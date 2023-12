FORMATION - CONSTRUIRE SON COMITE DE LOCATAIRE

COMMENT SE DEFENDRE ?

Le syndicat de locataire, Bruxelles Solidarité propose une formation qui s’intitule « Construire son comité de locataire ».

C’est une formation axée sur le concret. Elle vous permet d’acquérir les outils nécessaires pour vous organiser avec vos voisin·es et obtenir de meilleures conditions de logement.

Vous apprendrez à former un comité de locataires capable de durer, de s’élargir et de créer un contre-pouvoir face aux propriétaires.

INFOS PRATIQUES

La formation est ouverte à toutes et tous sur inscription via email à info@bxlsolidarite.org

Elle aura lieu à Bruxelles le samedi 20 janvier de 9h à 18h et est gratuite.

BRUXELLES SOLIDARITE ? C’EST QUOI ?

Nous sommes un syndicat de locataires, bénévole, qui défendons nos droits par l’entraide et l’action collective.

NOS SOURCES

Notre formation est inspirée des outils du syndicat « Industrial Workers of the World », des pratiques du réseau de solidarité « Seattle Solidarity Network » ainsi que des techniques du community organizing des « Autonomous Tenants Union Network » le réseau des syndicats de locataires autonome des Etats Unis. Nous les remercions pour le partage de connaissances.