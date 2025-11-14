subMedia’s 2025 Trans(A)tlantic Tour

stuut.info

19 novembre - 18h00 - Mona

Histoire / Archives Résistances et solidarités internationales Éducation populaire / Partage de savoirs Action directe

Projection d’ INTERREBELLIUM 01. THE ESTALLIDO SOCIAL, un film de SubMedia,
suivit d’un débat !
Ce sera l’occasion de collecter des fonds pour des camarades de Macédoine du Nord !
Le film et les discussions se tiendront en anglais.

Bruxelles

OUVERTURE DES PORTES À 18H00 ; DÉBUT DE LA PROJECTION À 19H00
Organisé en collaboration avec Toestand, ACAB !B & Caillou

Premier volet d’une série documentaire en plusieurs parties, InterRebellium 01. The Estallido Socialest un récit vu à travers les yeux des participants anarchistes et anticolonialistes du soulèvement de 2019 dans les territoires occupés par l’État chilien.

L’Estallido Social (ou explosion sociale) était un soulèvement populaire dans les territoires occupés par l’État chilien, déclenché le 18 octobre 2019 par une augmentation de 30 pesos du prix des transports. Ce qui a commencé par une campagne menée par des étudiants pour éviter de payer les transports s’est rapidement transformé en un soulèvement national qui a ébranlé la société dans ses fondements.

Ce soulèvement est né de la longue histoire de révolte dans ce qu’on appelle le Chili. Malheureusement, comme nous le rappelle Yza, participante au mouvement, les longues histoires de révolte sont souvent dues à de longues histoires de répression. La répression dans ces terres remonte à avant la formation de l’État chilien, à l’invasion et à la conquête espagnoles. Mais l’ère moderne commence avec le coup d’État de 1973 qui a installé Augusto Pinochet comme dictateur. Des années de réformes néolibérales ont produit une classe ouvrière désillusionnée et désorganisée. InterRebellium retrace les racines du soulèvement de 2019 jusqu’aux mouvements étudiants des années 2000 et aux mouvements féministes du milieu des années 2010, ainsi qu’à travers la résistance indigène tout au long de l’histoire de la domination coloniale. Le mouvement s’est également inspiré des révoltes qui se déroulaient simultanément à Hong Kong et en Équateur.

Pendant des mois, des milliers de personnes ont livré des combats acharnés dans les rues contre les forces de police et l’armée, organisé des réseaux de soutien aux militants de première ligne, créé des assemblées de quartier organisées de manière horizontale, participé à des grèves générales et mené des actions d’incendie criminel et de sabotage contre les symboles du pouvoir et les multinationales.

L’Estallido a finalement été maîtrisé grâce à une combinaison de répression brutale de l’État, de promesses de réforme et d’une nouvelle constitution, ainsi que d’un lifting esthétique des anciens symboles du pouvoir avec l’élection du jeune Gabriel Boric, issu de la nouvelle gauche. Alors que les émeutes s’apaisaient et que de nombreuses personnes se montraient disposées à travailler dans le cadre de la bureaucratie étatique, Boric et la nouvelle gauche ont pu librement former une coalition avec les mêmes forces qui étaient au pouvoir avant l’Estallido, laissant bon nombre des pires auteurs de la répression étatique à leurs postes. Une poignée de prisonniers politiques de l’Estallido sont toujours derrière les barreaux à ce jour (avril 2025).

InterRebellium couvrira la vague mondiale de révoltes de 2018 à 2020. Le titre vient du latin « entre les soulèvements ». Nous pensons qu’il est important de profiter de cette période entre deux vagues pour partager nos expériences à l’échelle mondiale, afin d’étudier la dernière vague et d’être mieux préparés pour la prochaine.

subMedia est un collectif de médias numériques dont les membres sont répartis sur les terres volées des soi-disant Amériques.

Fondé en 1994 sous le nom de Subversive Media, nous sommes passés au fil des décennies d’une modeste équipe de projection vidéo à l’un des producteurs les plus prolifiques de propagande anarchiste, anticapitaliste et anticolonialiste au monde. Au cours de cette période, nous avons produit des centaines de vidéos sur des sujets aussi variés que les tactiques d’insurrection urbaine ou les projets d’entraide mutuelle liés à la terre. Nos films ont été projetés dans des centres sociaux squattés, des amphithéâtres universitaires, sur les barricades et dans des salles de cinéma du monde entier. Ils ont également été visionnés gratuitement par des millions de personnes sur Internet.

Cela fait plus d’une décennie que subMedia a traversé l’Atlantique. Beaucoup de choses ont changé depuis. Il y a eu des développements politiques assez importants. Sans parler d’une véritable avalanche d’émeutes, de soulèvements et d’autres moments de rupture insurrectionnelle. Et nous avons été occupés à distiller ces images explosives pour en faire une analyse révolutionnaire raffinée, sans coupures, idéale pour être projetée sur les murs des squats et des espaces sociaux les plus raffinés. Nous sommes donc ravis d’annoncer qu’en novembre et décembre prochains, alors que la civilisation continue d’exploser dans une tempête de merde spectaculaire et enflammée, l’équipe de subMedia retournera une fois de plus sur le continent européen pour rencontrer des personnes et des organisations radicales, découvrir des espaces et des projets, organiser des projections et des ateliers radicaux, et graver ce cercle A dans les yeux de nos hôtes. Nous viendrons avec quelques classiques de nos archives et des bobines de notre nouvelle série documentaire InterRebellium. Et pour rendre les choses encore plus sympas, nous serons accompagnés lors de la première partie de la tournée par l’un de nos rappeurs anarchistes préférés, Lee Reed. Nous ne venons pas souvent en Europe. Et qui sait ce que sera la situation dans 10 ou 15 ans. Alors faites passer le mot. Faites le plein de pop-corn. Nous espérons vous voir là-bas !

Des camarades européens ont lancé une collecte de fonds pour aider notre équipe fauchée à couvrir ses frais de déplacement. Si vous avez quelques thunes à dépenser, pensez à mettre quelques euros dans la boîte ici.

Agenda

 mercredi 19 novembre 2025  18h00 - 21h00
 mercredi 19 novembre 2025
18h00 - 21h00 iCal
 Mona,

 

Avenue de Jette, 225
Jette

