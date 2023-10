Projection-débat | « Le cri des coquelicots »

Synopsis

« Elles s’appellent Fatima, Malika, Joanna, Valérie, Carole, Sandrine, Lisa, Christel et Renata : citoyennes bruxelloises au quotidien précaire. Femmes, (ex-)consommatrices de drogues, parfois mères, travailleuses du sexe et/ou (ex-)détenues. Leurs conditions de vie les confrontent aux violences de la rue et à de multiples discriminations. Ces discriminations sont le fruit d’un système patriarcal, capitaliste, classiste, raciste, de législations répressives et punitives en matière de drogues et de l’absence de courage politique face à l’augmentation de la précarité. Quand elle n’est pas réduite à des stéréotypes, leur parole est le plus souvent invisibilisée. Pourtant, ces femmes ont beaucoup de choses à dire et à démontrer. Sortir des clichés et du misérabilisme pour mettre en lumière leur force, résilience et solidarité. »

VOSTFR / Elisa VDK production

Avec le soutien de DUNE asbl

Le débat

La parole des personnes aux conditions d’existence précaires, si elle est régulièrement recueillie, sert plus souvent à illustrer un discours élaboré ailleurs pour dénoncer des problématiques sociétales qu’à renforcer une prise des premier·ère·s concerné·e·s sur les difficultés qu’il·elle·s éprouvent au quotidien. Or la valorisation de cette parole pour ce qu’elle dit et non pour ce qu’elle traduit participe justement au soutien d’un pouvoir d’action qui s’avère d’autant plus indispensable que les difficultés en question sont liées à la consommation de drogues. Et lorsque la vulnérabilité qui en découle se trouve encore aggravée parce que les sujets en sont des femmes, comment faire de la mise en partage de leurs voix non seulement un outil de lutte contre le sentiment d’impuissance mais aussi le levier d’une reconnaissance au bénéfice de leur émancipation ?

Infos pratiques

Quand ? Mercredi 22 novembre 2023 à 18h30 (accueil dès 18h15)

Où ? Au CFS asbl, rue de la Victoire 26 – 1060 Saint-Gilles

Prix ? Gratuit sur réservation !

Pour s’inscrire ? Réservez vos places en envoyant un mail à info(at)cfsasbl.be