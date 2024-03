Wat doe jij voor de internationale week tegen racisme ? Et toi tu fais quoi pour la semaine internationale contre le racisme ?

HOE DOE JE DAT ?

Hieronder vind je twee voorbeeld e-mails.

Pas de tekst gerust aan, spreek vrijuit !

Kies een creatieve onderwerpregel. Hoe meer verschillende onderwerpregels, hoe minder kans dat de heren uw e-mail kunnen verwijderen zonder hem te lezen.

Verzend uw boodschap zo snel mogelijk naar nicolas.vandeneynden@iccghent.com of burgemeester.declercq@stad.gent

FR : Vous trouverez ci-dessous deux exemples de mail.

N’hésitez pas à adapter le texte, parlez librement !

Choisissez un objet de mail créatif. Plus il y a d’objets différents, moins les messieurs risquent de supprimer votre e-mail sans le lire.

Envoyez votre message le plus rapidement possible à nicolas.vandeneynden@iccghent.com ou burgemeester.declercq@stad.gent

VOORBEELD E- MAILS

Beste mijnheer Vanden Eynden,

Nicolas,

Van 21 tot 27 maart vieren we de Internationale Week in Solidariteit met mensen die Strijden tegen Racisme en Raciale Discriminatie. Daarom organiseren op zondag 24 maart een heleboel organisaties een betoging voor gelijke rechten (www.staoptegenracisme.be). Tevens op 24 maart, ontvangt u de extreemrechtse partij Vlaams Belang in uw congrescentrum om haar nieuwe partijprogramma voor te stellen. Ik en velen met mij, vinden dit uiterst cynisch.

Na de vele acties rond het vorige omstreden congres van Vlaams Belang in het ICC, getuigde u dat u reeds jarenlang een goede samenwerking heeft met de partij. Dit is geen neutrale uitspraak. Hiermee normaliseert u de extreme standpunten die Vlaams Belang erop na houdt omtrent migratie, asielbeleid en gelijkheid. We denk aan de complottheorie over “omvolking” – die rechtstreeks afstamt van nazistisch denken-, het van de pot gerukte voorstel tot een immigratiestop, de Apartheid een ‘interessant experiment’ noemen, en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

2024 kan het jaar zijn waarin extreemrechts ook in België doorbreekt. We hebben de afgelopen jaren reeds gezien in o.a. Hongarije, Polen en Nederland welk onrecht dit met zich mee brengt voor bevolkingsgroepen die geviseerd worden door extreemrechtse figuren (LGBTQIA+ gemeenschap, vluchtelingen, 1e-4e generatie mensen met migratieachtergrond, …). Door het faciliteren van dit Programmacongres, draagt u bij aan het populariseren van een partij die actief haat en verdeeldheid zaait tussen ondergepriviligieerde bevolkingsgroepen.

Nochtans lees ik op uw website dat u met ICC streeft een ‘venue met een internationale uitstraling’ te zijn, ‘dat fungeert als knooppunt in de stad waar ieder zich thuis voelt.’ Over welk ‘ieder’ gaat dat dan ?

Nicolas, het is niet te laat uw kar te keren.

Of kiest u echt voor een zwartgele verkiezingsuitslag in 2024 ?

Groeten,

(uw naam)

een bezorgde gentenaar/burger

Beste burgemeester,

Van 21 tot 27 maart vieren we de Internationale Week in Solidariteit met mensen die Strijden tegen Racisme en

Raciale Discriminatie. Daarom organiseren op zondag 24 maart een heleboel organisaties een betoging voor gelijke rechten (www.staoptegenracisme.be) in Brussel, en ook in Gent zijn er die dag tal van activiteiten. Tevens op 24 maart, faciliteert u de publieke lancering van het partijprogramma van het Vlaams Belang in Gent ICC.

Ik en velen met mij, vinden dit uiterst cynisch.

In november 2023 kwam uit verschillende hoeken kritiek op de organisatie van het Vlaams Belang-congres in het ICC. U stuurde ontelbaar veel agenten op het Citadelpark af om het (tevergeefs) af te sluiten. Kiest u ook deze keer voor deze investering van publieke middelen ? Gaat het beveiligen van een congres waar onvoorkomelijk racisme gevoed wordt vóór op het ondersteunen van projecten die van Gent een stad maken waar al haar superdiverse burgers beroep kunnen doen op hun rechten ?

Mathias, het is niet te laat uw kar te keren.

Of kiest u echt voor een zwartgele verkiezingsuitslag in 2024 ?

Groeten,

(uw naam)

een bezorgde gentenaar/burger

Help mee de actie verspreiden !

1) PRINT DE POSTER EN HANG HEM AAN JE RAAM

2) DEEL OP INSTAGRAM

Vind onze posts op https://www.instagram.com/geen_vlaamsbelang_in_gent/ en zet ze in je story !

3) DOE MEE AAN DE KETTINGMOBILISATIE

Copiez votre image préférée parmi celles ci-dessus, collez-la dans le texte ci-dessous et envoyez-la par signal/télégramme/whatsapp/messenger/...

“DOORSTUURBERICHT – copy paste en stuur door :

Geen Vlaams Belang in Gent op 24 !

Stuur dit door aan twee van je vrienden die mij niet kennen. Zo zorgen we samen dat deze actie breed bekend wordt ! En vergeet natuurlijk niet te mailen naar Mathias en Nicolas ;)

Meer info op geenvlaamsbelangingent.wordpress.com “

(en français ça donne :

"Message de transfert - copier-coller et transférer :

Pas de Vlaams Belang à Gand le 24 !

Faites suivre ce message à deux de vos amis qui ne me connaissent pas. Ainsi, ensemble, nous ferons en sorte que cette action soit largement connue ! Et, bien sûr, n’oubliez pas d’envoyer un email à Mathias et Nicolas ;)

Plus d’infos sur geenvlaamsbelangingent.wordpress.com ")