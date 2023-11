NIGHT OF RESISTANCE 30th of November

Parce que personne n’est libre tant que nous ne sommes pas tous libres et que l’occupation doit cesser

Because no one is free until we are all free and the occupation must end

Des millions de personnes ont manifesté, mais ceux qui détiennent le pouvoir n’écoutent pas...

Nous vous demandons d’organiser votre colère et de nous rejoindre le jeudi 30 novembre à partir de 18h pour une nuit de résistance.

Mettez en place votre propre action ou trouvez une action à rejoindre.

Utilisez votre voix, votre douleur, vos compétences en piratage, votre corps, votre pouvoir...

Bloquez, barricadez, boycottez, occupez ou faites simplement beaucoup de bruit !

En solidarité avec la lutte palestinienne, nous montrons à Bruxelles qu’il n’y a pas de paix sans justice et que les voix de la résistance ne peuvent plus être ignorées.

Rassemblez-vous !

Millions of people have marched, but those in power are not listening...

We ask you to organise your anger and join us on Thursday november 30th starting from 18h for a night of resistance.

Set up your own action or find an action to join.

Use your voice/paint/hacking skills/body/power...

Blockade, barricade, boycott, occupy or simply make a lot of noice !

In solidarity with the Palestinian struggle we show Brussels there is no peace without justice and the voices of resistance can no longer be ignored

Bring your people !