FIN DE BAIL - Cinéma Nova - Super Nova

Un bail qui se termine au mois de mai et un loyer qui, après être resté modeste pendant 20 ans, pourrait grimper tellement haut que le Nova ne serait plus le Nova. Sauf à faire en sorte que son joker, appelé Supernova Coop, le tire de cette mauvaise passe avant le 31 mars…

Alors, dans l’équipe du Nova, on cravache. Et on profite de ce programme de janvier-février pour décliner et faire résonner ce qui nous arrive actuellement.

Au menu de « Fin de Bail » du 11.1 au 25.2.2024 :

« Fin de bail ? Même pas peur ! » > Une expo collective de 11 collectifs qui se développera au cours de 3 vernissages (les jeudis 11.1, 25.1, 08.02 dès 18h).

Opening/closing : « Le chantier des gosses » de Jean Harlez, en sa présence, ouvrira le programme le 11.1 à 20h. Et en « clôture », le 23.2, le compte à rebours des 37 derniers jours nous séparant de la fin de la campagne Supernova, sera lancé au travers d’une soirée de gala dans la grande tradition du music-hall.

Des soirées/rencontres autour de l’histoire des salles de cinémas, ses techniques, avec projections pelloch tout azimut, de classiques à l’underground, jusqu’à un live soundtrack déjanté.

Des soirées/films/débats autour des enjeux liés à la campagne Supernova : pression immobilière, hausse des loyers, friches occupées, squats, pratiques non-marchandes mises en péril, lieux à défendre, autogestion à l’échelle associative ou coopérative, désirs de long terme versus risques d’institutionnalisation...

Un focus sur l’œuvre de Kleber Mendonça Filho, cinéaste brésilien aux thèmes fort proches et engagés de notre programmation « Fin de Bail », dont son dernier film, « Retratos Fantasmas », sur l’histoire des salles de cinémas populaires de Recife, sa ville natale.

Des fictions et documentaires atypiques autour de salles de cinéma à travers le monde.