Pendant un mois, le Sénégal s’est retrouvé plongé dans le noir. Le 3 février, Macky Sall annonce qu’il annule l’élection présidentielle prévue trois semaines plus tard. Aveu de faiblesse du président après de nombreuses tentatives d’éliminer les candidats de l’opposition à sa succession.

Aussitôt, le peuple sénégalais se mobilise de multiples manières ; une fois encore, l’on pourrait dire, tant les soulèvements ont été nombreux ces dernières années.

Focus cette semaine sur ces témoignages répétés d’une vague de fond qui gagne au Sénégal comme en Afrique de l’Ouest pour la souveraineté et la décolonisation véritable.

Avec Ousmane Diallo, chercheur à Amnesty International pour le Sénégal et le Sahel, Florian Bobin, étudiant chercheur en histoire à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar et Clair Rivière, journaliste indépendant qui écrit notamment pour Afrique XXI, Le Soir et la radio belge.

Si le player ne fonctionne pas, écoutez ici !

MEDIAS

Afrique XXI , France 24, TV 5 Monde, Mediapart, Basta.

MUSIQUE

1’08 Xuman — Dictateur

15’34 Keurgui Crew — Diogoufi

27’09 Dip Doundou Guiss - #FreeSenegal ( VOSTFR VOSTEN ).mp3

VISUEL