Communiqué : La Santé en Lutte solidaire des soignant.es de Gaza.

Alors que le monde entier observe les conditions désastreuses auxquelles sont confronté.es les travailleurs et travailleuses de santé à Gaza ainsi que la population civile, l’appel à un cessez-le-feu immédiat doit se faire plus ferme.

Les bombardements en cours à Gaza font peser un lourd tribut physique et émotionnel sur les médecins, les infirmier.es et les secouristes de Gaza, dont l’engagement envers leurs patients reste inébranlable.

Nous saluons le courage du personnel médical de Gaza qui est vraiment remarquable car il travaille sans relâche pour fournir des soins essentiels !

Après 25 jours de bombardements, on dénombre :

• plus de 8600 Palestiniens de Gaza tués par l’armée israélienne

• 25 ambulances détruites

• 75 établissements de santé endommagés, dont 12 hôpitaux et 32 centres de soins primaires

• l’absence d’électricité, d’eau et de carburant

• l’absence d’anesthésiques et une grave pénurie de médicaments

• une surcapacité significative dans les structures d’interventions chirurgicales

Et malgré tout cela, le personnel de soins garde un engagement inébranlable envers leurs patients !

Nous, membres de la Santé en lutte, avec les travailleurs médicaux internationaux, nous tenons aux côtés de nos collègues de Gaza et exigeons :

• la fin immédiate du siège et du bombardement brutal de Gaza par l’armée israélienne

• l’entrée inconditionnelle de l’aide médicale, du personnel médical, de la nourriture et du carburant à Gaza

• la libre circulation des patient.es gazaoui.es et la facilitation de leur accès aux soins dans les centres médicaux en dehors de Gaza

• un engagement de nos institutions de santé en Belgique à fournir un soutien matériel et institutionnel aux prestataires de soins de santé à Gaza

• la fin de la coopération militaire et du commerce avec l’état d’Israël