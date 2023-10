Prix de l’énergie, une folie organisée

L’explosion des prix du gaz et de l’électricité consécutive à la guerre en Ukraine et à la reprise économique après le Covid masque une hausse continue des tarifs depuis les années 2000. En cause, la dérégulation des marchés de l’énergie imposée par l’Union européenne. Comment s’est mise en place et fonctionne cette dérégulation ? Quels en sont les impacts sur les usagers ? Quelles solutions pour sortir de cet empilement de mécanismes boursiers ?