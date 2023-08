[Communiqué de Presse] Une victoire contre l’arbitraire de l’office des étrangers (DENIF)

Une victoire contre l’arbitraire de l’office des étrangers :

l’étudiant Herman Montchoube a été libéré.

Bruxelles, le 9 août 2023

La chambre de mise en liberté a statué hier sur le sort de l’étudiant Herman Montchoube, qui avait été illégitiment arrêté sur ordre de l’Office des Étrangers le 2 août dernier. Il a été relaxé et au moment où nous vous écrivons la présente, il a quitté le centre fermé de Vottem pour son domicile montois. Nous tenons à remercier les avocats qui ont eu à travailler de toute urgence et sous la pression.

Cette petite victoire sur un des trop nombreux cas de violations de droits des Étrangers, atteste de la problématique des dossiers de séjour pour les étudiants étrangers.

Les avocats et les différents services juridiques ne cessent de démontrer avec acuité les errements de l’Office des Étrangers lui-même dans l’application de la loi. Les organisations telles que les nôtres, quant à elles, dénoncent sans relâche l’arbitraire permanent d’une institution pourtant étatique, et plaident pour une bonne application de la loi.

Le Collectif DENIF, Moja et Afrique Autrement saisissent cette opportunité pour lancer un appel aux autorités compétentes et particulièrement au monde politique, à prendre toutes les mesures nécessaires et efficaces pour que de tels abus ne se reproduisent plus. Heureusement, dans le cas d’Herman Montchoube, la justice a prévalu. Nous exhortons les autorités compétentes à réexaminer immédiatement le cas d’Herman Montchoube afin de lui restituer son séjour légal et clore là ce dossier qui n’aurait jamais dû dégénérer ainsi.

Enfin, cette victoire souligne l’importance du plaidoyer constant mené par les avocats, les organisations de défense des droits humains et les citoyens engagés pour une application équitable et juste de la loi.