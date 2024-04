[Spectacle] DANSES RE-BELLES

Quand ? Le lundi 29 avr. 2024 à 19:00 au DK (70B Rue De Danemark - Denemarkenstraat, 1060 Saint-Gilles, Belgique)

Levons-nous et dansons pour résister et faire parler nos corps et nos idées. Au-delà des mouvements physiques, la danse cristallise des combats culturels et sociaux. De la house au swing en passant par le krump ou des flashmobs au Chili, les danses urbaines populaires ou traditionnelles ont su rassembler, se maquiller pour survivre ou contrevenir aux oppressions politiques et culturelles. Plongeons ensemble dans l’histoire en rythme pour découvrir les mouvements qui se cachent derrière les gestes.

Vous êtes invité·es à un voyage spatio-temporel pour explorer physiquement comment la danse a pu constituer une force politique pour lutter contre l’oppression.

Pour ce cours de danse et d’histoire, aucun pré-requis militant, physique et artistique n’est requis. Il s’agit de courtes initiations. On va faire des choses drôles et joyeuses malgré le fait qu’on évoque des périodes historiques violentes.

Conditions particulières

Ce spectacle est déconseillé pour les enfants de moins de 12 ans.

En effet, nous abordons des sujets parfois violents et utilisons des termes qui peuvent être difficiles à accueillir et comprendre pour un·e enfant.

Tarif : participation libre et consciente sur place.