.

Europe : Des nouvelles règles d’entrée dans les pays européens de l’espace Schengen

À partir de ce dimanche 12 octobre, les 29 pays européens de l’espace Schengen mettent en place leur nouveau système automatique de contrôle des entrées et des sorties. Ce nouveau système va se charger d’enregistrer les données biométriques des voyageurs non européens. Plus de tampons dans le passeport, en tout cas après le 10 avril 2026, car les pays ont six mois pour s’adapter. Un système informatique en réseau sera présent dans tous les pays de l’espace Schengen, qui va enregistrer la date, l’heure, le lieu d’entrée et de sortie ainsi que les noms, prénoms et numéro de passeport. Déjà, de nombreuses personnes s’inquiètent du manque de protection des données personnelles avec ce nouveau dispositif.

Paris : Journée de mobilisation à l’occasion des 100 jours de grève de la faim de Zehra Kurtay

Depuis le 3 juillet dernier, la révolutionnaire turque Zehra Kurtay est en grève de la faim illimitée contre la révocation de son titre de séjour et la menace d’une expulsion. À l’occasion du 100ᵉ jour de sa lutte, un événement est organisé le samedi 11 octobre à 18H porte de Saint Denis dans le Xᵉ arrondissement de Paris.

Italie : Recherchée par la Hongrie, Ilaria Salis conserve son immunité parlementaire

Accusée dans l’affaire des « antifas de Budapest » par la justice hongroise (voir article ici ), Ilaria Salis a été détenue dans des conditions très dégradantes. En octobre 2024, la Hongrie avait demandé la levée de son immunité parlementaire, les eurodéputés avaient rejeté cette demande. Ce mardi 7 octobre 2025, les députés européens ont décidé de maintenir l’immunité parlementaire d’Ilaria Salis, ce maintien a été obtenu par 306 voix pour, 305 contre. L’eurodéputée a réitéré sa demande d’être jugée en Italie.

Arrêtée en février 2023, elle avait été amenée devant la justice hongroise, enchaînée et pieds liés, où le parquet avait requis onze ans de prison à son encontre. Après plus d’un an de détention provisoire, elle avait été assignée à résidence. Ilaria Salis a finalement été libérée à la suite de son élection, en juin 2024, au Parlement européen (notre article ici ).

Algérie : Condamnation du militant trotskyte Lyes Touati à 6 mois de prison ferme

Militant du Parti Socialiste des Travailleurs (organisation trotskyste suspendue par le gouvernement en janvier 2022, Lyes Touati a été condamné 6 mois de prison ferme et à une amende de 100 000 dinars (400€). En cause, un post Facebook en janvier dernier dans lequel il dénonçait la répression contre des lycéens.

Le jour même du procès, la police avait procédé à l’interpellation d’un autre militant du MDS (Mouvement démocratique et social) suivie de la perquisition de son domicile pour avoir qualifié le président Tebboune sur la chaine El Magharibia « d’incompétent qui ignore les pratiques démocratiques ». Il s’en est sorti avec un contrôle judiciaire.

Perpignan : Le média indépendant L’Empaillé au tribunal suite à une plainte du RN

Suite à un article du média indépendant L’Empaillé sur la stratégie sécuritaire que la mairie RN met en œuvre à Perpignan, le chef de la police municipale a poursuivi en diffamation le titre de presse. Ils passent en procès le jeudi 16 octobre 2025 à 14H au tribunal correctionnel de Perpignan et appellent à un rassemblement de soutien à cette occasion dès 13H.

Madagascar : La répression s’intensifie face à la contestation anti-gouvernementale

À Antananarivo, le couvre-feu est toujours mis en oeuvre tandis que la contestation se poursuit et fait face à une violente répression. Le 10 octobre dernier, un millier de manifestants ont fait face à la police en exigeant des conditions de vie décentes. Plusieurs personnes ont été violemment frappées par des forces de l’ordre.

Russie : Une collecte de fonds pour soutenir l’anarchiste Kirill Bobrov

L’anarcho-syndicaliste d’Oufa, Kirill Bobrov, a été condamné à 16 ans de prison pour avoir participé à l’incendie criminel du bureau du parti Russie Unie et à la création d’une « communauté extrémiste » en 2012. À l’été 2025, l’association Lumières de la Liberté a commencé à correspondre avec Kirill et a appris qu’il recevait très peu d’aide de sa famille et avait besoin de livres et de vêtements chauds. Une aide de base lui a été fournie, mais les ressources de Lumières de la Liberté étant limitées, une collecte de fonds a été lancée. L’association a besoin de 60 000 roubles pour fournir des colis à Kirill au cours des prochains mois (voir ici ).

Belgique : 400 activistes bloquent un site d’Arcelor Mittal, au moins 100 personnes arrêtées

Code Rouge et Stop Arming Israel et les Soulèvements de la Terre ont organisé une action de blocage et de désarmement d’un site industriel d’ArcelorMittal ce samedi 11 octobre à Charleroi. Rassemblant 400 activistes, l’action a mis en lumière les liens de l’entreprise avec la colonisation et le génocide en Palestine, mais aussi son rôle dans la destruction de la biosphère. Le site a été bloqué de 9h30 à 11H15 et le trafic ferroviaire entre Marchienne-au-Pont et Charleroi a été interrompu. Plusieurs centaines de policiers ont été déployés dans toute la Belgique pour tenter d’empêcher cette action. Plus d’une centaine de personnes ont été arrêtées.

Palestine : Tortures et négligences médicales dans les prisons de l’Autorité palestinienne

Plusieurs organisations dénoncent des conditions de détention inhumaines généralisées dans les centres de détention de l’Autorité palestinienne : mauvaises conditions d’hygiène, coups, violences psychologiques et privation de sommeil, de nourriture et de ventilation. Certains détenus ont développé des symptômes de gale, liés à un confinement insalubre prolongé, témoignant de négligences similaires que celles observées dans les prisons israéliennes.

C’est le cas d’Ibrahim Abu Al-Rish qui est un homme palestinien de 35 ans originaire du camp d’Al-Aïn en Cisjordanie occupée. Il est détenu depuis le 28 septembre 2025 par les services de l’Autorité Palestinienne sans inculpation claire. Ancien prisonnier souffrant d’une tumeur à l’estomac et ayant subi des interventions chirurgicales, il serait dans un état critique en raison des tortures subies et d’hémorragies gastriques non traitées.

Turquie : L’étudiante azerbaïdjanaise Nanaxanim Babazade emprisonnée et menacée d’expulsion

Nanaxanim Babazade est une étudiante azerbaïdjanaise en master au département d’anthropologie de l’Université d’Istanbul, elle a été arrêtée sur son lieu de travail pour avoir « participé à une manifestation contre la hausse des prix de la cafétéria ». Elle est détenue au centre de rapatriement de Çatalca depuis plus de 45 jours, sous la menace d’une expulsion. Elle est soumise à des fouilles à nu pendant sa détention et à différentes formes de violence. Face à la menace d’une expulsion vers l’Azerbaïdjan où sa vie est en danger, la mobilisation se poursuit pour exiger sa libération.

Inde : Deux informateurs de la police éliminés par des maoïstes au Chhattisgarh

Dans la nuit du 1er octobre, deux informateurs auraient été éliminés par des membres du PCI (maoïste) dans deux villes du Bastar après la découverte de leurs liens avec la police. Lors de la première élimination, il n’y a pas eu de propagande, mais lors de la deuxième élimination, des maoïstes auraient distribué des tracts pour expliquer leur action à la population.

Turquie : La libération de la militante Gazel Bulut bloquée

Gazel Bulut a été arrêtée en juillet 2013 et accusée d’appartenir à une « organisation terroriste » et de faire de la « propagande pour une organisation terroriste », en l’occurrence le TPK/ML. Mais comme le rapporte le média Yeni Demokrasi, elle n’avait participé qu’à des manifestations démocratiques et a été libérée dès la première audience, au début du procès. À l’issue de la procédure, le tribunal l’a condamnée à dix ans et dix mois de prison. Après un appel, sa peine a été réduite à moins d’un an. Bulut a déposé une demande de mise à l’épreuve, mais les autorités pénitentiaires lui ont exigé une « déclaration attestant qu’elle avait quitté son organisation et remplissait les conditions pour demander une mise à l’épreuve ». Elle a fermement refusé de faire cette déclaration.

Palestine : Annonce d’un accord de cessez-le-feu à Gaza

Dans la nuit de mercredi à jeudi 9 octobre 2025, un accord de cessez-le-feu à Gaza a été annoncé suite aux négociations entre la délégation de différentes organisations palestiniennes, dont le FPLP, et Israël en Égypte. Dans un communiqué, le Hamas a approuvé le document tandis que Netanyahu doit réunir son gouvernement ce jeudi pour confirmer l’accord. Celui-ci prévoit la libération dans les 72H après la signature des 20 prisonniers israéliens vivants contre près de 2 000 prisonniers politiques palestiniens, dont 250 condamnés à des peines de prison à perpétuité et 1 700 autres détenus depuis le début de l’offensive à Gaza. L’accord prévoit également une intensification de l’entrée de l’aide humanitaire, avec au moins l’entrée de 400 camions chaque jour, le retour immédiat des personnes déplacées du sud de la bande de Gaza vers Gaza City et le nord, mais aussi un retrait progressif de l’armée israélienne (voir carte). L’accord prévoit plusieurs autres phases dont les prochaines contiennent des points de désaccords majeurs, notamment le désarmement des organisations palestiniennes et le projet de Conseil de « Paix » dirigé par Trump pour administrer l’enclave palestinienne. Depuis l’annonce, des frappes aériennes intenses sur Gaza City ont été rapportées.

Turquie : Décision de libération du prisonnier pro-palestinien İsmail Çelik

Le 1ᵉʳ octobre dernier, la première audience a eu lieu contre 12 activistes pro-palestiniens, dont le prisonnier İsmail Çelik, jugés suite à leur mobilisation contre l’accueil des fournisseurs d’armes israéliens lors du 17e Salon international de l’industrie de la défense d’Istanbul. Le tribunal a ordonné la libération du jeune militant pro-palestinien avec interdiction de voyager, alors qu’il était détenu depuis plus de deux mois (voir notre article ). Par ailleurs, l’assignation à résidence de Barış Onur Deniz a été levée ainsi que le contrôle judiciaire des autres accusés. L’audience a été ajournée au 7 janvier 2026.

Egypte : Arrestation et expulsion d’une délégation du Front Anti-Impérialiste

Les membres de la délégation « Jusqu’à la victoire », une initiative organisée par le Front anti-impérialiste, sont actuellement détenus à l’aéroport du Caire en Égypte depuis le 8 octobre 2025, alors qu’ils tentaient de terminer leur marche solidaire depuis l’Europe jusqu’au point de passage de Rafah (voir notre article ). Leurs soutiens rapportent qu’ils ont été frappés par la police égyptienne et qu’ils n’ont pas pu voir leurs avocats. Selon les informations reçues par les ambassades, les membres de la délégation seront expulsés vers leur pays de nationalité à compter du 9 octobre 2025.

Belgique : Mobilisation suite à la mort d’un palestinien au centre fermé du 127bis

Depuis la mort de Mahmoud Farajalah au centre fermé du 127bis près de Zaventem (voir notre article ), cinq personnes ont été transférées de force dans trois centres différents : deux à Bruges, deux à Vottem (Liège), et un au Caricole (aussi près de Zaventem). Proches de Mahmoud, ils ont été la cible de ces mesures punitives afin de tenter de museler la résistance qui s’organise à l’intérieur du centre fermé. Un détenu rapportait hier qu’environ 80% des détenus du 127bis avaient commencé une grève de la faim pour dénoncer la situation. À l’extérieur, un rassemblement d’hommage a eu lieu place de la Bourse à Bruxelles le 8 octobre dernier, tandis qu’un rassemblement devant le centre fermé 127bis est organisé le samedi 11 octobre à 16H. Les personnes mobilisées dénoncent la responsabilité de l’État belge dans cette situation. Chaque année, 2 à 3 personnes meurent en centre fermé, selon Gettting The Voice Out.