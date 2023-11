Design 5 everyone - BirthdayParty

Design for Everyone* et ArtiCulE asbl fêtent leurs 5 ans d’existence avec un événement exceptionnel !🎉🎈

## Rendez-vous le 25 NOVEMBRE au GARCIA LORCA COLECTIVO ##

Dès 14h :

Exposition(s) regroupant les différentes actions des 5 années d’existence 📷🛠

Tombola et/ou enchères : Les éléments exposés constitueront des lots pour une tombola et/ou une mise aux enchères

16h : Projection du documentaire de Luc Jabon « Bruxelles, Une traversée urbaine ». 🎞🎬📽

18h : Apéro 🥂🍷et proclamation des résultats du concours. 🎁🍺

De 18h30 à 20h00 : SURPRISE pour laquelle aucune pub ne sera faite !

A partir de 19h, concerts !

19h : Marius La Nuit ✨, côté bar

20h : Peter Clasen

21h : Eosine 🎸

22h30 : Valium 🎶

... Et jusqu’à la fin : DJ Sets

DJ Antiviral

DJ Jean Mikili

Bar accessible dès 14h. Restauration à partir de 19h00.

L’accès est à prix libre. Préventes (prix libre) : https://www.billetweb.fr/design-5-everyone ou par mail à infos@articule.be

* Design for Everyone est un collectif qui interroge l’aménagement de l’espace public et ses potentialités excluantes, les caractéristiques anti-sociales de certains aménagements (aussi appelés dispositifs anti-sdf). A travers des actions dans l’espace public, une PROUTMAP qui sera d’ailleurs largement disponible le jour J, la participation à des conférences, soirées, débats, expositions,... Tous les moyens sont bons pour faire en sorte que le plus grand nombre se saisisse de la question !