Tou·te·s au 1ᵉʳ Mai Révolutionnaire 2024 !

Ce n’est pas un idéal mais un projet, un projet qui a des implications pratiques : abattre une à une les défenses du système, défenses idéologiques, politiques et militaires de l’ennemi de classe. Une de ces défenses est l’illusion que ce système est aussi le nôtre. Du 13 mai au 13 octobre, les élections vont se succéder pour répandre l’idée que ce système est réformable et qu’il ne tient qu’à nous de le réformer.

Notre 1ᵉʳ mai sera aussi la dénonciation vivante de cette tromperie. Ce système et cet État ne sont pas les nôtres. Ces partis et ces élections ne sont pas les nôtres.



Aujourd’hui, à l’heure de la montée des forces fascistes en Europe et du génocide à Gaza, nous devons nous battre sur de nombreux fronts. Le 1ᵉʳ mai étant aussi le moment de partager nos engagements, il sera placé sous le signe du soutien à la résistance palestinienne et de la lutte antifasciste.

Non pas pour obtenir un cessez-le-feu en Palestine, qui perpétuerait une situation de colonisation.

Non pas pour exiger un « cordon sanitaire » qui dédouane un monde politique traditionnel appliquant déjà aux trois quarts les programmes des partis fascistes.

Mais pour avancer concrètement vers la libération révolutionnaire de notre classe et de tous les peuples, dans une perspectives internationaliste, anti-impérialiste et anti-raciste.

Toutes et tous au 1er Mai révolutionnaire !

Rendez-vous au Carré de Moscou à 14h pour la manifestation !

Village de stands sur la Place du Jeu de Balle 16h30 (inscriptions).

Au programme : Interventions, musique, foire du livre, restauration, boissons, etc.