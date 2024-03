Racisme d’état : bilan antiraciste des 5 ans du gouvernement Vivaldi

Malgré près de 8000 condamnations pour non-respect de l’Etat de droit en laissant des milliers de personnes dans la rue, le gouvernement belge poursuit sa politique du non-accueil. La régularisation des sans-papiers est au point mort. Il n’y a toujours pas de plan interfédéral de lutte contre le racisme. En Flandre, la N-VA et le Vlaams Belang ont fait de l’immigration leur cheval de bataille, suivi de plus en plus par le MR. Jamais les gouvernements – avec le PS et Ecolo au pouvoir – n’ont mis en place des politiques aussi racistes. Par ailleurs, les victimes de violences policières se multiplient et les coupables, malgré des preuves accablantes, restent impunis.

Les femmes migrantes, quasi la moitié des demandeurs d’asile, sont encore plus touchées par cette politique inhumaine de l’accueil : agressions, viols, charge des enfants, manque de logement et d’intimité, violence dans les centres de rétention administratif et lors des expulsions, etc.

Venez en discuter et faire le bilan des différents gouvernements dans leur soi-disant luttes contre le racisme avec nos invité.es :

Bintou Touré et Natacha Zchimbo du Comité des femmes sans papiers ;

; Martin Vander Elst : chercheur à l’ UCL , co-animateur du Comité Zone-Midi contre les violences policières ;

, co-animateur du ; Mustapha Chairi : coordinateur du Collectif pour l’Inclusion et contre l’Islamophobie en Belgique , membre de la Coalition NAPAR et du Collectif 2103

, membre de la et du Roxanne Coutteure : militante féministe décoloniale et antiraciste, candidate pour la Gauche anticapitaliste aux élections européennes

Une soirée organisée par la Formation Léon Lesoil et la Gauche anticapitaliste Bruxelles, avec le soutien de la FWB.

Entrée : prix libre

Lien facebook de l’événement : cliquez ici