[Communiqué] Commité Diversité et Inclusion 1070

Nous avons besoin de votre relai et soutien !⬇️

1) Nous invitons tou.te.s les citoyen.ne.s soucieu.x.se de la lutte contre les discriminations à l’emploi à signer et diffuser une interpellation citoyenne qui a déjà récolté plus de 2000 signatures et attend la vôtre ! CDI1070.be - Ensemble pour le PORT ✍️

2) Nous serons également présentes au conseil communal pour suivre les débats et espérons que vous nous rejoindrez.🧕

En septembre 2020, nous avons soutenu l’initiative de motion (initiée par Saliha Raiis du parti Vooruit) en faveur du changement du règlement de l’administration communale de Molenbeekpour l’arrêt de la discrimination des femmes portant un foulard. Dans un élan de prise de conscience sans précédent, le vote est passé.

Au même moment, nous avons aussi soutenu la création de la Commission conjointe Ressources humaines et Egalité des chances, (initiée par Axel Bernard du parti PTB) votée par le conseil communal de Schaerbeek, qui s’est fixé comme objectif d’avancer sur la question de la neutralité dans le règlement de travail de l’administration communale (dont nous savons que les mauvaises interprétations aboutissent sur la discrimination des femmes portant le foulard).

Aujourd’hui, 2 années plus tard, nous sommes soulagées d’apprendre qu’une nouvelle motion en faveur de l’inclusion a été déposée (par Nadia Kammachi du parti Ecolo) pour être votée au sein du conseil communal d’Anderlecht le 30 novembre 2023. Cette nouvelle initiative politique fait suite aux conclusions du groupe de travail sur l’inclusion qui a été mis en place en 2021, en collaboration avec Unia.

Le comité Diversité Inclusion qui s’est constitué entretemps a publié une pétition qui récolte déjà plus de 2000 signatures .

Soucieuses de respecter l’engagement que nous avons exprimé publiquement lors de notre constitution, nous souhaitons aujourd’hui exprimer tout notre soutien à ces nouvelles initiatives.

Nous vous communiquerons toutes les informations à ce sujet dans les jours à venir.🫵👀