La régie foncière de Saint-Gilles expulse !!

[Rassemblement] Non à l’expulsion d’une personne en situation d’handicap

Régie de St-Gilles expulse une mère célibataire handicapée à plus de 66 % et son enfant sans solution de relogement. Mme Hercelin, personne en chaise roulante handicapée à plus de 66 %, est menacée d’expulsion pour ce mercredi 2 août à partir de 8h du matin. Le comité contre le mal-logement et le front...