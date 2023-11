GAND MANIFESTE CONTRE LE VLAAMS BELANG : Bruxelles sera là !

Le 12Â novembre, le Vlaams Belang organise un congrĂšs sur l’immigration pour propager ses obsessions racistes.

Les forces progressistes de Flandre appellent Ă manifester pour s’y opposer : nous y serons  !

Parce qu’il est temps de s’organiser contre la (rĂ©sistible) ascension de l’extrĂȘme-droite.

Parce que lutter contre l’extrĂȘme-droite en Belgique, c’est aussi lutter en Flandre avec nos camarades flamand.es.

Rendez-vous dimanche 12 novembre à 11H45 devant la Gare pour rassembler nos forces  !

Départ avec le train de 12h17 / Arrivée à Gand à 12h54/ 20 à 30 minutes de marche / Manif à 13h30.

Event de la manif : https://www.facebook.com/events/994...

Tegen haat en racisme, voor sociaal beleid en gelijke rechten voor iedereen.

Op 12 november organiseert het Vlaams Belang een ’Immigratiecongres’ in Gent. In de aankondiging stelt de partij dat het terugsturen van ’vreemdelingen’ de enige manier is om onze sociale zekerheid en onze welvaart te beschermen. Maar diversiteit en sociaal beleid zijn geen tegenstelling.

Wij komen op voor gelijke rechten voor iedereen, en tegen de verdeel-en-heers-tactiek van het Vlaams Belang.

Stap op 12 november met ons mee, om 13u30 op het Sint-Pietersplein  !

Contre la haine et le racisme, pour une politique sociale et des droits Ă©gaux pour tous/tes.

Le 12 novembre, le Vlaams Belang organise un «  CongrĂšs sur l’immigration  » Ă Gand. Dans son annonce, le parti affirme que le retour des «  étrangers  » est le seul moyen de protĂ©ger notre sĂ©curitĂ© sociale et notre prospĂ©ritĂ©. Mais la diversitĂ© et la politique sociale ne sont pas contradictoires.

Nous dĂ©fendons l’Ă©galitĂ© des droits pour tous/tes et nous nous opposons aux tactiques de division et de conquĂȘte du Vlaams Belang.

Rejoignez-nous le 12 novembre à 13h30 sur la place Saint-Pierre / Sint-Pietersplein à Gand  !

La montĂ©e de l’extrĂȘme-droite n’est pas une fatalitĂ©. Organisons-nous pour la dĂ©faire  !