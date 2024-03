Appel à la Manifestation Nationale contre le Racisme**

Citoyens, citoyennes,amis et amies,activistes de la justice et de l’égalité,

Nous vous convions à vous joindre à une marche pacifique et déterminée contre le fléau insidieux du racisme qui continue d’infecter nos sociétés.

Il est temps de lever nos voix, de nous unir dans un élan de solidarité, et de proclamer haut et fort que le racisme n’a pas sa place dans notre terre de solidarité.

Aujourd’hui, nous disons « assez ». Assez de l’ignorance qui nourrit le racisme. Assez de l’indifférence qui permet son existence.

Nous appelons à l’action, à la prise de conscience collective,et à l’engagement pour un changement véritable.

Rejoignez-nous à la place de l’albertine de Bruxelles,sortie de Gare Centrale de Bruxelles vers 12h ,ce dimanche le 24 mars 2024.

brandissant nos pancartes de solidarité, nos slogans de justice, et nos rêves d’un monde où chacun est traité avec respect et dignité.

Ensemble, nous sommes plus forts.

Ensemble, nous pouvons vaincre le racisme et le racisme structurel dans l’espace de l’administration publique et gouvernemental.

La lutte contre le racisme ne connaît pas de frontières.

Soyons ensemble, pour toujours.